Dracula, film cu regizor român, în cinema de Halloween. Reinterpretare radicală a mitului VIDEO

07:20

Tehnologia Big Data a devenit o condiție esențială pentru dezvoltarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială, iar piața locală nu mai este deloc la început în această privință, spune Marian Sîmpetru, Managing Partner eSolutions, la emisiunea Profit Live, realizată pe Prima News TV de Profit.ro, de luni până joi, de la ora 11.00. El a vorbit despre tendințele momentului, despre modul în care companiile folosesc datele pentru decizii, despre noile produse AI dezvoltate de eSolutions, dar și despre provocările și oportunitățile pieței de IT din România și Germania.