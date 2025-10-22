Șucu e peste Hagi, CS Dinamo peste CSA Steaua Cine are monopol la juniori? Cinci formații în toate play-off-urile, nu și Farul, U Craiova sau clubul deținut de Ministerul Apărării
Golazo.ro, 22 octombrie 2025 14:30
Liga Elitelor și întrecerile U15, U16 și U17 și-au terminat sezonul regulat, iar două echipe din București și trei din provincie bifează calificări în procent de 100%
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
14:40
Format nou în Liga Campionilor Cea mai importantă competiție europeană de handbal va avea la start mai multe echipe » Modificări și în European League # Golazo.ro
Comitetul Executiv al Federației Europene de Handbal (EHF) a aprobat marți, la Viena, modificări importante în structura celor două competiții de top pentru cluburile masculine: EHF Champions League și EHF European League.
Acum 30 minute
14:30
Șucu e peste Hagi, CS Dinamo peste CSA Steaua Cine are monopol la juniori? Cinci formații în toate play-off-urile, nu și Farul, U Craiova sau clubul deținut de Ministerul Apărării # Golazo.ro
Liga Elitelor și întrecerile U15, U16 și U17 și-au terminat sezonul regulat, iar două echipe din București și trei din provincie bifează calificări în procent de 100%
Acum o oră
14:20
Olaru și Tănase, separați Decizia luată de patronul FCSB înaintea partidei cu Bologna: „Uite, îți dau ție prima șansă” # Golazo.ro
FCSB - BOLOGNA. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a vorbit despre situația lui Florin Tănase (30 de ani), respectiv Darius Olaru (27 de ani).
Acum 2 ore
13:50
I-au decis viitorul lui Edi Iordănescu GOLAZO.ro a aflat ce a hotărât Legia Varșovia ! Antrenorul român a fost anunțat # Golazo.ro
Marți, antrenorul român Edward Iordănescu (47 de ani) a purtat o discuție cu oficialii de la Legia Varșovia despre plecarea sa de la cârma echipei.
13:40
Afectat de explozia din Rahova Un oficial al Federației de Arte Marțiale a rămas fără locuință după tragedia din București » Măsura luată de ANS # Golazo.ro
Petre Bulmaga, secretarul general al Federației Române de Arte Marțiale (FRAM), a rămas fără locuință și bunuri personale în urma tragediei din Rahova. Agenția Națională pentru Sport i-a oferit cazare temporară în Complexul Sportiv Național «Lia Manoliu».
13:30
Decizie neașteptată în baschet Echipele din Israel se întorc acasă pentru meciurile de pe teren propriu din competițiile europene # Golazo.ro
EuroLeague Basketball, organizatoarea celor mai puternice competiţii masculine continentale, a luat o decizie surprinzătoare în privința echipelor din Israel.
13:00
Man l-a cucerit pe Bosz! Antrenorul lui PSV a identificat principala calitate a românului: „Dacă cineva are asta, acela este Dennis!” # Golazo.ro
PSV - Napoli 6-2. Peter Bosz (61 de ani), antrenorul formației olandeze, a vorbit despre Dennis Man (27 de ani), după cele două reușite din Liga Campionilor.
Acum 4 ore
12:40
Lucescu, încredere deplină în Chivu Selecționerul, impresionat de antrenorul român: „Face o treabă excelentă!” » Unde o vede pe Inter # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a avut cuvinte de laude la adresa lui Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul celor de la Inter.
12:10
România - San Marino FRF a anunțat când se vor pune în vânzare biletele pentru ultimul meci din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat când se vor pune biletele în vânzare pentru ultimul meci al grupei României în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. România - San Marino se joacă marți, 18 noiembrie, de la 21:45, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
12:00
Rezultat mare pentru Minaur Revenire de senzație în fața vicecampioanei Spaniei, în EHF European League + Potaissa Turda, umilită în Franța # Golazo.ro
Minaur Baia mare a remizat, scor 24-24 cu Granollers, vicecampioana Spaniei, în runda secundă a grupei C din EHF European League la handbal masculin.
11:50
Mega-proiectul lui Țiriac Afacerea în care fostul tenismen vrea să investească sute de milioane de euro # Golazo.ro
Ion Țiriac (86 de ani), fost tenismen, a început procedurile pentru unul dintre cele mai mare proiecte imobiliare ale sale, a cărui valoare ar putea ajunge la sute de milioane de euro.
11:20
A picat „Planul Miami” Partida Villarreal - Barcelona NU se mai joacă în SUA! Motivul din spatele deciziei + anunțul La Liga # Golazo.ro
La Liga a anunțat că partida dintre Villarreal și Barcelona, din etapa #17 nu va mai avea loc la Miami, în Statele Unite.
