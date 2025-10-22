Două orașe din România, peste media UE la capitolul putere de cumpărare. Întrec capitale precum Roma sau Madrid
Adevarul.ro, 22 octombrie 2025 11:45
Potrivit Eurostat, puterea de cumpărare a locuitorilor din două orașe din România este mai mare decât cea a locuitorilor din marile orașe europene.
Acum 5 minute
12:00
Reconstruirea blocului care a explodat în Rahova. Ministrul Cseke Attila: „Nu avem astăzi un cadru legal disponibil” # Adevarul.ro
Ministrul Cseke Attila a declarat că în legislația românească nu există în prezent un cadru legal care să permită reconstruirea unui bloc afectat în urma unui incendiu sau a unei explozii, motiv pentru care ministerul a pus în transparență decizională un proiect de lege.
12:00
Drulă depune un proiect de lege pentru implementarea rezultatelor referendumului din 2024. „Miza este enormă” # Adevarul.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a anunțat miercuri, 22 octombrie, că va depune în Parlament un proiect de lege pentru implementarea rezultatelor referendumului organizat în Capitală pe 24 noiembrie 2024.
Acum 30 minute
11:45
Două orașe din România, peste media UE la capitolul putere de cumpărare. Întrec capitale precum Roma sau Madrid # Adevarul.ro
Potrivit Eurostat, puterea de cumpărare a locuitorilor din două orașe din România este mai mare decât cea a locuitorilor din marile orașe europene.
11:45
Zeci de oameni și-au pierdut viața într-o explozie a unei cisterne de petrol în statul central Niger din Nigeria, după ce vehiculul a derapat de pe drum și s-a răsturnat, vărsând combustibil.
11:45
Perspectiva unui summit rapid între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta a fost pusă în așteptare, liderul american sugerând marți seara că întâlnirea riscă să fie o simplă „pierdere de timp”, relatează Kyiv Post.
Acum o oră
11:15
Cutremur semnificativ în județul Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit # Adevarul.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 s-a produs miercuri, 22 octombrie, în zona seismică Vrancea, la ora 10:23, la adâncimea de 90.0km.
11:15
Kievul și liderii europeni pregătesc un plan de pace în 12 puncte pentru încetarea războiului # Adevarul.ro
Kievul colaborează cu mai mulți lideri europeni pentru elaborarea unui plan de pace în 12 puncte, care ar putea duce la încetarea conflictului din Ucraina, potrivit Bloomberg.
11:15
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump miercuri la Washington, se arată într-un comunicat al NATO, relatează dpa.
11:15
Doi ani de la intrarea în vigoare a Legii Priorității. Gravidele și persoanele însoțite de copii sub 5 ani au întâietate în spațiile publice și magazine # Adevarul.ro
Miercuri, 22 octombrie, se împlinesc doi ani de la aplicarea Legii Priorității, un act normativ menit să ofere acces prioritar la casierii, case de marcat și ghișee pentru femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii mici.
11:15
O femeie a fost observată în timp ce arunca cu obiecte în mașinile care intră în pasajul Obor, pe sensul Liceul Hașdeu–Lizeanu. Poliția a fost sesizată, dar nu a reușit să o identifice până acum.
Acum 2 ore
11:00
O femeie din Bihor a murit în spital după ce ar fi așteptat opt ore pentru operație. „Femeile din salon mi-au spus că de dimineață n-a fost nimeni la ea” # Adevarul.ro
O femeie de 79 de ani din Bihor, internată pentru tromboflebită, a murit în spital după ce ar fi așteptat aproximativ opt ore pentru a fi operată, fiind ignorată de personalul medical.
11:00
Tot ce trebuie să știi despre bateria auto – inima sistemului electric al mașinii tale # Adevarul.ro
Bateria auto este una dintre cele mai esențiale componente ale unui vehicul modern. Fără ea, motorul nu ar putea porni, sistemele electrice nu ar funcționa, iar confortul și siguranța pe care le luăm de bune zi de zi ar dispărea complet.
