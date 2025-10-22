Studiu de piață: Mașinile electrice, bani aruncați. Dai 40.000 €, o vinzi și cu 12.000 € după 3 ani
Newsweek.ro, 22 octombrie 2025 15:50
Un studiu de piață realizat în Marea Britanie arată că, având în vedere evoluția rapidă a tehnologii...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
16:20
Generalul Gheorghiță Vlad: "România nu intră în război, dar trebuie să fim pregătiți ca pentru unul" # Newsweek.ro
Generalul Gheorghiță Vlad: "România nu intră în război, dar trebuie să fim pregătiți ca pentru unul"...
Acum 15 minute
16:10
Budăi, atac la Bolojan: Știa că pensiile speciale nu vor fi tăiate de CCR. S-a jucat de-a demisia # Newsweek.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi a declarat pe pagina sa că premierul Ilie Bolojan ar fi știu...
Acum o oră
15:50
Studiu de piață: Mașinile electrice, bani aruncați. Dai 40.000 €, o vinzi și cu 12.000 € după 3 ani # Newsweek.ro
Un studiu de piață realizat în Marea Britanie arată că, având în vedere evoluția rapidă a tehnologii...
15:40
Grindeanu i-a cerut demisia lui Bolojan din cauza pensiilor speciale: „Trebuie să plece acasă” # Newsweek.ro
Este blocaj în Coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să „plece acasă” da...
Acum 2 ore
15:20
„Antrenament” pentru iarnă pe Aeroportul Otopeni. Cu ce va fi spulberată zăpada de pe piste? # Newsweek.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti susține că are cu ce să intervină pentru a curăța pistele î...
15:10
Restricții de trafic în București, pe 26 octombrie, în zona Catedralei Naţionale. Străzile închise # Newsweek.ro
Poliţia Capitalei anunţă restricţii majore de trafic în zona Catedralei Naţionale, duminică, 26 octo...
15:00
Ultimul glonț pentru Viktor Orban. „Trage cu dinții” de summitul Trump-Putin: „Pregătirile continuă” # Newsweek.ro
Premierul maghiar Viktor Orban își pune toate speranțele în concretizarea summitului dintre Trump și...
14:50
Temeri că va urma cea mai mare prăbușire a bursei din istorie. Fonduri de pensii spulberate # Newsweek.ro
Bula AI de pe Wall Street este îngrijorătoare. Aceste temeri nu sunt nefondate, spune Matthias Geiss...
14:40
Daraban: Cifrele contrazic știrile pesimiste despre economia românească, dar statul trebuie reformat # Newsweek.ro
După analizarea a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile, ale firmelor din România, în cadrul TNF ...
14:30
Grindeanu știe „pe surse” că CCR a respins pensiile speciale și pe fond: „Bolojan nu a ținut cont” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu l-a criticat, miercuri, pe premierul Ilie Bolojan pentru Legea pensiilor speciale al...
Acum 4 ore
14:20
Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile după jaf. Directoarea instituției va fi audiată în Senat # Newsweek.ro
Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile după jaf. Directoarea instituției, Laurence des Cars, va da...
14:00
Butoanele de panică, obligatorii în toate saloanele din spitale. Nicușor Dan a promulgat legea # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publ...
13:50
Resursele potențiale de gaze naturale din Marea Neagră ar putea avea un impact semnificativ asupra e...
13:40
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus? # Newsweek.ro
CCR dezbate în ședința de joi 6 excepții de neconstituționalitate ridicate în chestiunea pensiilor. ...
13:30
Românii, obligați să aibă asigurare pentru trotinetele și bicicletele electrice. Legea RCA, adoptată # Newsweek.ro
Deputaţii au votat un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii...
13:10
„Elita elitelor” din serviciile secrete ruse, distrusă. Zeci de ofițeri SDF și GRU lichidați # Newsweek.ro
Forțele ucrainene au anunțat lichidarea a zeci de ofițeri din cele mai secrete unități ale Federație...
