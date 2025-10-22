Moşteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă
Primanews.ro, 22 octombrie 2025 14:30
Moşteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 30 minute
14:30
Moţiunea simplă privind agricultura a fost respinsă de plen
14:30
Moşteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă # Primanews.ro
Moşteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă
14:30
Grindeanu, despre grupul de lucru pe pensiile magistraţilor, propus în coaliţe: N-am primit decât o doză mare de orgoliu şi transmisii live din timpul şedinţei. Înţeleg pe surse că ar fi avut respingere şi pe fond # Primanews.ro
Grindeanu, despre grupul de lucru pe pensiile magistraţilor, propus în coaliţe: N-am primit decât o doză mare de orgoliu şi transmisii live din timpul şedinţei. Înţeleg pe surse că ar fi avut respingere şi pe fond
Acum o oră
14:20
VIDEO. Focuri de armă în faţa parlamentului din Belgrad. Preşedintele Vučić: E un act terorist îndreptat împotriva democraţiei noastre # Primanews.ro
VIDEO. Focuri de armă în faţa parlamentului din Belgrad. Preşedintele Vučić: E un act terorist îndreptat împotriva democraţiei noastre
14:10
ULTIMA ORA. Deputaţii au votat introducerea serviciului militar voluntar, pe timp de pace # Primanews.ro
ULTIMA ORA. Deputaţii au votat introducerea serviciului militar voluntar, pe timp de pace
14:10
Profit.ro: Importurile de gaze ale Republicii Moldova din România, aproape de recordul istoric de iarna trecută GRAFICE # Primanews.ro
Profit.ro: Importurile de gaze ale Republicii Moldova din România, aproape de recordul istoric de iarna trecută GRAFICE
14:10
VIDEO. Dracula, film cu regizor român, în cinema de Halloween. Reinterpretare radicală a mitului # Primanews.ro
VIDEO. Dracula, film cu regizor român, în cinema de Halloween. Reinterpretare radicală a mitului
14:00
VIDEO. Ministrul Finanţelor, la Prima News, despre salariul minim: Nu ne permitem să-l creştem astăzi şi nici n-ar trebui! # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Finanţelor, la Prima News, despre salariul minim: Nu ne permitem să-l creştem astăzi şi nici n-ar trebui!
14:00
VIDEO. Alexandru Nazare, la Prima News: Urmează decizia, majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa # Primanews.ro
VIDEO. Alexandru Nazare, la Prima News: Urmează decizia, majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa
14:00
EXCLUSIV. Primele date cu bugetul pe 2026. Ministrul Finanţelor: Granturi pe fonduri europene de 10 mld. euro. Deficit spre 6% # Primanews.ro
EXCLUSIV. Primele date cu bugetul pe 2026. Ministrul Finanţelor: Granturi pe fonduri europene de 10 mld. euro. Deficit spre 6%
Acum 2 ore
13:40
VIDEO. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Prima News: Urmează decizia, majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Prima News: Urmează decizia, majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa
13:10
Marile confederaţii sindicale anunţă un amplu protest: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei celor aflaţi la conducere # Primanews.ro
Marile confederaţii sindicale anunţă un amplu protest: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei celor aflaţi la conducere
13:00
VIDEO. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Prima News: Nu ne permitem să creştem salariul minim astăzi şi n-ar trebui să-l creştem! # Primanews.ro
VIDEO. Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Prima News: Nu ne permitem să creştem salariul minim astăzi şi n-ar trebui să-l creştem!
