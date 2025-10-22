Ministerul Educaţiei: Vor fi reluate studiile în programele de licenţă cu dublă specializare

Newsweek.ro, 22 octombrie 2025 12:50

Anul universitar 2025-2026 marchează reluarea studiilor în programele de licenţă cu dublă specializa...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 15 minute
13:10
„Elita elitelor” din serviciile secrete ruse, distrusă. Zeci de ofițeri SDF și GRU lichidați Newsweek.ro
Forțele ucrainene au anunțat lichidarea a zeci de ofițeri din cele mai secrete unități ale Federație...
Acum o oră
12:50
12:40
Peste patru tone de droguri au fost distruse; două tone - scoase din piaţă Newsweek.ro
Poliţia Română a distrus peste patru tone de droguri aflate în custodie, conform procedurilor legale...
Acum 2 ore
12:20
Patronatul Tinerilor Întreprinzători: Creşterea salariilor trebuie să înceapă cu micșorare taxelor Newsweek.ro
Tinerii antreprenori resimt o presiune semnificativă generată de majorarea taxelor, volatilitatea ec...
12:20
Rachetele Storm Shadow au făcut țăndări o fabrică din Rusia care producea combustibilul rachetelor Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lovit, pe 21 octombrie 2025, o fabrică chimică din regiunea Bryansk, considerat...
12:10
A murit Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români Newsweek.ro
Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români și personalitate marcantă a scenogr...
11:50
De ce nu pot fi reformate companiile de stat. Selecția managerilor cu firme de apartament Newsweek.ro
De 35 de ani reformăm companiile de stat. Cu guverne noi, miniștri și directori noi, comisii, strate...
11:50
Sindicaliștii anunță un mega-protest în fața Guvernului. Vor salarii și pensii mai mari Newsweek.ro
Sindicaliștii din marile confederații sindicale au anunțat un mega-protest în fața Guvernului, în da...
11:30
Jaf ca în filme, în Craiova. Un bărbat mascat a intrat într-un magazin și a amenințat vânzătoarea Newsweek.ro
Un jaf ca în filme a avut loc într-o zonă centrală din Craiova. Un bărbat mascat a intrat într-un ma...
Acum 4 ore
11:10
Un bărbat s-a dat căpitan SRI și a recrutat foști angajați ai MApN. Îi pregătea pentru „misiuni” Newsweek.ro
Un bărbat s-a dat căpitan SRI și a recrutat mai multe persoane inclusiv foşti combatanţi în teatrele...
11:10
Proiect: Concursurile școlare se pot desfășura online. Vizualizarea lucrării înainte de contestații Newsweek.ro
Un proiect de ordin al Ministerului Educației propune o serie de schimbări în organizarea concursuri...
11:00
VIDEO Noapte de foc în Ucraina după un atac rusesc asupra Kievului. Doi copii, printre victime Newsweek.ro
Rusia a lansat în noaptea de 21 spre 22 octombrie un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastru...
10:50
Cutremur în cea mai instabilă zonă a țării. S-a resimțit până la Iași. Ce intensitate a avut? Newsweek.ro
Cutremur în cea mai instabilă zonă a țării. Românii, întrebați dacă l-au resimțit. Institutl Națuona...
10:40
Atenționare pentru românii care merg în Singapore și fumează. S-a introdus pedeapsa capitală Newsweek.ro
Singapore a înăsprit legislația privind țigările electronice. Sancțiunile sunt extreme în cazul unor...
10:30
Noi detalii în cazul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon. Una dintre victime, dezhumate Newsweek.ro
Unul dintre pacienții care ar fi murit în condiții suspecte la Spitalul pantelimon din București, es...
10:20
Nereguli grave la spitalul unde o polițistă a murit după ce a născut natural. A fost hotel Newsweek.ro
Nereguli grave în spitalul unde o tânără polițistă a murit după ce a născut pe cale naturală. Minist...
10:10
VIDEO Cum arată și ce știe să facă Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu Android XR. 1.800 $ Newsweek.ro
Samsung a lansat Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu Android XR. E dezvoltată în parteneria...
10:00
Caz șocant în Brăila. Un șofer, fără permis, prins la volan cu 4,05 g/l alcool. Culmea, era treaz Newsweek.ro
Un bărbat de 45 de ani din Brăila a fost prins conducând fără permis și cu o alcoolemie record, de 4...
09:40
Informația care schimbă cursul anchetei în cazul exploziei din Rahova. De unde era scurgerea de gaze Newsweek.ro
Raportul preliminar al experților de la INSEMEX arată de unde era scurgerea de gaze care a dus la de...
09:40
Comuna cu 2.400 locuitori și 7.500.000 lei datorii. Primăria, 48 angajați. Primar: 9.300 lei salariu Newsweek.ro
Comuna Nadeș din județul Mureș are datorii de 7.500.000 lei la bugetul de stat conform listei public...
09:30
VIDEO Cum iei 8.200 lei ajutor de înmormântare. Un avocat explică ce acte depui dacă ești la pensie Newsweek.ro
VIDEO Cum iei 8.200 lei ajutor de înmormântare. Un avocat explică ce acte depui dacă ești la pensie....
Acum 6 ore
09:20
Avertismentul fostului șef al armatei ucrainene: „Războiul lui Putin bate la ușile Europei” Newsweek.ro
Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, avertizează că războiul lui Vladimir Putin b...
09:10
Era digitală, cel mai mare pericol pentru copii. Ce pot face părinții în fața riscurilor online Newsweek.ro
Copiii petrec tot mai mult timp în mediul virtual, iar riscurile asociate, de la hărțuire cibernetic...
08:50
Cazuri ciudate de COVID la copii: au erupții pe piele și simptomele apar și la vârste de 1 an Newsweek.ro
Dr. Cobzariu Claudina, medic infecţionist la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din Capitală...
