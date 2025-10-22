Eurostar va achiziţiona trenuri cu două etaje de la Alstom, în valoare de două miliarde de euro

Eurostar a anunţat miercuri că a ajuns la un acord de două miliarde de euro cu Alstom, care […] The post Eurostar va achiziţiona trenuri cu două etaje de la Alstom, în valoare de două miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence