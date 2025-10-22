Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Agriculturii a fost respinsă de Parlament. Barbu: „Bateți câmpii”
Digi24.ro, 22 octombrie 2025 12:50
Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Agriculturii a picat. Florin Barbu i-a acuzat pe cei de la AUR, de la tribuna Parlamentului, că „bat câmpii”. Este a patra moțiune depusă de AUR împotriva unui ministru din Guvernul Bolojan care pică la votul aleșilor.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
13:20
Comisarul rus pentru Drepturile Copiilor a povestit cum a dus la Moscova un băiat din Mariupol. „Cânta non-stop melodii în ucraineană” # Digi24.ro
Comisarul prezidențial al Rusiei pentru Drepturile Copiilor, Maria Lvova-Belova, a povestit, într-o emisiune televizată, cum a luat un băiat din orașul ucrainean ocupat Mariupol și l-a dus în Rusia. Lvova-Belova, care este căutată de Curtea Penală Internațională (CPI) în legătură cu deportarea ilegală a copiilor ucraineni în Rusia, a oferit detalii despre tânărul Pylyp, în vârstă de 15 ani, într-o apariție la emisiunea rusă „Smotri i Dumai” („Privește și gândește”). Belova a dezvăluit că băiatul, care și-a pierdut mama la vârsta de 10 ani, „nu voia să meargă în Rusia”, iubea Ucraina și era „supărat” pe Moscova, anunță Kyiv Post.
13:20
Kremlinul oferă detalii despre pregătirea întâlnirii dintre Putin și Trump care ar putea avea loc la Budapesta # Digi24.ro
Întâlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, la Budapesta necesită o pregătire minuțioasă, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.
Acum 15 minute
13:10
Armata voluntară a fost aprobată de Camera Deputaților. Proiectul de lege merge la Senat # Digi24.ro
Camera Deputaților a aprobat miercuri, 22 octombrie, proiectul care prevede introducerea armatei voluntare. Acesta merge la Senat și apoi la promulgare.
13:10
Primele 24 de ore ale lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Reacția unui deținut: „O să aibă parte de o detenție neplăcută” # Digi24.ro
Nicolas Sarkozy și-a petrecut prima noapte în închisoarea Sante. Fostul șef de stat a primit deja mai multe vizite, iar avocații săi au insistat asupra faptului că „nu i s-a acordat niciun tratament preferențial” și că, deși a fost plasat în izolare pentru siguranța sa, este tratat ca orice alt deținut din penitenciar, relatează BFMTV.
13:10
Explozia din Rahova. Petre Bulmaga, oficial al FR de Arte Marţiale, se numără printre cei grav afectaţi # Digi24.ro
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei.
Acum o oră
12:50
Alegerile din Ungaria s-ar putea desfășura în plină „starea de urgență”, votată iar la Budapesta. Cum este favorizat Viktor Orban # Digi24.ro
Următoarele alegeri din Ungaria vor avea loc probabil în stare de urgență, după ce regimul juridic special, în vigoare de ani de zile, a fost prelungit din nou. Parlamentul ungar a votat marți prelungirea stării de urgență cu 180 de zile, până la 14 mai 2026.
12:50
Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Agriculturii a fost respinsă de Parlament. Barbu: „Bateți câmpii” # Digi24.ro
Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Agriculturii a picat. Florin Barbu i-a acuzat pe cei de la AUR, de la tribuna Parlamentului, că „bat câmpii”. Este a patra moțiune depusă de AUR împotriva unui ministru din Guvernul Bolojan care pică la votul aleșilor.
12:50
„Rușii joacă un joc de intimidare cu europenii”. Ce vrea Putin să obțină prin incursiunile cu drone în spațiul aerian european # Digi24.ro
Rusia duce un „joc de intimidare” împotriva țărilor europene, inclusiv a României, prin raiduri cu drone și avioane în spațiul aerian al statelor NATO, avertizează comandorul Sandu Valentin Mateiu, într-un interviu acordat News.ro. Scopul, spune el, este ca europenii să simtă permanent amenințarea că războiul s-ar putea muta oricând la ei acasă.