08:40
Condițiile lui Putin pentru „pace rusească” în Ucraina: Control total asupra Donbasului și fără NATO Newsweek.ro
Rusia a transmis Washingtonului, printr-un comunicat privat, cunoscut sub numele de „non paper”, pri...
08:30
Alertă de 90 de minute în Tulcea după căderea unor drone în spațiul aerian. Ce mesaj a fost trimis Newsweek.ro
Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibil...
08:20
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital. „Mulțumim din suflet medicilor” Newsweek.ro
Actorul Doru Octavian Dumitru a fost dus de urgență la spital chiar în ziua în care avea un spectaco...
08:10
Ministrul Apărării îl atacă pe Georgescu: Se crede lider dar foloseşte replici din Stăpânul Inelelor Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, căruia fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Că...
08:00
Protest pentru eliminarea CASS la pensie și pentru indexarea pensiilor. Cine și când iese în stradă? Newsweek.ro
Mobilizare maximă săptămâna viitoare. Se organizează protest pentru eliminarea CASS la pensie și ind...
07:50
Motivul incredibil pentru care o companie aeriană a suspendat zborurile. Ce a găsit la avioane? Newsweek.ro
Compania aeriană Finnair a fost nevoită să suspende temporar mai multe zboruri programate în această...
07:40
N-ai căldură în apartament de la „RADET”? Cât te costă să te încălzești cu un calorifer electric Newsweek.ro
Mii de români care au apartamentele branșate la sistemele centralizate de încălzire are orașelor, pr...
07:40
Europa, plan în 12 puncte pentru încheierea războiului din Ucraina. Ce post i se oferă lui Trump Newsweek.ro
Liderii europeni lucrează împreună cu Kievul la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiu...
07:30
EXCLUSIV Curier, paznic, bucătar în Top 10 al celor mai multe locuri de muncă disponibile. Unde sunt Newsweek.ro
Datele oficiale obținute de Newsweek România de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă...
Acum 8 ore
07:20
Horoscop 23 octombrie. Luna în Scorpion schimbă perspectivele Peștilor. Săgetătorii, emoții intense Newsweek.ro
Horoscop 23 octombrie. Luna în Scorpion schimbă perspectivele Peștilor. Săgetătorii au emoții intens...
07:00
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit? Newsweek.ro
Trecerile la pensie limită de vârstă nu înseamnă întotdeauna mai mulți bani la pensie pentru pension...
Acum 24 ore
22:30
UE modernizează normele de conducere auto, pentru siguranţa rutieră Newsweek.ro
Uniunea Europeană modernizează radical normele de conducere auto, pentru a livra siguranţa rutieră d...
22:10
VIDEO Ucraina a respins un atac în valuri al Rusiei în Zaporojie. A distrus zeci de tancuri Newsweek.ro
Brigada 118 Mecanizată Separată a distribuit pe pagina sa de Facebook un videoclip în care forțele u...
21:50
Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL: PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor Newsweek.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan spun că PSD este partidul care s-a opus mereu reformelor.
21:40
VIDEO Operațiunea „SIM Cartel” împotriva unei rețele care opera 50 de milioane de conturi false Newsweek.ro
Europol a efectuat o razie împotriva unei bande de infractori cibernetici care au comis fraude cu ca...
21:30
Iașul devine timp de cinci zile, capitală a Literaturii. Ce surprize sunt la Festival? Newsweek.ro
Între 22 și 26 octombrie, Iașul devine din nou un centru al literaturii mondiale: începe cea de-a XI...
21:20
Nicuşor Dan participă la Consiliul European. Cu cine se va întâlni şeful statului român? Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European, unde se va întâlni cu Antonio Costa şi pre...
21:10
Drulă vrea ajutorul lui Nicușor Dan în alegerile din Capitală. Președintele nu a indicat un favorit Newsweek.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, a declarat că partidul din care face parte ...
21:00
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro. Nu se mai fac un stadion și o cantină Newsweek.ro
De ce s-au temut, până la urmă, nu au scăpat: universitățile din Iași pierd jumătate dintre proiecte...
20:30
Emil Boc: Referendumul nu rezolvă problema pensiilor speciale. Tot CCR are ultimul cuvânt Newsweek.ro
Emil Boc, primar de Cluj, fost prim-ministru: Referendumul nu rezolvă problema pensiilor speciale. T...
20:30
Top insolvențe: peste 4.500 de firme în dificultate. Iașul înregistrează scădere. Newsweek.ro
Tot mai multe companii din România ajung în pragul insolvenței. Inflația, dobânzile ridicate și scăd...
19:50
Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă organismul și ce pericole sunt? Metode de a te adapta Newsweek.ro
În acest weekend, vom da ceasurile înapoi și vom trece la ora de iarnă. Cu toate acestea, chiar și o...
19:50
Sorin Grindeanu, despre discuția pe pensiile speciale: „Bolojan să suporte consecințele politice” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a făcut precizări după ce a ieșit din ședința Coaliției unde se discuta despre legea...
19:50
Nicuşor Dan a trecut-o în rezervă pe şefa Spitalului Militar Central. Avea 32.000 de lei salariu Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trecut-o în rezervă pe şefa Spitalului Militar Central, Floren...
19:40
Care este țara care a intrat în istorie și a interzis alimentele ultraprocesate. Vezi ce zice legea Newsweek.ro
Care este țara care a intrat în istorie și a interzis alimentele ultraprocesate. Vezi ce zice legea....
19:30
Reconstrucţia blocului distrus din Rahova se va face pe banii statului. Ce fac foştii proprietari? Newsweek.ro
Reconstrucţia blocului distrus de explozia de la instalaţia de gaze, din Rahova, se va face pe banii...
