100 de furnizori ai Auchan, parteneri pentru reducerea emisiilor de carbon în lanțul alimentar
Profit.ro, 22 octombrie 2025 14:40
Aproape o treime din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global, provin din sistemele agro-alimentare.
• • •
Acum 15 minute
14:50
Prognozele care indică marje semnificative de dezvoltare și profituri ridicate determină marile companii grecești de asigurări să se concentreze pe România.
Acum 30 minute
14:40
100 de furnizori ai Auchan, parteneri pentru reducerea emisiilor de carbon în lanțul alimentar
Aproape o treime din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global, provin din sistemele agro-alimentare.
Acum o oră
14:20
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care prevede că în toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților, vor trebui introduse butoane de panică.
14:20
DOCUMENT România risca penalități de milioane euro. Noua lege RCA, adoptată cu aproape 2 ani întârziere de termenul limită stabilit de CE, după atenționarea lui Nicușor Dan, Bolojan, ASF # Profit.ro
Parlamentul s-a ”grăbit” acum să adopte noua lege RCA pentru că altfel România risca să fie dată în judecată de Comisia Europeană la CJUE pentru întârzierea transpunerii directivei europene în domeniu, care avea termen limită 23 decembrie 2023.
Acum 2 ore
14:00
ULTIMA ORA Deputații au votat introducerea serviciului militar voluntar, pe timp de pace # Profit.ro
Deputații au votat, cu 263 de voturi ”pentru”, 11 contra și 13 abțineri introducerea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ, pentru cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară.
14:00
Tesla Model Y s-a întors lider al vânzărilor din Europa, dar Dacia Sandero pare să reziste pe termen lung # Profit.ro
O apariție surprinzătoare a Tesla Model Y în topul celor mai vândute automobile din Europa a dat peste cap calculele din piața auto, dar cauzele și efectele sunt ușor de anticipat.
13:50
VIDEO „Dacă nu poți convinge contribuabilul cu morcovul, trebuie să vii cu bățul.". Dragoș Doroș, fost șef ANAF, Managing Partner ASD Tax: Bățul este ANAF - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Fostul președinte ANAF Dragoș Doroș, astăzi Managing Partner Artenie, Secrieru, Doroș Tax (ASD Tax), explică, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității, că relația dintre stat și contribuabil funcționează eficient doar atunci când cetățenii și firmele văd că banii din taxe sunt folosiți corect, iar în lipsa acestei încrederi, autoritățile nu mai pot colecta decât prin constrângere.
13:40
VIDEO Taxele „temporare”, care apoi devin prelungite. Alin Negrescu, Vicepreședinte Camera Consultanților Fiscali: În România nu mai este loc pentru creșteri de taxe și impozite. S-a epuizat - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Alin Negrescu, Vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, spune, la Maratonul Profit.ro "Impactul fiscalității", că spațiul pentru noi majorări de fiscalitate pe consum este epuizat.
13:40
Oameni de știință, politicieni, antreprenori din domeniul tehnologiei și vedete au cerut oprirea lucrărilor care vizează dezvoltarea unei inteligențe artificiale (IA) capabile de depășirea capacităților umane, având în vedere riscurile pe care le-ar reprezenta acest lucru pentru umanitate, au consemnat AFP și Reuters.
13:30
Nicolas Sarkozy, protejat în închisoare de doi agenți de securitate instalați într-o celulă vecină # Profit.ro
Doi ofițeri din cadrul securității l-au însoțit pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy la închisoarea Santé, la Paris, și au fost instalați într-o celulă vecină, declară AFP trei surse apropiate dosarului, care confirmă astfel o dezvăluire TF1-LCI.
13:20
ONV LAW o cooptează în echipă pe Flavia Kenyon, avocat britanic, și lansează noi servicii de asistență legală dedicate companiilor din domeniul tehnologiei, digital assets & Web3 # Profit.ro
ONV LAW anunță lansarea unei noi arii de practică, Digital Assets & Web3 Practice (Code/Lex), dedicată companiilor și investitorilor care activează în domeniul tehnologiei, al activelor digitale, blockchain, inteligenței artificiale (AI) și al inovației juridice.
13:20
VIDEO Când nu vii cu chestiuni de construcție, ai o problemă. Florin Jianu, Președinte IMM România: Decizia privind salariul minim este dictată de realitatea economică; susținem creșterea sumei neimpozabile - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Decizia privind creșterea sau înghețarea salariului minim este dictată de realitatea și contextul economic, nu de coaliția de guvernare, iar patronatele susțin menținerea acestuia la 4.050 lei în 2026 și creșterea sumei neimpozabile, de la 300 de lei la 400 de lei, a anunțat, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a Florin Jianu, președintele IMM România.
13:20
VIDEO ANAF are pe masă soarta restaurantelor și a hotelurilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Urmează decizia, majorarea sau menținerea cotei de TVA în HoReCa - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Majorarea sau menținerea cotei de TVA în HoreCa va fi discutată în jurul datei Consiliului Ministrului de Finanțe, programat pentru 3 noiembrie, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ministrul a precizat că ANAF analizează încasările din domeniu, iar decizia depinde de aceste date.
