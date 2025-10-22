EXCLUSIV ZF: Cele mai mari trei ordine de subscriere în oferta Cris-Tim: 22 mil. euro, 13,3 mil. euro şi 7,7 mil. euro. Grad de subscriere de 2.070%, adică aproape 300 mil. euro doar pe retail
Ziarul Financiar, 22 octombrie 2025
EXCLUSIV ZF: Cele mai mari trei ordine de subscriere în oferta Cris-Tim: 22 mil. euro, 13,3 mil. euro şi 7,7 mil. euro. Grad de subscriere de 2.070%, adică aproape 300 mil. euro doar pe retail
Start-up-ul Dyver.ai a finalizat investiţia de la FounderPartners din SUA şi îi aduce în board pe Keith Blackwell şi Greg Scown. Octavian Dumitrescu, CEO: “Vom colabora strâns pentru a accelera creşterea” # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Dyver Technologies Inc., care dezvoltă o platformă AI-nativă pentru managementul datelor de produs în e-commerce, a finalizat runda de finanţare pre-Series A de la grupul de investiţii american FounderPartners. Anunţată anterior într-o discuţie cu Ziarul Financiar în luna septembrie, tranzacţia a fost acum finalizată, marcând un pas important în strategia de expansiune globală a companiei. Nici Dyver, nici FounderPartners nu au anunţat valoarea tranzacţiei.
ZF Tech Day. Mădălin Dumitru, CEO SCUT: Atacatorii exploatează „punctele oarbe“ create de fragmentarea securităţii. Conceptul nostru de scut unificat acţionează ca un turn de control pentru întregul ecosistem digital # Ziarul Financiar
Noua companie de securitate cibernetică SCUT, lansată de Orange România în parteneriat cu Orange Cyberdefense, îşi propune să schimbe paradigma modului în care firmele din România abordează protecţia digitală, trecând de la o viziune fragmentată, plină de „puncte oarbe“, la un concept de securitate unificată, care funcţionează ca un „turn de control“ pentru întregul ecosistem IT al unei organizaţii.
Mâine, la ora 11:00, are loc a doua ediţie a emisiunii „Business şi marketing în fotbal”. Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, vine cu o propunere şoc pentru cluburile din Liga 1. Cum vor face acestea mai mulţi bani din schimbarea modelului de marketing? # Ziarul Financiar
Deloitte: Majoritatea instituţiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru conformarea faţă de noile cerinţe legislative de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi au nevoie de investiţii semnificative pentru alinierea la noul cadru european # Ziarul Financiar
Georgia Dicker, CFC Underwriting, Lloyd’s of London: Cred că în întreaga Europă, riscul cibernetic este cel mai mare pentru orice companie, din orice industrie, de orice dimensiune. Unul dintre principalele motive pentru care oamenii nu cumpără asigurări cibernetice este acela că accesul la piaţă este destul de dificil # Ziarul Financiar
Riscul cibernetic reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri pentru orice companie, din orice industrie, de orice dimensiune în întreaga Europă, dar în continuare există reticenţă, iar accesul dificil la această piaţă de poliţe cyber reprezintă una din barierele care trebuie dărâmate, susţine Georgia Dicker, expert în Cyber Insurance pentru UK&UE CFC Underwriting, Lloyd’s of London.
ZF Agrobusiness Summit 2025 - Partea II. Fermierii români au crescut prin capital şi cunoaştere. Acum, motoarele agrobusinessului sunt investiţiile şi cuvântul de ordine este cooperativa. Cel mai ambiţios plan de investiţii îl are Carmistin – peste 350 mil. euro în unităţi noi de procesare pentru următorii trei ani # Ziarul Financiar
Businessurile din agricultură, pornite iniţial din nevoile identificate de antreprenori în piaţă, au crescut prin capitalul pus la bătaie în diverse ramuri de la ferme de cereale la ferme legumicole ori zootehnice până la abatorizare şi producţie de carne, lapte sau pâine.
ZF Agrobusiness Summit 2025 - Partea I. Fermierii români au crescut prin capital şi cunoaştere. Acum, motoarele agrobusinessului sunt investiţiile şi cuvântul de ordine este cooperativa. Cel mai ambiţios plan de investiţii îl are Carmistin – peste 350 mil. euro în unităţi noi de procesare pentru următorii trei ani # Ziarul Financiar
Businessurile din agricultură, pornite iniţial din nevoile identificate de antreprenori în piaţă, au crescut prin capitalul pus la bătaie în diverse ramuri de la ferme de cereale la ferme legumicole ori zootehnice până la abatorizare şi producţie de carne, lapte sau pâine.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Transportul rutier, între presiunea electrificării şi realitatea costurilor. „România poate fi hub logistic, dar ne lipseşte drumul de fier“ # Ziarul Financiar
Sectorul de transport rutier, cel mai mare „export“ de servicii al României, intră într-o fază de transformare accelerată, în care legislaţia europeană împinge producătorii şi operatorii către reducerea emisiilor şi adoptarea tehnologiilor alternative.
