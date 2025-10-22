Mâine va avea loc în București procesiunea „Calea Sfinților”

22:20

„Am donat cu tot sufletul pentru Catedrala Mântuirii Neamului şi cu gândul că neamul acesta merită o catedrală mare, aşa cum vedem la televizor prin alte ţări”, a fost prima reacţie a doamnei Ecaterina Cotoman, sau tanti Tinca, după cum este cunoscută în satul Horpaz din comuna ieşeană Miroslava. La cei 75 de ani, văduvă şi pensionară, povesteşte, şi nu spre laudă, cum donaţiile către biserică şi către alţi oameni pe care i-a întâlnit pe cale i-au adus bucurie în suflet, întocmai cum fac rugăciunile: „Aşa văd eu donaţia, ca pe o formă de rugăciune şi de recunoştinţă pentru viaţa şi oamenii cu care Dumnezeu m-a binecuvântat, dar şi pentru încercările şi greutăţile peste care am trecut şi din care am învăţat şi m-au apropiat de Hristos”.