Asia Express – cursa pentru ultima șansă ajunge la Nha Trang: o vânătoare spectaculoasă de pietre prețioase pe Drumul Eroilor. Emisiunea, din nou lider de audiență
SpyNews, 22 octombrie 2025 12:50
Scrisorile primite de la cei dragi aduc întotdeauna emoție în Asia Express. Așa s-a întâmplat și în ediția de aseară, când, după o cursă intensă și plină de peripeții, concurenții au încheiat ziua cu mesaje neașteptate de acasă. Mixul de adrenalină, umor și trăiri autentice a făcut ca aventura de pe Drumul Eroilor să fie din nou lider de audiență, pe toate segmentele de public.
Acum 5 minute
13:20
Ministrul Dezvoltării a explicat de ce vor deveni chiriași proprietarii care și-au pierdut apartamentele în explozia din Rahova: ”Nu avem finanțare” # SpyNews
Vestea că proprietarii apartamentelor distruse în explozia din Rahova vor deveni chiriași după ce blocul va fi reabilitat a stârnit reacții de revoltă. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România, Cseke Attila, a explicat de ce a făcut această declarație.
13:20
Doliu în lumea cinematografiei! A murit un cunoscut scenograf român! A câștigat trei premii UNITER # SpyNews
Lumea cinematografiei, mai săracă, de astăzi! A murit unul dintre cei mai apreciați scenografi din România. De-a lungul anilor, acesta a câștigat trei premii UNITER. Iată despre cine este vorba!
Acum o oră
12:50
12:40
Cum să prepari în scurt timp cele mai gustoase rigatoni cu broccoli și avocado. Chef Horia Manea te învață pas cu pas # SpyNews
Chef Horia Manea propune o nouă variantă de meniu complet, format din starter, fel principal și desert. Iată cum poți prepara rigatoni cu broccoli și avocado.
12:40
Ultimul drum pentru Mirela, gravidă ucisă de explozia din Rahova. Imagini dureroase de la înmormântarea tinerei # SpyNews
Zi sfâșietoare pentru familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova. Tânăra de 24 de ani este condusă, astăzi, pe ultimul drum. Familia ei își ia rămas bun de la ea, cu sufletul plin de durere. O mulțime de persoane s-au adunat la înmormântarea fetei.
Acum 2 ore
12:20
Amelia de la Insula Iubirii recunoaște că a avut, de fapt, o relație cu George Jaguarul. Îi aduce acuzații grave: "Este un alt om când consumă alcool" # SpyNews
Amelia, una dintre ispitele sezonului 9 Insula Iubirii, a recunoscut faptul că a avut o relație cu George Jaguarul. Asta după ce bărbatul a fost supus testului sincerității, la detectorul de minciuni, în cadrul emisiunii Viața fără filtru de la Antena Stars. Iată ce declarații șocante a făcut bruneta!
12:10
Roxana Nemeș are parte de o zi specială! În urmă cu doar o lună, vedeta a devenit mamă pentru prima dată, astfel că astăzi gemenii ei au împlinit o lună de viață! Roxana Nemeș a transmis un mesaj foarte special!
11:40
Are doar 18 ani și a cucerit America cu talentul ei! Balerina Olimpia Cărăuleanu, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # SpyNews
Are doar 18 ani, dar trăiește pentru dans ca pentru aer. Olimpia Cărăuleanu, o tânără din România cu un talent rar, a reușit să impresioneze America și să aducă acasă o performanță istorică: este singura româncă medaliată la categoria seniori la Youth America Grand Prix (YAGP) 2025, cea mai mare competiție de balet din lume.
11:30
O româncă mutată în Abu Dhabi a dezvăluit ce lucruri nu îi plac acolo! Ce nu se vede în imaginile opulente de pe Internet # SpyNews
O româncă s-a mutat în Abu Dhabi, unul dintre cele mai luxoase locuri din lume, însă stilul de viață pe care îl are nu este mereu perfect. Aceasta a dezvăluit ce lucruri nu îi plac acolo și ce nu se vede în imaginile opulente de pe Internet.
Acum 4 ore
11:20
România, zguduită de un nou cutremur! Magnitudinea înregistrată a fost de 4,2. Unde s-a produs # SpyNews
Un cutremur de 4,2 a avut loc în această dimineața. În ultimele zile, România a fost zguduită de opt seisme, cel mai puternic fiind cel de miercurea trecută. Iată unde a avut loc cutremurul de astăzi!
