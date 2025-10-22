Belgrad. Mai multe focuri de armă au fost trase în fața parlamentului, iar apoi un cort ridicat de susținătorii președintelui Vucic a luat foc. Nu este clar nici cine a folosit arma și nici cum a pornit incendiul. O persoană a fost rănită.

17:20

Vladimir Putin i-a transmis lui Donald Trump că vrea ca Ucraina să cedeze complet controlul asupra regiunii Donețk, drept condiție principală pentru încheierea războiului, au declarat doi oficiali americani pentru Washington Post. Aceștia au explicat că liderul de la Kremlin ar fi sugerat că este dispus să renunțe la părți din regiunile Zaporijie și Herson, […]