Accident de muncă la Roman: un bărbat de 49 de ani a murit după ce i s-a făcut rău la serviciu
Monitorul de Neamț , 22 octombrie 2025 14:30
Accident de muncă la Roman – un bărbat de 49 de ani și-a pierdut viața marți, 21 octombrie, după ce i s-a făcut rău în timpul programului. Colegii au încercat să-l resusciteze până la sosirea echipajelor medicale, însă, din păcate, acesta a fost declarat decedat. A fost sesizată Poliția municipiului Roman La data de 21
Accident de muncă la Roman: un bărbat de 49 de ani a murit după ce i s-a făcut rău la serviciu # Monitorul de Neamț
Accident de muncă la Roman – un bărbat de 49 de ani și-a pierdut viața marți, 21 octombrie, după ce i s-a făcut rău în timpul programului. Colegii au încercat să-l resusciteze până la sosirea echipajelor medicale, însă, din păcate, acesta a fost declarat decedat. A fost sesizată Poliția municipiului Roman La data de 21
Un tânăr angajat al unei societăți comerciale a fost rănit în urma unui accident de muncă, pe un drum forestier din Tazlău Accident de muncă la Tazlău – un tânăr de 25 de ani, din Bicazu Ardelean, a fost rănit marți, 21 octombrie, în timpul serviciului, pe un drum forestier din localitatea Tazlău. Tânărul a
Un incendiu la o casă din Gâdinți a izbucnit marți seară, 21 octombrie, în jurul orei 22:16, pe strada Șesului. Flăcările s-au manifestat în interiorul unei camere, existând pericolul extinderii la întreaga locuință. Intervenția pompierilor de la Roman „La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Gâdinți, Detașamentul de
O automacara a lovit un cap de pod la Slobozia: scurgeri de carburanți și intervenție de urgență # Monitorul de Neamț
Pompierii au acționat pentru limitarea scurgerilor de carburanți după ce o automacara a lovit un cap de pod în Slobozia, orașul Roznov. O automacara a lovit un cap de pod la Slobozia, în orașul Roznov, în această dimineață, în jurul orei 08:50. În urma impactului s-au produs scurgeri de carburanți, fiind necesară intervenția pompierilor și
Percheziții la Răucești pentru contrabandă: peste 6.000 de țigarete confiscate de polițiști # Monitorul de Neamț
Acțiune amplă a polițiștilor din Târgu-Neamț pentru combaterea contrabandei cu țigarete Percheziții la Răucești pentru contrabandă au fost desfășurate de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț, cu sprijinul SICE, SAS și al criminaliștilor, în cadrul unor dosare penale ce vizează încălcarea Codului Fiscal. Patru percheziții la adresele a două persoane din Răucești Potrivit
Ameninţările hibride şi Legea apărării naţionale. Un senator de Neamţ îl interpelează pe ministru # Monitorul de Neamț
Senatorul de Neamţ Sorin Lavric îl interpelează pe ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, în chestiunea „ameninţărilor hibride". Parlamentarul solicită să i se răspundă la următoarele întrebări: Cum definiți sintagma „amenințările hibride" din proiectul legislativ? Care sunt primele cinci amenințări hibride, în ordinea efectelor pe care le-ar putea produce, pe care doriți să le preveniți prin prezentul
În democrație, mai ales în cea românească, viața publică a devenit un teren râvnit de oameni incapabili să facă ceva cu adevărat folositor în viața lor. E o lume în care mediocritatea se ridică pe vârfuri, îmbrăcată în haine scumpe, căutând mereu „locuri călduțe" și siguranța unui salariu nemeritat. Acolo unde ar trebui să existe
Finanţare pentru un spital de îngrijiri paliative la Piatra Neamţ este vestea bună transmisă de primarul de Piatra Neamţ la începutul acestei săptămâni. Lucrările la acest spital ar urma să înceapă anul viitor. Valoarea totală a proiectului este de 24.117.784,64 lei (inclusiv TVA), iar finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Sănătate 2021–2027 –