11:10
Schimbare de ultimă oră la Teatrul Național de Operetă! Ce a decis ministrul Culturii | SURSE # SpyNews
Conform surselor noastre se pregătește o fuziune dintre Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” și Teatrul Muzical Ambasadorii.
10:50
Tragedie în Spania! O fetiță româncă de doar 12 ani a murit, după ce a fost deconectată de la aparate fără acordul părinților # SpyNews
Momente parcă desprinse dintr-un film de groază într-o familie de români din Spania! O fetiță de doar 12 ani a murit, după ce a fost deconectată de la aparate fără consimțământul părinților. Mama și tatăl acesteia, sfâșiați de durere!
10:40
Bogdan de la Ploiești s-a afișat alături de Vanessa! Este Cristina Pucean istorie pentru artist?! # SpyNews
Cristina Pucean pare istorie pentru Bogdan de la Ploiești! După ce s-a speculat că ar forma un cuplu cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu, cântărețul a alimentat zvonurile și s-a afișat alături de presupusa nouă cucerire!
10:10
Alex Bodi, reîntâlnire emoționantă cu fiica lui, Chaqueline. Cum a reacționat tânăra când și-a văzut tatăl # SpyNews
Alex Bodi s-a reîntâlnit cu fiica lui cea mare, Chaquelin, care urmează să împlinească 14 ani. Fiica afaceristului a crescut mult, iar acum putem spune că este o adevărată adolescentă. Iată ce reacție surprinzătoare a avut atunci când și-a văzut tatăl!
10:00
Ce au găsit anchetatorii la spitalul din Constanța, unde a murit Mădălina. Ministrul Sănătății: ”Este revoltător și inadmisibil!” # SpyNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat ce a găsit Corpul de Control la spitalul din Constanța, unde Mădălina a murit. Tânăra mămică de 29 de ani s-a stins din viață la doar câteva ore după ce și-a adus pe lume copilul.
09:30
Ce părere are Bianca Drăgușanu despre femeile care fumează. Vedeta a transmis un mesaj acid # SpyNews
Nu este un secret faptul că Bianca Drăgușanu este o persoană extrem de sinceră. Ei bine, vedeta a transmis în spațiul public un mesaj pentru femeile fumătoare. Iată ce le-a îndemnat pe acestea!
09:30
Mădălina Ghenea, zi grea în instanță! Vedeta se prezintă la tribunal într-unul dintre cele mai importante procese # SpyNews
Mădălina Ghenea trece printr-o perioadă foarte important, dar la fel de dificilă! Vedeta urmează să ajungă, astăzi, în instanță într-unul dintre cele mai grele procese de până acum. Nici starea ei de sănătate nu este foarte bună.
Acum 6 ore
08:50
Reacția Cristinei Pucean, după ce Bogdan de la Ploiești a fost surprins alături de Vanessa, presupusa noua iubită! Ce a declarat dansatoarea, în exclusivitate # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean se pare că nu mai formează un cuplu, după ce, în ultima perioadă, au tot dat de înțeles acest lucru. Ei bine, în ultimele ore, manelistul a fost surprins de paparazzi, însă nu singur, ci alături de o altă femeie cu care a mai fost văzut și în trecut. Iată reacția exclusivă a Cristinei Pucean, după ce reporterii Spynews.ro au contactat-o în legătură cu imaginile apărute cu fostul ei partener de viață.
08:50
Avion cu 140 de persoane la bord, deviat de urgență! A fost lovit de un obiect neidentificat # SpyNews
Alertă aeriană! Un avion care zbura pe ruta Detroit - Los Angeles a fost redirecționat, după ce pasagerii care se aflau la bord au tras o sperietură de proporții. Aeronava a fost lovită de un obiect neidentificat.
08:40
Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert noaptea trecută, din cauza războiului din Ucraina! Li s-a cerut să se adăpostească de urgență # SpyNews
Locuitorii din Tulcea au primit, marți noapte, mesaje Ro-Alert din cauza războiului din Ucraina! Autoritățile le-au cerut să se adpostească în cazul unor posibile căderi de drone. Un bărbat a sunat la 112, pentru a afla ce se întâmplă.
Acum 12 ore
00:50
Asia Express, 21 octombrie 2025. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă. Lupta nu a fost deloc una simplă: „De două ori era să cad...” # SpyNews
Ediția din 21 octombrie a emisiunii Asia Express a fost plină de adrenalină și momente tensionate. Jocul de amuletă le-a pus din nou la încercare limitele fizice, dar și pe cele psihice ale concurenților, iar provocările nu au fost deloc simple.