12:40
Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare aeroport din Lituania: „Belarusul să-și asume responsabilitatea” # Digi24.ro
Autoritățile lituaniene au închis spațiul aerian deasupra capitalei Vilnius după ce „câteva zeci” de baloane au fost observate pe cer, marți seară, în cadrul unei operațiuni de contrabandă cu țigări, potrivit Politico.
12:40
Campania Digi24 „Avem același sânge” este astăzi în județul Arad, al 25-lea punct de pe harta solidarității, în care românii aleg să doneze viață. Colecta mobilă are loc într-o sală special amenajată în primăria din Arad, unde îi așteptăm pe toți cei care vor să ajute. Spitalele de acolo se confruntă, din păcate, cu un deficit de sânge, iar fiecare gest contează.
12:30
Australian reținut de poliție după ce a furat păpuși Labubu în valoare de 5.000 de euro. „Aceste jucării nu sunt pentru tine” # Digi24.ro
Poliţia australiană a arestat un bărbat, după ce a găsit în locuința acestuia din Melbourne păpuşi de colecţie Labubu furate, evaluate la aproximativ 9.000 de dolari australieni (n.r. 5.000 de euro), au anunţat miercuri autorităţile locale, citate de BBC.
12:30
Alegeri reluate în București și încă 10 localități. Cât va dura campania electorală și care sunt regulile pentru candidați # Digi24.ro
Peste mai puțin de o lună și jumătate am putea avea din nou alegeri în București, după cum a decis Coaliția de guvernare. Pe lângă Capitală, vor fi alegeri și în alte 10 localități din țară, unde primarii au fost declarați incompatibili, au plecat pe alte posturi sau au murit, dar și la Consiliul Județean Buzău. În cazul alegerilor parțiale, calendarul este mult mai strâns, astfel că perioada de campanie este redusă la jumătate.
Acum 2 ore
12:20
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii Moldova. Comandorul Mateiu: „Ar pierde protecția NATO” # Digi24.ro
România nu va interveni militar direct pentru a ajuta Republica Moldova, în cazul în care această țară ar fi atacată de Rusia, afirmă comandorul Sandu Valentin Mateiu, ofiţer cu activitate de 20 de ani în informaţiile militare. El a explicat, într-un interviu pentru News.ro, că o astfel de acțiune ar face ca România să piardă dreptul de a fi apărată de NATO.
12:10
Maia Sandu s-a adresat Legislativului din Republica Moldova la ședința solemnă de constituire a Parlamentului. Președintele de la Chișinău a lansat un apel la unitate națională, responsabilitate parlamentară și consolidarea ireversibilă a parcursului european.
12:10
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. „Este pierdere de timp”. Reacția Kremlinului # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că întâlnirea pe care o avea în plan cu președintele rus Vladimir Putin a fost amânată, calificând-o drept o potențială „pierdere de timp”. Decizia de a amâna discuțiile de la Budapesta, anunțată săptămâna trecută, a fost luată în urma unei convorbiri telefonice purtate luni între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, anunță France24.
12:10
Asigurarea RCA devine obligatorie pentru trotinetele şi bicicletele electrice. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților # Digi24.ro
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare.
12:00
„Suntem conștienți că acest mic gest pe care noi îl facem contribuie la salvarea unor vieți” # Digi24.ro
„Suntem conștienți că acest mic gest pe care noi îl facem contribuie la salvarea unor vieți”
12:00
Cătălin Drulă depune un proiect de lege pentru colectarea taxelor din București la PMB și împărțirea acestora la sectoare # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă anunţă că va depune, miercuri, în Parlament un proiect de lege pentru punerea în aplicare a rezultatelor referendumului din 24 noiembrie 2024 privind colectarea banilor din impozite și taxe locale din București la nivelul PMB și împărțirea acestora la sectoare.
11:50
O mașină a intrat în poarta de securitate din fața Casei Albe. O persoană a fost arestată, a anunțat Serviciul Secret # Digi24.ro
Un șofer a intrat cu mașina într-o poartă de securitate din fața Casei Albe marți seara, a declarat Serviciul Secret, relatează The New York Times.