„Dă-ți jos Masca” – activitate a poliţiştilor la Liceul de Arte „Victor Brauner” # Monitorul de Neamț
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț – Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat, pe 20 octombrie, o activitate educativ-preventivă la Liceul de Arte „Victor Brauner" din Piatra Neamț, în cadrul campaniei naționale „Dă-ți jos Masca". „Campania „Dă-ți jos Masca" își propune nu doar transmiterea unor mesaje de prevenire, ci și
„Nunuță Vodă”, „Mistere și enigme” și „Fata cu părul de foc” – prezentare de carte Radu Cotoros la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Evenimentul literar are loc miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 17:00, în Sala Cupola a Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu" Neamț, în prezența poetului Teodor Sinezis. Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț organizează o prezentare de carte Radu Cotoros, miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 17:00, în Sala Cupola, cu participarea poetului Teodor Sinezis. Trei
Mamba, cobra și anaconda, la Roman: expoziția „Reptile vii” aduce peste 70 de specii din toată lumea # Monitorul de Neamț
Expoziția temporară „Reptile vii", deschisă Muzeul de Științe Naturale Roman între 17 octombrie 2025 și 16 ianuarie 2026 Expoziția „Reptile vii" poate fi vizitată la Muzeul de Științe Naturale Roman în perioada 17 octombrie 2025 – 16 ianuarie 2026, oferind publicului ocazia de a descoperi peste 70 de specii de reptile exotice, veninoase și neveninoase.
Două minore au fost filmate în timp ce distrugeau un perete din pasajul pietonal, la Piatra Neamţ. Ele au fost identificate şi părinții urmează să suporte cheltuielile pentru refacerea peretului. „Lipsa de educație, teribilism, plictiseală, nesupraveghere din partea părinților…probabil un cumul de factori care au condus la distrugerea unui bun public. Incidentul a avut loc
La solicitarea Consiliului Politic Național al PSD, președintele organizației județene, Daniel Vasilică Harpa, a prezidat Conferința Județeană a PSD Neamț, la care au participat primari, viceprimari, consilieri județeni și locali, parlamentari, prefectul județului, precum și reprezentanții tuturor structurilor de conducere ale organizației. În cadrul reuniunii, au fost desemnați cei 77 de membri ai delegației PSD
Patrick Petre şi conducerea CSM Ceahlăul au reziliat contractul pe cale amiabilă, anunţă reprezentanţii clubului. Nu sunt oferite alte detalii legate de luarea unei astfel de decizii, care surprinde în condiţiile în care Petre era văzut ca un component de bază al lotului, purtând la un moment dat chiar banderola de căpitan. E drept că
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a ajuns în Penitenciarul Bacău după ce a încălcat o hotărâre judecătorească. „La data de 20 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Piatra Neamț, pe numele a unui bărbat,
O coliziune între un TIR şi un autoturism s-a soldat cu două persoane transportate la spital s-a produs marţi, 21 octombrie, în comuna Alexandru cel Bun. „La ora 11:29, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Alexandru cel Bun. În accidentul rutier au fost implicate un autotren în care
Un copil în vârstă de 15 ani a ajuns la spital după ce a fost accidentat pe o trecere pentru pietoni, în Târgu Neamţ, marţi, 21 octombrie. „La data de 21 octombrie a.c., ora 07.50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Cuza Vodă.
