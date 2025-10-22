Programul aniversar dedicat Reginei Maria se încheie în Marea Britanie, la locul nașterii sale
Basilica.ro, 22 octombrie 2025 12:50
Institutul Cultural Român de la Londra încheie joi programul aniversar dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, printr-o serie de evenimente speciale organizate în localitatea Ashford, la Eastwell Manor, locul unde s-a născut suverana, în anul 1875. Potrivit unui comunicat transmis de Agerpres, manifestarea va debuta la ora locală…
• • •
Acum 5 minute
13:20
Primul proiect filantropic al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord este dedicat copiilor orfani din România # Basilica.ro
Parohiile din Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord desfășoară un prim proiect filantropic al eparhiei dedicat copiilor din centrele de plasament din România. Credincioșii au făcut mai multe pachete cu încălțăminte de iarnă, o carte de rugăciuni și alte daruri care vor fi distribuite în țara noastră. În aceste zile credincioșii pregătesc pachetele, care…
Acum 15 minute
13:10
Fațada vestică a „Voronețului” din Viena a fost împodobită cu icoana Tuturor Sfinților # Basilica.ro
Părintele Emanuel Nuțu, parohul Bisericii „Sf. Ștefan cel Mare” din Viena, a anunțat finalizarea frescei monumentale de pe zidul exterior al sfântului lăcaș. Pe pagina de Facebook a parohiei, Părintele Emanuel Nuțu transmite mulțumiri pentru ajutorul financiar primit de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, dar și celor care au dăruit bani sau muncă pentru…
Acum o oră
12:50
Acum 2 ore
12:10
Starețul Mănăstirii Putna i-a dăruit o icoană cu Sf. Iacob Putneanul Arhiepiscopului Antiohian al Americii de Nord # Basilica.ro
O delegație de la Mănăstirea Putna condusă de Arhim. Melchisedec Velnic, starețul sfântului așezământ, s-a aflat recent în Statele Unite ale Americii, unde a participat la hramul serbat cu anticipație al Mănăstirii „Sf. Dumitru” din Middletown, statul american New York. Cu acest prilej, Arhim. Melchisedec Velnic și Arhim. Ieremia Berbec, starețul mănăstirii românești din Middletown…
11:50
Biserica vine în ajutorul pelerinilor de la Sfântul Dimitrie cel Nou: Zeci de mii de pachete cu mâncare și apă vor fi distribuite # Basilica.ro
Pelerinii care vor veni să-l cinstească pe Sfântul Dimitrie cel Nou vor fi sprijiniți de sectoarele social-filantropice ale Administrației Patriarhale din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. „Ca-n fiecare an, Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor va fi prezent pe Colina Bucuriei între 23 și 28 octombrie. Pe 23 octombrie, după pelerinajul Calea Sfinților ne vom instala împreună cu…
Acum 4 ore
10:40
În Patriarhia Română, anul bisericesc a început cu slujba de Te Deum, oficiată în bisericile din întreaga țară. Luna aceasta, când se împlinesc 18 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Biserica s-a bucurat și de proclamarea locală a Sfântului Sofian de la Antim. În noul număr al revistei Binele de știut, vă invităm să…
10:00
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, impresionată de activitatea Mitropoliei Basarabiei # Basilica.ro
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelența Sa Iwona Piórko, a efectuat, marți, o vizită oficială la Reședința Mitropoliei Basarabiei, unde a fost primită de Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Întâlnirea a avut loc într-o atmosferă deschisă și cordială, fiind dedicată unui dialog privind teme de interes comun,…
Acum 6 ore
09:00
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Tehnică modernă și confecții metalice estetice în Catedrala Națională (pdf) Cu cinci zile înainte de sfințirea picturii Catedralei Naționale, Basilica.ro publică ultimul din seria de pliante realizate de Arhiepiscopia Bucureștilor cu…
Acum 24 ore
00:00
Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sfinții 7 tineri din Efes # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 22 octombrie Sfântul Averchie Sfântul Ierarh Averchie, cel întocmai cu Apostolii, a fost episcop în Ierapolis pe vremea împăratului Marcu Aureliu (161-180), pe când zeul Apolo era cinstit de către păgânii din acel oraș. Într-o noapte, Averchie a distrus toate statuile care împodobeau templul zeului. Deși era urât de păgâni pentru fapta sa,…
21 octombrie 2025
19:40
Tinerii din Torino ajutați să descopere legătura dintre identitate și credință în cadrul unui proiect educațional # Basilica.ro
