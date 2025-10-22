Penny inaugurează un depozit de 35 de milioane de euro în Giurgiu
Economica.net, 22 octombrie 2025 15:50
Discounterul Penny România a finalizat lucrările de construcție la cel de-al cincilea depozit din portofoliu, la Mihăilești, Giurgiu, în urma unei investiții de 35 de milioane de euro. Depozitul va fi inaugurat luna viitoare.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
16:20
Se pregăteşte o mare lovitură la CCR? Ce spune PSD despre o lege de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale # Economica.net
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că nu exclude ideea de a fi modificată legea de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, în contextul în care această instituţie a respins toate încercările de modificare a prevederilor privind pensiile speciale.
16:20
VIDEO Autostrada A7 Bacău – Pașcani se apropie de stadiul de 40%. UMB execută lucrări de stabilizare, după vremea nefavorabilă # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași transmite miercuri imagini de pe șantierul tronsonului Bacău - Pașcani din Autostrada Moldovei A7, construit de grupul UMB, controlat de Dorinel Umbrărescu.
16:20
Kaufland România își extinde prezența la nivel național și deschide un magazin în municipiul Aiud, județul Alba. Prin această investiție, compania creează 70 de noi locuri de muncă, arată un comunicat de presă al retailerului.
16:20
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, în cazul în care premierul Ilie Bolojan va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor, fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, "va trebui să plece acasă".
Acum o oră
15:50
Discounterul Penny România a finalizat lucrările de construcție la cel de-al cincilea depozit din portofoliu, la Mihăilești, Giurgiu, în urma unei investiții de 35 de milioane de euro. Depozitul va fi inaugurat luna viitoare.
15:30
Un celebru hotel din Brașov se transformă în Hyatt Regency. Investiția depășeste 30 de milioane de euro # Economica.net
ARO Palace Brașov a semnat contractul pentru executarea lucrărilor de proiectare generală pentru primul Hyatt din Brașov.
15:30
Alertă teroristă în Serbia! Focuri de armă în faţa parlamentului. Preşedintele Vucic vorbeşte de un „act terorist” # Economica.net
O persoană a fost rănită în urma focurilor de armă înregistrate miercuri în exteriorul clădirii parlamentului sârb din Belgrad, informează Reuters, care citează presa locală. Preşedintele Aleksandar Vucic a denunţat un "act terorist".
15:30
Pasionații de trenuri au postat miercuri imagini cu un tren polonez aflat în teste, la intrarea în gara Sinaia. Amintim că Autoritatea pentru Reformă Feroviară are încheiate contracte cu polonezii de la PESA pentru achiziția a 20 de trenuri de lung parcurs și a 62 de trenuri de scurt parcurs.
15:30
Ryanair a lansat o campanie fulger cu reduceri de preț la biletele de avion.
15:30
BEI a aprobat proiecte de încă 1,3 miliarde de euro dedicate decarbonizării transporturilor din România, prin Fondul pentru Modernizare # Economica.net
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) anunță că Banca Europeană de Investiții (BEI) a aprobat integral cele 7 noi propuneri de investiții transmise prin intermediul Fondului pentru Modernizare, în cadrul sesiunii 2/2025.
15:30
Trenuri cu două etaje de la Alstom, în valoare de două miliarde de euro, cumpărate de Eurostar # Economica.net
Eurostar a anunţat miercuri că a ajuns la un acord de două miliarde de euro cu Alstom, care va livra trenuri cu etaj ce vor fi folosite în întreaga sa reţea, care face legătura între Londra St. Pancras şi Paris, Bruxelles şi Amsterdam, prin tunelul de sub Canalul Mânecii, transmite DPA.
15:30
eID Romania devine prima și singura soluție completă multi-platformă pentru citirea cardului electronic de identitate românesc (CEI) # Economica.net
Odată cu lansarea oficială a aplicației pentru iOS, eID România devine prima soluție software, local dezvoltată, care acoperă nativ toate platformele majore — iOS, Android, Windows, macOS și Linux — pentru citirea și procesarea datelor de pe noua carte electronică de identitate.
15:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, în cazul în care premierul Ilie Bolojan va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor, fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, "va trebui să plece acasă".
15:30
Rusia dă șah României pe cealaltă parte e Mării Negre. Petrolul rusesc riscă să ne scoată de pe o piață importantă, unde suntem prezenți de 20 de ani # Economica.net
O companie de top 10 din Rusia dar mai puțin cunoscută la noi a făcut prima sa livrare de petrol, desigur rusesc, către cea mai nouă rafinărie din zona Mării Negre. Este și prima rafinărie din Georgia, piață unde grupul Rompetrol este prezent de 20 de ani și unde asigura mare parte din consum cu carburanți produși la Petromidia.
