Decizii guvernamentale respinse de CCR. Analistul economic Daniel Apostol: Toate aceste fapte la care asistăm ne fac să credem că există o stîngăcie, o bîlbîială la nivel guvernamental
Radio Top Suceava, 22 octombrie 2025 11:40
Analistul economic Daniel Apostol susține că există un grad mare de neîncredere cu privire la profesionalismul și la corectitudinea actului guvernării. În contextul în care Curtea Constituțională a României a respins modificările legislative operate de Guvernul Bolojan în ceea ce-i privește pe magistrați, domnul Apostol a declarat: ”Văd acum la colegii de la Profit, cu […] Articolul Decizii guvernamentale respinse de CCR. Analistul economic Daniel Apostol: Toate aceste fapte la care asistăm ne fac să credem că există o stîngăcie, o bîlbîială la nivel guvernamental apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 10 minute
11:50
”Săptămîna altfel” la Colegiul Silvic din Cîmpulung Moldovenesc nu înseamnă vacanță. Directoarea Alina Cuciurean: E o săptămînă în care nu ne ajunge timpul să facem tot ceea ce ne-am propus # Radio Top Suceava
la Colegiul Silvic din Cîmpulung Moldovenesc nu înseamnă vacanță. ”Se face treabă. E o săptămînă în care nu ne ajunge timpul să facem tot ceea ce ne-am propus”, a spus directoarea instituției de învățămînt, profesoara Alina Cuciurean, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. La , ”a început cu […] Articolul ”Săptămîna altfel” la Colegiul Silvic din Cîmpulung Moldovenesc nu înseamnă vacanță. Directoarea Alina Cuciurean: E o săptămînă în care nu ne ajunge timpul să facem tot ceea ce ne-am propus apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 30 minute
11:40
Facultatea de Istorie Suceava, gazda lansării unei cărți referitoare la românii care au luptat în Primul Război Mondial și sînt înmormîntați în Franța. La eveniment a fost prezent și autorul volumului, istoricul francez Christophe Woehrle # Radio Top Suceava
Pe 21 octombrie, Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a găzduit lansarea volumului „Destine la Răscruce. Prizonierii români din lagărele germane înmormântați pe teritoriul Franței 1916–1918”. Volumul este semnat de istoricul francez Christophe Woehrle, originar din Alsacia. Conform USV, cartea aduce în atenția publicului o pagină mai […] Articolul Facultatea de Istorie Suceava, gazda lansării unei cărți referitoare la românii care au luptat în Primul Război Mondial și sînt înmormîntați în Franța. La eveniment a fost prezent și autorul volumului, istoricul francez Christophe Woehrle apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Decizii guvernamentale respinse de CCR. Analistul economic Daniel Apostol: Toate aceste fapte la care asistăm ne fac să credem că există o stîngăcie, o bîlbîială la nivel guvernamental # Radio Top Suceava
Analistul economic Daniel Apostol susține că există un grad mare de neîncredere cu privire la profesionalismul și la corectitudinea actului guvernării. În contextul în care Curtea Constituțională a României a respins modificările legislative operate de Guvernul Bolojan în ceea ce-i privește pe magistrați, domnul Apostol a declarat: ”Văd acum la colegii de la Profit, cu […] Articolul Decizii guvernamentale respinse de CCR. Analistul economic Daniel Apostol: Toate aceste fapte la care asistăm ne fac să credem că există o stîngăcie, o bîlbîială la nivel guvernamental apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
09:30
Spitalul Clinic Județean Suceava i-a salvat viața actorului Doru Octavian Dumitru, care a fost adus de la un spital din Bacău. Acestuia i-a fost îndepărtat un cheag de sînge dintr-un vas sanguin blocat # Radio Top Suceava
Viața actorului Doru Octavian Dumitru, în vîrstă de 69 de ani, a fost salvată de medicii de la Spitalul Clinic Județean Suceava. Spitalul anunță că ”pacientul D.O.D. a fost transferat de la Spitalul Județean Bacău către unitatea noastră, în vederea efectuării unei proceduri de trombectomie”. D.O.D este actorul Doru Octavian Dumitru, care aseară trebuia să […] Articolul Spitalul Clinic Județean Suceava i-a salvat viața actorului Doru Octavian Dumitru, care a fost adus de la un spital din Bacău. Acestuia i-a fost îndepărtat un cheag de sînge dintr-un vas sanguin blocat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
USV, prima universitate din România unde s-a implementat modelul VIP – Vertically Integrated Projects # Radio Top Suceava
La Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava au fost depuse 16 proiecte, arondate la 10 domenii științifice, în cadrul competiției USV VIP 2025. Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat rezultatele competiției USV VIP 2025, un program dedicat sprijinirii inițiativelor inovative și cercetării de excelență desfășurate de studenţii şi cadrele didactice ale instituției. Proiectele VIP (Vertically […] Articolul USV, prima universitate din România unde s-a implementat modelul VIP – Vertically Integrated Projects apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