Acum 4 ore
12:30
VIDEO. Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League
12:20
Grindeanu: Dacă Guvernul eşuează din nou în reforma pensiilor magistraţilor, ar trebui să plece # Primanews.ro
Grindeanu: Dacă Guvernul eşuează din nou în reforma pensiilor magistraţilor, ar trebui să plece
12:10
Apare NBA Europe. Liga americană pregăteşte lansarea unei competiţii europene în următorii doi ani # Primanews.ro
Apare NBA Europe. Liga americană pregăteşte lansarea unei competiţii europene în următorii doi ani
12:10
Autorităţile din Cernăuţi au decis închiderea a numeroase licee cu predare în limba română # Primanews.ro
Autorităţile din Cernăuţi au decis închiderea a numeroase licee cu predare în limba română
12:00
Drulă a iniţiat un proiect pentru punerea în aplicare a referendumului privind împărţirea banilor între Primăria Generală a Capitalei şi sectoare # Primanews.ro
Drulă a iniţiat un proiect pentru punerea în aplicare a referendumului privind împărţirea banilor între Primăria Generală a Capitalei şi sectoare
11:30
ULTIMA ORĂ. Europa şi Ucraina pregătesc o propunere pentru a pune capăt războiului
11:30
Marile confederaţii sindicale anunţă protest în faţa Guvernului, în 29 octombrie: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere # Primanews.ro
Marile confederaţii sindicale anunţă protest în faţa Guvernului, în 29 octombrie: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere
Acum 8 ore
08:00
CFR Cluj s-a despărţit de antrenorul Andrea Mandorlini. Nelu Varga a anunţat cine va fi noul antrenor din Gruia: „Ne-am înţeles” # Primanews.ro
CFR Cluj s-a despărţit de antrenorul Andrea Mandorlini. Nelu Varga a anunţat cine va fi noul antrenor din Gruia: „Ne-am înţeles”
Acum 24 ore
00:10
VIDEO. Toni Neacşu, la Prima News: Legea respinsă de CCR avea vulnerabilităţi. Rezolvarea ar fi eşalonarea vârstei de pensionare # Primanews.ro
VIDEO. Toni Neacşu, la Prima News: Legea respinsă de CCR avea vulnerabilităţi. Rezolvarea ar fi eşalonarea vârstei de pensionare
00:00
UPDATE. Alegeri locale parţiale pe 7 decembrie. Referendumul pentru pensiile speciale, dorit iniţial de PNL şi USR, nu mai este agreat. Ciucu: „S-a decis să nu mai facem alt referendum” # Primanews.ro
UPDATE. Alegeri locale parţiale pe 7 decembrie. Referendumul pentru pensiile speciale, dorit iniţial de PNL şi USR, nu mai este agreat. Ciucu: „S-a decis să nu mai facem alt referendum”
21 octombrie 2025
23:50
VIDEO. Ciprian Ciucu: "Data alegerilor parţiale este 7 decembrie. Fiecare partid din coaliţie merge cu candidat propriu". Ce spune despre candidatura sa # Primanews.ro
VIDEO. Ciprian Ciucu: "Data alegerilor parţiale este 7 decembrie. Fiecare partid din coaliţie merge cu candidat propriu". Ce spune despre candidatura sa
23:40
VIDEO. Cu ce partid va merge PSD la Primăria Capitalei? Daniel Zamfir răspunde la România Politică # Primanews.ro
VIDEO. Cu ce partid va merge PSD la Primăria Capitalei? Daniel Zamfir răspunde la România Politică
20:00
Casa Albă dezminte anunţul lui Trump privind o întâlnire cu Putin: „Nu există niciun plan” # Primanews.ro
Casa Albă dezminte anunţul lui Trump privind o întâlnire cu Putin: „Nu există niciun plan”
19:50
VIDEO. Cătălin Drulă confirmă la Prima News: Este candidatul USR la Primăria Capitalei. „E timpul ca votul să decidă, nu înţelegerile politice” # Primanews.ro
VIDEO. Cătălin Drulă confirmă la Prima News: Este candidatul USR la Primăria Capitalei. „E timpul ca votul să decidă, nu înţelegerile politice”
16:30
Simplificare majoră în construcţii. Casele de până la 150 mp din mediul rural nu vor mai avea nevoie de autorizaţie de construire # Primanews.ro
Simplificare majoră în construcţii. Casele de până la 150 mp din mediul rural nu vor mai avea nevoie de autorizaţie de construire
16:00
Polonia îl avertizează pe Putin să nu traverseze spaţiul său aerian pentru summitul cu Trump # Primanews.ro
Polonia îl avertizează pe Putin să nu traverseze spaţiul său aerian pentru summitul cu Trump
15:50
Tot pensii şi tot referendum. Macron ia în calcul organizarea unui referendum privind planul de pensii # Primanews.ro
Tot pensii şi tot referendum. Macron ia în calcul organizarea unui referendum privind planul de pensii
15:40