12:50
Ministerul Educaţiei: Vor fi reluate studiile în programele de licenţă cu dublă specializare # Newsweek.ro
Anul universitar 2025-2026 marchează reluarea studiilor în programele de licenţă cu dublă specializa...
12:40
Poliţia Română a distrus peste patru tone de droguri aflate în custodie, conform procedurilor legale...
Acum 6 ore
12:20
Patronatul Tinerilor Întreprinzători: Creşterea salariilor trebuie să înceapă cu micșorare taxelor # Newsweek.ro
Tinerii antreprenori resimt o presiune semnificativă generată de majorarea taxelor, volatilitatea ec...
12:20
Rachetele Storm Shadow au făcut țăndări o fabrică din Rusia care producea combustibilul rachetelor # Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lovit, pe 21 octombrie 2025, o fabrică chimică din regiunea Bryansk, considerat...
12:10
Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români și personalitate marcantă a scenogr...
11:50
De ce nu pot fi reformate companiile de stat. Selecția managerilor cu firme de apartament # Newsweek.ro
De 35 de ani reformăm companiile de stat. Cu guverne noi, miniștri și directori noi, comisii, strate...
11:50
Sindicaliștii anunță un mega-protest în fața Guvernului. Vor salarii și pensii mai mari # Newsweek.ro
Sindicaliștii din marile confederații sindicale au anunțat un mega-protest în fața Guvernului, în da...
11:30
Jaf ca în filme, în Craiova. Un bărbat mascat a intrat într-un magazin și a amenințat vânzătoarea # Newsweek.ro
Un jaf ca în filme a avut loc într-o zonă centrală din Craiova. Un bărbat mascat a intrat într-un ma...
11:10
Un bărbat s-a dat căpitan SRI și a recrutat foști angajați ai MApN. Îi pregătea pentru „misiuni” # Newsweek.ro
Un bărbat s-a dat căpitan SRI și a recrutat mai multe persoane inclusiv foşti combatanţi în teatrele...
11:10
Proiect: Concursurile școlare se pot desfășura online. Vizualizarea lucrării înainte de contestații # Newsweek.ro
Un proiect de ordin al Ministerului Educației propune o serie de schimbări în organizarea concursuri...
11:00
VIDEO Noapte de foc în Ucraina după un atac rusesc asupra Kievului. Doi copii, printre victime # Newsweek.ro
Rusia a lansat în noaptea de 21 spre 22 octombrie un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastru...
10:50
Cutremur în cea mai instabilă zonă a țării. S-a resimțit până la Iași. Ce intensitate a avut? # Newsweek.ro
Cutremur în cea mai instabilă zonă a țării. Românii, întrebați dacă l-au resimțit. Institutl Națuona...
10:40
Atenționare pentru românii care merg în Singapore și fumează. S-a introdus pedeapsa capitală # Newsweek.ro
Singapore a înăsprit legislația privind țigările electronice. Sancțiunile sunt extreme în cazul unor...
10:30
Noi detalii în cazul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon. Una dintre victime, dezhumate # Newsweek.ro
Unul dintre pacienții care ar fi murit în condiții suspecte la Spitalul pantelimon din București, es...
Acum 8 ore
10:20
Nereguli grave la spitalul unde o polițistă a murit după ce a născut natural. A fost hotel # Newsweek.ro
Nereguli grave în spitalul unde o tânără polițistă a murit după ce a născut pe cale naturală. Minist...
10:10
VIDEO Cum arată și ce știe să facă Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu Android XR. 1.800 $ # Newsweek.ro
Samsung a lansat Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu Android XR. E dezvoltată în parteneria...
10:00
Caz șocant în Brăila. Un șofer, fără permis, prins la volan cu 4,05 g/l alcool. Culmea, era treaz # Newsweek.ro
Un bărbat de 45 de ani din Brăila a fost prins conducând fără permis și cu o alcoolemie record, de 4...