13:20
Primăria Brașov a extins proiectul pilot de semaforizare inteligentă, care are drept scop creșterea siguranței pe străzile Brașovului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0831 lei, de la 5,0832 lei, înregistrat marți.
13:10
Importurile de gaze ale Republicii Moldova din România, aproape de recordul istoric de iarna trecută GRAFICE # Profit.ro
Deși încă nu a debutat iarna, exporturile de gaze din România către Republica Moldova se apropie de recordul istoric înregistrat în precedentul sezon rece și de capacitatea maximă de transport disponibilă între cele două stat.
Acum 4 ore
13:00
Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad și a circulat pe o arteră circa 500 de metri, până a lovit o garnitură în care se aflau pasageri, patru răniți fiind asistați la fața locului.
12:50
Dracula, film cu regizor român, în cinema de Halloween. Reinterpretare radicală a mitului VIDEO # Profit.ro
Dracula va avea premiera în cinematografele din România în 31 octombrie.
12:40
ULTIMA ORĂ VIDEO Primele date cu bugetul pe 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Granturi pe fonduri europene de 10 mld. euro. Deficit spre 6% - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Bugetul pentru 2026 va cuprinde o componentă de granturi de aproape 10 miliarde euro, iar deficitul bugetar țintit va fi ”spre 6%”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a.
12:30
Într-o declarație comună cu actorul Bryan Cranston și sindicatul SAG-AFTRA, OpenAI a anunțat că va introduce măsuri suplimentare de protecție împotriva utilizării abuzive a vocii și imaginii actorilor în aplicația sa de creare video cu inteligență artificială, Sora 2, relatează CNBC.
12:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, susțin astăzi de la ora 17 o conferință de presă la Guvern, cu privire la soarta termocentralelor românești pe cărbune.
12:20
ULTIMA ORĂ Bani pentru producătorul celebrului „Salam săsesc”. Oferta Cris-Tim este suprasubscrisă de peste 10 ori pe tranșa investitorilor individuali # Profit.ro
Tranșa de retail a ofertei Cris-Tim a cumulat plasamente de peste 140 milioane euro.
12:10
ULTIMA ORĂ DECIZIE Noua lege RCA - Limitele minime de despăgubire în caz de accident auto, modificate. Obligație de asigurare pentru trotinete electrice și biciclete electrice - DOCUMENT # Profit.ro
Limitele minime de despăgubire în caz de accident auto au fost modificate, iar obligația de asigurare va fi impusă inclusiv pentru trotinete electrice și biciclete electrice, prevede noua lege care a fost adoptată acum de Parlament, prin vot final al deputaților, și care va fi trimisă președintelui pentru promulgare.
12:10
Șefii Meta (Facebook), Instagram, Snap, obligați să depună mărturie într-un proces privind siguranța copiilor pe rețelele sociale # Profit.ro
Directorii generali ai celor mai mari platforme de social media, respectiv Mark Zuckerberg (Meta), Adam Mosseri (Instagram) și Evan Spiegel (Snap), vor trebui să depună mărturie în primul proces care investighează efectele negative ale rețelelor sociale asupra minorilor, transmite CNBC.
12:10
VIDEO ANAF are în sfârșit un un soft funcțional, cu AI. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Acum este folosit, digitalizarea va fi finalizată în 2026 - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
ANAF dispune în prezent de un software care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligența artificială și urmărește mai mulți indicatori de risc, iar acum este și folosit, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ministrul a susținut că digitalizarea Fiscului va fi încheiată până la finalul anului viitor.
12:00
ULTIMA ORĂ DECIZIE Noua lege RCA - Limitele minime de despăgubire în caz de accident auto, modificate. Obligație de asigurare pentru trotinete electrice și biciclete electrice # Profit.ro
Limitele minime de despăgubire în caz de accident auto au fost modificate, iar obligația de asigurare va fi impusă inclusiv pentru trotinete electrice și biciclete electrice, prevede noua lege care a fost adoptată acum de Parlament, prin vot final al deputaților, și care va fi trimisă președintelui pentru promulgare.
11:40
ULTIMA ORĂ VIDEO Salariul minim din 2026 - Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi și n-ar trebui să-l creștem! - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Majorarea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivității economiei, iar discuțiile continuă inclusiv cu privire la menținerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a.
11:30
Warner Bros Discovery ia în calcul vânzarea companiei. Netflix sau Paramount, printre ofertanți # Profit.ro
Warner Bros. Discovery a anunțat că își extinde analiza strategică și este deschis la o posibilă vânzare, informație care a determinat o creștere de peste 11% a acțiunilor companiei, transmite CNBC.
11:20
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță clienții că perioada de transmitere a indexului autocitit este, în această lună, 22–26 octombrie.
11:20
Vom deveni hub regional pentru sud-coreeni. O nouă investiție în armament, în România FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
Compania sud-coreeană Hanwha va construi, în doi ani, o fabrică de armament în județul Dâmbovița.