11:00
Situație jenantă la Steaua. Poloiștii sunt nevoiți să vină cu apă de acasă, după ce clubul a pierdut sponsorul. Iată ce mesaj au primit sportivii din partea clubului!
11:00
„Abia atunci Putin se va gândi la încetarea focului”. Cine ar câștiga dacă mâine ar fi armistițiu în Ucraina. Paradoxul strategic # Adevarul.ro
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, cel care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles, explică, pentru „Adevărul”, cine ar fi avantajat dacă mâine s-ar semna pacea sau măcar un armistițiu în Ucraina.
10:30
Liceele cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, în pericol de dispariție. Comunitatea românească cere intervenția autorităților # Adevarul.ro
Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor fi desființate începând cu 1 septembrie 2027, în urma unei reorganizări a sistemului de învățământ aprobată de Consiliul Regional Cernăuți.
10:30
Accident nimicitor pe o autostradă din Uganda. Cel puțin 63 de persoane și-au pierdut viața după ce mai multe vehicule s-au ciocnit # Adevarul.ro
Cel puțin 63 de persoane și-au pierdut viața după ce mai multe vehicule s-au ciocnit pe o autostradă importantă din Uganda, a anunțat poliția miercuri.
10:30
OpenAI a anunțat lansarea Atlas, un browser web inovator alimentat de agentul său AI numit Operator, care integrează direct tehnologia ChatGPT.
Acum 4 ore
10:00
Percheziții într-un dosar halucinant. Un bărbat s-a dat drept „căpitan SRI”, a creat o structură paramilitară ilegală și a recrutat persoane # Adevarul.ro
Anchetatorii investighează un bărbat care s-ar fi dat drept ofițer al SRI și ar fi constituit o structură clandestină de tip militar, cu așa-zise „misiuni operative”, desfășurate fără nicio autorizare din partea instituțiilor statului.
10:00
Doru Octavian Dumitru, internat în stare gravă. Medicii dau detalii despre starea de sănătate a artistului # Adevarul.ro
Comediantul Doru Octavian Dumitru se află la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost supus unei trombectomii.
09:45
Campionatul Național de Super Rally este o competiție fondată în urmă cu 8 ani de regretatul Mihai Leu.
09:45
Ministrului Apărării, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: „Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat după ce Călin Georgescu a denunțat ca „rușinoasă” organizarea mobilizării rezerviștilor și i-a cerut demisia.
09:30
Scene de neputință a Poliției Locale în fața unui scandalagiu. Spectacol tragicomic într-o piață din Vaslui # Adevarul.ro
Un bărbat aflat sub influența alcoolului a provocat un scandal uriaș în fața unui magazin din Vaslui. Scenele au degenerat rapid într-o confruntare între bărbat și doi polițiști, care au avut dificultăți să îl imobilizeze.
09:30
Reverența lui Chivu în fața unui mare antrenor al lumii: „Am avut noroc să lucrez cu dumneavoastră” # Adevarul.ro
Inter Milano a dispus cu 4-0 de formația belgiană Union SG, în etapa a 3-a din Liga Campionilor.
09:30
Inconștiența unui șofer de camion: a lovit o mașină, pe care a târât-o zeci de metri pe un bulevard din Timișoara # Adevarul.ro
Un șofer de camion, care nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație, a lovit din plin un autoturism și l-a târât câteva zeci de metri. Incidentul a avut loc marți, 21 octombrie, în Timișoara.
09:15
Zelenski merge în Suedia, unde încheie un acord de „export” de armament. „O Ucraină puternică şi capabilă este o prioritate esenţială” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri, 22 octombrie, în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de „export” de armament.
09:00
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, are loc la București, între 17 și 26 de octombrie.
08:45
Atac cu drone rusești la Dunăre. Locuitorii din nordul județului Tulcea, alertați prin RO-Alert # Adevarul.ro
Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naționale.