09:40
Informația care schimbă cursul anchetei în cazul exploziei din Rahova. De unde era scurgerea de gaze # Newsweek.ro
Raportul preliminar al experților de la INSEMEX arată de unde era scurgerea de gaze care a dus la de...
09:40
Comuna cu 2.400 locuitori și 7.500.000 lei datorii. Primăria, 48 angajați. Primar: 9.300 lei salariu # Newsweek.ro
Comuna Nadeș din județul Mureș are datorii de 7.500.000 lei la bugetul de stat conform listei public...
09:30
VIDEO Cum iei 8.200 lei ajutor de înmormântare. Un avocat explică ce acte depui dacă ești la pensie # Newsweek.ro
VIDEO Cum iei 8.200 lei ajutor de înmormântare. Un avocat explică ce acte depui dacă ești la pensie....
09:20
Avertismentul fostului șef al armatei ucrainene: „Războiul lui Putin bate la ușile Europei” # Newsweek.ro
Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, avertizează că războiul lui Vladimir Putin b...
09:10
Era digitală, cel mai mare pericol pentru copii. Ce pot face părinții în fața riscurilor online # Newsweek.ro
Copiii petrec tot mai mult timp în mediul virtual, iar riscurile asociate, de la hărțuire cibernetic...
08:50
Cazuri ciudate de COVID la copii: au erupții pe piele și simptomele apar și la vârste de 1 an # Newsweek.ro
Dr. Cobzariu Claudina, medic infecţionist la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din Capitală...
08:40
Condițiile lui Putin pentru „pace rusească” în Ucraina: Control total asupra Donbasului și fără NATO # Newsweek.ro
Rusia a transmis Washingtonului, printr-un comunicat privat, cunoscut sub numele de „non paper”, pri...
08:30
Alertă de 90 de minute în Tulcea după căderea unor drone în spațiul aerian. Ce mesaj a fost trimis # Newsweek.ro
Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibil...
Acum 12 ore
08:20
Actorul Doru Octavian Dumitru a fost dus de urgență la spital chiar în ziua în care avea un spectaco...
08:10
Ministrul Apărării îl atacă pe Georgescu: Se crede lider dar foloseşte replici din Stăpânul Inelelor # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, căruia fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Că...
08:00
Protest pentru eliminarea CASS la pensie și pentru indexarea pensiilor. Cine și când iese în stradă? # Newsweek.ro
Mobilizare maximă săptămâna viitoare. Se organizează protest pentru eliminarea CASS la pensie și ind...
07:50
Motivul incredibil pentru care o companie aeriană a suspendat zborurile. Ce a găsit la avioane? # Newsweek.ro
Compania aeriană Finnair a fost nevoită să suspende temporar mai multe zboruri programate în această...
07:40
N-ai căldură în apartament de la „RADET”? Cât te costă să te încălzești cu un calorifer electric # Newsweek.ro
Mii de români care au apartamentele branșate la sistemele centralizate de încălzire are orașelor, pr...
07:40
Europa, plan în 12 puncte pentru încheierea războiului din Ucraina. Ce post i se oferă lui Trump # Newsweek.ro
Liderii europeni lucrează împreună cu Kievul la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiu...
07:30
EXCLUSIV Curier, paznic, bucătar în Top 10 al celor mai multe locuri de muncă disponibile. Unde sunt # Newsweek.ro
Datele oficiale obținute de Newsweek România de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă...
07:20
Horoscop 23 octombrie. Luna în Scorpion schimbă perspectivele Peștilor. Săgetătorii, emoții intense # Newsweek.ro
Horoscop 23 octombrie. Luna în Scorpion schimbă perspectivele Peștilor. Săgetătorii au emoții intens...
07:00
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit? # Newsweek.ro
Trecerile la pensie limită de vârstă nu înseamnă întotdeauna mai mulți bani la pensie pentru pension...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.