11:20
Bolt anunță lansarea, în Capitală, a unei noi categorii, pentru curse la costuri mai scăzute.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Acum 6 ore
11:00
Primul pas spre servicii IT mai bune către populație. Zeci de aplicații trec în cloud guvernamental privat CONFIRMARE # Profit.ro
Au fost selectate firmele care vor furniza Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) servicii de migrare în cloudul privat guvernamental a minimum 30 de sisteme ori aplicații IT (lot 1), prin intermediul cărora statul va furniza servicii digitale către cetățeni.
10:50
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, în județul Vrancea.
10:50
Criză majoră de guvernanță la Novo Nordisk, după tensiuni între conducerea Novo Nordisk și acționarul său principal, Fundația Novo Nordisk.
10:40
Parlamentul ucrainean a aprobat o nouă rectificare bugetară prin care cheltuielile pentru apărare cresc cu 325 de miliarde de grivne (aproximativ 7,7 miliarde de dolari), ajungând la un total de 2,96 trilioane de grivne (circa 70,9 miliarde de dolari), cel mai mare nivel de la începutul invaziei ruse, transmite Reuters.
10:20
O companie din București, cu puncte de lucru în județul Gorj, a fost amendat cu peste 130.000 de lei de către inspectorii de muncă pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, inclusiv pentru plata cu întârziere a salariilor.
10:20
Randamentele obligațiunilor guvernamentale din zona euro au scăzut, în linie cu titlurile americane de Trezorerie, reluându-și tendința descendentă de săptămâna trecută, declanșată de temerile legate de creditul SUA și de așteptările privind noi reduceri de dobândă ale Rezervei Federale (Fed), transmite Reuters.
10:10
Circa două tone de carne de porc posibil infectată cu virusul pestei porcine africane și sute de ouă cu bacteria Salmonella typhimurium au fost retrase de la comercializare, în urma unor controale desfășurate de către inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău.
10:10
Airbus a anunțat că a deschis a doua linie de asamblare a avioanelor în China, sporind capacitatea de producție pentru aeronavele cu un singur culoar din familia A320neo, transmite Reuters.
10:10
Pe lângă lansarea propriului browser web, Perplexity continuă să facă înțelegeri cu alte companii, pentru integrarea soluțiilor de AI în cadrul produselor dezvoltate de acestea.
10:00
Europa lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt agresiunii Rusiei de-a lungul actualelor linii de front, respingând condițiile liderului rus Vladimir Putin, reafirmate în convorbirea pe care a avut-o cu Donald Trump săptămâna trecută, ca Kievul să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, relatează Bloomberg și Reuters, citând surse diplomatice sub acoperirea anonimatului.
09:50
OpenAI, compania cunoscută, în primul rând, pentru chatbot-ul ChatGPT, dezvoltă în secret un proiect financiar, în care modelele de inteligență artificială vor prelua sarcinile angajaților începători din domeniul bancar.
09:40
Peste 13,6 milioane de numere de telefon au fost portate între rețelele de telefonie din România, în 17 ani # Profit.ro
Peste 13,6 milioane de numere au fost transferate în cadrul rețelelor de telefonie fixă și mobilă din România, din octombrie 2008, anul în care a fost lansat serviciul de portabilitateanunță ANCOM.
09:40
Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, închise de autoritățile din Ucraina # Profit.ro
Zeci de licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învățământ, a declarat secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale Comunitatea Românească din Ucraina, Aurica Bojescu.
09:20
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni din 2025 # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a înregistrat vânzări și pre-vânzări în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni din 2025, aferente unei suprafețe totale de 42.634 mp de spații rezidențiale și comerciale.
09:20
Comisia Europeană recomandă statelor membre UE să reducă impozitele pe energie, pentru scăderea prețurilor. Alte 6 măsuri propuse de Bruxelles în același scop # Profit.ro
Comisia Europeană a anunțat că își dublează eforturile în scopul reducerii prețurilor la energie și sprijinirii rapide și efective a consumatorilor industriali și casnici, notând că prețurile în Europa rămân prea ridicate în comparație cu cele ale concurenților UE și subminează competitivitatea principalilor actori industriali, economia în general, precum și calitatea vieții cetățenilor.
09:10
Vinul zilei: un cupaj inedit de Fetească Neagră, Shiraz și Cabernet Franc, maturat în stejar franțuzesc, cu arome de prune afumate, caise și vișine. Corpolent, suculent și savuros alături de carne roșie sau vânat # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Trois Amis 2017, este un cupaj românesc original și expresiv, medaliat la concursuri internaționale de prestigiu. Cu Argint la Decanter 2020 și Aur la Vinarium, acest vin maturat în stejar francez impresionează prin intensitate, suculență și echilibru aromatic.
Acum 8 ore
09:00
După ce parchezi într-un cartier aglomerat sau într-o parcare multietajată, vrei să găsești mașina rapid și, uneori, să trimiți locul cuiva. Google Maps te ajută să salvezi poziția și să o distribui, iar Android Auto simplifică pașii.
08:50
Cu ajutorul Google și Qualcomm, Samsung a lansat Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu sistemul de operare Android XR.
