Programul aniversar dedicat Reginei Maria se încheie în Marea Britanie, la locul nașterii sale

Cu cinci zile înainte de sfințirea picturii Catedralei Naționale, Basilica.ro publică ultimul din seria de pliante realizate de Arhiepiscopia Bucureștilor cu acest prilej. Acesta este dedicat anumitor aspecte tehnice de pe parcursul realizării edificiului, fără a epuiza provocările pe care inginerii au fost nevoiți să le depășească prin inovații tehnice sau folosirea de mașini mari,…