Dracula, film cu regizor român, în cinema de Halloween. Reinterpretare radicală a mitului VIDEO
Profit.ro, 22 octombrie 2025 12:50
Dracula va avea premiera în cinematografele din România în 31 octombrie.
Acum 5 minute
13:20
ONV LAW o cooptează în echipă pe Flavia Kenyon, avocat britanic, și lansează noi servicii de asistență legală dedicate companiilor din domeniul tehnologiei, digital assets & Web3 # Profit.ro
ONV LAW anunță lansarea unei noi arii de practică, Digital Assets & Web3 Practice (Code/Lex), dedicată companiilor și investitorilor care activează în domeniul tehnologiei, al activelor digitale, blockchain, inteligenței artificiale (AI) și al inovației juridice.
13:20
VIDEO Când nu vii cu chestiuni de construcție, ai o problemă. Florin Jianu, Președinte IMM România: Decizia privind salariul minim este dictată de realitatea economică; susținem creșterea sumei neimpozabile - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Decizia privind creșterea sau înghețarea salariului minim este dictată de realitatea și contextul economic, nu de coaliția de guvernare, iar patronatele susțin menținerea acestuia la 4.050 lei în 2026 și creșterea sumei neimpozabile, de la 300 de lei la 400 de lei, a anunțat, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a Florin Jianu, președintele IMM România.
13:20
VIDEO ANAF are pe masă soarta restaurantelor și a hotelurilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Urmează decizia, majorarea sau menținerea cotei de TVA în HoReCa - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Majorarea sau menținerea cotei de TVA în HoreCa va fi discutată în jurul datei Consiliului Ministrului de Finanțe, programat pentru 3 noiembrie, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ministrul a precizat că ANAF analizează încasările din domeniu, iar decizia depinde de aceste date.
13:20
Primăria Brașov a extins proiectul pilot de semaforizare inteligentă, care are drept scop creșterea siguranței pe străzile Brașovului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi.
Acum 15 minute
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0831 lei, de la 5,0832 lei, înregistrat marți.
13:10
Importurile de gaze ale Republicii Moldova din România, aproape de recordul istoric de iarna trecută GRAFICE # Profit.ro
Deși încă nu a debutat iarna, exporturile de gaze din România către Republica Moldova se apropie de recordul istoric înregistrat în precedentul sezon rece și de capacitatea maximă de transport disponibilă între cele două stat.
Acum 30 minute
13:00
Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad și a circulat pe o arteră circa 500 de metri, până a lovit o garnitură în care se aflau pasageri, patru răniți fiind asistați la fața locului.
Acum o oră
12:50
12:40
ULTIMA ORĂ VIDEO Primele date cu bugetul pe 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Granturi pe fonduri europene de 10 mld. euro. Deficit spre 6% - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Bugetul pentru 2026 va cuprinde o componentă de granturi de aproape 10 miliarde euro, iar deficitul bugetar țintit va fi ”spre 6%”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a.
12:30
Într-o declarație comună cu actorul Bryan Cranston și sindicatul SAG-AFTRA, OpenAI a anunțat că va introduce măsuri suplimentare de protecție împotriva utilizării abuzive a vocii și imaginii actorilor în aplicația sa de creare video cu inteligență artificială, Sora 2, relatează CNBC.
Acum 2 ore
12:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, susțin astăzi de la ora 17 o conferință de presă la Guvern, cu privire la soarta termocentralelor românești pe cărbune.
12:20
ULTIMA ORĂ Bani pentru producătorul celebrului „Salam săsesc”. Oferta Cris-Tim este suprasubscrisă de peste 10 ori pe tranșa investitorilor individuali # Profit.ro
Tranșa de retail a ofertei Cris-Tim a cumulat plasamente de peste 140 milioane euro.
12:10
ULTIMA ORĂ DECIZIE Noua lege RCA - Limitele minime de despăgubire în caz de accident auto, modificate. Obligație de asigurare pentru trotinete electrice și biciclete electrice - DOCUMENT # Profit.ro
Limitele minime de despăgubire în caz de accident auto au fost modificate, iar obligația de asigurare va fi impusă inclusiv pentru trotinete electrice și biciclete electrice, prevede noua lege care a fost adoptată acum de Parlament, prin vot final al deputaților, și care va fi trimisă președintelui pentru promulgare.