Acum 6 ore
10:50
Se umple „Oblemenco” Patronul U Craiova țintește prima victoria în Conference League » Câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Noah # Golazo.ro
U Craiova - Noah. Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, și-a exprimat așteptările la primul meci jucat pe teren propriu în Conference League. U Craiova - FC Noah va avea loc joi, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
10:40
„Dennis Man, ce jucător!” Românul lui PSV, elogiat după prestația de vis din victoria cu Napoli: „A făcut de râs toți criticii” # Golazo.ro
PSV - NAPOLI 6-2. Dennis Man (27 de ani) a fost elogiat de presa din Olanda, după „dubla” reușită în poarta campioanei Italiei.
10:10
One Man show VIDEO. Dennis Man, premiat de UEFA după golurile înscrise în meciul cu Napoli + reacția românului: „Meritam!” # Golazo.ro
PSV - Napoli 6-2. Dennis Man (27 de ani) a fost desemnat „Omul Meciului” după cele două marcate în Liga Campionilor.
09:50
Dorința lui Chivu Inter a ajuns la şapte victorii consecutive : „Băieții au foc în interior” + Nota primită după meciul cu Union SG # Golazo.ro
Royale Union SG - Inter 0-4. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre cea de-a treia victorie consecutivă obținută de echipa sa, în Liga Campionlor.
09:10
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah # Golazo.ro
FC Noah a adus în atenția fanilor, prin intermediul lui Takuto Oshima, câteva informații despre Universitatea Craiova și România.
09:10
Îi calcă pe urmele tatălui său Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo Jr., fiul starului lui Al Nassr, a fost convocat în premieră la naționala U16 a Portugaliei.
Acum 24 ore
22:30
„O greșeală totală” Cârțu a analizat scandalurile de la Craiova, cu Baiaram și Rădoi: „Îți dai seama cum reacționam eu?” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre scandalurile din jurul echipei din Bănie din ultimul timp.
22:30
Marius Șumudică (54 de ani) l-a criticat dur pe Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, pentru tactica folosită în meciul pierdut contra celor de la Petrolul Ploiești, 0-1.
22:10
CFR a făcut anunțul OFICIAL Mandorlini nu mai este antrenorul clujenilor! Cine va conduce echipa # Golazo.ro
Înfrângerea cu Petrolul i-a fost fatală lui Andrea Mandorlini. Tehnicianul italian a fost demis de CFR Cluj în această seară.
21:50
Craiova le-a mai suflat un jucător Vedeta oltenilor putea evolua pentru Dinamo! De ce a picat transferul # Golazo.ro
Pavlo Isenko (22 de ani), portarul celor de la Universitatea Craiova, a fost dorit de Dinamo înainte de a semna cu echipa din Bănie.
21:20
Cum au băgat bannerele în Arenă Andrei Nicolescu a dezvăluit strategia prin care ultrașii au intrat cu mesaje vulgare la Dinamo - Rapid # Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a dezvăluit cum au reușit ultrașii să intre pe stadion cu bannerele care conțineau mesaje vulgare.
20:50
Încă un talent din La Masia Cine e puștiul născut în 2008 care joacă titular la Barca în UCL # Golazo.ro
Pedro Fernandez (17 ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, a debutat în Liga Campionilor, împotriva celor de la Olympiacos.
20:50
A primit aprobarea FIFA Jucătorul născut în Canada, care joacă în Liga 1, va putea reprezenta naționala României # Golazo.ro
Andrei Dumitru (18 ani), jucător născut în Canada, a primit aprobarea FIFA pentru a putea reprezenta naționala României.
20:20
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat” # Golazo.ro
Iuliu Hajnal (74 de ani) a ținut să fie prezent la premiera filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă”, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.
20:20
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a comparat situația financiară a clubului cu cea de la Rapid.
20:20
„Cel mai bun căpitan” Discursul motivațional al lui Alex Dobre în vestiar, înaintea derby-ului Dinamo-Rapid i-a impresionat pe fani # Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Alex Dobre, căpitanul giuleștenilor, a ținut un discurs motivațional în vestiar înainte de derby-ul etapei #13 din Liga 1.
19:30
FCSB, demers către UEFA Ce decizie a luat campioana privind mutarea CCE de pe site-ul forului către Steaua # Golazo.ro
FCSB a făcut un demers către UEFA după ce, pe site-ul oficial, s-a schimbat denumirea câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986.
19:30
Noul stadionul prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare” # Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, a anunțat că urmează să semneze convenția pentru cofinanțarea lucrărilor noului stadion al celor de la FC Argeș.