08:45
O țară UE oferă 2.500 de euro tinerilor care vor să devină șoferi de camion sau autobuz. Și românii pot aplica, cu anumite condiții # Adevarul.ro
O țară din Uniunea Europeană oferă tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani un bonus de până la 2.500 de euro pentru obținerea permisului de conducere pentru vehicule grele și autobuze (categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E).
08:45
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. Rachetele Moscovei asupra Kievului și o uzină chimică lovită cu rachete Storm Shadow # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina continuă să escaladeze, după un nou val de atacuri lansate în cursul nopții atât de Rusia, cât și de forțele ucrainene.
08:15
„România stă pe o bombă”. Fostul judecător Cristi Danileț avertizează asupra pericolului conductelor de gaz neînlocuite # Adevarul.ro
Fostul judecător Cristi Danileț avertizează, după explozia din Rahova, că tragedii similare se repetă din cauza neglijenței companiilor de gaze, care nu înlocuiesc conductele vechi și repară doar punctual fisurile semnalate de locatari.
Acum 6 ore
07:30
Coreea de Nord a reluat testele cu rachete balistice înaintea vizitei lui Trump în țara vecină # Adevarul.ro
Coreea de Nord a efectuat miercuri primele sale teste cu rachete balistice din ultimele cinci luni, cu doar câteva zile înainte ca președintele american Donald Trump și alți lideri mondiali să se întâlnească în Coreea de Sud.
07:15
AUR se pregătește de congres. De ce Simion și partidul sunt de nedespărțit: „O organizație foarte personalizată” # Adevarul.ro
AUR se pregătește de organizarea alegerilor interne, context în care președintele George Simion a anunțat că va candida pentru un nou mandat la șefia formațiunii politice.
07:00
Prizonieri în mijlocul apelor: Sute de soldați ruși blocați pe insulele morții din delta Niprului, sub teroarea dronelor ucrainene # Adevarul.ro
În delta fluviului Nipru, între malurile controlate de cele două armate, sute de soldați ruși sunt prinși într-un spațiu ostil, fără hrană, apă potabilă sau speranță de evacuare.
07:00
Analiza tragediei din Constanţa, finalizată. Ministrul Sănătăţii: „Am găsit avize emise din pix și decizii dictate de profit” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a finalizat analiza raportului privind tragedia din Constanţa, acuzând că au fost găsite „avize emise din pix” şi „decizii dictate de profit” într-un loc unde viaţa ar fi trebuit să fie protejată.
07:00
După ce a dat de pământ cu rivalii din fotbal, Florin Prunea își arată mușchii într-un show la Pro TV. Cât va câștiga fostul portar # Adevarul.ro
Comentator de pe margine în fotbal, Florin Prunea (57 de ani) deveni personaj de show-uri.
06:45
Trump, ultimul atu al lui Putin. Rusia speră să câștige războiul prin negocieri cu SUA - Financial Times # Adevarul.ro
Într-un context în care linia frontului din Ucraina se menține tensionată, dar fără schimbări strategice majore, Kremlinul își mută speranțele de câștig din tranșee în birourile negocierilor diplomatice.
06:15
Armatele lumii investesc în lasere. Sunt considerate mai eficiente decât apărarea antiaeriană clasică, dar au și limite # Adevarul.ro
Pe fondul creşterii ameninţării reprezentate de drone, statele din Occident şi nu numai îşi canalizează tot mai multe resurse către sisteme cu energie direcţionată.
Acum 8 ore
06:00
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut # Adevarul.ro
Expertul în drept constituțional Bogdan Dima, cadru didactic la Facultatea de Drept Universitatea București, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, de ce este aproape imposibil ca pensiile speciale să dispară din sistemul românesc.
05:45
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile” # Adevarul.ro
O expresie de argou, aparent lipsită de sens a stârnit controverse în școlile din SUA. „6 - 7!” este rostită mecanic de nenumărați elevi, a devenit virală pe rețelele de socializare și îi intrigă pe profesori și părinți.
