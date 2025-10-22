Româncă de 44 de ani, sechestrată și abuzată în Italia după ce s-a...
StiriDiaspora.ro, 22 octombrie 2025 14:30
Româncă de 44 de ani, sechestrată și abuzată în Italia după ce s-a...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
14:30
Româncă de 44 de ani, sechestrată și abuzată în Italia după ce s-a...
Acum 2 ore
13:30
Horoscop 23 octombrie 2025 : Poarta Scorpionului, ziua în care...
Acum 4 ore
12:30
Un român din Italia s-a crezut mafiot ca-n filme: A răpit un tânăr...
11:00
Noi detalii despre starea lui Doru Octavian Dumitru, după ce a fost...
Acum 6 ore
10:20
Pensionară din Austria, amendată cu 6000 euro pentru că a...
09:20
Diana Șoșoacă spune că va fi arestată și le-a transmis...
Acum 8 ore
08:50
Doru Octavian Dumitru, în stare gravă la spital. Mesajul transmis...
Acum 24 ore
22:30
S-a aflat cauza exploziei blocului din Rahova. Raportul INSEMEX...
22:20
Un celebru avocat din Austria a ajuns la închisoare, după ce un...
16:00
Agricultorii români s-au dus în fața Parlamentului European ca să...
15:30
Atentat terorist dejucat în România. Bombe camuflate în colete, la...
Ieri
14:40
Horoscop 22 octombrie 2025: Pragul dintre lumi, ziua în care...
11:20
Bulgaria își face PIB-ul cu banii românilor. Bulgarii se laudă că...
11:10
Muncitorii concediați de la o mare fabrică românească și-au primit...
10:50
Luis Lazarus s-a despărțit de Diana Șoșoacă. Și-a făcut un nou...
09:40
Elev român de 17 ani, condamnat în Austria pentru că ar fi avut o...
20 octombrie 2025
20:50
Ilie Bolojan și-a anunțat decizia după decizia CCR: "Nicăieri în...
20:50
Judecătorii puși de PSD la CCR au votat contra tăierii pensiilor...
16:00
Tăierea pensiilor speciale ale magistraților, respinsă de CCR. Ilie...
16:00
Gigi Becali a dezvăluit cum îl jignea George Simion pe Călin...
16:00
Se mai dă ora înapoi? Eliminarea orei de iarnă în toată Europa,...
15:40
Ziua echilibrului dintre vis și realitate: Horoscopul zilei de 21...
15:10
Mesajul cele mai bune prietene a Mirelei, gravida care a murit în...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Model uimitor în Elveția: Inspectoratele locale promovează...
13:10
Boeing 747, prăbușit în mare după ce derapat de pe pistă
12:50
A căzut Amazon, Snapchat, Facebook în mai multe țări din Europa
11:40
Un spărgător român din Italia i-a uimit și pe polițiști. Abia...
10:10
„Educație fără granițe”: Irineu Dărău explică rolul platformele...
10:00
Ideea AUR privind diaspora, desființată. Radu Cosma: Mutarea asta...
10:00
Copiii români născuţi în diaspora, la poluri opuse. Unii vorbesc...
09:00
Un bărbat și-a ucis soția recent întoarsă din străinătate. O bănuia...
08:50
Cutremur de suprafață, resimțit într-un mare oraș din România, luni...
19 octombrie 2025
15:50
Locuitorii din Barcelona se plâng că barăcile ilegale ale românilor...
15:10
Reformă dură a ajutorului social în Germania. Cei fără loc de muncă...
14:50
Ce îl supără cel mai rău pe un american în România: "Sincer, nu am...
13:10
Jaf ca în filme la muzeul Luvru din Paris. Hoții au plecat cu...
12:20
Român, rănit grav la Viena, pe o trecere de pietoni. Șoferul...
11:30
Badantă româncă, găsită moartă în Italia, în casa bătrânei pe care...
11:00
Sub semnul adevărului și al reînnoirii sufletului: Horoscopul zilei...
10:10
Schimbări importante pentru românii care își doresc să ajungă în...
18 octombrie 2025
21:20
Român de 38 de ani, găsit mort la cazarea din Italia, de un coleg...
19:40
Dan Bittman spune ce-ar fi făcut dacă era premier: "Mulți m-au...
19:20
Român condamnat în Austria, mesaj în fața judecătorului: "Vă...
18:30
Doi frați de 4 și 8 ani, gasiți morți într-un iaz din Vaslui....
17:30
A murit profesoara care a creat programul Erasmus, datorită căruia...
16:50
Austria a acceptat transferul pacienților răniți grav în explozia...
14:20
”Asta cred că spune multe despre ceea ce fac”. Ce se întâmplă în...
10:50
Poliția din Franța a arestat o grupare de români care a furat cai...
17 octombrie 2025
21:50
Medicul Flavia Groșan, în stare critică la spital, după un stop...
17:10
Proprietar din Austria, arestat după ce a împușcat un hoț care îi...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.