15:30
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a dezminţit speculaţiile unor organizaţii media din Serbia conform cărora Consiliul Uniunii Europene ar bloca tranzitul gazelor ruseşti către Serbia, informează postul de televiziune N1, preluat de EFE.
Acum 4 ore
14:00
Little Bolt, soluție de deplasare cu costuri reduse disponibilă în nordul Bucureștiului # Economica.net
Oficialii Bolt au anunțat lansarea în București a unui nou serviciu denumit Little Bolt. Destinat celor care își doresc să se deplaseze cu costuri mici, serviciul implică utilizarea unei mașini electrice cu dimensiuni reduse.
14:00
Jachete, veste și pantaloni Hi-Vis: comparație pe anotimpuri și tipuri de munci, întreținere corectă # Economica.net
În multe domenii, vizibilitatea salvează vieți. Mai jos găsești un ghid rapid, organizat pe anotimpuri și pe tipuri de joburi, plus reguli de întreținere care păstrează proprietățile reflectorizante.
14:00
Anunţ pentru toţi cei ce merg cu maşina în Braşov. Reguli noi prin zonele cele mai circulate # Economica.net
Patru treceri de pietoni de pe una dintre cele mai circulate străzi din municipiul Braşov sunt dotate, începând de miercuri, cu sisteme de semaforizare cu radar, proiectul Primăriei de a "tempera" şoferii vitezomani, demarat în luna mai, fiind astfel extins la un total de cinci astfel de semafoare anti-viteză.
14:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că i-a comunicat organizaţiei islamiste palestiniene Hamas că trebuie să se dezarmeze sau, în caz contrar, va fi dezarmată cu forţa, informează Reuters.
14:00
Criptomonede care atrag milioane în investiții: Descoperă proiectul de succes cu 25 mil. USD adunați în presale # Economica.net
În ultimul deceniu, Bitcoin a fost privit mai degrabă ca o rezervă digitală de valoare decât ca o monedă de uz cotidian. Sigur, a fost primul pas al revoluției financiare descentralizate, dar tehnologia sa nu a fost concepută pentru aplicații complexe sau pentru milioane de tranzacții simultane.
14:00
Soldaţi voluntari – Încă un pas pentru legea voluntariatul militar. Deputaţii au votat # Economica.net
Deputaţii au adoptat, miercuri, proiectul privind voluntariatul militar, respectiv proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată, Senatul fiind for decizional.
14:00
Energia electrică a statului continuă să se scumpească. Nuclearelectrica a vândut din nou cu 600 de lei/MWh energie cu livrare anul viitor # Economica.net
Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, controlat de stat, a reușit să vândă din nou energie electrică cu livrare bandă de la începutul anului și până spre sfârșitul primăverii viitoare la prețuri foarte apropiate de pragul de 600 de lei/MWh. Aproape o repetiție a unei tranzacții anterioare, de fapt, dar cu un preț ușor mai mare.
Acum 6 ore
11:10
Airbus Made in China. Gigantul european deschide a doua linie de asamblare a avioanelor lângă Beijing # Economica.net
Grupul european Airbus a anunţat miercuri că a deschis a doua linie de asamblare a avioanelor în China, sporind capacitatea de producţie pentru aeronavele cu un singur culoar din familia A320neo, transmite Reuters.
11:10
UniCredit confirmă perspectivele financiare, după rezultate trimestriale peste aşteptări # Economica.net
UniCredit SpA a confirmat miercuri perspectivele financiare anuale, după ce a raportat un profit peste aşteptări, datorită câştigurilor din tranzacţionare, transmite Reuters.
11:10
Încă o încercare pentru pace cu Putin – Europa şi Ucraina pregătesc o nouă propunere pentru încetarea războiului cu Rusia # Economica.net
Mai multe state europene colaborează cu Ucraina pentru o nouă propunere de armistiţiu cu Rusia, pe liniile de contact existente, au declarat marţi agenţiei Reuters patru diplomaţi.
11:10
Vânzări în scădere pentru One United Properties. Prețurile la apartamente au crescut cu 22% # Economica.net
Dezvoltatorul One United Properties a vândut în primele nouă luni din acest an cu 35% mai puține locuințe față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat compania. Ca valoare, scăderea este de 28%.
11:10
Preşedintele Asociaţiei Rezervei din Germania se aşteaptă la un aflux puternic de voluntari pentru armată - Bundeswehr -, dar a avertizat că reintroducerea serviciului militar obligatoriu va fi până la urmă necesară, relatează miercuri dpa.