11:40
Este nevoie de sânge în fiecare zi, nu doar atunci când aflăm că s-a întâmplat o tragedie # Digi24.ro
Campania Digi 24 „Avem același Sânge” este astăzi în județul Arad, al 25-lea punct de pe harta solidarității în care românii aleg să doneze viață. Colecta mobilă are loc într-o sală special amenajată la Primăria din Arad, unde îi așteptăm pe toți cei care vor să ajute. Spitalele de acolo se confruntă cu un deficit de sânge, iar fiecare gest contează.
11:40
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei (surse) # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Statele Unite pentru discuții cu președintele american Donald Trump privind sprijinul Alianței pentru Ucraina și eforturile de pace ale lui Trump, scrie European Pravda, care citează „un oficial NATO familiarizat cu vizita”.
11:30
Antreprenorii, puternic afectați de majorarea TVA. Liderul IMM România, Florin Jianu: „Crește salariul minim, vin concedieri” # Digi24.ro
Este blocaj pe discuția privind majorarea salariului minim de anul viitor, anunță Digi24. PSD cere creșterea acestuia, însă antreprenorii vor înghețarea salariului minim în 2026. IMM România propune guvernanţilor ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei, citând dtele unor sondaje care reflectă „presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.
11:30
Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români, a murit la vârsta de 83 de ani # Digi24.ro
Helmut Stürmer, personalitate marcantă a scenografiei internaţionale, a murit la vârsta de 83 de ani, anunţă Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti.
Acum 4 ore
11:20
Un bebeluș de doar șase luni și alte cinci persoane au fost ucise de armata lui Putin în ultimul atac asupra Ucrainei # Digi24.ro
Un atac rusesc cu rachete și drone la scară largă în Ucraina a ucis cel puțin șase persoane și a rănit cel puțin 21 în regiunea Kiev în noaptea de 22 octombrie, potrivit autorităților.
11:20
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii din Constanța unde a murit tânăra gravidă # Digi24.ro
O fostă pacientă a spitalului privat din Constanța unde, în urmă cu două săptămâni, o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut, a povestit pentru Digi24 experiența prin care a trecut în aceeași unitate medicală. Femeia a declarat că în timpul travaliului lichidul amniotic „era verde, ca un spanac”, iar copilul i-a fost pus pe piept „inert”, fără să respire, fiind resuscitat chiar pe corpul ei. Ulterior, spune că a fost lăsată „singură 40 de minute”, în aceeași poziție de naștere, fără să îi fie extrasă placenta, moment în care, disperată, a ajuns „să meargă în patru labe pe holuri, urlând după copil”.
11:10
„Catastrofa” sanitară din Fâșia Gaza va dura generații întregi, avertizează OMS. „Pacea este cel mai bun medicament” # Digi24.ro
Gaza se confruntă cu o „catastrofă” sanitară care va dura „generații întregi”, a avertizat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4 că este nevoie de o creștere masivă a ajutorului pentru a răspunde nevoilor complexe ale populației din Fâșia Gaza, relatează BBC.
11:10
Stelian Bujduveanu, despre blocul afectat de explozie: „Recomandarea este dezafectarea. Imobilul prezintă un risc foarte mare” # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, în direct la Digi24, că rapoartele preliminare privind blocul afectat de explozia din Rahova arată că imobilul nu mai poate fi folosit și că recomandarea Inspectoratului de Stat în Construcții este dezafectarea. Edilul a precizat că, până la finalizarea expertizei tehnice, autoritățile se concentrează pe punerea în siguranță a zonei și relocarea locatarilor.
11:10
OpenAI a anunţat, luni, într-o declaraţie comună cu actorul Bryan Cranston şi sindicatul SAG-AFTRA, că va introduce măsuri suplimentare de protecţie împotriva utilizării abuzive a vocii şi imaginii actorilor în aplicaţia sa de creare video cu inteligenţă artificială, Sora 2, relatează CNBC.