„Fiecare pas conștient poate salva o viață” – acțiune preventivă pentru siguranța pietonilor în județul Neamț # Monitorul de Neamț
Campanie rutieră derulată de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț pentru reducerea accidentelor cu pietoni. Acțiunea preventivă pentru siguranța pietonilor este în plină desfășurare în județul Neamț, polițiștii rutieri desfășurând activități de informare și educație rutieră destinate reducerii numărului de accidente. Polițiștii rutieri, pe teren pentru siguranța pietonilor „Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, prin polițiștii rutieri,
Bilanțul inundațiilor din Suceava și Neamț: Cele mai multe case neasigurate, în Neamț. Statul a achitat peste 3,1 milioane de euro # Monitorul de Neamț
Statul a plătit despăgubiri de peste 3,1 milioane de euro pentru locuințele distruse Bilanțul inundațiilor din Suceava și Neamț arată că statul a plătit peste 3,1 milioane de euro pentru refacerea locuințelor distruse de viiturile din iulie 2025. Pentru prima dată, autoritățile au ținut cont de existența asigurării obligatorii a locuințelor, iar ajutoarele au fost
Criza medicilor de familie în Neamț: județul se află printre cele mai afectate din țară, cu 71 de medici lipsă # Monitorul de Neamț
Un județ printre cele mai afectate de lipsa medicilor de familie Criza medicilor de familie în Neamț se adâncește, județul fiind printre cele mai afectate din țară, cu un deficit de 71 de medici. Situația face parte dintr-un fenomen național care lasă fără asistență medicală de bază peste 600.000 de români. 168 de localități fără
106 ani de fotbal la Piatra Neamţ, împliniţi azi, 20 octombrie. „O tradiţie care obligă, o istorie care ar trebui să constituie o obligaţie pentru rezultate foarte bune în prezent şi viitor. La aceste lucruri trebuie să ne gândim când vorbim despre CSM Ceahlăul. Eu cel puţin întotdeauna aşa am gândit. E un moment aniversar,
De la lansarea primului model, MacBook Pro a devenit sinonim cu performanța și fiabilitatea în lumea profesioniștilor. Pentru editori video, designeri grafici, dezvoltatori de software sau muzicieni, acest laptop nu este doar un instrument, ci un partener în procesul de creație. Ceea ce diferențiază MacBook Pro este sinergia unică dintre hardware-ul inovator și ecosistemul software
Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori – găzduită de Piatra Neamţ # Monitorul de Neamț
Piatra Neamţ găzduieşte Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori, desfășurată în perioada 18–25 octombrie. Sunt peste 120 de participanți din 26 de țări, alături de zeci de profesori și mentori „Orașul nostru devine, pentru o săptămână, centrul Universului tinerelor minți pasionate de știință. Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori, desfășurată în
„Apel la 112, nu e-mail!” – avertismentul ISU Neamț după o sesizare care putea avea urmări grave # Monitorul de Neamț
ISU Neamț reamintește că situațiile de urgență se anunță exclusiv prin apel la 112, nu prin e-mail. Un apel la 112 poate salva vieți – este mesajul transmis de pompierii nemțeni, după ce o sesizare primită pe e-mail privind o posibilă defecțiune la instalația de gaz a dus la descoper
Muniție din Primul Război Mondial descoperită la Bicaz Chei: proiectile și sute de cartușe ridicate de pirotehniști # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Bicaz Chei a găsit, cu ajutorul unui detector de metale, peste 490 de cartușe și două proiectile din Primul Război Mondial. Muniție din Primul Război Mondial descoperită la Bicaz Chei de echipa pirotehnică a ISU Neamț, duminică, 19 octombrie 2025. Elementele explozive au fost identificate în pădurea Bârnadu de un bărbat care […] Articolul Muniție din Primul Război Mondial descoperită la Bicaz Chei: proiectile și sute de cartușe ridicate de pirotehniști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un cal speriat, blocat într-o groapă adâncă de un metru și jumătate, a fost salvat sâmbătă după-amiază de pompierii din Târgu-Neamț. Un cal căzut într-o groapă la Vânători-Neamț a fost salvat, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de echipajul de pompieri din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț Intervenția salvatorilor Potrivit ISU Neamț, „în data de 18.10.2025, la ora 17:16, […] Articolul Cal căzut într-o groapă la Vânători-Neamț, scos teafăr de pompierii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O șoferiță a pierdut controlul într-o curbă și a accidentat un bărbat aflat pe marginea drumului # Monitorul de Neamț