07:20
Mere, pere, în panere, și gutui cu puf galben ca de pui crescuți la sol în județul Suceava # Radio Top Suceava
Aflat la cea de-a XX-a ediție a Tîrgului Mărului în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, dar și de cumpărător, Nicolae Robu a lăudat calitatea merelor din Bazinul Pomicol Fălticeni. Printre producătorii de mere și de suc de mere, Nicolae Robu nu s-a plimbat de unul singur, ci avîndu-i aproape pe senatorul Ioan Stan […] Articolul Mere, pere, în panere, și gutui cu puf galben ca de pui crescuți la sol în județul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 8 ore
05:50
Adrian Mircea și Ianis Chiruț încearcă să ajungă cu România la Campionatul European de handbal U17 # Radio Top Suceava
Echipa naționala de handbal juniori a României (generația 2008/2009) va juca, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, cu Turcia, Italia și Kosovo, în grupa preliminară pentru calificarea la Campionatul European din 2026. Meciurile vor avea loc la Ankara, în Turcia. Selecționerul Ionuț Tița a convocat doi jucători de la CSU Suceava pentru aceste meciuri. […] Articolul Adrian Mircea și Ianis Chiruț încearcă să ajungă cu România la Campionatul European de handbal U17 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
20:30
Universitatea suceveană, 10 distincții la Pro Invent. Participanții din țară și străinătate au prezentat 350 de invenții și inovații # Radio Top Suceava
La această ediție a a XXII-a a PRO INVENT, care a avut loc la Cluj-Napoca, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a obținut zece distincții, în urma promovării a patru soluții tehnice concepute în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Electrotehnică. Participanții din țară și străinătate au prezentat 350 de invenții și […] Articolul Universitatea suceveană, 10 distincții la Pro Invent. Participanții din țară și străinătate au prezentat 350 de invenții și inovații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20:20
Dumitru Bobeică, veteran de război, sărbătorit de administrația locală din Ipotești la împlinirea vîrstei de 100 de ani # Radio Top Suceava
Veteranul de război Dumitru Bobeică, din satul Tișăuți, comuna Ipotești, a fost sărbătorit de administrația locală la împlinirea vîrstei de 100 de ani. Viceprimarul Constantin Bobu și consilierul său, Gabriel Țabrea, au mers la acesta acasă cu flori și cu un tort, și cu o plachetă oferită ”în semn de apreciere, respect și recunoștință”. Totodată, […] Articolul Dumitru Bobeică, veteran de război, sărbătorit de administrația locală din Ipotești la împlinirea vîrstei de 100 de ani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Decontări în valoare de 24,9 milioane de lei, pentru lucrări făcute în județul Suceava prin PNRR # Radio Top Suceava
Ministerul Dezvoltării a decontat facturi restante în valoare de 24,9 milioane de lei pentru 21 de primării din județul Suceava, pentru lucrări efectuate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre lucrări de infrastructură, eficiență energetică, educație și dezvoltare urbană. Cele mai mari decontări au vizat Componenta C10 – Fondul local, care […] Articolul Decontări în valoare de 24,9 milioane de lei, pentru lucrări făcute în județul Suceava prin PNRR apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
Spitalul Clinic Județean Suceava. Lucrări la sistemul de climatizare și oxigen din Secția Chirurgie Generală. De aceea, numărul internărilor cronice poate suferi modificări # Radio Top Suceava
Spitalul Clinic Județean Suceava informează că în Secția Chirurgie Generală se desfășoară lucrări de modernizare și extindere a sistemului de climatizare și oxigen. De aceea, ”în timpul lucrărilor, este posibil ca nivelul de confort să fie temporar afectat. Menționăm că normele igienico-sanitare sunt respectate integral, iar siguranța pacienților rămâne prioritatea noastră absolută. Pentru a permite […] Articolul Spitalul Clinic Județean Suceava. Lucrări la sistemul de climatizare și oxigen din Secția Chirurgie Generală. De aceea, numărul internărilor cronice poate suferi modificări apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Cătălin Nechifor, despre decizia CCR privind noua lege a magistraților: Era de așteptat. Acum, nu știu de ce am așteptat atît de mult decizia asta cu două amînări succesive, în condițiile în care și Consiliul Legislativ scrisese în avizul său același lucru # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor spune că era de așteptat ca CCR să declare neconstituțională decizia Guvernului Bolojan cu referire la schimbările care ar trebui să aibă loc în magistratură. Domnul Nechifor a fost europarlamentar, deputat și președinte al Consiliului Județean Suceava. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, acesta s-a întrebat de ce decizia Curții Constituționale a României […] Articolul Cătălin Nechifor, despre decizia CCR privind noua lege a magistraților: Era de așteptat. Acum, nu știu de ce am așteptat atît de mult decizia asta cu două amînări succesive, în condițiile în care și Consiliul Legislativ scrisese în avizul său același lucru apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Conferință dedicată educației timpurii, la USV. La eveniment au participat profesori de la alte universități din țară # Radio Top Suceava