Acum 24 ore
00:20
Familia lui Doru Octavian Dumitru, primele declarații după ce comediantul a ajuns de urgență la spital. Care e starea lui de sănătate: "Rugați-vă" # SpyNews
Momente dificile pentru familia lui Doru Octavian Dumitru. Artistul a fost transportat de urgență la spital. Care e starea lui de sănătate în prezent și ce informații au transmis apropiații comediantului.
21 octombrie 2025
23:50
O celebră influenceriță a murit după ce a născut acasă! Tânăra s-a stins din viață la scurt timp după ce a devenit mamă # SpyNews
Durere imensă pentru familia și urmăritorii unei celebre influencerițe, care s-a stins din viață la scurt timp după ce și-a adus pe lume bebelușul. Tânăra a ales să nască acasă, însă din păcate, această experiență s-a transformat într-o tragedie.
23:20
Asia Express, 21 octombrie 2025. Care sunt cele trei echipe care participă la jocul de amuletă. Cei șase concurenți au avut cazare asigurată # SpyNews
Ediția din această seară, 21 octombrie 2025, a emisiunii Asia Express aduce un nou joc de amuletă pentru primele trei echipe ajunse la Irina Fodor. Află din rândurile de mai jos cine sunt cei concurenți care vor participa la acest joc și care au cazare asigurată.
23:20
Maria Avram de la Insula iubirii, însărcinată pentru prima dată? Cum a răspuns soția lui Marius, după ce a fost întrebată dacă se pregătește să devină mamă # SpyNews
Maria Avram de la Insula iubirii a declarat când se afla în Thailanda că își dorește un copil. Fosta concurentă se vede mamă de fetiță și știe deja și ce nume vrea să îi pună. Soția lui Marius a fost întrebată de curând de urmăritorii ei dacă este însărcinată.
22:40
Cuza de la Neatza se vede căsătorit și vrea să devină tată. Cum a cunoscut-o pe Alexandra, tânăra cu care este împreună de aproape doi ani # SpyNews
Cuza de la Neatza și iubita lui sunt împreună de aproape doi ani. Relația lor decurge din ce în ce mai bine, iar prezentatorul spune că s-au gândit să își ducă relația la nivelul următor. Cuza se vede căsătorit și își dorește să devină tată.
22:20
EXCLUSIV | Dosar penal pentru tenorul italian care și-a părăsit fiul bolnav din România | Gest șocant # SpyNews
Scandal cu zornăit de cătușe, pentru celebrul tenor italian Alessandro Safina: fosta iubită, din România, a făcut plângere penală împotriva artistului, pentru că bărbatul a refuzat să plătească integral pensia de întreținere a fiului lor, stabilită de instanță – infracțiune care, conform legii, se pedepsește cu până la trei ani de pușcărie.
22:20
A fâsâit „Bomba escortată de poliție” | Agenții care au pus în pericol viața victimei, scoși nevinovați | Document exclusiv # SpyNews
În timp ce în cazul exploziei din Rahova autoritățile aruncă responsabilitatea de la unele la altele, în cazul bombei artizanale care a fost plimbată prin București, la ordinul Poliției Române, procurorii au găsit o soluție: au clasat dosarul!
22:20
Bianca Drăgușanu nu-și mai dorește să devină din nou mamă! De ce și-a schimbat decizia, după ani de zile în care a spus că vrea al doilea copil. Exclusiv | VIDEO # SpyNews
După ce ani la rând a declarat că își dorește să devină din nou mamă și să-i facă fiicei sale, Sofia, o surioară sau un frățior, Bianca Drăgușanu a luat acum o decizie radicală. Vedeta nu mai vrea al doilea copil. În exclusivitate pentru Spynews.ro, blondina a explicat ce a făcut-o să ajungă la această hotărâre.
22:20
Lino Golden, primele declarații despre noua iubită. Cântărețul își asumă relația, la șase luni de la divorțul de fosta soție. Cum a cucerit-o pe partenera sa | VIDEO # SpyNews
Nu mai e niciun secret! La doar șase luni de la divorțul de fosta soție, Delia, Lino Golden iubește din nou. Artistul face acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, primele declarații despre noua relație. Cine este femeia care l-a cucerit, cum a reușit să-l facă fericit și de ce cei doi preferă discreția.
22:20
Codin Maticiuc, confesiuni emoţionante! Primul interviu despre operaţia pe creier, suferită de mama sa! Cum se simte acum femeia care i-a dat viaţă| VIDEO # SpyNews
Codin Maticiuc, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale, după ce femeia a fost operată pe creier. Acesta face declarații emoționante despre cea care i-a dat viața. Ce regret are Codin Maticiuc.