11:10
O nouă fabrică de blindate în România: Hanwha Aerospace începe construcția în 2026. Când vin obuzierele din comanda de un miliard de dolari # Economica.net
Hanwha Aerospace va începe anul viitor construcția fabricii de vehicule blindate din județul Dâmbovița, iar livrarea obuzierelor și vehiculelor de sprijin, pentru care România a semnat un memorandul în 2024 cu compania coreeană, va începe din 2027, a anunțat ministrul Economiei Radu Miruță, care se află în Coreea de Sud la expoziția ADEX (Expoziția Internațională de Aeronautică și Apărare de la Seul) 2025.
Acum 8 ore
08:50
Avalanșa de mărci din China pe piața din România este departe de a se fi încheiat. În această săptămână alte două branduri - Omoda și Jaecoo - au debutat oficial pe piață.
08:40
Trump se aşteaptă la un acord comercial SUA-China, dar pune sub semnul întrebării o întâlnire cu Xi Jinping # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că se aşteaptă să ajungă la un acord comercial "bun" cu Beijingul la un summit al ţărilor din Asia-Pacific care va avea loc săptămâna viitoare, dar a avertizat că întâlnirea planificată cu omologul său chinez Xi Jinping s-ar putea să nu aibă loc, informează AFP.
08:40
România a ridicat avioanele de luptă în aer, după atacul cu drone al Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Mesaj RO-Alert în Tulcea # Economica.net
Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.
Acum 24 ore
22:40
Ciucu: Am agreat cu toţii în coaliţie că nu vor fi atacuri între noi în campania pe Capitală şi să nu venim că unul se retrage # Economica.net
Partidele din coaliţie, care vor avea candidaţi proprii la alegerile pentru Primăria Capitalei, au agreat că nu se vor ataca în campanie şi nu vor fi retrageri de candidaţi, a declarat, luni, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu.
22:40
Jaf la Muzeul Luvru – Prejudiciul a fost evaluat la 88 de milioane de euro, potrivit procurorilor francezi # Economica.net
Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat marţi seară că prejudiciul ocazionat de spectaculosul furt de bijuterii de la Luvru, comis duminică, a fost evaluat de curatoarea muzeului la 88 de milioane de euro, o sumă care se referă însă doar la valoarea economică a obiectelor sustrase, informează AFP.
22:40
Ministrul Finanțelor după ce a găsit o fraudă de 29 mil. lei: „Vom reuşi curăţarea pieţei de jucători neloiali prin instrumente digitale, analiză de risc avansată şi prin voinţă” # Economica.net
Evaziunea fiscală nu este doar o infracţiune, ci un furt direct din buzunarul cetăţeanului iar prin instrumente digitale, analiză de risc avansată şi, mai ales, prin voinţă, vom reuşi curăţarea pieţei de jucători neloiali, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
22:40
Conducerea Societății Naționale a Sării SALROM a fost demisă, a scris pe pagina sa de facebook ministrul Economiei, Radu Miruță.
22:40
Firmele din România, expuse la pierderi devastatoare. Amenzile, doar o mică parte. Directiva NIS 2, explicată de specialiști care lucrează cu NATO, Booking sau FMI. Cum te asiguri că scapi „cu viață” după un atac cibernetic # Economica.net
Într-o lume digitalizată aproape complet, riscurile cibernetice au devenit uriașe, iar atacurile tot mai sofisticate și, în unele cazuri, chiar letale pentru companiile vizate. În acest context, dezvoltat și la nivelul reglementărilor europene, protecția tehnică dar și cea financiară împotriva unor atacuri cibernetice au devenit vitale, acolo unde nu sunt și obligatorii. Este una dintre concluziile conferinței "Cyber Insurance & NIS2 – Reglementare, risc și răspundere în era digitală". organizată de Leader Team Broker, unul dintre primii jucători de pe piața asigurărilor cyber din România.
22:40
Dacia Sandero, model al mărcii românești, parte a grupului Renault, produs în Maroc, se menține pe poziția de lider al pieței auto europene după primele nouă luni din acest an, deși în septembrie a fost depășit de Tesla Model Y și Renault Clio.
22:40
Vânzătorii de artificii au de acum reguli clare despre tipurile de produse pirotehnice pe care nu mai au voie să le vândă publicului larg – proiect de HG # Economica.net
Comercianţii nu vor mai avea nicio scuză dacă pun la vânzare către publicul larg articolele pirotehnice de divertisment din categoriile F2 și F3, articolelor pirotehnice de scenă din categoria T1 și altor articole pirotehnice din categoria P1. Guvernul actualizează o HG pentru a o corela cu Legea 92 din 2025 astfel încât să fie clară şi fără interpretări pentru comercianţi interzicerea, deținerea, utilizarea și/sau vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile de mai sus.