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat, astăzi, că Facultatea de Psihologie şi Științe ale Educației a organizat, în perioada 17 – 18 octombrie conferinţa naţională cu tema ”Educația timpurie – surse și resurse pentru dezvoltarea competențelor profesionale”. Evenimentul a fost coordonat de prof. univ. dr. Otilia Clipa, prodecan al Facultății, şi a avut ca […] Articolul Conferință dedicată educației timpurii, la USV. La eveniment au participat profesori de la alte universități din țară apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Pe 22 octombrie, actorul Șerban Pavlu va juca, la Suceava, în piesa ”Artă”: Vă rog, nu lipsiți, pentru că este pur și simplu o încîntare! Sînt în deplinitatea facultăților mintale. Mi-asum ceea ce spun: dacă cineva pleacă dezamăgit, eu, personal, am să-i returnez banii pe bilet # Radio Top Suceava
Actorul Șerban Pavlu va urca miercuri, 22 octombrie, pe scena Teatrului Municipal Suceava, în spectacolul , de Yasmina Reza. A transmis acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Vă rog, nu lipsiți, pentru că este pur și simplu o încîntare! Sînt în deplinitatea facultăților mintale. Mi-asum ceea ce spun: dacă cineva […] Articolul Pe 22 octombrie, actorul Șerban Pavlu va juca, la Suceava, în piesa ”Artă”: Vă rog, nu lipsiți, pentru că este pur și simplu o încîntare! Sînt în deplinitatea facultăților mintale. Mi-asum ceea ce spun: dacă cineva pleacă dezamăgit, eu, personal, am să-i returnez banii pe bilet apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
CSU Suceava, cu trei tineri jucători noi, la meciul de Cupă de la Târgu Jiu. Antrenorul principal, Bogdan Șoldănescu: Sperăm să fie un debut de bun augur pentru ei și să le oferim minute efective, nu doar o simplă deplasare cu echipa mare # Radio Top Suceava
CSU Suceava va juca miercuri, 22 octombrie, de la ora 12:00, pe terenul echipei CSU „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, în Turul I din Cupa României la handbal masculin. Cu prilejul acestui meci, în lotul de seniori al sucevenilor au fost convocați în premieră Ianis Chiruț (17 ani), Daniel Popovici (18 ani) și Adrian Condrea (18 […] Articolul CSU Suceava, cu trei tineri jucători noi, la meciul de Cupă de la Târgu Jiu. Antrenorul principal, Bogdan Șoldănescu: Sperăm să fie un debut de bun augur pentru ei și să le oferim minute efective, nu doar o simplă deplasare cu echipa mare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
10:30
Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava a marcat Ziua Mondială a Alimentației printr-o serie de activități dedicate studenților, cercetătorilor și producătorilor locali # Radio Top Suceava
Într-un comunicat transmis, astăzi, de Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava se arată că Facultatea de Inginerie Alimentară a marcat Ziua Mondială a Alimentației printr-o serie de activități dedicate studenților, cercetătorilor și producătorilor locali. Pe 15 octombrie, în parteneriat cu Asociația „Gustă din Bucovina” și Direcția pentru Agricultură Județeană Suceava, colectivul facultății a organizat, în campusul […] Articolul Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava a marcat Ziua Mondială a Alimentației printr-o serie de activități dedicate studenților, cercetătorilor și producătorilor locali apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
O singură listă de candidaturi, pe care apare și Gheorghe Șoldan, pentru Congresul PSD. Cătălin Nechifor: Mă gîndesc că vor face măcare jumătate plus unu din voturi # Radio Top Suceava
În opinia lui Cătălin Nechifor, fost președinte al PSD Suceava timp de doi ani, Congresul PSD a avut loc ieri, în contextul în care a fost depusă doar o singură candidatură, cea a președintelui interimar, Sorin Grindeanu. Acesta a depus și o listă cu cinci prim-vicepreședinți, un secretar general și 20 de vicepreședinți pentru Congresul […] Articolul O singură listă de candidaturi, pe care apare și Gheorghe Șoldan, pentru Congresul PSD. Cătălin Nechifor: Mă gîndesc că vor face măcare jumătate plus unu din voturi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Dramaturgul Matei Vișniec a subliniat într-o conferință de presă ”că într-un context extrem de problematic pentru cultura română, noi, aici, avem baza financiară pentru încă o stagiune, pentru alte montări, că s-au angajat patru noi oameni, că s-au angajat în zona tehnică alți oameni”. Într-un cuvînt, dramaturgul apreciază generozitatea financiară a actualei conduceri a Primăriei […] Articolul Nu scaunele sînt problema teatrului sucevean, domnule Vișniec apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:10
