Este oficial! Trotinete electrice, doar cu RCA. România urmează modelul european al orașelor care spun „stop” trotinetelor haotice
Adevarul.ro, 22 octombrie 2025 13:00
Trotinetele și bicicletele electrice vor avea nevoie de poliță RCA obligatorie. Legea a fost adoptată astăzi de Camera Deputaților și merge la promulgare. Noile reguli se aplică vehiculelor care depășesc 25 km/h sau cântăresc peste 25 kg și transpun o directivă europeană în legislația românească.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
13:30
Imagini dintr-o operațiune spectaculoasă: Poliția a distrus patru tone de droguri. Proveneau din dosare DIICOT și reprezentau capturi record # Adevarul.ro
Poliția Română a distrus peste 4 tone de droguri, aflate în custodie, în cadrul unei operațiuni desfășurate conform procedurilor legale.
13:30
Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România susține că România are nevoie de o creștere semnificativă a contingentului de lucrători străini în 2026, având în vedere că se confruntă cu un deficit structural de forță de muncă
13:30
Polițiștii locali au salvat un student din Timișoara care voia să se arunce în Bega. Tânărul ținea o lumânare în mână # Adevarul.ro
Un tânăr de 24 de ani, student în Timișoara, a fost salvat la timp de polițiștii locali, după ce a încercat să se arunce în râul Bega, de pe podul cu lacăte din zona Parcului Copiilor.
Acum 30 minute
13:15
O femeie de 33 de ani, angajată la o firmă de bijuterii, a fost reţinută de poliţişti, după ce a sustras, în repetate rânduri, aproape un kilogram de obiecte, pe care le-a amanetat ulterior.
13:15
Trump, încurcat de problema despăgubirilor de milioane de dolari pe care le cere Departamentului de Justiție: „Mă dau în judecată, nu-i așa?” # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump cere Departamentul de Justiţie despăgubiri de 230 de milioane de dolari pentru anchetele cu care s-a confruntat înainte de a reveni la Casa Albă, au declarat pentru ABC News surse familiarizate cu problema.
13:15
Mirela, tânăra însărcinată ucisă în explozia din Rahova, este condusă astăzi pe ultimul drum. Gestul înduioșător făcut de apropiați # Adevarul.ro
Tânăra de 24 de ani însărcinată care și-a pierdut viața în explozia devastatoare din Cartierul Rahova este condusă astăzi pe ultimul drum.
Acum o oră
13:00
Este oficial! Trotinete electrice, doar cu RCA. România urmează modelul european al orașelor care spun „stop” trotinetelor haotice # Adevarul.ro
Trotinetele și bicicletele electrice vor avea nevoie de poliță RCA obligatorie. Legea a fost adoptată astăzi de Camera Deputaților și merge la promulgare. Noile reguli se aplică vehiculelor care depășesc 25 km/h sau cântăresc peste 25 kg și transpun o directivă europeană în legislația românească.
13:00
Lovitură pentru fanii tenisului! Novak Djokovic va lipsi de la turneul ATP Masters 1000 de la Paris # Adevarul.ro
Tenismenul sârb Novak Djokovic a confirmat marți seară că nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris.
13:00
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare a fost aprobat miercuri de Camera Deputaților, cu majoritate de voturi.
13:00
România reia studiile de licență cu dublă specializare. Primii studenți, admiși în anul universitar 2025-2026 # Adevarul.ro
România a reluat studiile în programele de licență cu dublă specializare în acest an, după mai mulți ani de întrerupere. Prima generație de studenți a fost admisă în anul universitar 2025-2026.
12:45
Marile confederaţii sindicale anunță protest în Piața Victoriei. „Măsurile de austeritate au afectat toate categoriile profesionale” # Adevarul.ro
Confederațiile sindicale vo protesta în fața Guvernului, „ca urmare a problemelor sociale și economice majore cu care se confruntă lucrătorii din România”, au transmis organizațiile într-un mesaj comun.
12:45
A murit unul dintre cei mai importanţi scenografi români. Helmut Stürmer avea 83 de ani # Adevarul.ro
Helmut Stürmer, una dintre cele mai importante persona ale scenografiei internaționale, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, a anunțat Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB).
Acum 2 ore
12:30
Ministrul ungar de Externe consideră „fake news” amânarea summitului Trump-Putin: „Același lucru se întâmplă înaintea aproape fiecărei reuniuni” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat inițial o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta, însă la scurt timp a declarat că nu este sigur că această reuniune va mai avea loc.
12:30
Moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii a fost respinsă de Camera Deputaților # Adevarul.ro
Moțiunea simplă, depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a fost respinsă de plenul Camerei Deputaților.
12:30
Una dintre victimele din Dosarul Pantelimon a fost deshumată miercuri, 22 octombrie, la Cimitirul Metalurgiei.