Autostrada Sibiu - Piteşti va fi declarată proiect major de importanţă naţională, pentru a putea fi construită pe arii naturale protejate şi cu defrişarea unor păduri # Primanews.ro
Autostrada Sibiu - Piteşti va fi declarată proiect major de importanţă naţională, pentru a putea fi construită pe arii naturale protejate şi cu defrişarea unor păduri
15:40
Kremlinul declară că nu este clar când anume va avea loc summitul Trump-Putin
15:30
Profit.ro: Sindicatele s-ar mulţumi cu o majorare de 300 lei a salariului minim în 2026. Patronatele şi Bolojan nu prea vor. Calculele oficiale # Primanews.ro
Profit.ro: Sindicatele s-ar mulţumi cu o majorare de 300 lei a salariului minim în 2026. Patronatele şi Bolojan nu prea vor. Calculele oficiale
15:30
Deficitul României rămâne cel mai ridicat din UE
15:20
SURSE. Coaliţia de guvernare a decis organizarea unui referendum pentru pensiile speciale în aceeaşi zi cu alegerile pentru Capitală. Ce zi a fost aleasă # Primanews.ro
SURSE. Coaliţia de guvernare a decis organizarea unui referendum pentru pensiile speciale în aceeaşi zi cu alegerile pentru Capitală. Ce zi a fost aleasă
15:20
SRI a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Rusia în România
Ieri
13:30
SURSE. Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro # Primanews.ro
SURSE. Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro
13:30
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
13:20
(P) Betano susţine Comitetul Naţional Paralimpic şi performanţa sportivilor paralimpici # Primanews.ro
(P) Betano susţine Comitetul Naţional Paralimpic şi performanţa sportivilor paralimpici
13:20
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro # Primanews.ro
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri. Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro
13:10
Betano susţine Comitetul Naţional Paralimpic şi performanţa sportivilor paralimpici
13:00
Bulgaria spune că va permite avionului lui Putin să-i traverseze spaţiul aerian, deşi Moscova nu a făcut încă o cerere oficială # Primanews.ro
Bulgaria spune că va permite avionului lui Putin să-i traverseze spaţiul aerian, deşi Moscova nu a făcut încă o cerere oficială
12:50
Tensiuni în coaliţia europeană. Popularii ameninţă că nu vor respecta ”rotativa” şi vor păstra preşedinţia Parlamentului şi după 2027 # Primanews.ro
Tensiuni în coaliţia europeană. Popularii ameninţă că nu vor respecta ”rotativa” şi vor păstra preşedinţia Parlamentului şi după 2027
12:30
Bucureştiul va fi legat de Salonic printr-o autostradă şi o linie ferată. Acord strategic România–Bulgaria–Grecia, cu sprijinul UE # Primanews.ro
Bucureştiul va fi legat de Salonic printr-o autostradă şi o linie ferată. Acord strategic România–Bulgaria–Grecia, cu sprijinul UE
12:00
Prima şedinţă a coaliţiei după respingerea legii pensiilor speciale. Mandatul premierului şi alegerile din Bucureşti, în discuţie # Primanews.ro
Prima şedinţă a coaliţiei după respingerea legii pensiilor speciale. Mandatul premierului şi alegerile din Bucureşti, în discuţie
11:40
VIDEO. O tornadă lângă Paris doboară trei macarale. Un mort şi patru răniţi grav
11:30
Întâlnirea lui Trump cu Putin de la Budapesta, în pericol
08:00
Trump avertizează că Hamas va fi eradicat dacă va încălca acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza # Primanews.ro
Trump avertizează că Hamas va fi eradicat dacă va încălca acordul de încetare a focului în Fâşia Gaza
20 octombrie 2025
23:30
VIDEO. Csoma Botond (UDMR): Nu am înţeles de ce a durat aproape 2 luni până când CCR a luat această decizie / Să mergem mai departe cu un nou proiect şi să aşteptăm avizul CSM # Primanews.ro
VIDEO. Csoma Botond (UDMR): Nu am înţeles de ce a durat aproape 2 luni până când CCR a luat această decizie / Să mergem mai departe cu un nou proiect şi să aşteptăm avizul CSM
23:10
Nicuşor Dan, încrezător că reforma pensiilor magistraţilor va fi adoptată până la finalul lui 2025: „Toate partidele susţin schimbarea” / Ce spune despre o posibilă demisie a premierului Bolojan # Primanews.ro
Nicuşor Dan, încrezător că reforma pensiilor magistraţilor va fi adoptată până la finalul lui 2025: „Toate partidele susţin schimbarea” / Ce spune despre o posibilă demisie a premierului Bolojan
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.