19:10
Vânează prima medalie după 10 ani Sabrina Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Denisa Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la indi # Golazo.ro
Sabrina Voinea (18 ani) și Denisa Golgotă (23 de ani) s-au calificat în finalele pe aparate de la Campionatele Mondiale de gimnastică din Jakarta, Indonezia.
18:40
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League # Golazo.ro
FCSB - Bologna. Câte bilete s-au vândut pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League. FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
18:30
„Frăția fotbalului” Bilete la CS Dinamo - FC Dinamo: „Nu există gazde sau oaspeți” » Gazonul de pe „Arcul de Triumf”, recondiționat înaintea meciului # Golazo.ro
CS Dinamo a anunțat că biletele pentru meciul contra celor de la FC Dinamo, din etapa #1 a grupei Cupei României, au fost puse în vânzare.
18:10
„Își dorește să plece” Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute” # Golazo.ro
Daniel Stanciu (51 de ani), directorul de imagine al lui FC Argeș, a venit cu noi detalii despre situația lui Edi Iordănescu (47 de ani) la Legia Varșovia.
17:50
Kompany a semnat La ce înțelegere s-a ajuns cu tehnicianul belgian » Reacția acestuia: „Sunt recunoscător” # Golazo.ro
Vincent Kompany și-a prelungit contractul cu Bayern Munchen până în 2029.
17:50
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani) a ajuns la un acord cu Universitatea Cluj pentru a prelua postul de antrenor.
17:30
Regula numărul 1. Totul e pe bani. Regula numărul doi. Citește atent regula numărul 1! După aceea fă-ți cont și cumpără autograful. Și nu rata ofertele!
17:10
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public # Golazo.ro
USR a transmis că patru inițiative ale partidului au fost aprobate luni de Senat.
17:10
Yamal nu mai semnează autografe Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), starul celor de la Barcelona, nu va mai semna tricouri și echipamente pentru fani. Tânărul star spaniol va oferi un număr limitat de autografe chiar și pentru Barcelona. Motivele din spatele acestei decizii sunt prezentate în rândurile de mai jos.
17:00
Mort într-un accident horror Fiul fostului căpitan al naționalei Angliei avea doar 21 de ani și era la volanul unui tractor » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Harley, fiul lui Stuart Pearce (63 de ani), fost căpitan al naționalei Angliei, a murit într-un accident de tractor, la doar 21 de ani.
16:50
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze # Golazo.ro
Malcom Edjouma a ieșit accidentat în startul meciului cu Young Boys Berna, disputat de FCSB pe 2 octombrie, în etapa a doua din Europa League
16:40
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina # Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Liga Profesionistă de Fotbal a reacționat după afișarea bannerelor vulgare.
16:10
Arbitrul român Radu Petrescu (42 de ani) a fost delegat să conducă partida dintre Nottingham Forest și FC Porto, care se va disputa joi, de la ora 22:00, în Anglia, în etapa #3 a fazei principale a Europa League.
15:50
Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. FRF a anunțat că toate cele 550 de biletele puse la dispoziție suporterilor „tricolori” au fost epuizate, în 90 de minute.
15:50
Cine arbitrează FCSB și U Craiova UEFA a anunțat brigăzile pentru meciurile din Europa și Conference League # Golazo.ro
UEFA a anunțat brigăzile de arbitri pentru meciurile FCSB-ului și Universității Craiova din Europa League, respectiv Conference League. FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, iar Craiova - Noah, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:40
Graham Potter a preluat Suedia Fostul antrenor de la West Ham și Chelsea va pregăti posibila adversară a României din Nations League # Golazo.ro
Acesta a fost instalat în funcție la aproape o lună de la despărțirea de West Ham United.
15:30
Patrick se desparte de Ceahlăul Fiul lui Florentin Petre a rămas fără echipă: „Plec cu inima împăcată” # Golazo.ro
Patrick Petre (28 de ani), fiul lui Florentin, și-a reziliat contractul cu Ceahlăul Piatra Neamț, după 3 ani petrecuți la echipa de sub Tâmpa.
15:20
FCSB, „carne de tun” în Youth League? Echipa U19 a campioanei debutează miercuri în Europa. Vedetele Stoian și Toma nu vor juca # Golazo.ro
Adversara celor de la FCSB în Youth League va fi Lokomotiva Zagreb, din Croația, care anul trecut a eliminat-o pe Farul Constanța
15:20
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru” # Golazo.ro
Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a reacționat după declarațiile fostului antrenor Ioan Ovidiu Sabău.
15:10
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul # Golazo.ro
Vincenzo Italiano (47 de ani), antrenorul celor de la Bologna, ar urma să folosească mai multe rezerve în meciul cu campioana României din Europa League. FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.