05:15
Sarmizegetusa Regia, în epoca marilor descoperiri. Capitala încă „virgină” din codrii seculari, păzită de românul de 107 ani # Adevarul.ro
O serie de imagini rare, realizate în anii '60, înfățișează Sarmizegetusa Regia într-una dintre perioadele cele mai prolifice ale cercetărilor arheologice, dar și a turismului. Călătorii ajunși aici descopereau templele abia scoase la iveală din mijlocul pădurilor seculare, dar și o lume arhaică.
04:45
Cum a reușit un director din Caracal să transforme școala cu ajutorul comunității. Ninel Nicolae, premiat pentru antreprenoriat # Adevarul.ro
Iulian-Ninel Nicolae este unul dintre laureații Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2025, câștigând competiția pentru secțiunea Antreprenoriat. Conduce de patru ani o școală din Caracal căreia îi sunt subordonate alte șase structuri.
04:15
Rusia bombardează puternic linia frontului, punând presiune pe orașele din prima linie # Adevarul.ro
Kremlinul și-a intensificat atacurile aeriene cu drone și bombe ghidate, mărind performanța de luptă înaintea sezonului de iarnă, vulnerabil, notează analiștii.
Acum 12 ore
03:15
Rușii testează noi bombe ghidate cu rază lungă de acțiune în atacuri asupra zonelor civile # Adevarul.ro
Rusia a atacat în premieră un oraș din regiunea Harkov cu o nouă bombă ghidată cu o rază de 130 de kilometri, relatează presa ucraineană.
02:45
România va trebui să elaboreze un proiect de lege pentru transpunerea Directivei UE privind transparența salarială, termenul limită fiind 7 iunie 2026. O analiză comparativă a șapte state membre UE - Belgia, Finlanda, Irlanda, Suedia, Țările de Jos, Lituania și Polonia.
02:15
Recomandări pentru Black Friday. Ce trebuie să știe cumpărătorii și ce trebuie să facă retailerii # Adevarul.ro
Black Friday 2025, perioada în care foarte mulți românii vânează reduceri, poate da multe bătăi de cap atât cumpărătorilor, cât și retailerilor, aceștia din urmă riscând amenzi serioase și chiar sancțiuni în cazul în care nu respectă legislația în vigoare.
01:15
Trucul simplu de mers pe jos, alternativa la cardio care îți transformă echilibrul, arde calorii și prelungește viața în doar 10 minute pe zi # Adevarul.ro
Descoperă trucul simplu de mers pe jos, alternativă la cardio, care îți îmbunătățește echilibrul, arde calorii și prelungește viața în doar 10 minute pe zi. Începe astăzi și simte diferența în corp și minte!
00:45
Examenul național de Bacalaureat va debuta la începutul lunii iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice și digitale. Adevăratele emoții pentru absolvenții clasei a XII-a vor începe însă pe 29 iunie, odată cu probele scrise. Ca în fiecare an, proba de Limba și Literatura Română va fi prima.
00:30
Prima ipoteză oficială despre obiectul misterios care a lovit un avion Boeing la 11.000 de metri altitudine, ducând la rănirea unui pilot şi aterizarea forţată a aeronavei # Adevarul.ro
Apar primele declaraţii privind incidentul aviatic de duminică, în care un Boeing a fost lovit la 11.000 de metri de un obiect necunoscut. Cioburile parbrizului l-au rănit pe pilot, iar avionul a aterizat forţat la în Salt Lake City.
00:15
22 octombrie: Accident spectaculos într-o gară din Paris, în 1895. Un tren a deraiat și a ieșit prin fațada clădirii # Adevarul.ro
În ziua de 22 octombrie s-a „Păianjenul Negru”, portarul sovietic Lev Iașin, iar, la Paris, a avut loc un accident spectaculos în gara din vestul capitalei. Un tren a deraiat de pe șine, a trecut de linie și a ieșit prin fațada gării.
00:15
A murit Roberto Cejas, suporterul care l-a purtat pe brațe pe Diego Maradona la titlul mondial din 1986 # Adevarul.ro
Fanul care l-a ridicat pe Maradona în aer după triumful din Mexic '86 a decedat luni, la vârsta de 68 de ani.
