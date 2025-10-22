Gigi Becali îi oferă ultima şansă lui Denis Alibec: „Să arate nemulţumirea pe teren”
Primasport.ro, 22 octombrie 2025 12:50
Gigi Becali îi oferă ultima şansă lui Denis Alibec: „Să arate nemulţumirea pe teren”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum o oră
12:50
Gigi Becali îi oferă ultima şansă lui Denis Alibec: „Să arate nemulţumirea pe teren” # Primasport.ro
Gigi Becali îi oferă ultima şansă lui Denis Alibec: „Să arate nemulţumirea pe teren”
Acum 2 ore
12:00
Peter Bosz, laude la scenă deschisă pentru Dennis Man după victoria cu Napoli: „Dacă este cineva care se poate lăuda cu asta, el este acela” # Primasport.ro
Peter Bosz, laude la scenă deschisă pentru Dennis Man după victoria cu Napoli: „Dacă este cineva care se poate lăuda cu asta, el este acela”
Acum 4 ore
11:10
Ioan Ovidiu Sabău are încredere în urmaşul său pe banca lui U Cluj: „Aici trebuie lucrat. Are experienţa să facă asta” # Primasport.ro
Ioan Ovidiu Sabău are încredere în urmaşul său pe banca lui U Cluj: „Aici trebuie lucrat. Are experienţa să facă asta”
10:50
Becali s-a decis pe cine foloseşte fundaş central după prestaţia dezamăgitoare a lui Alhassan # Primasport.ro
Becali s-a decis pe cine foloseşte fundaş central după prestaţia dezamăgitoare a lui Alhassan
10:20
Decizie de ultim moment în cazul meciului Villareal – Barcelona! Ce a hotărât LaLiga # Primasport.ro
Decizie de ultim moment în cazul meciului Villareal – Barcelona! Ce a hotărât LaLiga
10:10
Bucureşti va găzdui marea finală de Super Rally în acest weekend
10:00
Cristi Chivu, exuberant după a şaptea victorie consecutivă cu Inter: „Sunt norocos”
Acum 12 ore
00:30
VIDEO | FA-BU-LOS! Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League! PSV a făcut setul în faţa lui Napoli # Primasport.ro
VIDEO | FA-BU-LOS! Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League! PSV a făcut setul în faţa lui Napoli
Acum 24 ore
00:10
FA-BU-LOS! Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League! PSV a făcut setul în faţa lui Napoli # Primasport.ro
FA-BU-LOS! Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League! PSV a făcut setul în faţa lui Napoli
00:00
VIDEO | Seară magică în UEFA Champions League! Interul lui Cristi Chivu e de neoprit şi bifează un nou succes! Toate rezultatele zilei # Primasport.ro
VIDEO | Seară magică în UEFA Champions League! Interul lui Cristi Chivu e de neoprit şi bifează un nou succes! Toate rezultatele zilei
21 octombrie 2025
23:40
VIDEO | St Raphael - Potaissa Turda 42-24. Francezii au făcut recital în European League # Primasport.ro
VIDEO | St Raphael - Potaissa Turda 42-24. Francezii au făcut recital în European League
23:10
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Interul lui Cristi Chivu e de neoprit! PSG face spectacol cu Leverkusen! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Interul lui Cristi Chivu e de neoprit! PSG face spectacol cu Leverkusen! Programul complet