ZF IT Generation. Start-up Update. Alex Băraru şi Rareş Moşescu, fondatorii platformei Meditatii.ro: Am lansat Meditaţii Pro pentru profesori-antreprenori şi ţintim venituri duble anul acesta, de peste 200.000 de euro # Ziarul Financiar
Start-up-ul Meditatii.ro, care conectează profesorii cu elevii care au nevoie de ajutor la diferite materii, a lansat recent o versiune pro a platformei sale dedicată profesorilor care doresc să îşi transforme activitatea într-o afacere scalabilă. Lansată în urmă cu 2-3 luni, versiunea pro a atras deja 25 de profesori. În prezent, platforma are 1.300 de profesori activi recurenţi şi ţinteşte să ajungă la peste 20.000 de elevi până la finalul anului. După o creştere exponenţială în 2024, start-up-ul estimează venituri duble pentru 2025, la peste 200.000 de euro, mizând pe noua direcţie strategică.
Bursă. Ce spune Alin Brendea, analist: Ploile abundente din octombrie promit un reviriment pentru Hidroelectrica după un an afectat de secetă şi de scădere a producţiei, în timp ce compania îşi ajustează bugetul şi marjele de profit sunt sub presiune # Ziarul Financiar
După o vară secetoasă care a redus producţia şi a obligat Hidroelectrica (H2O) să cumpere energie din piaţă pentru a-şi onora contractele, ploile abundente de la jumătatea lunii octombrie şi prognozele meteorologilor privind continuarea acestora, într-o măsură mult mai mică ce-i drept, aduc o gură de oxigen pentru cea mai mare companie de stat din România.
Bursă. Acţiunile Bittnet, în creştere după contractul major al Dendrio, planurile de finanţare prin obligaţiuni şi propunerile de distribuire de dividende # Ziarul Financiar
Cu un rulaj de 4,2 mil. lei, peste o treime din lichiditatea de anul acesta, acţiunile grupului de companii de IT Bittnet (simbol bursier BNET) se tranzacţionează în urcare cu 27% în ultima lună, în contextul în care dinamica din ultima săptămână atinge 8%. Ce susţin însă randamentele?
Bursă. Liviu Vătavu, Antibiotice Iaşi: Pentru următorii patru ani, ne-am propus o creştere anuală de 5% a cifrei de afaceri, iar planurile de dezvoltare vor influenţa pozitiv şi preţul acţiunii la BVB # Ziarul Financiar
Producătorul de medicamente Antibiotice Iaşi (ATB) şi-a propus pentru următorii patru ani o creştere anuală de 5% a cifrei de afaceri, în paralel cu derularea unui amplu program de investiţii, estimând că planurile de dezvoltare vor influenţa pozitiv şi preţul de tranzacţionare al acţiunii la Bursa de Valori Bucureşti.
Lila Sciences s-a născut în 2023 din ecosistemul Flagship Pioneering şi a fost construită să reproiecteze metoda ştiinţifică prin combinarea modelelor de inteligenţă artificială specializate cu laboratoare autonome la scară industrială, scrie pe site-ul companiei.
Patria Credit şi Patria Bank dau credite micilor antreprenori fără comision de acordare, între 20 şi 24 octombrie # Ziarul Financiar
Patria Bank şi Patria Credit vin cu o campanie dedicată susţinerii micilor antreprenori şi fermieri din mediul urban mic şi rural, în perioada 20“24 octombrie 2025 toate cererile de finanţare depuse la Patria Credit IFN şi la divizia de microfinanţare a Patria Bank urmând să beneficieze de zero comision de acordare, potrivit informaţiilor transmise de bancă.
Producătorul de inputuri organice şi furnizorul de biotehnologie pentru agricultură Norofert, listat pe piaţa AeRO (simbol bursier NRF), marchează o nouă etapă în expansiunea internaţională odată cu lansarea liniei de producţie de îngrăşăminte Norofert Brasil LTDA în Chapeco în sudul Braziliei.
Urmează conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon, pe 30 octombrie şi care va aduce în prim-plan soluţii clare de gestionare a riscurilor într-o lume în care incertitudinile încep să pună bazele unor noi riscuri # Ziarul Financiar
Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon, „Navigând printre incetitudini: Strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ îşi propune să ofere perspectiva reală a riscurilor care încep să pună presiune pe activitatea companiilor, acestea devenind mult mai diverse în utlimii ani.
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Europa dispune de capital, dar nu-l mobilizează în mod eficient. Este necesară crearea unei Uniuni a Economiilor şi Investiţiilor cu obiectivul de a reţine economiile private europene în interiorul UE, cât şi a atrage resurse adiţionale din străinătate # Ziarul Financiar
Într-o eră marcată de provocări globale fără precedent, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia şi-au setat obiective extrem de ambiţioase în trei direcţii vitale: tranziţia verde şi digitală, extinderea blocului pentru crearea unei Europe mai mari şi mai reziliente şi întărirea capabilităţilor de apărare pentru asigurarea păcii şi stabilităţii atât în interiorul graniţelor europene, cât şi pe plan internaţional.
Cristiana Pariza, director executiv la Academia Hagi: E nevoie de mult mai multe investiţii în sport. Cel puţin în fiecare oraş din ţară e nevoie de infrastructură sportivă # Ziarul Financiar
E nevoie de mult mai multe investiţii în sport, afirmă Cristiana Pariza, director executiv al clubului de fotbal Farul Constanţa şi al Academiei Hagi. Ea adaugă că e necesar să existe infrastructură sportivă cel puţin în fiecare oraş din ţară.
