Când gândurile obosesc corpul: fenomenul de „fatigă cognitivă” și cum o recunoști

18:40

De mult timp se aud apeluri în favoarea unei Uniuni Europene a piețelor de capital. Cel mai adesea, experții vorbesc despre avantajele pe care le-ar avea asupra costurilor de finanțare și de dezvoltare. O piață mai largă și mai lichidă ar trebui să permită un acces mai ușor la fonduri proprii, în special pentru întreprinderile […] The post Către o Uniune Europeană a piețelor de capital? first appeared on Ziarul National.