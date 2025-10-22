Asia Express – cursa pentru ultima șansă ajunge la Nha Trang: o vânătoare spectaculoasă de pietre prețioase pe Drumul Eroilor. Emisiunea, din nou lider de audiență

08:50

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean se pare că nu mai formează un cuplu, după ce, în ultima perioadă, au tot dat de înțeles acest lucru. Ei bine, în ultimele ore, manelistul a fost surprins de paparazzi, însă nu singur, ci alături de o altă femeie cu care a mai fost văzut și în trecut. Iată reacția exclusivă a Cristinei Pucean, după ce reporterii Spynews.ro au contactat-o în legătură cu imaginile apărute cu fostul ei partener de viață.