În perioada 19 iulie – 19 octombrie 2025, la Școala Parohială „Sfântul Stelian” a Parohiei „Sfânta Parascheva” din Torino 1 s-au desfășurat cinci ateliere de dezvoltare personală și comunicare nonviolentă dedicate tinerilor. Proiectul educațional a avut ca scop oferirea cadrului necesar pentru redescoperirea propriei identități prin prisma valorilor spirituale. Atelierele, coordonate de psihoterapeuții Natalia Elinoiu și…
19:30
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului sprijină construirea caselor pentru familiile afectate de inundațiile din Broșteni # Basilica.ro
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului sprijină construirea caselor pentru familiile afectate de inundațiile din localitatea Broșteni, județul Suceava. Eparhia s-a alăturat proiectului Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, realizând o colectă la nivelul parohiilor, din care a rezultat suma de 218.000 de lei. Părintele Ilarion Mâță, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului,…
19:10
Peste 200 de credincioși au contribuit la cumpărarea terenului pentru biserica românească din Gijón # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” din Gijón, Spania a semnat luni contractul de achiziție a terenului pe care va fi ridicată viitoarea biserică. Achiziția a putut fi realizată prin contribuția a peste 200 de credincioși. Parcela are o suprafață totală de peste 7.300 de metri pătrați, dintre care aproximativ 2.400 sunt edificabili. Acest teren oferă…
18:30
Conferință la München dedicată Centenarului Patriarhiei Române: Biserica, mama spirituală a poporului român # Basilica.ro
Parohia „Buna Vestire” din München a fost, duminică, gazda unei conferințe dedicate Centenarului Patriarhiei Române. Istoricul Mircea-Gheorghe Abrudan a vorbit despre rolul Bisericii în formarea conștiinței naționale și păstrarea identității spirituale a poporului român. Evenimentul s-a intitulat „Centenarul Patriarhiei Române: Istorie și Spiritualitate” și a avut loc după Sfânta Liturghie. Vorbind despre evoluția istorică a Bisericii…
18:00
Arhiepiscopia Bucureștilor a lansat o platformă online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Informații în timp real # Basilica.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor a lansat o platformă dedicată pelerinajului la Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, care pune la dispoziție informații în timp real. Platforma oferă date despre timpul de așteptare pentru închinarea la Sfintele moaște și unde se află capătul rândului. Datele sunt actualizate cu ajutorul voluntarilor „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, care sunt…
17:30
Cu cinci zile înainte de sfințirea picturii Catedralei Naționale, Basilica.ro publică ultimul din seria de pliante realizate de Arhiepiscopia Bucureștilor cu acest prilej. Acesta este dedicat anumitor aspecte tehnice de pe parcursul realizării edificiului, fără a epuiza provocările pe care inginerii au fost nevoiți să le depășească prin inovații tehnice sau folosirea de mașini mari,…
16:30
Caravana medicală „Sf. Nicodim” a Mitropoliei Olteniei a ajuns luni la credincioșii din orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj. Gazda activității a fost Parohia Parohia „Sfântul Antim Ivireanul”, unde enoriașii au beneficiat de consultații medicale gratuite, realizate de medicul Constantinescu Gabriela și asistentele Ciochiu Adina și Pavel Elena, voluntare ale Arhiepiscopiei Craiovei. De asemenea, beneficiarii caravanei…
16:00
Cantina socială a Centrului Eparhial din Galați a fost modernizată: Oferă zilnic peste 120 de porții de mâncare # Basilica.ro
Cantina socială „Sf. Nicolae și Sf. Ioan Gură de Aur” din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos a fost modernizată. Aceasta va continua să ofere hrană celor aflați în dificultate, hrănind zilnic peste 120 de persoane. Cantina a trecut printr-un amplu proces de reabilitare, sistematizare și dotare cu echipamente moderne. Ceremonia de binecuvântare…
15:20
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, s-au întâlnit luni cu elevii Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, Ungaria. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a susținut o conferință despre rolul credinței în viața tinerilor și importanța orei de religie în formarea lor morală și spirituală.…
15:20
Adriana Ene: Depresia și stigma socială – puntea fragilă către a pierde sensul de a fi în această lume # Basilica.ro
Adriana Ene, îndrăgita realizatoare a emisiunii „Bucuria poveștilor” de la Radio Trinitas și Trinitas TV, este psiholog și psihoterapeut în supervizare, cu atestat de liberă practică în Psihoterapie și Psihodramă. Ea a contribuie la pagina noastră de Facebook cu rubrica #ȘtiințaSufletului, din care extragem periodic și materiale pe care le publicăm pe site. Săptămâna, aceasta, am ales…
15:10
