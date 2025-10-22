Penny inaugurează un depozit de 35 de milioane de euro în Giurgiu

22:40

Într-o lume digitalizată aproape complet, riscurile cibernetice au devenit uriașe, iar atacurile tot mai sofisticate și, în unele cazuri, chiar letale pentru companiile vizate. În acest context, dezvoltat și la nivelul reglementărilor europene, protecția tehnică dar și cea financiară împotriva unor atacuri cibernetice au devenit vitale, acolo unde nu sunt și obligatorii. Este una dintre concluziile conferinței "Cyber Insurance & NIS2 – Reglementare, risc și răspundere în era digitală". organizată de Leader Team Broker, unul dintre primii jucători de pe piața asigurărilor cyber din România.