23:00
Andrea Mandorlini, OUT de la CFR Cluj! Nelu Varga a anunţat cine va fi noul antrenor din Gruia: „Ne-am înţeles” # Primasport.ro
Andrea Mandorlini, OUT de la CFR Cluj! Nelu Varga a anunţat cine va fi noul antrenor din Gruia: „Ne-am înţeles”
22:20
OFICIAL | O nouă demitere de antrenor în SuperLiga! Clubul a făcut anunţul: „Mulţumim” # Primasport.ro
OFICIAL | O nouă demitere de antrenor în SuperLiga! Clubul a făcut anunţul: „Mulţumim”
22:10
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Interul lui Cristi Chivu, în căutarea unei noi victorii! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Interul lui Cristi Chivu, în căutarea unei noi victorii! Programul complet
21:40
Tenis: Holger Rune a fost operat cu succes. Pentru jucătorul danez urmează o perioadă lungă de recuperare # Primasport.ro
Tenis: Holger Rune a fost operat cu succes. Pentru jucătorul danez urmează o perioadă lungă de recuperare
21:40
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Barcelona, show în meciul cu Olympiakos! Echipa lui Vlad Dragomir, doar remiză în Kazahstan! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Barcelona, show în meciul cu Olympiakos! Echipa lui Vlad Dragomir, doar remiză în Kazahstan! Programul complet
21:30
VIDEO | Minaur Baia Mare - Fraikin BM Granollers 24-24. Remiză eroică pentru români în European League # Primasport.ro
VIDEO | Minaur Baia Mare - Fraikin BM Granollers 24-24. Remiză eroică pentru români în European League
21:20
Lovitură de teatru în SuperLiga! CFR Cluj a bătut palma cu înlocuitorul lui Andrea Mandorlini # Primasport.ro
Lovitură de teatru în SuperLiga! CFR Cluj a bătut palma cu înlocuitorul lui Andrea Mandorlini
20:30
10.000.000 de euro pentru Louis Munteanu! Clubul a pus banii pe masă, iar Nelu Varga a luat imediat decizia: „Ultima ofertă” # Primasport.ro
10.000.000 de euro pentru Louis Munteanu! Clubul a pus banii pe masă, iar Nelu Varga a luat imediat decizia: „Ultima ofertă”
20:20
Brigadă din Israel la meciul Universitatea Craiova - FC Noah, din Conference League
19:50
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Barcelona - Olympiakos se joacă ACUM! Vlad Dragomir, căpitan la Pafos # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Barcelona - Olympiakos se joacă ACUM! Vlad Dragomir, căpitan la Pafos
19:40
Răsturnare de situaţie la „U” Cluj! Conducerea a făcut anunţul despre înlocuitorul lui Ioan Ovidiu Sabău: „Discuţiile sunt avansate” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie la „U” Cluj! Conducerea a făcut anunţul despre înlocuitorul lui Ioan Ovidiu Sabău: „Discuţiile sunt avansate” | VIDEO EXCLUSIV
19:30
Eugen Neagoe a spus totul despre conflictul cu Andrea Mandorlini: „Bă, tu cu mine vorbeşti?!” # Primasport.ro
Eugen Neagoe a spus totul despre conflictul cu Andrea Mandorlini: „Bă, tu cu mine vorbeşti?!”