Adunarea Protopopiatului de Est al SUA: Pr. Daniel Ene a primit Diploma Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române # Basilica.ro
Parohia „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Shelton, Connecticut (SUA), a găzduit la finalul săptămânii trecute Adunarea Protopopiatului de Est al SUA. Pr. Daniel Ene a primit Diploma Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române. Întâlnirea a debutat cu o rugăciune și mesajul Mitropolitului Nicolae al celor două Americi, care a subliniat importanța comuniunii și a conlucrării între…
14:20
Sfințire de biserică în Harghita: PS Andrei i-a distins pe paroh și pe doamna preoteasă, care au 10 copii # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a sfințit duminică Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” a Parohiei Capu Corbului din județul Harghita. „Sfințirea Bisericii este cea mai importantă ierurgie, în același timp cea mai frumoasă și cea mai fastuoasă din toate slujbele pe care le are Biserica, în afară de dumnezeiasca Liturghie”, a spus Preasfințitul Părinte…
14:10
Peste 2000 de cărți au fost donate românilor din Vidin, în cadrul campaniei „Cartea – Punte între Frați” # Basilica.ro
Campania de solidaritate culturală „Cartea – Punte între Frați”, derulată de voluntarii Departamentului de Tineret Youth Action al Asociaţiei „Anastasia”, s-a încheiat sâmbătă, prin oferirea a peste 2000 de volume de beletristică și teologie Centrului Cultural „Sfânta Teofana Basarab” din Vidin, Bulgaria. Campania a avut ca scop sprijinirea comunității românești din Bulgaria în păstrarea limbii,…
14:00
Priveghere în duh pascal la Mănăstirea Giurgeni, în cinstea Sfântului Gherasim din Chefalonia # Basilica.ro
O priveghere de noapte închinată Sfântului Gherasim din Chefalonia, la care a luat parte și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, s-a desfășurat duminică seara, la Mănăstirea Giurgeni din județul Bacău. Slujbele au început la ora 21:30, prin oficierea Vecerniei unite cu Litia, urmată de Utrenie, Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim și…
Ieri
13:20
Episcopul Ignatie al Hușilor a primit Emblema de merit „Partener pentru apărare”, clasa a III-a, luni, în cadrul unui eveniment aniversar desfășurat la Huși. Batalionul 202 Apărare CBRN (Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară) (Intervenție la Dezastre) „General Gheorghe Teleman” din Huși a împlinit 75 de ani de la înființare. Emblema a fost înmânată de…
13:20
Mitropolitul Ortodox Român Serafim al Germaniei salută numirea Arhiepiscopului Catolic Josef Grünwidl al Vienei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a salutat luni numirea noului Arhiepiscop Mitropolit Romano-Catolic al Vienei, Josef Grünwidl. „Cu mare bucurie frățească am aflat despre numirea Preasfinției Voastre ca Arhiepiscop de Viena și despre faptul că, după o chibzuință adâncă, ați răspuns «din toată inima, da» acestei chemări”,…
13:00
Episcopul Daciei Felix a sfințit o casă parohială în Serbia: Aceasta nu este doar o zidire de piatră, ci o zidire de suflete # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din localitatea Petrovasâla (Vladimirovaţ), Serbia, ocazie cu care a sfințit o casă parohială și o sală administrativă. PS Ieronim a slujit împreună cu un sobor de preoți și a diaconi, în prezența a numeroși membri ai comunității locale. În…
11:20
Episcopia Italiei: Festivalul de Tradiții și Identitate Românească a ajuns la a 4-a ediție # Basilica.ro
Festivalul de Tradiții și Identitate Românească, ajuns la 4-a ediție, s-a desfășurat duminică la Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ioan Botezătorul” din Arezzo, informează Episcopia Italiei. Evenimentul, devenit deja o tradiție anuală, a adunat zeci de familii, copii și tineri români stabiliți în Italia, dornici să își reafirme legătura cu valorile și obiceiurile strămoșești. Festivalul „Din…
11:10
Moaștele Sf. Dometie cel Milostiv de la Râmeț au ajuns la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia # Basilica.ro
Moaștele Sf. Dometie cel Milostiv au fost aduse luni de la Mănăstirea Râmeț, jud. Alba, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, pentru sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni. Delegația de la Râmeț, condusă de Stavrofora Apolinaria Barb, stareța sfântului așezământ, și de Părintele Arhimandrit Antonie Kătinean, duhovnicul obștii, a fost întâmpinată la Catedrală de o delegație condusă…
10:10
Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, își sărbătorește luni ziua onomastică, având ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Ilarion cel Mare. Născut pe 4 martie 1955, în localitatea Recea, județul Brașov, Preasfințitul Ilarion a intrat în anul 1983 ca viețuitor la Mănăstirea Sâmbăta de Sus din Brașov. La 28 de ani, a fost…
