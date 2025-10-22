Accident de muncă la Roman: un bărbat de 49 de ani a murit după ce i s-a făcut rău la serviciu

20:00

Trei decenii și jumătate au trecut peste această țară ca un vânt al promisiunilor. În tot acest timp, România a reușit performanța de a construi, în medie, zece kilometri de autostradă pe an. Zece kilometri! O cifră care ar trebui să ne rușineze, dar pe care am ajuns s-o privim cu o resemnare aproape tandră, ca […] Articolul România, autostrada care nu duce nicăieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.