Gheorghe Șoldan, președintele PSD Suceava, pe lista lui Sorin Grindeanu, pentru o funcție de vicepreședinte PSD la nivel național # Radio Top Suceava
Liderul PSD Suceava, președintele Consiliului Județean Gheorghe Șoldan, apare pe lista lui Sorin Grindeanu pentru o funcție de vicepreședinte. Conform unor surse politice citate de știripesurse.ro, domnul Grindeanu va fi singurul candidat pentru funcția de președinte PSD la Congresul partidului programat pe 7 noiembrie. Vor fi 20 de vicepreședinți și cinci prim-vicepreședinți. Articolul Gheorghe Șoldan, președintele PSD Suceava, pe lista lui Sorin Grindeanu, pentru o funcție de vicepreședinte PSD la nivel național apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
20 octombrie 2025
17:20
Rădăuți. Se fac 6 angajări pentru Centrul comunitar de resurse pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și din spectrul autist # Radio Top Suceava
Primăria Municipiului Rădăuți organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi în cadrul noului Centru comunitar de resurse pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și din spectrul autist. Este vorba de posturile de asistent social debutant, psiholog specialist, kinetoterapeut principal, logoped principal, psihopedagog, educator principal. Primarul Bogdan Loghin a anunțat: ”Pentru că intrăm pe ultima sută de […] Articolul Rădăuți. Se fac 6 angajări pentru Centrul comunitar de resurse pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și din spectrul autist apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:10
Trenuri care circulă de la Suceava spre Bacău, Pașcani și Botoșani, suspendate temporar de pe 21 octombrie # Radio Top Suceava
CFR-ul va suspenda temporar o serie de trenuri care circulă de la și spre Suceava. Compania Națională de Căi Ferate – CFR SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naționale, a anunțat că, începînd cu data de 21 octombrie 2025, de la ora 00:01, se suspendă temporar circulația unor trenuri operate de CFR Călători […] Articolul Trenuri care circulă de la Suceava spre Bacău, Pașcani și Botoșani, suspendate temporar de pe 21 octombrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:10
Antrenorul Vasile Boca și patru jucători suceveni, la Naționala de handbal masculin a României U15 # Radio Top Suceava
CSU Suceava are cinci reprezentanți la lotul național al României U15 – generația 2010/2011 – pentru stagiul de pregătire programat în perioada 24-27 octombrie la Sighișoara. Este vorba despre antrenorul Vasile Boca, portarul Eric Bichir, interul stînga Paul Rotari, interul dreapta Ionuț Babiuc și interul stînga Matei Flutur. Cei patru jucători fac parte din echipa […] Articolul Antrenorul Vasile Boca și patru jucători suceveni, la Naționala de handbal masculin a României U15 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
Operatorul regional de apă și canalizare, ACET Suceava, anunță că pe 22 octombrie, începînd cu ora 08.00, va sista pentru 10 ore furnizarea apei reci în unele zone din Suceava, Moara și Șcheia. Apa va fi oprită în municipiul Suceava pe b-dul. Sofia Vicoveanca, Ion Irimescu, Traian Țăranu, Victoriei, Măgurei, Stațiunii și Gavril Tudoraș, inclusiv […] Articolul Zone din Suceava, Moara și Șcheia, fără apă rece pentru 10 ore, pe 22 octombrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
21 octombrie, prima zi de activitate pentru cei patru actori recent angajați la Teatrul ”Matei Vișniec” Suceava. Alina Mihăescu: Este prima întîlnire și cu regizorul care urmează să monteze următoarea producție # Radio Top Suceava
Marți, 21 octombrie, actorii Teatrului din Suceava se vor întîlni față în față cu cei patru noi colegi, dar și ”cu regizorul care urmează să monteze următoarea producție”, ”pe un text contemporan și american”, a anunțat la Radio Top Alina Mihăescu, PR-ul teatrului sucevean. Maria Teișanu, Iulian Burciu, Adrian Andone și Ciprian Mistreanu […] Articolul 21 octombrie, prima zi de activitate pentru cei patru actori recent angajați la Teatrul ”Matei Vișniec” Suceava. Alina Mihăescu: Este prima întîlnire și cu regizorul care urmează să monteze următoarea producție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Premiera spectacolului ”Cabaretul Cuvintelor”. Alina Mihăescu: Este pentru prima dată cînd Matei Vișniec montează un spectacol în România. Și-a dorit să marcheze 10 ani de teatru la Suceava și a reușit cu mari emoții și cu mare succes # Radio Top Suceava