19:10
Liga Campionilor: 230 de suporteri ai echipei Napoli arestaţi înaintea meciului împotriva PSV # Primasport.ro
Liga Campionilor: 230 de suporteri ai echipei Napoli arestaţi înaintea meciului împotriva PSV
19:10
Sebastian Scîrlet este noul campion la juniori în naţionalul de raliuri
18:40
Surpriză mare! Patrick Petre, dorit de altă echipă din România după despărţirea de Ceahlăul # Primasport.ro
Surpriză mare! Patrick Petre, dorit de altă echipă din România după despărţirea de Ceahlăul
18:20
Nu e Dan Petrescu! Cei doi antrenori favoriţi să îi ia locul lui Andrea Mandorlini pe banca CFR-ului! Urmează negocierile decisive # Primasport.ro
Nu e Dan Petrescu! Cei doi antrenori favoriţi să îi ia locul lui Andrea Mandorlini pe banca CFR-ului! Urmează negocierile decisive
17:50
Marius Şumudică a dat de pământ cu antrenorul unei echipe din SuperLiga: „M-a dezgustat! Dacă făceam aşa ceva, mă punea Erdogan pe avion” # Primasport.ro
Marius Şumudică a dat de pământ cu antrenorul unei echipe din SuperLiga: „M-a dezgustat! Dacă făceam aşa ceva, mă punea Erdogan pe avion”
17:40
CALIFICARE! Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă sunt în finala Campionatului Mondial! România poate obţine primele medalii mondiale după o pauză de un deceniu # Primasport.ro
CALIFICARE! Sabrina Voinea şi Denisa Golgotă sunt în finala Campionatului Mondial! România poate obţine primele medalii mondiale după o pauză de un deceniu
16:40
„Telenovela” s-a încheiat! „U” Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Urmează anunţul oficial # Primasport.ro
„Telenovela” s-a încheiat! „U” Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Urmează anunţul oficial
16:40
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Arsenal - Atletico Madrid, capul de afiş! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Arsenal - Atletico Madrid, capul de afiş! Programul complet
16:20
FCSB a aflat cine o va arbitra în meciul cu Bologna din Europa League
16:20
FRF: Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România s-au epuizat în 90 de minute # Primasport.ro
FRF: Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România s-au epuizat în 90 de minute
16:20
Fostul patron, atac dur la adresa CFR-ului: "Caricaturi de jucători"
16:10
Hansi Flick, decizie radicală după ce a fost eliminat în ultimul meci al Barcelonei
16:10
Schi alpin: Marcel Hirscher nu va lua startul la Solden. El nu a mai evoluat din decembrie 2024 # Primasport.ro
Schi alpin: Marcel Hirscher nu va lua startul la Solden. El nu a mai evoluat din decembrie 2024
16:10
„Vom organiza un Mondial aici, este sigur” . Promisiunea făcută de Gianni Infantino, preşedintele FIFA # Primasport.ro
„Vom organiza un Mondial aici, este sigur” . Promisiunea făcută de Gianni Infantino, preşedintele FIFA
15:50
Fiul legendei lui Dinamo, pus pe liber: "Mulţumim!"
14:10
Lovitură de teatru la Cluj: Dan Petrescu revine la CFR!
14:00
Jucătorul FCSB-ului a intrat în conflict cu fanii din Peluza Nord: "Ne-a înjurat de morţi!" # Primasport.ro
Jucătorul FCSB-ului a intrat în conflict cu fanii din Peluza Nord: "Ne-a înjurat de morţi!"
Ieri
13:10
Cristi Balaj, dorit pe banca unei formaţii din Superligă după plecarea de la CFR!
13:00
A venit replica dinspre "U" Cluj: "Lui Sabău îi transmit un singur lucru!"
12:20
Acţionarul din Superligă propune un antrenor surpriză la FCSB în locul lui Charalambous: "Sincer!" # Primasport.ro
Acţionarul din Superligă propune un antrenor surpriză la FCSB în locul lui Charalambous: "Sincer!"
11:50
Parcursul lui Dinamo nu l-a convins: "Nu se bate la titlu! Nu poţi"
11:30
LIVE VIDEO | Spectacolul din UEFA Champions League se vede în direct la Prima Sport! Arsenal - Atletico Madrid este capul de afiş al zilei! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Spectacolul din UEFA Champions League se vede în direct la Prima Sport! Arsenal - Atletico Madrid este capul de afiş al zilei! Programul complet
11:10
Sabău a dat cărţile pe faţă după plecare: "Am fost naiv, nu am fost respectat!"
10:20
Jocul CFR-ului a fost criticat în direct: "Foarte slab! Dacă se termina egal, era ca o victorie" # Primasport.ro
Jocul CFR-ului a fost criticat în direct: "Foarte slab! Dacă se termina egal, era ca o victorie"
09:40
CFR schimbă iar antrenorul! Cu cine negociază deja Iuliu Mureşan
00:20
Doliu în lumea şahului! Marele maestru Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.