12:10
Șefii Meta (Facebook), Instagram, Snap, obligați să depună mărturie într-un proces privind siguranța copiilor pe rețelele sociale # Profit.ro
Directorii generali ai celor mai mari platforme de social media, respectiv Mark Zuckerberg (Meta), Adam Mosseri (Instagram) și Evan Spiegel (Snap), vor trebui să depună mărturie în primul proces care investighează efectele negative ale rețelelor sociale asupra minorilor, transmite CNBC.
12:10
VIDEO ANAF are în sfârșit un un soft funcțional, cu AI. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Acum este folosit, digitalizarea va fi finalizată în 2026 - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
ANAF dispune în prezent de un software care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligența artificială și urmărește mai mulți indicatori de risc, iar acum este și folosit, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ministrul a susținut că digitalizarea Fiscului va fi încheiată până la finalul anului viitor.
12:00
11:40
ULTIMA ORĂ VIDEO Salariul minim din 2026 - Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi și n-ar trebui să-l creștem! - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Majorarea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivității economiei, iar discuțiile continuă inclusiv cu privire la menținerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a.
11:30
Warner Bros Discovery ia în calcul vânzarea companiei. Netflix sau Paramount, printre ofertanți # Profit.ro
Warner Bros. Discovery a anunțat că își extinde analiza strategică și este deschis la o posibilă vânzare, informație care a determinat o creștere de peste 11% a acțiunilor companiei, transmite CNBC.
Acum 4 ore
11:20
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță clienții că perioada de transmitere a indexului autocitit este, în această lună, 22–26 octombrie.
11:20
Vom deveni hub regional pentru sud-coreeni. O nouă investiție în armament, în România FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
Compania sud-coreeană Hanwha va construi, în doi ani, o fabrică de armament în județul Dâmbovița.
11:20
Bolt anunță lansarea, în Capitală, a unei noi categorii, pentru curse la costuri mai scăzute.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Primul pas spre servicii IT mai bune către populație. Zeci de aplicații trec în cloud guvernamental privat CONFIRMARE # Profit.ro
Au fost selectate firmele care vor furniza Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) servicii de migrare în cloudul privat guvernamental a minimum 30 de sisteme ori aplicații IT (lot 1), prin intermediul cărora statul va furniza servicii digitale către cetățeni.
10:50
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, în județul Vrancea.
10:50
Criză majoră de guvernanță la Novo Nordisk, după tensiuni între conducerea Novo Nordisk și acționarul său principal, Fundația Novo Nordisk.
10:40
Parlamentul ucrainean a aprobat o nouă rectificare bugetară prin care cheltuielile pentru apărare cresc cu 325 de miliarde de grivne (aproximativ 7,7 miliarde de dolari), ajungând la un total de 2,96 trilioane de grivne (circa 70,9 miliarde de dolari), cel mai mare nivel de la începutul invaziei ruse, transmite Reuters.
10:20
O companie din București, cu puncte de lucru în județul Gorj, a fost amendat cu peste 130.000 de lei de către inspectorii de muncă pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, inclusiv pentru plata cu întârziere a salariilor.
10:20
Randamentele obligațiunilor guvernamentale din zona euro au scăzut, în linie cu titlurile americane de Trezorerie, reluându-și tendința descendentă de săptămâna trecută, declanșată de temerile legate de creditul SUA și de așteptările privind noi reduceri de dobândă ale Rezervei Federale (Fed), transmite Reuters.
10:10
Circa două tone de carne de porc posibil infectată cu virusul pestei porcine africane și sute de ouă cu bacteria Salmonella typhimurium au fost retrase de la comercializare, în urma unor controale desfășurate de către inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău.
10:10
Airbus a anunțat că a deschis a doua linie de asamblare a avioanelor în China, sporind capacitatea de producție pentru aeronavele cu un singur culoar din familia A320neo, transmite Reuters.