Prima producție din această stagiune a Teatrului Municipal Suceava, , piesă scrisă și regizată de dramaturgul Matei Vișniec, posibil ”prima sa montare din România și ultima”, a avut premiera pe 18 și 19 octombrie, ”cu sala plină” și ”cu reacții pe măsură”. Alina Mihăescu, PR-ul teatrului sucevean, a spus, în cadrul unei […] Articolul Premiera spectacolului ”Cabaretul Cuvintelor”. Alina Mihăescu: Este pentru prima dată cînd Matei Vișniec montează un spectacol în România. Și-a dorit să marcheze 10 ani de teatru la Suceava și a reușit cu mari emoții și cu mare succes apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Interdicții pentru școli din țară care doreau să organizeze excursii în străinătate în ”Săptămîna altfel”. Inspectoratul Școlar Suceava nu a fost nevoit să ia o asemenea decizie # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava nu a fost nevoit să dea o decizie pentru ca în ”Săptămîna altfel” să nu se plece în excursii peste graniță, așa cum s-a întîmplat în alte județe. Săptămîna aceasta este ”Săptămîna altfel”, iar după aceea va fi o scurtă vacanță. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian […] Articolul Interdicții pentru școli din țară care doreau să organizeze excursii în străinătate în ”Săptămîna altfel”. Inspectoratul Școlar Suceava nu a fost nevoit să ia o asemenea decizie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Șeful Inspectoratului școlar Suceava, Ciprian Anton, după ședința la care au participat cei peste 200 de directori de școli: Secretarul de stat Sorin Ion a vorbit despre ”elefantul care se numește creșterea normei și degrevarea directorilor și chiar a inspectorilor” # Radio Top Suceava
La întîlnirea celor peste 200 de directori de școli din județul Suceava, care a fost găzduită la finele săptămînii trecute de Liceul teoretic Filadelfia, secretarul de stat din Ministerul Educației Sorin Ion a spus că se lucrează în ceea ce privește norma didactică, însă pentru anul școlar viitor. În același timp, nu au existat discuții […] Articolul Șeful Inspectoratului școlar Suceava, Ciprian Anton, după ședința la care au participat cei peste 200 de directori de școli: Secretarul de stat Sorin Ion a vorbit despre ”elefantul care se numește creșterea normei și degrevarea directorilor și chiar a inspectorilor” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Invitat la ”Mopan” de Ziua Mondială a Pîinii și văzînd cu ce masă îmbelșugată a fost întîmpinat, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a ținut să facă masa și mai bogată. ”Mopan”-ul a lansat noua gamă de produse ”Pîine bună” și i-a invitat pe musafiri la o degustare de produse, iar domnul Șoldan, ca să […] Articolul A fost sau n-a fost? Păi, n-a fost apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19 octombrie 2025
16:00
Aproximativ 20 de soiuri de mere, la Tîrgul Mărului de la Fălticeni. Nicolae Robu: Merele din Fălticeni au ajuns deja în marile lanțuri comerciale, dar este nevoie ca tot mai multe produse din Suceava să fie prezente (Foto) # Radio Top Suceava
Prezent la cea de-a XX-a ediție a Tîrgului Mărului de la Fălticeni, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a spus că mere bune ca în zona Fălticeni nu prea găsești. Acesta a declarat: „Chiar ieri am cules mere din livada mea, dar trebuie să recunosc că nu sunt mere mai bune decât cele din Fălticeni. […] Articolul Aproximativ 20 de soiuri de mere, la Tîrgul Mărului de la Fălticeni. Nicolae Robu: Merele din Fălticeni au ajuns deja în marile lanțuri comerciale, dar este nevoie ca tot mai multe produse din Suceava să fie prezente (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
În primele 9 luni ale acestui an, Poliția a organizat 511 acţiuni pentru reducerea accidentelor de circulaţie, fiind aplicate 41.349 de sancţiuni contravenţionale # Radio Top Suceava
Inspectoratul Județean de Poliție Suceava informează că, pe 18 octombrie, polițiștii l-au sancționat pe un șofer care a pus în pericol siguranța rutieră, după ce s-au autosesizat în baza un videoclip apărut pe rețelele de socializare pe 16 octombrie. Un șofer în vîrstă de 56 de ani din municipiul Mangalia, județul Constanța, a fost amendat […] Articolul În primele 9 luni ale acestui an, Poliția a organizat 511 acţiuni pentru reducerea accidentelor de circulaţie, fiind aplicate 41.349 de sancţiuni contravenţionale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
La Pojorâta, polițiștii au depistat un microbuz care transporta tutun de contrabandă. Tutunul a fost găsit cu ajutorul cîinilor Kira și Paco, special antrenați pentru așa ceva # Radio Top Suceava