O femeie de 39 de ani, din Piatra-Neamț, a fost implicată într-un accident rutier după ce a pierdut controlul mașinii într-o curbă la stânga, lovind mai multe podețe și un bărbat aflat în afara carosabilului. O șoferiță a pierdut controlul într-o curbă la Piatra Șoimului, a intrat în coliziune cu mai multe podețe și a […] Articolul O șoferiță a pierdut controlul într-o curbă și a accidentat un bărbat aflat pe marginea drumului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Gospodărie în flăcări de la un scurtcircuit: acoperișul și anexele au ars complet # Monitorul de Neamț
Gospodărie în flăcări de la un scurtcircuit. Focul s-a extins rapid la acoperișul casei și la mai multe anexe, fiind nevoie de intervenția comună a pompierilor militari și voluntari pentru a limita dezastrul. Incendiul s-a extins la acoperișul casei și la patru anexe „În această dimineață, la ora 07:12, pompierii au fost solicitați să intervină […] Articolul Gospodărie în flăcări de la un scurtcircuit: acoperișul și anexele au ars complet apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Incendiu la două containere în Săvinești: flăcări și fum dens, dar fără victime # Monitorul de Neamț
Flăcările au cuprins două containere de depozitare din Săvinești, existând risc de propagare la construcțiile aflate în apropiere. Un incendiu la două containere a izbucnit duminică seară, 19 octombrie 2025, în comuna Săvinești, pe strada Gheorghe Caranfil. Pompierii din Piatra-Neamț au intervenit prompt pentru stingerea flăcărilor, care se manifestau generalizat. Intervenția echipajelor ISU Neamț Potrivit […] Articolul Incendiu la două containere în Săvinești: flăcări și fum dens, dar fără victime apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un bărbat de 35 de ani din Roman a fost rănit după ce, aflat pe bicicletă și cu o alcoolemie ridicată, a intrat în coliziune cu un autoturism. Un biciclist cu alcoolemie record a ajuns la spital, după ce s-a lovit de o mașină, pe DJ 157, în localitatea Trifești. Polițiștii au stabilit că bărbatul […] Articolul Biciclist cu alcoolemie record, rănit într-un accident la Trifești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident rutier fără victime, pe raza comunei Gâdinți: unul dintre autoturisme a părăsit carosabilul și s-a oprit într-un lan de porumb. Un șofer a ajuns cu mașina-n lanul de porumb, duminică, 19 octombrie 2025, în urma unui accident rutier produs în comuna Gâdinți. Din fericire, niciuna dintre cele șase persoane aflate în autoturisme nu a […] Articolul Cu mașina-n lanul de porumb: accident fără victime în comuna Gâdinți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Trei bărbați au fost prinși de polițiștii nemțeni în timp ce conduceau băuți sau fără permis, în localitățile Oglinzi, Poienari și Tămășeni. Trei șoferi prinși băuți și fără permis în Neamț au fost opriți de polițiști în doar 48 de ore, la Oglinzi, Poienari și Tămășeni. Doi dintre ei aveau alcoolemii ridicate, iar unul conducea […] Articolul Trei șoferi băuți și fără permis, opriți de polițiști în Neamț în weekend apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Arsuri ușoare și atac de panică în urma unui incendiu la Rediu: o anexă gospodărească a fost distrusă de flăcări # Monitorul de Neamț
Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după incendiul izbucnit la o bucătărie de vară din satul Bețești, comuna Rediu. Două persoane au suferit arsuri ușoare și un atac de panică în urma unui incendiu produs sâmbătă, 18 octombrie 2025, la o anexă gospodărească din satul Bețești, comuna Rediu. Pompierii au acționat pentru localizarea […] Articolul Arsuri ușoare și atac de panică în urma unui incendiu la Rediu: o anexă gospodărească a fost distrusă de flăcări apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Au traversat neregulamentar și au ajuns la spital: o fetiță de 9 ani și o femeie de 79, lovite de mașini în Neamț # Monitorul de Neamț
