Daraban: Cifrele contrazic știrile pesimiste despre economia românească, dar statul trebuie reformat

Newsweek.ro, 22 octombrie 2025 14:40

După analizarea a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile, ale firmelor din România, în cadrul TNF ...

• • •

Acum 5 minute
15:00
Ultimul glonț pentru Viktor Orban. „Trage cu dinții” de summitul Trump-Putin: „Pregătirile continuă” Newsweek.ro
Premierul maghiar Viktor Orban își pune toate speranțele în concretizarea summitului dintre Trump și...
Acum 15 minute
14:50
Temeri că va urma cea mai mare prăbușire a bursei din istorie. Fonduri de pensii spulberate Newsweek.ro
Bula AI de pe Wall Street este îngrijorătoare. Aceste temeri nu sunt nefondate, spune Matthias Geiss...
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:30
Grindeanu știe „pe surse” că CCR a respins pensiile speciale și pe fond: „Bolojan nu a ținut cont” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu l-a criticat, miercuri, pe premierul Ilie Bolojan pentru Legea pensiilor speciale al...
14:20
Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile după jaf. Directoarea instituției va fi audiată în Senat Newsweek.ro
Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile după jaf. Directoarea instituției, Laurence des Cars, va da...
Acum 2 ore
14:00
Butoanele de panică, obligatorii în toate saloanele din spitale. Nicușor Dan a promulgat legea Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publ...
13:50
Bulgaria are gaze în Marea Neagră de 6.700.000.000€. „Există zăcăminte și în România” Newsweek.ro
Resursele potențiale de gaze naturale din Marea Neagră ar putea avea un impact semnificativ asupra e...
13:40
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus? Newsweek.ro
CCR dezbate în ședința de joi 6 excepții de neconstituționalitate ridicate în chestiunea pensiilor. ...
13:30
Românii, obligați să aibă asigurare pentru trotinetele și bicicletele electrice. Legea RCA, adoptată Newsweek.ro
Deputaţii au votat un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii...
13:10
„Elita elitelor” din serviciile secrete ruse, distrusă. Zeci de ofițeri SDF și GRU lichidați Newsweek.ro
Forțele ucrainene au anunțat lichidarea a zeci de ofițeri din cele mai secrete unități ale Federație...
Acum 4 ore
12:50
Ministerul Educaţiei: Vor fi reluate studiile în programele de licenţă cu dublă specializare Newsweek.ro
Anul universitar 2025-2026 marchează reluarea studiilor în programele de licenţă cu dublă specializa...
12:40
Peste patru tone de droguri au fost distruse; două tone - scoase din piaţă Newsweek.ro
Poliţia Română a distrus peste patru tone de droguri aflate în custodie, conform procedurilor legale...
12:20
Patronatul Tinerilor Întreprinzători: Creşterea salariilor trebuie să înceapă cu micșorare taxelor Newsweek.ro
Tinerii antreprenori resimt o presiune semnificativă generată de majorarea taxelor, volatilitatea ec...
12:20
Rachetele Storm Shadow au făcut țăndări o fabrică din Rusia care producea combustibilul rachetelor Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lovit, pe 21 octombrie 2025, o fabrică chimică din regiunea Bryansk, considerat...
12:10
A murit Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români Newsweek.ro
Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români și personalitate marcantă a scenogr...
11:50
De ce nu pot fi reformate companiile de stat. Selecția managerilor cu firme de apartament Newsweek.ro
De 35 de ani reformăm companiile de stat. Cu guverne noi, miniștri și directori noi, comisii, strate...
11:50
Sindicaliștii anunță un mega-protest în fața Guvernului. Vor salarii și pensii mai mari Newsweek.ro
Sindicaliștii din marile confederații sindicale au anunțat un mega-protest în fața Guvernului, în da...
11:30
Jaf ca în filme, în Craiova. Un bărbat mascat a intrat într-un magazin și a amenințat vânzătoarea Newsweek.ro
Un jaf ca în filme a avut loc într-o zonă centrală din Craiova. Un bărbat mascat a intrat într-un ma...
11:10
Un bărbat s-a dat căpitan SRI și a recrutat foști angajați ai MApN. Îi pregătea pentru „misiuni” Newsweek.ro
Un bărbat s-a dat căpitan SRI și a recrutat mai multe persoane inclusiv foşti combatanţi în teatrele...
11:10
Proiect: Concursurile școlare se pot desfășura online. Vizualizarea lucrării înainte de contestații Newsweek.ro
Un proiect de ordin al Ministerului Educației propune o serie de schimbări în organizarea concursuri...
Acum 6 ore
11:00
VIDEO Noapte de foc în Ucraina după un atac rusesc asupra Kievului. Doi copii, printre victime Newsweek.ro
Rusia a lansat în noaptea de 21 spre 22 octombrie un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastru...
10:50
Cutremur în cea mai instabilă zonă a țării. S-a resimțit până la Iași. Ce intensitate a avut? Newsweek.ro
Cutremur în cea mai instabilă zonă a țării. Românii, întrebați dacă l-au resimțit. Institutl Națuona...
10:40
Atenționare pentru românii care merg în Singapore și fumează. S-a introdus pedeapsa capitală Newsweek.ro
Singapore a înăsprit legislația privind țigările electronice. Sancțiunile sunt extreme în cazul unor...
10:30
Noi detalii în cazul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon. Una dintre victime, dezhumate Newsweek.ro
Unul dintre pacienții care ar fi murit în condiții suspecte la Spitalul pantelimon din București, es...
10:20
Nereguli grave la spitalul unde o polițistă a murit după ce a născut natural. A fost hotel Newsweek.ro
Nereguli grave în spitalul unde o tânără polițistă a murit după ce a născut pe cale naturală. Minist...
