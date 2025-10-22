„Rușii joacă un joc de intimidare cu europenii”. Ce vrea Putin să obțină prin incursiunile cu drone în spațiul aerian european

11:20

O fostă pacientă a spitalului privat din Constanța unde, în urmă cu două săptămâni, o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut, a povestit pentru Digi24 experiența prin care a trecut în aceeași unitate medicală. Femeia a declarat că în timpul travaliului lichidul amniotic „era verde, ca un spanac”, iar copilul i-a fost pus pe piept „inert”, fără să respire, fiind resuscitat chiar pe corpul ei. Ulterior, spune că a fost lăsată „singură 40 de minute”, în aceeași poziție de naștere, fără să îi fie extrasă placenta, moment în care, disperată, a ajuns „să meargă în patru labe pe holuri, urlând după copil”.