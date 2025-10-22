Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene

20:00

Sezonul în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) începe marţi, iar în loturile echipelor prezente la start figurează 135 de jucători care s-au născut înafara Statelor Unite, provenind din 43 de state, un record egalat, iar 71 sunt din Europa, cei mai mulţi utilizaţi vreodată de pe Bătrânul Continent, potrivit Associated Press. Această evoluţie vine […]