10:10
VIDEO Cum arată și ce știe să facă Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu Android XR. 1.800 $ Newsweek.ro
Samsung a lansat Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu Android XR. E dezvoltată în parteneria...
10:00
Caz șocant în Brăila. Un șofer, fără permis, prins la volan cu 4,05 g/l alcool. Culmea, era treaz Newsweek.ro
Un bărbat de 45 de ani din Brăila a fost prins conducând fără permis și cu o alcoolemie record, de 4...
09:40
Informația care schimbă cursul anchetei în cazul exploziei din Rahova. De unde era scurgerea de gaze Newsweek.ro
Raportul preliminar al experților de la INSEMEX arată de unde era scurgerea de gaze care a dus la de...
09:40
Comuna cu 2.400 locuitori și 7.500.000 lei datorii. Primăria, 48 angajați. Primar: 9.300 lei salariu Newsweek.ro
Comuna Nadeș din județul Mureș are datorii de 7.500.000 lei la bugetul de stat conform listei public...
09:30
VIDEO Cum iei 8.200 lei ajutor de înmormântare. Un avocat explică ce acte depui dacă ești la pensie Newsweek.ro
VIDEO Cum iei 8.200 lei ajutor de înmormântare. Un avocat explică ce acte depui dacă ești la pensie....
09:20
Avertismentul fostului șef al armatei ucrainene: „Războiul lui Putin bate la ușile Europei” Newsweek.ro
Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, avertizează că războiul lui Vladimir Putin b...
09:10
Era digitală, cel mai mare pericol pentru copii. Ce pot face părinții în fața riscurilor online Newsweek.ro
Copiii petrec tot mai mult timp în mediul virtual, iar riscurile asociate, de la hărțuire cibernetic...
Acum 8 ore
08:50
Cazuri ciudate de COVID la copii: au erupții pe piele și simptomele apar și la vârste de 1 an Newsweek.ro
Dr. Cobzariu Claudina, medic infecţionist la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din Capitală...
08:40
Condițiile lui Putin pentru „pace rusească” în Ucraina: Control total asupra Donbasului și fără NATO Newsweek.ro
Rusia a transmis Washingtonului, printr-un comunicat privat, cunoscut sub numele de „non paper”, pri...
08:30
Alertă de 90 de minute în Tulcea după căderea unor drone în spațiul aerian. Ce mesaj a fost trimis Newsweek.ro
Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibil...
08:20
Doru Octavian Dumitru, dus de urgență la spital. „Mulțumim din suflet medicilor” Newsweek.ro
Actorul Doru Octavian Dumitru a fost dus de urgență la spital chiar în ziua în care avea un spectaco...
08:10
Ministrul Apărării îl atacă pe Georgescu: Se crede lider dar foloseşte replici din Stăpânul Inelelor Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, căruia fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Că...
08:00
Protest pentru eliminarea CASS la pensie și pentru indexarea pensiilor. Cine și când iese în stradă? Newsweek.ro
Mobilizare maximă săptămâna viitoare. Se organizează protest pentru eliminarea CASS la pensie și ind...
07:50
Motivul incredibil pentru care o companie aeriană a suspendat zborurile. Ce a găsit la avioane? Newsweek.ro
Compania aeriană Finnair a fost nevoită să suspende temporar mai multe zboruri programate în această...
07:40
N-ai căldură în apartament de la „RADET”? Cât te costă să te încălzești cu un calorifer electric Newsweek.ro
Mii de români care au apartamentele branșate la sistemele centralizate de încălzire are orașelor, pr...
07:40
Europa, plan în 12 puncte pentru încheierea războiului din Ucraina. Ce post i se oferă lui Trump Newsweek.ro
Liderii europeni lucrează împreună cu Kievul la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiu...
07:30
EXCLUSIV Curier, paznic, bucătar în Top 10 al celor mai multe locuri de muncă disponibile. Unde sunt Newsweek.ro
Datele oficiale obținute de Newsweek România de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă...
07:20
Horoscop 23 octombrie. Luna în Scorpion schimbă perspectivele Peștilor. Săgetătorii, emoții intense Newsweek.ro
Horoscop 23 octombrie. Luna în Scorpion schimbă perspectivele Peștilor. Săgetătorii au emoții intens...
Acum 12 ore
07:00
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit? Newsweek.ro
Trecerile la pensie limită de vârstă nu înseamnă întotdeauna mai mulți bani la pensie pentru pension...
Acum 24 ore
22:30
UE modernizează normele de conducere auto, pentru siguranţa rutieră Newsweek.ro
Uniunea Europeană modernizează radical normele de conducere auto, pentru a livra siguranţa rutieră d...
22:10
VIDEO Ucraina a respins un atac în valuri al Rusiei în Zaporojie. A distrus zeci de tancuri Newsweek.ro
Brigada 118 Mecanizată Separată a distribuit pe pagina sa de Facebook un videoclip în care forțele u...
21:50
Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL: PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor Newsweek.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan spun că PSD este partidul care s-a opus mereu reformelor.
21:40
VIDEO Operațiunea „SIM Cartel” împotriva unei rețele care opera 50 de milioane de conturi false Newsweek.ro
Europol a efectuat o razie împotriva unei bande de infractori cibernetici care au comis fraude cu ca...
21:30
Iașul devine timp de cinci zile, capitală a Literaturii. Ce surprize sunt la Festival? Newsweek.ro
Între 22 și 26 octombrie, Iașul devine din nou un centru al literaturii mondiale: începe cea de-a XI...
21:20
Nicuşor Dan participă la Consiliul European. Cu cine se va întâlni şeful statului român? Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European, unde se va întâlni cu Antonio Costa şi pre...