22:20
Ce decizie importantă a luat Roxana Nemeș, după ce a devenit mamă de gemeni! Ce se întâmplă în cariera artistei. Declarații exclusive | VIDEO # SpyNews
Decizie pe care a luat-o Roxana Nemeș, după ce a devenit mamă de gemeni. Ce se întâmplă în cariera artistei. Mai revine sau nu cântăreața pe scenă. Proaspăta mămică a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro.
22:20
Ce mesaj ciudat a transmis Doru Octavian Dumitru cu două zile înainte să ajungă la spital. Actorul și-a anulat spectacolul din această seară # SpyNews
Cu doar două zile înainte să ajungă de urgență la spital, Doru Octavian Dumitru a transmis un mesaj neobișnuit care a atras atenția fanilor. În urma problemelor de sănătate, actorul a fost nevoit să își anuleze spectacolul programat pentru această seară, 21 octombrie.
22:10
Ce se întâmplă cu tatăl lui Vlad Pascu! Cu cine s-a întâlnit la un restaurant din zona de fiţe a Capitalei! Imagini paparazzi # SpyNews
Tatăl lui Vlad Pascu a fost surprins recent într-un restaurant dintr-o zonă de fițe a Bucureștiului. Bineînțeles că apariția sa nu a trecut neobservată, mai ales că acesta a fost văzut în compania unei persoane neașteptate să spunem, într-un cadru ce părea să fie destul de relaxat.
22:00
Iubita polițistului care îl acuză că a bătut-o până la leșin, declarații tulburătoare: „Mi-a spus că mă împușcă”. De la ce ar fi pornit cearta # SpyNews
Un polițist din Iași este acuzat de iubita cu care urma să facă nunta că a bătut-o până la leșin. Femeia de 35 de ani susține că a trăit momente de coșmar. Nu ar fi fost singura dată când ar fi avut loc un episod violent între cei doi.
21:30
Emi de la Noaptea Târziu și-a sărbătorit soția. Mădălina a împlinit 34 de ani. Cum a surprins-o la miezul nopții # SpyNews
Emi de la Noaptea Târziu și-a sărbătorit soția, pe Mădălina. Partenera lui a împlinit astăzi 34 de ani. Mădălina a avut parte de o surpriză la miezul nopții, pusă la cale de Emi, care și-a răsfățat soția pe tot parcursul zilei.
21:20
Doru Octavian Dumitru a ajuns, de urgență, la spital. Comediantul și-a anulat spectacolul de la Onești # SpyNews
Doru Octavian Dumitru a ajuns de urgență la spital, cu puțin timp înainte de spectacolul pe care urma să-l susțină la Onești. Din motive medicale, comediantul a fost nevoit să anuleze evenimentul programat.
21:10
Mireasa - Capriciile Iubirii. Nicoleta și Ionuț au anunțat că nu mai sunt într-o cunoaștere. Ce s-a întâmplat între cei doi: „Uite ce glume ai ...” # SpyNews
Nicoleta și Ionuț au anunțat oficial că nu mai sunt într-o cunoaștere. Concurenta a fost deranjată de o glumă pe care Ionuț a făcut-o cu Ștefania. Află din rândurile de mai jos ce s-a întâmplat, de fapt, între ei, și ce au spus familiile acestora.
20:50
Scandal în familia lui Miraj Tzunami! Manelistul a făcut acuzații grave ginerelui său: „Mă certam cu fata mea pentru el” # SpyNews
Probleme în familia lui Miraj Tzunami, fratele lui Tzancă Uraganu. Manelistul a răbufnit la adresa ginerelui său, soțul Iasminei, fiica lor mai mare, asta după ce ar fi aflat lucruri care l-au surprins neplăcut.
20:10
Cine este Vanessa, presupusa noua iubită a lui Bogdan de la Ploiești. Manelistul și tânăra au mai fost văzuți împreună și în trecut # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu ar mai forma un cuplu. Cel puțin asta au lăsat amândoi de înțeles în ultima perioadă. Manelistul a fost surprins de curând în compania Vanessei. Cei doi au mai fost văzuți împreună și în luna august, la ziua de naștere a tinerei.
19:50
Imagini horror din apartamentele în care au fost cazați oamenii care au rămas fără casă, în urma exploziei din Rahova. În ce condiții au fost mutați locatarii # SpyNews
Explozia de vineri din blocul de pe Calea Rahovei a lăsat peste 400 de oameni fără un acoperiș deasupra capului. Locatarii au fost mutați în alte apartamente, puse la dispoziție de Primăria Capitalei, însă condițiile nu ar fi tocmai cele așteptate de locatari. Spynews.ro vă prezintă în exclusivitate cum arată unul dintre locurile în care au fost mutați oamenii.