10:10
Pe lângă lansarea propriului browser web, Perplexity continuă să facă înțelegeri cu alte companii, pentru integrarea soluțiilor de AI în cadrul produselor dezvoltate de acestea.
10:00
Europa lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt agresiunii Rusiei de-a lungul actualelor linii de front, respingând condițiile liderului rus Vladimir Putin, reafirmate în convorbirea pe care a avut-o cu Donald Trump săptămâna trecută, ca Kievul să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, relatează Bloomberg și Reuters, citând surse diplomatice sub acoperirea anonimatului.
09:50
OpenAI, compania cunoscută, în primul rând, pentru chatbot-ul ChatGPT, dezvoltă în secret un proiect financiar, în care modelele de inteligență artificială vor prelua sarcinile angajaților începători din domeniul bancar.
09:40
Peste 13,6 milioane de numere de telefon au fost portate între rețelele de telefonie din România, în 17 ani # Profit.ro
Peste 13,6 milioane de numere au fost transferate în cadrul rețelelor de telefonie fixă și mobilă din România, din octombrie 2008, anul în care a fost lansat serviciul de portabilitateanunță ANCOM.
09:40
Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, închise de autoritățile din Ucraina # Profit.ro
Zeci de licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învățământ, a declarat secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale Comunitatea Românească din Ucraina, Aurica Bojescu.
Acum 6 ore
09:20
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni din 2025 # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a înregistrat vânzări și pre-vânzări în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni din 2025, aferente unei suprafețe totale de 42.634 mp de spații rezidențiale și comerciale.
09:20
Comisia Europeană recomandă statelor membre UE să reducă impozitele pe energie, pentru scăderea prețurilor. Alte 6 măsuri propuse de Bruxelles în același scop # Profit.ro
Comisia Europeană a anunțat că își dublează eforturile în scopul reducerii prețurilor la energie și sprijinirii rapide și efective a consumatorilor industriali și casnici, notând că prețurile în Europa rămân prea ridicate în comparație cu cele ale concurenților UE și subminează competitivitatea principalilor actori industriali, economia în general, precum și calitatea vieții cetățenilor.
09:10
Vinul zilei: un cupaj inedit de Fetească Neagră, Shiraz și Cabernet Franc, maturat în stejar franțuzesc, cu arome de prune afumate, caise și vișine. Corpolent, suculent și savuros alături de carne roșie sau vânat # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Trois Amis 2017, este un cupaj românesc original și expresiv, medaliat la concursuri internaționale de prestigiu. Cu Argint la Decanter 2020 și Aur la Vinarium, acest vin maturat în stejar francez impresionează prin intensitate, suculență și echilibru aromatic.
09:00
După ce parchezi într-un cartier aglomerat sau într-o parcare multietajată, vrei să găsești mașina rapid și, uneori, să trimiți locul cuiva. Google Maps te ajută să salvezi poziția și să o distribui, iar Android Auto simplifică pașii.
08:50
Cu ajutorul Google și Qualcomm, Samsung a lansat Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu sistemul de operare Android XR.
08:30
Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a, programat să fie organizat pe 3 noiembrie.
08:20
ASTĂZI Ministrul Finanțelor deschide Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a # Profit.ro
Ce riscuri există dacă România nu se încadrează în ținta de reducere a deficitului bugetar?, Globalizarea veniturilor: cum va funcționa? Ce efect asupra clasei de mijloc? Impactul majorării TVA la 21% și al accizelor asupra consumului și companiilor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate astăzi, de la ora 10.00, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a, eveniment care va fi deschis de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
08:10
VIDEO Profit.ro Live TV - Cercetarea-dezvoltarea, o barieră pentru investitorii privați. Alexandru Mureșan, co-fondator Renergia: . Vom închide o primă rundă de finanțare. Barcelona, prima piață de expansiune internațională # Profit.ro
Renergia, startup afiliat Universității Tehnice din Cluj-Napoca, dezvoltă un agent de inteligență artificială capabil să automatizeze complet analiza consumului și planurile de eficiență energetică ale clădirilor, fabricilor și parcurilor industriale. Cu proiecte pilot alături de Electrica SA și Banca Comercială Română, Renergia pariază pe piața B2B și pregătește prima rundă de investiții private, după ce a atras până acum granturi de inovare în valoare de peste 200.000 de euro.