12:30
Toamna ar fi complet insuportabilă fără ele! Jachetele de tranziție garantează confortul și comoditatea de zi cu zi, permițându-ne să supraviețuim chiar și celor mai solicitante zile în condiții meteorologice nefavorabile. Care sunt cele mai la modă stiluri din acest sezon?
12:15
Accident bizar în Arad: Un tramvai a plecat singur din depou și a lovit o altă garnitură. Patru persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad și a circulat circa 500 de metri, până a lovit o garnitură. Mai multe persoane au fost rănite.
12:15
Muncă, studiu, creație, într-un singur dispozitiv. HUAWEI MatePad 12X, tableta deschisă la toate ideile tale, care înlocuiește și laptopul, și agenda # Adevarul.ro
Ai mereu idei noi pe care le notezi oriunde ai la îndemână un document deschis pe PC, o agendă sau un post-it? Și ai nevoie de un aliat pentru mai multă productivitate și eficiență în ceea ce faci?
12:15
Miercuri, 22 octombrie, Ianis Hagi a împlinit vârsta de 27 de ani.
12:00
Reconstruirea blocului care a explodat în Rahova. Ministrul Cseke Attila: „Nu avem astăzi un cadru legal disponibil” # Adevarul.ro
Ministrul Cseke Attila a declarat că în legislația românească nu există în prezent un cadru legal care să permită reconstruirea unui bloc afectat în urma unui incendiu sau a unei explozii, motiv pentru care ministerul a pus în transparență decizională un proiect de lege.
12:00
Drulă depune un proiect de lege pentru implementarea rezultatelor referendumului din 2024. „Miza este enormă” # Adevarul.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a anunțat miercuri, 22 octombrie, că va depune în Parlament un proiect de lege pentru implementarea rezultatelor referendumului organizat în Capitală pe 24 noiembrie 2024.
11:45
Două orașe din România, peste media UE la capitolul putere de cumpărare. Întrec capitale precum Roma sau Madrid # Adevarul.ro
Potrivit Eurostat, puterea de cumpărare a locuitorilor din două orașe din România este mai mare decât cea a locuitorilor din marile orașe europene.
11:45
Zeci de oameni și-au pierdut viața într-o explozie a unei cisterne de petrol în statul central Niger din Nigeria, după ce vehiculul a derapat de pe drum și s-a răsturnat, vărsând combustibil.
11:45
Perspectiva unui summit rapid între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin la Budapesta a fost pusă în așteptare, liderul american sugerând marți seara că întâlnirea riscă să fie o simplă „pierdere de timp”, relatează Kyiv Post.
Acum 4 ore
11:15
Cutremur semnificativ în județul Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit # Adevarul.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 s-a produs miercuri, 22 octombrie, în zona seismică Vrancea, la ora 10:23, la adâncimea de 90.0km.
11:15
Kievul și liderii europeni pregătesc un plan de pace în 12 puncte pentru încetarea războiului # Adevarul.ro
Kievul colaborează cu mai mulți lideri europeni pentru elaborarea unui plan de pace în 12 puncte, care ar putea duce la încetarea conflictului din Ucraina, potrivit Bloomberg.
11:15
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump miercuri la Washington, se arată într-un comunicat al NATO, relatează dpa.
11:15
Doi ani de la intrarea în vigoare a Legii Priorității. Gravidele și persoanele însoțite de copii sub 5 ani au întâietate în spațiile publice și magazine # Adevarul.ro
Miercuri, 22 octombrie, se împlinesc doi ani de la aplicarea Legii Priorității, un act normativ menit să ofere acces prioritar la casierii, case de marcat și ghișee pentru femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii mici.
11:15
O femeie a fost observată în timp ce arunca cu obiecte în mașinile care intră în pasajul Obor, pe sensul Liceul Hașdeu–Lizeanu. Poliția a fost sesizată, dar nu a reușit să o identifice până acum.
11:00
O femeie din Bihor a murit în spital după ce ar fi așteptat opt ore pentru operație. „Femeile din salon mi-au spus că de dimineață n-a fost nimeni la ea” # Adevarul.ro
O femeie de 79 de ani din Bihor, internată pentru tromboflebită, a murit în spital după ce ar fi așteptat aproximativ opt ore pentru a fi operată, fiind ignorată de personalul medical.
11:00
Tot ce trebuie să știi despre bateria auto – inima sistemului electric al mașinii tale # Adevarul.ro
Bateria auto este una dintre cele mai esențiale componente ale unui vehicul modern. Fără ea, motorul nu ar putea porni, sistemele electrice nu ar funcționa, iar confortul și siguranța pe care le luăm de bune zi de zi ar dispărea complet.
11:00
Situație jenantă la Steaua. Poloiștii sunt nevoiți să vină cu apă de acasă, după ce clubul a pierdut sponsorul. Iată ce mesaj au primit sportivii din partea clubului!