11:00
Morţi suspecte la Spitalul „Sfântul Pantelimon”: Una dintre victime este astăzi dezhumată. Avocat: „Măsura este intruzivă” # Digi24.ro
Una dintre victimele din Dosarul Pantelimon este dezhumată, operaţiunea având loc, miercuri, în Cimitirul Metalurgiei din Bucureşti.
10:50
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, în judeţul Vrancea, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Pentru Fizica Pământului.
10:50
Viktor Orban susține că pregătirile pentru summitul Donald Trump-Vladimir Putin sunt în desfășurare: „Data este încă incertă” # Digi24.ro
Pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt încă în desfășurare, a declarat, miercuri, premierul maghiar Viktor Orban, la o zi după ce summitul a fost amânat, potrivit Reuters.
10:40
Zeci de oameni au murit când adunau combustibil dintr-o cisternă care s-a răsturnat și a explodat, în Nigeria # Digi24.ro
Zeci de oameni au murit într-o explozie a unui camion cisternă în statul Niger din centrul Nigeriei, după ce vehiculul a derapat de pe șosea și s-a răsturnat, relatează BBC.
10:40
Elon Musk a răbufnit după ce administratorul NASA a criticat SpaceX: „Sean Idiotul încearcă să omoare Agenția!” # Digi24.ro
Elon Musk a răbufnit după ce administratorul NASA a criticat SpaceX: „Sean Idiotul încearcă să omoare Agenția!”
10:40
Acestea sunt doar câteva exemple recente - primele două apărute după tragedia din Rahova - care demonstrează că dezinformarea e în floare în România. Toate aceste naraţiuni, rostogolite cu viteză pe reţelele sociale, mai întâi pe Telegram, apoi pe Tik Tok, nu sunt simple erori, ci arme de manipulare. Recunoașteți rețeta? S-a folosit cu mare succes și la alegerile prezidențiale de anul trecut. Ele subminează încrederea oamenilor în stat, în presă, în ştiinţă, în educaţie. Iar fără gândire critică, democraţia devine un castel de nisip.
10:40
Puterea de cumpărare din București și Cluj a depășit-o pe cea din Madrid și alte metropole europene. Orașele aflate la polul opus # Digi24.ro
Bucureștenii și clujenii au o putere de cumpărare mai mare decât cea a locuitorilor din capitala Spaniei, Madrid. Potrivit datelor Eurostat, nivelul de trai din București și Cluj îl depășește și pe cel din orașe precum Milano sau Hamburg. La polul opus, Vasluliul și Botoșaniul sunt județele din România cu cea mai mică putere de cumpărare.
10:20
Transporturi incendiate pentru despăgubiri. O rețea organizată dădea foc la TIR-uri în care trebuia să fie marfă de lux # Digi24.ro
O rețea coordonată de doi administratori de firme a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune și fals, după ce ar fi provocat intenționat incendii la tiruri cu marfă de lux. Aceștia voiau să primească despăgubiri de la asiguratori, iar prejudiciul depășește 1,4 milioane de lei.
10:20
Necroza aseptică de cap femural este o afecțiune ce distruge treptat țesutul osos de la nivelul șoldului, din cauza întreruperii alimentării cu sânge a capului femural. Cum apare această afecțiune și care sunt opțiunile de tratament aflăm de la Dr. Adrian Dima, medic primar ortopedie și traumatologie.
10:00
Open AI, dezvoltatorul ChatGPT, a lansat un browser web bazat pe inteligență artificială pentru a concura cu rivali precum Google, care operează Chrome, cel mai popular browser din lume, relatează BBC.
09:50
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a figurat ca hotel timp de 4 ani. Rogobete: Am găsit avize „din pix” # Digi24.ro
Ministerul Sănătății a descoperit nereguli grave la spitalul privat din Constanța, unde în urmă cu două săptămâni o femeie a murit după ce a născut. Potrivit unor surse Digi24, deși spitalul functionează din 2019, la primărie ar fi figurat ca hotel timp de patru ani, iar DSP a avizat funcționarea și în aceste condiții. Ministerul a sesizat Parchetul General și DNA. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunţat că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa. „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”, a anunţat ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.