Polițiștii au confiscat aproximativ 8 kilograme de tutun de contrabandă cu ajutorul a doi cîini specializați în detectarea de tutun. Microbuzul, în valoare de 20.000 de euro, cu care era transportată marfa a fost indisponibilizat. Pe 15 octombrie, la ora 20:00, polițiștii echipajului din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au oprit pe raza localității […] Articolul La Pojorâta, polițiștii au depistat un microbuz care transporta tutun de contrabandă. Tutunul a fost găsit cu ajutorul cîinilor Kira și Paco, special antrenați pentru așa ceva apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
LPS Suceava, o nouă victorie cu Steaua. În sezonul trecut, echipa de rugby juniori I a învins echipa bucureșteană în finala campionatului național # Radio Top Suceava
Echipa de rugby juniori I a LPS Suceava, dublă campioană națională, a început foaret bine noul sezon de campionat național. Duminică, pe stadionul Unirea, sucevenii au învins Steaua Șoimii București cu 44-28. Bucureștenii au venit la Suceava hotărîți să-și ia revanșa după finala campionatului național pierdută sezonul trecut, acasă, cu LPS Suceava. La Suceava s-a […] Articolul LPS Suceava, o nouă victorie cu Steaua. În sezonul trecut, echipa de rugby juniori I a învins echipa bucureșteană în finala campionatului național apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:10
Handbal masculin, Divizia A. CSU Suceava, victorie la scor în deplasarea de la Politehnica Iași # Radio Top Suceava
CSU Suceava II a cîștigat cu 40-29 (19-12) pe terenul Politehnicii Iași, în etapa a VI-a din Divizia A de handbal masculin. Antrenorul Vasile Boca a mizat pe următorii jucători: Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă – Codrin Dascălu 10 goluri, Bogdan Niculaie 6, Luca Cazac 4, Bogdan Doboșeru 4, Nicolas Zapodianu 4, Andrei Marcu 3, Alexandru […] Articolul Handbal masculin, Divizia A. CSU Suceava, victorie la scor în deplasarea de la Politehnica Iași apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:30
Incendii la Drăgușeni și în cartierul Burdujeni, din cauza fumatului. Nu s-au înregistrat victime # Radio Top Suceava
Sîmbătă seara, la Drăgușeni și în cartierul sucevean Burdujeni s-au înregistrat două incendii care au izbucnit din cauza fumatului. Incendiile au fost anunțate la 112. La ora 22.43, Detașamentul Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Drăgușeni, Vadu Moldovei și Forăști, au intervenit cu șase autospeciale și o ambulanță SMURD pentru localizarea […] Articolul Incendii la Drăgușeni și în cartierul Burdujeni, din cauza fumatului. Nu s-au înregistrat victime apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18 octombrie 2025
14:30
Un șofer care a ieșit pozitiv la amfetamină și la THC-5, și unul băut, depistați pe Bulevardul George Enescu din Suceava # Radio Top Suceava
Nouă polițiști și un jandarm au participat vineri seara la o acțiune de control tip ”blitz” pe bulevardul George Enescu din Suceava. Între orele 20.00 și 20.30 au fost verificate 62 de mașini, legitimate 75 de persoane și efectuate 28 de verificări cu aparatul etilotest. Au fost opriți și doi șoferi care reprezentau un pericol […] Articolul Un șofer care a ieșit pozitiv la amfetamină și la THC-5, și unul băut, depistați pe Bulevardul George Enescu din Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Un autoturism Mercedes în valoare de 30.000 de euro a fost oprit la prima oră a dimineții de sîmbătă de polițiștii de frontieră de la Vama Siret. Aceștia au constatat că mașina figura cu alertă de furt introdusă de autoritățile din Polonia în aceeași zi cu data prezentării la control. Autoturism marca Mercedes-Benz, înmatriculat în […] Articolul Mercedes de 30.000 de euro furat recent din Polonia, blocat în Vama Siret apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Plata cu cardul bancar, disponibilă de anul acesta în autobuzele din Suceava. Gabriel Petruc, directorul TPL: Așteptăm să se livreze aceste validatoare cît mai curînd. Sper să fie o chestiune de cîteva săptămîni # Radio Top Suceava
Întrebat la Radio Top cînd vor putea cetățenii care circulă cu autobuzele TPL să plătească călătoria cu cardul bancar, directorul societății de transport sucevene, Gabriel Petruc, a spus că ”anul acesta” și a precizat: ”Sper să fie o chestiune de cîteva săptămîni, să meargă cît mai repede situația asta”. Potrivit domnului Petruc, ”nici banca care […] Articolul Plata cu cardul bancar, disponibilă de anul acesta în autobuzele din Suceava. Gabriel Petruc, directorul TPL: Așteptăm să se livreze aceste validatoare cît mai curînd. Sper să fie o chestiune de cîteva săptămîni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17 octombrie 2025
16:40
Reuniunea directorilor de școli din județul Suceava. Prefectura: În cadrul discuțiilor au fost evidențiate munca și dedicarea cadrelor didactice # Radio Top Suceava