10:00
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, își cinstește marți ocrotitorul, pe Sf. Visarion Sarai, unul dintre Sfinții Mărturisitori Ardeleni. Ierarhul însuși s-a născut în Ardeal, mai precis la Tălmaciu, jud. Sibiu, în 19 octombrie 1959. Activitate academică A studiat Teologia la nivel de Licență și Doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu în perioada 1982-1989.…
09:30
O mămică a ales viața pentru pruncul ei în timp ce participa la pelerinajul Sfintei Parascheva # Basilica.ro
O mămică în vârstă de 21 de ani a decis, în timp ce participa la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva, să nască pruncul pe care în poartă cu sine de șapte săptămâni. Potrivit Doxologia, femeia a participat la hramul Sfintei Parascheva de la Iași și a primit un pliant de la unul dintre voluntarii Pro Vita.…
09:20
A început procesiunea cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava: Unde ajung în prima zi # Basilica.ro
Moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava au scoase marți dimineață din Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – biserica mănăstirii ocrotite de sfânt, pentru a începe pelerinajul devenit deja tradiție în eparhie după pandemia de Covid-19. Înainte de zorii zilei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat Rânduiala pentru…
09:00
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro. Comunicat: Programul liturgic al Sfințirii picturii Catedralei Naționale (26 octombrie 2025) Evenimentele legate de Sfințirea picturii Catedralei Naționale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025. Citește mai mult. Basilica, 10 ani pe social media: „Binele…
00:00
†) Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion și Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoți Mărturisitori: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 21 octombrie Sfinții Mărturisitori Ardeleni Aceşti Sfinţi Mărturisitori au strălucit cu propovăduirea dreptei credinţe şi cu sfinţenia vieţii în veacul al XVIII-lea, fiind apărătorii Bisericii Ortodoxe din Transilvania, împotriva unirii ei silnice cu Roma. Sfântul Visarion Sarai Cuviosul Visarion Sarai s-a născut în Bosnia, din părinţi de neam român. A călătorit pe la…
20 octombrie 2025
19:40
IPS Atanasie: Nicio moarte nu este de nebiruit atunci când viața însăși se apropie de noi # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a slujit duminică Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop” din Marcellina, Italia, unde a vorbit despre puterea dătătoare de viață a lui Hristos și despre chemarea fiecărui creștin la o înviere lăuntrică. Ierarhul a explicat că întâlnirea dintre Hristos și femeia îndurerată…
19:30
Caravană medicală în localitatea Valea Ursului din Neamț: Peste 200 de persoane au beneficiat de consultații # Basilica.ro
Caravana medicală „Pe urmele sfinților tămăduitori” a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a desfășurat o acțiune socială sâmbătă și duminică, de care au beneficiat peste 200 de persoane din localitatea Valea Ursului, județul Neamț. Echipa medicală, formată din 30 de voluntari – medici primari, specialiști, rezidenți și studenți ai Universității de Medicină din București, coordonată de…
19:00
Peste 300 de copii din județele Suceava, Bacău, Botoșani și Neamț au participat sâmbătă, la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” din Buciumeni, Suceava, la prima ediție a Concursului de pricesne și cântece patriotice „Pentru Tine, Doamne!”, un eveniment dedicat Centenarului Patriarhiei Române. Concursul, organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a îmbinat educația, cultura și spiritualitatea,…
18:50
Mitropolitul Andrei a resfințit biserica dintr-o localitate atestată documentar în urmă mai bine de șapte secole # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a resfințit duminică biserica parohiei Jichișu de Jos din județul Cluj, localitate atestată documentar în urmă cu mai bine de 7 secole. La Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt intitulat „Efemeritatea vieții noastre”, în care a accentuat importanța adoptării unei bune conduite morale, având în…
18:40
Episcopul Hușilor: Să avem capacitatea de a sesiza durerile din adâncul inimii oamenilor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, i-a îndemnat duminică pe credincioși să fie sensibili la suferințele celor din jur, subliniind că „cea mai mare durere este aceea care nu se vede”. Preasfințitul Părinte Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie în localitatea Valea Popii din județul Vaslui. Ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru George Moga, pe…