22:40
Important pentru toate firmele. Ce trebuie să faci dacă proiectele tale sunt blocate de haosul din administrația locală # Economica.net
În contextul reducerii personalului din primării și al blocajelor administrative generate de reorganizarea instituțiilor publice ca urmare a măsurilor fiscale luate în ultima perioadă de guvern, identificarea rapidă a soluțiilor legale și utilizarea corectă a instrumentelor juridice – precum plângerea administrativă, cererea de suspendare sau acțiunea în contencios administrativ – sunt esențiale pentru protejarea intereselor antreprenorilor și ale mediului privat, arată Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator la Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.
22:40
Care este cauza exploziei din Rahova, potrivit primului raport preliminar – surse Digi 24 # Economica.net
Un raport preliminar al INSEMEX în legătură cu explozia din Rahova arată că sursa scurgerilor de gaze ar fi fost în exteriorul blocului distrus, au declarat pentru Digi24 surse apropiate anchetei.
22:40
Cum arată harta zborurilor interne, unde TAROM încă domină peisajul și ce prețuri practică companiile aeriene # Economica.net
AnimaWings, cel mai nou jucător pe piața din România, s-a extins din această toamnă cu zboruri interne și leagă Bcureștiul de cinci orașe din România. Compania a intrat pe o piață dominată de operatorul național TAROM, dar unde mai operează curse și compania HiSky.
21:00
Noul summit Trump-Putin nu se va desfăşura în curând, nici Rubio nu se va întâlni cu Lavrov # Economica.net
Un nou summit între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, nu va avea loc "în viitorul apropiat", a declarat marţi un responsabil de rang înalt al Casei Albe, citat de agenţiile AFP şi Reuters.
21:00
Parlamentul European a adoptat, marți, o revizuire a normelor Uniunii Europene privind permisele de conducere Noile reguli introduc măsuri pentru șoferii începători, dar și pentru cei profesioniști, și o tranziție către permisele de conducere digitale, potrivit Digi 24.
20:30
Guvernul României a lansat a treia licitație CfD pentru regenerabile, doar pentru eolian de data aceasta – 290 MW # Economica.net
Ministerul Energiei a lansat a treia licitație CfD din România, de data aceasta fiind vizate doar capacități eoliene, potrivit unui anunț al instituției publizat azi.
20:10
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care doreşte să modernizeze flota aeriană a ţării, intenţionează să profite de o vizită preconizată pentru miercuri în Qatar pentru a discuta despre o posibilă achiziţie de avioane de luptă Eurofighter second-hand de la armata qatareză, a declarat pentru AFP o sursă din domeniul securităţii din Turcia.
20:10
Ucraina suplimentează bugetul armatei şi prelungeşte legea marţială până în februarie 2026 # Economica.net
Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o rectificare bugetară care creşte bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum şi prelungirea până în februarie 2026 a legii marţiale şi a mobilizării generale, relatează agenţiile Reuters şi DPA.
20:10
Polonia vrea să aibă o discuţie cu ArcelorMittal pe tema viitorului industriei siderurgice # Economica.net
Autorităţile poloneze vor să discute cu reprezentanţii grupului ArcelorMittal SA care sunt planurile lor pentru operaţiunile din Europa, pe fondul intensificării îngrijorărilor cu privire la industria siderurgică naţională, transmite Bloomberg.
20:10
Vânzările de mașini noi au crescut cu 11% în septembrie în Europa, arată un raport preliminar # Economica.net
Datele preliminare privind vânzările de mașini noi din luna septembrie, în Europa arată că numărul de autoturisme a crescut cu 11%, de la 1,10 milioane în a noua lună din 2024 până la 1,22 milioane în septembrie 2025.
20:10
O firmă suedeză a cumpărat o baterie imensă de stocare a energiei din Argeș aflată la stadiul de proiect. 202 MW care vor fi gata anul viitor # Economica.net
O firmă suedeză a cumpărat un proiect de baterie de 202 MW/404 MWh, amplasat în județul Argeș, aflat la stadiul "ready-to-build", și care va fi funcțională anul viitor. Vânzătorii nu au fost nominalizați dar par a fi oameni de afaceri români.
18:00
Iberdrola va cere oficial prelungirea duratei de viață a celei mai importante centrale nucleare din Spania # Economica.net
O cerere "oficială" de prelungire a duratei de viaţă a centralei nucleare de la Almaraz (Spania), programată să fie închisă în 2028, este "în curs de pregătire" pentru a fi înaintată Guvernului de stânga al premierului Pedro Sanchez, au dezvăluit marţi surse din cadrul gigantului energetic Iberdrola, pentru AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.