După ce a participat la întîlnirea celor peste 200 de directori de școli din județul Suceava care a avut loc la Liceul Teoretic Filadelfia, prefectul Traian Andronachi a transmis că „educația este investiția cu cel mai sigur randament pentru viitorul societății”. Acesta a adăugat că ”rezultatele apar atunci când instituțiile, școala și familia lucrează împreună, […] Articolul Reuniunea directorilor de școli din județul Suceava. Prefectura: În cadrul discuțiilor au fost evidențiate munca și dedicarea cadrelor didactice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:30
Gala Oamenilor de Afaceri Suceava, premii pentru 30 de ani de activitate și premii de excelență # Radio Top Suceava
La o zi după Gala Oamenilor de Afaceri Suceava, Patronatele IMM au transmis un comunicat de presă în care arată care au fost firmele premiate pentru 30 de ani de activitate economică. Au primit premii la Gala găzduită de Prestige Plaza companiile CALCARUL SA, KILLER SRL, MARELVI IMPEX SRL, MENTA SRL, MEVAROM IMPEX SRL, PAINE […] Articolul Gala Oamenilor de Afaceri Suceava, premii pentru 30 de ani de activitate și premii de excelență apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Anul școlar trecut, peste 400 de elevi suceveni au abandonat cursurile, iar alți 800 erau în risc de abandon. Liceul Filadelfia a găzduit reuniunea directorilor unităților de învățămînt (Foto) # Radio Top Suceava
În 2025, peste 400 de elevi suceveni au abandonat școala, iar alți 800 erau în risc de abandon. Printre cauzele identificate de Inspectoratul Școlar Suceava se numără situația financiară precară a familiilor, lipsa de educație a părinților, dar și atitudinea necorespunzătoare a cadrelor didactice. În cadrul întîlnii manageriale la care au participat cei peste 200 […] Articolul Anul școlar trecut, peste 400 de elevi suceveni au abandonat cursurile, iar alți 800 erau în risc de abandon. Liceul Filadelfia a găzduit reuniunea directorilor unităților de învățămînt (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Decanul Facultății de Inginerie Alimentară de la USV: Pîinea cu maia, din punct de vedere complex și nutrițional, dar și senzorial este superioară pîinii obținută clasic # Radio Top Suceava
Pîinea cu maia, ”din punct de vedere complex și nutrițional, dar și senzorial este superioară pîinii obținută clasic”, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul USV, profesorul universitar doctor Mircea Oroian. Discuția pe baza acestui subiect a pornit de la informația oferită de domnul Oroian […] Articolul Decanul Facultății de Inginerie Alimentară de la USV: Pîinea cu maia, din punct de vedere complex și nutrițional, dar și senzorial este superioară pîinii obținută clasic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Linia pentru pîine cu maia de la Mopan Suceava, realizată de un italian, cea de congelate, unică la nivel național. Decanul FIA, Mircea Oroian: Am fost în fabrici de pîine la nivel național. La Mopan mi s-a părut o curățenie ireproșabilă. Utilajele sînt noi # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Suceava, profesorul universitar doctor Mircea Oroian, a fost prezent joi, 16 octombrie, la sediul fabricii Mopan de pe strada Traian Vuia, cu prilejul inaugurării unei noi secții și a patru noi sortimente de pîine. Totodată, s-a sărbătorit Ziua Mondială a Pîinii. În ultimii cinci […] Articolul Linia pentru pîine cu maia de la Mopan Suceava, realizată de un italian, cea de congelate, unică la nivel național. Decanul FIA, Mircea Oroian: Am fost în fabrici de pîine la nivel național. La Mopan mi s-a părut o curățenie ireproșabilă. Utilajele sînt noi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
30 de absolvenți ai Facultății de Inginerie Alimentară Suceava lucrează la Mopan Suceava # Radio Top Suceava
30 de absolvenți ai Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava lucrează la firma de morărit și panificație Mopan Suceava. Pe 16 octombrie, Mopan a sărbătorit Ziua Mondială a Pîinii, ocazie cu care a lansat gama ”Pîinea Bună”. Decanul Facultății, Mircea Oroian, a luat cuvîntul în prezența patronului fabricii, Adrian Porumboiu, […] Articolul 30 de absolvenți ai Facultății de Inginerie Alimentară Suceava lucrează la Mopan Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Nu cu mult timp în urmă, Caravana Medicală „Împreună pentru Viață” a poposit în Tabăra Costești, oferind locuitorilor din Orăștioara de Sus, județul Hunedoara, acces gratuit la investigații și consultații în 14 specialități. Conform publicației Ziua de Vest, Caravana Medicală este ”un proiect național de voluntariat medical, inițiat și coordonat de profesorul […] Articolul Modelul Dorel Săndesc ar putea fi replicat și la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16 octombrie 2025
19:20
Ștafeta Invictus a ajuns și la Suceava. Ștafeta ”are ca scop aducerea unui omagiu veteranilor de război, militarilor răniți în teatrele de operații, precum și eroilor care și-au jertfit viața pentru țară” # Radio Top Suceava
