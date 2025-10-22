Petre Bulmaga şi-a pierdut apartamentul după explozia din Rahova şi cere acum ajutorul oamenilor

21:20

Iuliu Mureșan a reușit prima mutare din postura de președinte al celor de la CFR Cluj! Oficialul din Gruia i-a găsit înlocuitor lui Andrea Mandorlini, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul cu Petrolul Ploiești. Acesta l-a convins să revină pe banca tehnică pe Dan Petrescu, cel care și-a dat demisia la […]