19:30
Cine sunt cei doi bărbați bănuiți că pregăteau acțiuni de sabotaj pentru Rusia, în România. Indivizii au fost capturați | VIDEO # SpyNews
Doi ucraineni care plănuiau acțiuni de sabotaj pe teritorul României sub coordonarea Rusiei, cu ținte spre Ucraina și Republica Moldova au fost capturați în urma unei acțiuni spectaculoase a Serviciului Român de Informații (SRI), în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA. Cine sunt cei doi indivizi.
19:10
Fiul lui Dan Capatos, Andrei, a bifat o nouă reușită în tenis: „Absolut fabulos!” Ce performanță a făcut tânărul în vârstă de 14 ani # SpyNews
La doar 14 ani, Andrei Capatos continuă să impresioneze în lumea tenisului și să își facă mândru tatăl. Tânărul sportiv a bifat o nouă reușită importantă. Ce mesaj emoționant a publicat tatăl său, prezentatorul Un show păcătos.
19:10
Ce mesaj a primit Mirela Vaida de la compania de gaze. Prezentatoarea Acces Direct a răbufnit: „Îmi dați și ultimatum” # SpyNews
Astăzi, la Acces Direct, au fost prezentate noi detalii în urma exploziei din Rahova. Mirela Vaida a povestit că astăzi a primit un mesaj de la compania de gaze cu care are contract, după ce s-ar fi constatat că are o restanță. Suma este una mică, dar i s-a spus că riscă debranșarea dacă nu o achită în termen de trei zile.
18:40
Acces Direct. Florin, și înșelat, și fără casele în care ar fi investit banii câștigați în străinătate? De ce o acuză pe fosta soție că l-ar fi lăsat fără locuințe # SpyNews
Florin și fosta soție au fost împreună 13 ani. Bărbatul spune că au divorțat, dar partajul nu a avut încă loc. O acuză pe fosta parteneră că l-ar fi lăsat fără cele două case în care ar fi investit banii câștigați în străinătate. Florin s-ar fi trezit că fosta soție avea o relație cu un alt bărbat.
18:40
Blocul din Rahova, distrus în urma exploziei, va fi reconstruit de stat. Oamenii vor reveni în locuințe, dar nu ca proprietari: "Se vor atribui cu chirie" # SpyNews
În cursul zilei de azi, 21 octombrie, Ministerul Dezvoltării a anunțat că va sprijini financiar reconstruirea blocului afectat de explozia produsă în data de 17 octombrie pe Calea Rahovei, în Capitală, explicând iniţierea un proiect care permite modificarea cadrului legislativ pentru a permite pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi.
18:20
O fostă concurentă de la Te cunosc de undeva a dispărut din mediul online. De ce a luat pauză pentru o lună # SpyNews
O fostă concurentă de la Te cunosc de undeva a decis să ia o pauză de la rețelele de socializare, așa că a dispărut din mediul online pentru o lună. Tânăra consideră că i-a prins bine această perioadă în care a stat departe de tehnologie.
18:10
Adolescentă din România, dată în urmărire națională! Mădălina are 17 ani și e dispărută de o lună și jumătate. Poliția cere ajutorul populației # SpyNews
O adolescentă în vârstă de 17 ani din România este căutată de o lună și jumătate. Moise Mădălina Alexandra a dispărut fără urmă, iar autoritățile au dat-o în urmărire națională. Oamenii legii fac un apel public și cer ajutorul celor care pot oferi informații relevante despre tânără.
17:40
Informații de ultimă oră care răstoarnă ancheta în cazul exploziei din cartierul Rahova! Magistrala de gaz era crăpată integral din subteran # SpyNews
O nouă informație apărută pe surse, difuzată de România TV, ar putea răsturna ancheta în cazul exploziei din cartierul Rahova, Sector 5. Potrivit sursei anterior menționate, întreaga magistrală de gaz din zonă ar fi fost fisurată în subteran, lucru care ar fi preciptat explozia devastatoare din Sectorul 5 în urma căreia trei persoane au murit.
17:40
Delia de la Mireasa, câștigătoarea sezonului 9, și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțul ei, Liviu # SpyNews
Delia de la Mireasa, sezonul 9, și-a sărbătorit ziua de naștere. Soțul ei, Liviu, i-a transmis un mesaj emoționant. Cei doi s-au căsătorit religios în vara acestui an, în România, după ce s-au stabilit în Marea Britanie.