08:00
Mișcare majoră - Avocații și notarii vor atesta deciziile din AGA. Obligație impusă firmelor cu afaceri de peste 400.000 de lei - proiect # Profit.ro
Un proiect de lege inițiat de câțiva parlamentari ar urma să impună firmelor, dacă ar fi adoptat, noi costuri. Astfel, firmele cu afaceri de peste 400.000 de lei ar trebui să plătească un avocat sau un notar care să le ateste hotărârile luate în AGA.
07:50
Jocuri de noroc, la parter - În ciuda opoziției lui Bolojan, încă o comisie din Parlament votează ca jocurile de noroc să fie scoase de la parterul blocurilor # Profit.ro
După deputații din comisia pentru buget, și deputații din comisia pentru industrii și servicii au adoptat un raport preliminar favorabil proiectului de lege care interzice amplasarea sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor de locuințe, în ciuda opoziției Guvernului Bolojan față de această măsură. Executivul susține că măsura ar îngrădi libertatea economică a firmelor și ar duce la concedieri și la pierderi de venituri pentru bugetul de stat de stat și pentru cele locale.
07:40
Compania națională de transport aerian TAROM va implementa o soluție IT destinată gestionării reclamațiilor și solicitărilor pasagerilor, care să asigure un proces automatizat, transparent și eficient de înregistrare, urmărire și soluționare a acestora, integrată cu sistemele operaționale existente, Amadeus, AIMS și Microsoft 365.
07:30
VIDEO Chinezii au luat cu asalt recordurile auto ale lumii, dar cu piloți germani: Yangwang a depășit performanța anterioară a lui Xiaomi pe circuitul Nurburgring # Profit.ro
Modelul premium Yangwang U9 a înregistrat oficial două recorduri simultan, care au aparținut pentru decenii mărcilor auto occidentale. După recordul de viteză, U9 a bătut și recordul pe celebrul circuit german Nurburgring.
07:30
Apetitul guvernelor și noilor generații pentru salvarea planetei și pentru promovarea unei vieți mai sustenabile se face simțit nu numai în industria energetică. Printr-un mix de politici de sprijinire (în special prin accizare), reglemntare și campanii de promovare a unui stil de viață mai sănătoasă, guvernele au reușit ca inclusiv în industria tutunului să modifice comportamentul consumatorilor și companiilor, care nu mai adoptă decizii numai pe baza fundamentelor economice.
Acum 8 ore
07:20
VIDEO Profit.ro Live TV – Juniorii au un pic de suferit. Marian Sîmpetru, Managing Partner eSolutions: Un simplu anunț de angajare poate să aducă 40-50 de aplicanți pe zi # Profit.ro
Tehnologia Big Data a devenit o condiție esențială pentru dezvoltarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială, iar piața locală nu mai este deloc la început în această privință, spune Marian Sîmpetru, Managing Partner eSolutions, la emisiunea Profit Live, realizată pe Prima News TV de Profit.ro, de luni până joi, de la ora 11.00. El a vorbit despre tendințele momentului, despre modul în care companiile folosesc datele pentru decizii, despre noile produse AI dezvoltate de eSolutions, dar și despre provocările și oportunitățile pieței de IT din România și Germania.
07:10
DOCUMENT Nouă fabrică în România, acum pentru prăjituri. CEO Senneville: Bunicul meu, împreună cu bunica mea, a început acum 30 de ani această afacere # Profit.ro
Producătorul de prăjituri și produse de patiserie Senneville Inter din Timișoara, business antreprenorial controlat integral de antreprenorul David Alb, vrea să construiască cu fonduri europene a doua hală de producție din orașul Călan, județul Hunedoara.