O minoră și o femeie în vârstă au fost rănite în două accidente produse la Târgu Neamț și Borca, după ce ar fi traversat neregulamentar. Două persoane au traversat neregulamentar și au ajuns la spital, în urma unor accidente rutiere petrecute în Târgu Neamț și Borca. Potrivit polițiștilor, victimele sunt o fetiță de 9 ani […] Articolul Au traversat neregulamentar și au ajuns la spital: o fetiță de 9 ani și o femeie de 79, lovite de mașini în Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Incendiu la un autocamion în Ștefan cel Mare: flăcările au cuprins cabina în mers # Monitorul de Neamț
Trafic blocat pe ambele sensuri după ce un autocamion încărcat cu nisip a fost cuprins de flăcări pe DJ 208 G. Un incendiu la un autocamion în Ștefan cel Mare a mobilizat, luni dimineață, pompierii din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț. Vehiculul, încărcat cu nisip, a fost cuprins de flăcări în mers, iar cabina a ars în […] Articolul Incendiu la un autocamion în Ștefan cel Mare: flăcările au cuprins cabina în mers apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Doi adolescenți răniți într-un accident rutier la Săbăoani. Șoferul n-a oprit la STOP # Monitorul de Neamț
Accident rutier la intersecția DJ207B cu DN2-E85, după ce un șofer tânăr nu a acordat prioritate. Doi adolescenți răniți, bilanțul unui accident rutier produs, duminică seară, în comuna Săbăoani, județul Neamț. Evenimentul a avut loc la intersecția dintre DJ207B și DN2-E85, după ce un șofer nu ar fi respectat semnificația indicatorului STOP. Accident la Săbăoani: doi […] Articolul Doi adolescenți răniți într-un accident rutier la Săbăoani. Șoferul n-a oprit la STOP apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Până în decembrie 1989, România a făcut parte din lagărul socialist, în care prin politica celor care o conduceau, a manifestat oarecare independență faţă de rigorile acelui lagăr. În acea perioadă, România îşi crease imaginea de stat cu ceva mai multă suveranitate decât celelalte state comuniste. Debutul atitudinii suverane a României s-a realizat în 1958, […] Articolul România, în laboratorul experimentelor puterilor externe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Trei decenii și jumătate au trecut peste această țară ca un vânt al promisiunilor. În tot acest timp, România a reușit performanța de a construi, în medie, zece kilometri de autostradă pe an. Zece kilometri! O cifră care ar trebui să ne rușineze, dar pe care am ajuns s-o privim cu o resemnare aproape tandră, ca […] Articolul România, autostrada care nu duce nicăieri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
■ HC Pietricica Neamț a învins cu 33-32 (20-19) în deplasare pe CS Vicovu de Sus ■ este primul succes al unei echipe private de juniori din Neamț în istoria sportului cu mingea mică de pe aceste meleaguri ■ HC Pietricica Neamț a reușit prima victorie a unei echipe private de handbal la nivel de […] Articolul HC Pietricica, moment istoric pentru handbalul nemțean apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă aprobarea unui proiect destinat pacineţilor cu AVC, la Spitalul Judeţean. „Proiectul „Investiții de tip dotare în infrastructura Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru creșterea capacității de tratare a pacienților critici cu patologie vasculară cerebrală acută” reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii medicale a județului Neamț și în creșterea calității […] Articolul Proiect pentru pacienţii cu AVC – la Spitalul Judeţean apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Decesul unei femei în vârstă de 41 de ani este investigat de poliţiştii nemţeni. „La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost sesizați, prin apel la 112, de către o femeie, din Horia, cu privire la faptul că, vecina sa s-ar fi electrocutat. […] Articolul Anchetă a poliţiştilor după ce o femeie s-a electrocutat mortal apare prima dată în Monitorul de Neamț.