18:10
Comunitatea românească din Bologna a marcat sâmbătă, prin rugăciune, hramul Parohiei „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”. La slujbă au participat credincioși și invitați din mediul academic și diplomatic. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, condus de părintele Trandafir Vid, protoiereu al Protopopiatului Emilia Romagna 1. Invitatul special al sărbătorii…
17:50
Să ne alăturăm mulțimii care merge cu Hristos, Cel ce este Viața și Învierea noastră, îndeamnă PS Nectarie de Bogdania # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului a subliniat duminică la Paraclisul Mitropolitan din Sculeni, raionul Ungheni, că acolo unde omul nu mai are nădejde, Hristos vine cu milă și putere dătătoare de viață. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi, în…
17:30
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud și Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului au sfințit duminică Biserica„Învierea Domnului” din Parohia Podu Turcului 2, județul Bacău. Cu această ocazie, lăcașul de cult a primit un al doilea hram închinat Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. La Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Veniamin a explicat Evanghelia despre…
17:20
Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului l-a hirotonit duminică Arhiepiscop de Sinai, Faran și Rait pe Arhim. Simeon Papadopoulos, membru al obștii Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Muntele Sinai. Noua demnitate include și conducerea acestei comunități monahale. „În această clipă înfricoșată și plină de har, Biserica Sionului Vă încredințează în mâinile lui Dumnezeu. Prin punerea smeritelor…
16:20
Basilica, 10 ani pe social media: „Binele de știut”, punte între Biserică și lumea digitală # Basilica.ro
Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române aniversează zece ani de prezență pe platformele sociale, un deceniu dedicat comunicării „Binelui de știut”, mărturisirii credinței și conectării globale. Lansate pe 20 octombrie 2015, paginile oficiale ale Agenției de știri Basilica pe platformele Facebook, X (Twitter) și Instagram au devenit o fereastră către lume, aducând știri despre…
16:00
Arhimandritul Siluan Antoci, starețul Mănăstirii Brusturi din județul Neamț, a avertizat părinții împotriva Halloween, afirmând că este o sărbătoare păgână. În cuvântul de învățătură rostit în Duminica a 20-a după Rusalii, părintele arhimandrit a explicat care este pericolul dacă părinții își expun copilul la manifestările de tip Halloween. „Halloween este o sărbătoare păgână. Îi pui coarne…
15:30
Episcopia Maramureșului și Sătmarului ajută o văduvă din localitatea Săsar, căreia i-a ars locuința în noaptea dintre 18 spre 19 octombrie. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a vizitat duminică gospodăria distrusă de flăcări. Comunitatea de credincioși, împreună cu Primăria Comunei Recea și cu Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului se vor mobiliza…
15:20
Instantanee de la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, chipuri de pelerini, momente liturgice și de rugăciune, completează selecția noastră de fotografii din lumea ortodoxă din perioada 12 – 19 octombrie 2025. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro (@basilica.ro)…
14:20
Mozaicurile Catedralei Naționale: Cea mai expresivă și valoroasă metodă de pictare a unui lăcaș emblematic (pdf) # Basilica.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor a publicat o serie de pliante dedicate Catedralei Mântuirii Neamului, pe care Basilica.ro le prezintă în apropierea momentului sfințirii picturii în mozaic a sfântului lăcaș. A fost aleasă metoda picturii în mozaic, deoarece are potențialul de a rezista la testul timpului mai bine decât orice alt tip de pictură sacră. Datorită dimensiunii edificiului,…
14:10
PS Macarie: Să ne rugăm ca Domnul să-i învieze din moartea păcatului pe atâția tineri rătăciți # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a îndemnat duminică, la Biserica „Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul” din Oslo, să ne rugăm pentru tinerii rătăciți, ca Domnul „să-i învieze din moartea păcatului și să-i aducă la lumina credinței”. Preasfințitul Macarie a vorbit despre tinerii care, deși trăiesc într-o lume plină…
14:10
Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din localitatea Cucuruzu, județul Giurgiu, a fost resfințită duminică. În lăcașul de cult a slujit în ultima perioadă a vieții Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu. Slujba de sfințire a fost oficiată de Episcopul Ambrozie al Giurgiului, împreună cu un sobor de clerici. Cu această ocazie, biserica a primit și…