11:00
„Abia atunci Putin se va gândi la încetarea focului”. Cine ar câștiga dacă mâine ar fi armistițiu în Ucraina. Paradoxul strategic # Adevarul.ro
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, cel care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles, explică, pentru „Adevărul”, cine ar fi avantajat dacă mâine s-ar semna pacea sau măcar un armistițiu în Ucraina.
10:30
Liceele cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, în pericol de dispariție. Comunitatea românească cere intervenția autorităților # Adevarul.ro
Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor fi desființate începând cu 1 septembrie 2027, în urma unei reorganizări a sistemului de învățământ aprobată de Consiliul Regional Cernăuți.
10:30
Accident nimicitor pe o autostradă din Uganda. Cel puțin 63 de persoane și-au pierdut viața după ce mai multe vehicule s-au ciocnit # Adevarul.ro
Cel puțin 63 de persoane și-au pierdut viața după ce mai multe vehicule s-au ciocnit pe o autostradă importantă din Uganda, a anunțat poliția miercuri.
10:30
OpenAI a anunțat lansarea Atlas, un browser web inovator alimentat de agentul său AI numit Operator, care integrează direct tehnologia ChatGPT.
10:00
Percheziții într-un dosar halucinant. Un bărbat s-a dat drept „căpitan SRI”, a creat o structură paramilitară ilegală și a recrutat persoane # Adevarul.ro
Anchetatorii investighează un bărbat care s-ar fi dat drept ofițer al SRI și ar fi constituit o structură clandestină de tip militar, cu așa-zise „misiuni operative”, desfășurate fără nicio autorizare din partea instituțiilor statului.
10:00
Doru Octavian Dumitru, internat în stare gravă. Medicii dau detalii despre starea de sănătate a artistului # Adevarul.ro
Comediantul Doru Octavian Dumitru se află la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost supus unei trombectomii.
09:45
Campionatul Național de Super Rally este o competiție fondată în urmă cu 8 ani de regretatul Mihai Leu.
09:45
Ministrului Apărării, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: „Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat după ce Călin Georgescu a denunțat ca „rușinoasă” organizarea mobilizării rezerviștilor și i-a cerut demisia.
Acum 6 ore
09:30
Scene de neputință a Poliției Locale în fața unui scandalagiu. Spectacol tragicomic într-o piață din Vaslui # Adevarul.ro
Un bărbat aflat sub influența alcoolului a provocat un scandal uriaș în fața unui magazin din Vaslui. Scenele au degenerat rapid într-o confruntare între bărbat și doi polițiști, care au avut dificultăți să îl imobilizeze.
09:30
Reverența lui Chivu în fața unui mare antrenor al lumii: „Am avut noroc să lucrez cu dumneavoastră” # Adevarul.ro
Inter Milano a dispus cu 4-0 de formația belgiană Union SG, în etapa a 3-a din Liga Campionilor.
09:30
Inconștiența unui șofer de camion: a lovit o mașină, pe care a târât-o zeci de metri pe un bulevard din Timișoara # Adevarul.ro
Un șofer de camion, care nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație, a lovit din plin un autoturism și l-a târât câteva zeci de metri. Incidentul a avut loc marți, 21 octombrie, în Timișoara.
09:15
Zelenski merge în Suedia, unde încheie un acord de „export” de armament. „O Ucraină puternică şi capabilă este o prioritate esenţială” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri, 22 octombrie, în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de „export” de armament.
09:00
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, are loc la București, între 17 și 26 de octombrie.
08:45
Atac cu drone rusești la Dunăre. Locuitorii din nordul județului Tulcea, alertați prin RO-Alert # Adevarul.ro
Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naționale.
08:45
O țară UE oferă 2.500 de euro tinerilor care vor să devină șoferi de camion sau autobuz. Și românii pot aplica, cu anumite condiții # Adevarul.ro
O țară din Uniunea Europeană oferă tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani un bonus de până la 2.500 de euro pentru obținerea permisului de conducere pentru vehicule grele și autobuze (categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E).
08:45
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. Rachetele Moscovei asupra Kievului și o uzină chimică lovită cu rachete Storm Shadow # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina continuă să escaladeze, după un nou val de atacuri lansate în cursul nopții atât de Rusia, cât și de forțele ucrainene.
08:15
„România stă pe o bombă”. Fostul judecător Cristi Danileț avertizează asupra pericolului conductelor de gaz neînlocuite # Adevarul.ro
Fostul judecător Cristi Danileț avertizează, după explozia din Rahova, că tragedii similare se repetă din cauza neglijenței companiilor de gaze, care nu înlocuiesc conductele vechi și repară doar punctual fisurile semnalate de locatari.
Acum 8 ore
07:30
Coreea de Nord a reluat testele cu rachete balistice înaintea vizitei lui Trump în țara vecină # Adevarul.ro
Coreea de Nord a efectuat miercuri primele sale teste cu rachete balistice din ultimele cinci luni, cu doar câteva zile înainte ca președintele american Donald Trump și alți lideri mondiali să se întâlnească în Coreea de Sud.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.