O femeie care a căzut dintr-o căruţă ce se deplasa pe un drum din Bicazu Ardelean a ajuns la spital pe 17 octombrie. „La data de 17 octombrie a.c., ora 13.50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit […] Articolul A ajuns la spital după ce a căzut din căruţă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Municipiul Piatra-Neamț va lansa platforma digitală My Town Piatra-Neamț, luni 20 octombrie. Primarul Municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, anunță lansarea publică a ceea ce se doreşte a fi un instrument digital modern ce își propune să faciliteze comunicarea dintre cetățeni și administrația locală. Pentru înscriere, locuitorii Municipiului Piatra-Neamț pot scana codurile QR afișate deja în majoritatea scărilor de bloc, precum […] Articolul My Town Piatra-Neamț – lansare la începutul săptămânii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Nou val de fraude online: atacatorii se dau drept autorități și cer date personale # Monitorul de Neamț
DNSC avertizează: atacatorii se prezintă ca instituții publice pentru a înșela utilizatorii Un nou val de fraude online este în desfășurare în România, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Atacatorii se dau drept autorități precum Poliția Română, ANAF sau Interpol și trimit mesaje menite să sperie victimele și să le determine să ofere date […] Articolul Nou val de fraude online: atacatorii se dau drept autorități și cer date personale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Google oferă acces gratuit la Gemini Pro pentru studenţii din România: instrumente AI avansate pentru un an de studiu # Monitorul de Neamț
Google lansează programul „Gemini pentru studenţi”, disponibil în România Google oferă acces gratuit la Gemini Pro pentru studenţii din România, printr-un nou program educaţional dedicat formării competenţelor digitale şi utilizării responsabile a inteligenţei artificiale. Un an de acces gratuit la instrumentele AI ale Google Iniţiativa „Gemini pentru studenţi” le permite tinerilor de peste 18 ani, […] Articolul Google oferă acces gratuit la Gemini Pro pentru studenţii din România: instrumente AI avansate pentru un an de studiu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ceahlăul, înfrângere în faţa liderului. Greşelile individuale mari au decis meciul # Monitorul de Neamț
Greşelile individuale mari au privat Ceahlăul de un rezultat bun în faţa liderului, Corvinul Hunedoara. Meciul disputat sâmbătă, 18 octombrie, la Piatra Neamţ s-a încheiat 2-3, însă impresia suporterilor prezenţi la stadion a fost că galben-negrii puteau obţine măcar un punct dacă unii jucători nu ar fi comis greşeli individuale majore, care au fost imediat […] Articolul Ceahlăul, înfrângere în faţa liderului. Greşelile individuale mari au decis meciul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Adolescenții din Neamț pot descoperi cultura Coreei de Sud printr-un atelier dedicat limbii, tradițiilor și simbolurilor coreene. Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează, în perioada vacanțelor școlare 2025-2026, un atelier de limbă și cultură coreeană destinat adolescenților pasionați de civilizația Coreei de Sud. Atelier de limbă și cultură coreeană, la Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Biblioteca […] Articolul Atelier de limbă și cultură coreeană, la Biblioteca Județeană din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Operațiunile de demolare a Pieței Mărăței, prima etapă necesară pentru un proiect al primăriei ce are ca finalitate reconstruirea unei nou centru agroalimentar modern, pe același amplasament, au început din 16 octombrie. “Intervențiile care au demarat astăzi în cadrul proiectului „Demolare și reconstruire Piața Mărăței” vizează construcțiile C1 (hala care a funcționat anterior ca piață […] Articolul Piața Mărăței – a început demolarea apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Biletele pentru Festivalul de Teatru Piatra Neamț 2025 au fost puse în vânzare, anunţă reprezentanţii CJ Neamţ. Emoția revederii în sălile de spectacole este mare, iar biletele se epuizează rapid — dovadă că iubitorii artei dramatice au dus dorul atmosferei unice de festival. Cea de-a 36-a ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț […] Articolul Biletele la Festivalul de Teatru Piatra Neamț 2025 – puse în vânzare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Lucrările de extindere și modernizare la Biblioteca „Dumitru Almaș” din Dărmănești avansează rapid, transmit reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ. În curând, aceasta va fi transformată într-un hub dedicat dezvoltării competențelor digitale – o clădire modernă, cu un design atractiv și dotări care vor permite desfășurarea activităților educaționale și recreative pentru toate vârstele. Până în prezent, a […] Articolul Biblioteca din Dărmănești – lucrări de extindere şi modernizare apare prima dată în Monitorul de Neamț.