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a participat la activitățile dedicate Ștafetei Veteranilor Invictus, eveniment cu o puternică semnificație patriotică și simbolică, desfășurat în Piața Tricolorului din municipiul Suceava. Prefectura a transmis că evenimentul a fost organizat de Garnizoana Suceava, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, și face parte dintr-o amplă acțiune națională care reunește militari, […] Articolul Ștafeta Invictus a ajuns și la Suceava. Ștafeta ”are ca scop aducerea unui omagiu veteranilor de război, militarilor răniți în teatrele de operații, precum și eroilor care și-au jertfit viața pentru țară” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:00
Spitalul Clinic Județean Suceava, locul unde primul pacient din România cu diabet zaharat tip 1 a primit o injecție săptămînală de insulină. Dr. Caludiu Cobuz: Această nouă terapie nu doar simplifică tratamentul, ci oferă pacienților mai multă libertate și confort # Radio Top Suceava
Conducerea Spitalului Clinic Județean Suceava anunță ”un moment istoric pentru medicina românească și pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1: pentru prima dată în România, un pacient a primit o injecție cu insulină cu administrare o dată pe săptămână, marcând un pas semnificativ în evoluția tratamentului acestei afecțiuni cronice”. Evenimentul a avut loc săptămîna trecută, […] Articolul Spitalul Clinic Județean Suceava, locul unde primul pacient din România cu diabet zaharat tip 1 a primit o injecție săptămînală de insulină. Dr. Caludiu Cobuz: Această nouă terapie nu doar simplifică tratamentul, ci oferă pacienților mai multă libertate și confort apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Mopan Suceava a lansat gama ”Pîinea Bună”. Adrian Porumboiu: Mopan este un brand românesc cu nivel tehnologic european, construit pe respect pentru oameni, responsabilitate față de resurse și pasiune pentru calitate (Foto) # Radio Top Suceava
Pe 16 octombrie, Mopan Suceava a sărbătorit, la sediul de pe strada Traian Vuia, Ziua Mondială a Pâinii. La acest eveniment au fost prezenți alături de directorul fabricii sucevene, Radu Daniel, președintele Mopan, Adrian Porumboiu, foștii miniștri ai agriculturii Petrea Daea și Adrian Chesnoiu, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, prefectul Traian Andronachi și prof. univ. […] Articolul Mopan Suceava a lansat gama ”Pîinea Bună”. Adrian Porumboiu: Mopan este un brand românesc cu nivel tehnologic european, construit pe respect pentru oameni, responsabilitate față de resurse și pasiune pentru calitate (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Angelica Fădor: Au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Gura Humorului” # Radio Top Suceava
Președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne, a anunțat că în ședința de Guvern de astăzi au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Gura Humorului”. Într-un comunicat de presă al doamnei Fădor se mai spune: ”Pentru că se vorbește despre cea mai aglomerată zonă […] Articolul Angelica Fădor: Au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Gura Humorului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Consiliul Județean Suceava, discuții cu marile lanțuri de magazine, pentru amenajarea unor rafturi pentru mărfuri comercializate sub brandul ”Din Bucovina” # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că instituția pe care o conduce se află în discuții cu marile lanțuri de magazine din județ pentru amenajarea unor rafturi speciale în care produsele să fie comercializate sub brandul „Din Bucovina”. Prezent, astăzi, la evenimentul organizat de compania ”Mopan Suceava” în cadrul căruia a fost prezentată […] Articolul Consiliul Județean Suceava, discuții cu marile lanțuri de magazine, pentru amenajarea unor rafturi pentru mărfuri comercializate sub brandul ”Din Bucovina” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Dorin Goian, dezamăgit că echipa de fotbal de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava nu primește sprijin financiar din partea autorităților locale, în ciuda promisiunilor din campania electorală de anul trecut # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al echipei de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava, Dorin Goian, este nemulțumit că echipa nu este sprijinită de autoritățile locale, conform promsiunilor. Într-o conferință de presă susținută astăzi, domnul Goian a spus: „Au existat promisiuni la început, în campanie, că vom primi un ajutor din partea autorităților locale. Ne așteptam la un […] Articolul Dorin Goian, dezamăgit că echipa de fotbal de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava nu primește sprijin financiar din partea autorităților locale, în ciuda promisiunilor din campania electorală de anul trecut apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.