09:50
Cel puțin 63 de morți și mai mulți răniți după un accident rutier grav: mai multe vehicule s-au ciocnit pe o autostradă din Uganda # Digi24.ro
Cel puțin 63 de persoane au murit și mai multe au fost rănite, după ce mai multe vehicule s-au ciocnit pe o autostradă din Uganda. Potrivit poliției, două autobuze care circulau în direcții opuse au intrat în coliziune în timp ce încercau să depășească un camion și o mașină pe autostrada Kampala-Gulu, potrivit BBC.
09:50
Poluare în Europa. Primele imagini surprinse de misiunea Copernicus Sentinel-4 arată zonele cu concentrații de poluanți în atmosferă # Digi24.ro
Noua misiune Copernicus Sentinel-4 a furnizat primele imagini care evidențiază concentrațiile de dioxid de azot, dioxid de sulf și ozon din atmosferă.
09:50
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni # Digi24.ro
Procurorii DIICOT anunță că au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție urmate de mandate de aducere, în urma descoperirii unui bărbat care, dându-se drep căpitan SRI își făcuse o rețea proprie de filaj și cercetare.
09:40
Volodimir Zelenski merge astăzi în Suedia, unde va discuta un acord privind exportul de armament # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski face o vizită miercuri în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de „export” de armament, a precizat guvernul suedez într-un comunicat.
09:30
UE ar putea interzice alcoolul din dezinfectante după ce experții l-au declarat cancerigen. Medicii avertizează asupra consecințelor # Digi24.ro
Alcoolul etilic folosit în dezinfectantele pentru mâini și alte produse de curățare ar putea fi interzis în Uniunea Europeană, după ce un grup de experți din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice a concluzionat că este cancerigen. Decizia finală va aparține Comisiei Europene.
Acum 6 ore
09:20
Coșul minim de cumpărături s-a scumpit cu 900 de lei. De câți bani are nevoie o familie cu doi copii din România pentru un trai decent # Digi24.ro
Suma necesară unei familii cu doi copii, pentru un trai decent, a crescut cu 900 de lei într-un an. Un studiu realizat pe baza statisticilor oficiale arată că valoarea coșului minim de consum pentru doi adulți și doi copii este de 11.370 lei pe lună. O persoană singură ar avea nevoie de 4.322 de lei, anunță Digi24.
09:20
Proteste violente și confruntări cu poliția în Dublin, după cazul unei fetițe agresate sexual: „Este inacceptabil” # Digi24.ro
Șase oameni au fost arestați după ce poliția irlandeză s-a luptat cu sute de protestatari în fața unui hotel din Dublin folosit pentru a găzdui solicitanți de azil, în urma unei agresiuni sexuale asupra unei fete, relatează The Guardian.
09:20
UEFA Champions League. Dennis Man, două goluri pentru PSV contra Napoli și „Omul meciului”. „Cea mai frumoasă seară din viața mea” # Digi24.ro
Dennis Man (27 de ani) a fost în mare formă în meciul lui PSV cu Napoli 6-2, din etapa a treia a fazei ligii UEFA Champions League.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 22 octombrie
09:10
„Act terorist calculat.” Ultimatum în Congresul american împotriva lui Vladimir Putin pentru cei 20.000 de copii ucraineni răpiți # Digi24.ro
Camera Reprezentanților și Senatul SUA fac presiuni pentru aplicarea celor mai severe sancțiuni, în timp ce legislatorii lansează un ultimatum cu privire la politica sistematică a lui Vladimir Putin de ștergere culturală și deportare forțată.
08:40
Fenomen spectaculos pe cerul nopții din Noua Zeelandă: imagini cu „fulgere roșii”. „Pare că vezi ceva care nu este real” # Digi24.ro
Un fenomen spectaculos a fost surprins pe cerul Noii Zeelande. Fotograful neozeelandez Tom Rae și fotografii spanioli Dan Zafra și José Cantabrana au pornit cu gândul să surprindă Calea Lactee deasupra stâncilor de argilă Ōmārama din Insula de Sud pe 11 octombrie, când au dat peste acest eveniment extraordinar, relatează The Guardian.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.