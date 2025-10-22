Ryanair, decizie surpriză - Vine cu reduceri, dar renunță la multe aeroporturi, considerate prea scumpe. Amplă revizuire a rutelor europene
Profit.ro, 22 octombrie 2025 15:50
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair lansează o amplă revizuire a rutelor europene.
• • •
Acum 5 minute
16:20
Explozie puternică în București. Revoltă a locatarilor. Noile apartamente vor fi date cu chirie foștilor proprietari # Profit.ro
Ministrul Dezvoltării a explicat că, deocamdată, nu există cadru legal pentru acordarea dreptului de proprietate, după construirea unei noi clădiri în cazul demolării în întregime a blocului afectat de explozia din cartierul bucureștean Rahova, fosților proprietari ai apartamentelor din imobilul avariat.
Acum 30 minute
16:10
Vladimir Putin a supervizat de la Kremlin un exercițiu al triadei nucleare ruse, respectiv manevre terestre, navale și aeriene ale forțelor nucleare, pentru testarea pregătirii și a structurilor de comandă, relatează agențiile Reuters și EFE.
16:10
Președintele interimar al PSD a anunțat că PSD are măsurători în desfășurare pentru a vedea cine are cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei.
16:00
ULTIMA ORĂ Oferta Cris-Tim strânge plasamente apropiate de nivelul unei tranșe de la FMI din anii ’90 numai din partea investitorilor individuali # Profit.ro
În ceea ce este cel mai probabil o consecință a fenomenului așa-numitelor subscrieri „cu pixul”, segmentul de retail din operațiunea de listare a companiei Cris-Tim are un nivel de suprasubscriere de 25 de ori.
16:00
VIDEO Capitalurile vor migra în altă parte. Cătălin Lefter, Președintele Comisiei de Fiscalitate ARB: Dacă nu avem predictibilitate, vom transforma digitalizarea într-o cursă cu obstacole - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Cătălin Lefter, Președintele Comisiei de Fiscalitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB), avertizează că schimbările frecvente de taxare și lipsa unei viziuni pe termen lung pot descuraja investițiile și pot transforma digitalizarea fiscală într-un proces împovărător. În cadrul Maratonului Profit.ro Impactul Fiscalității, acesta a vorbit despre efectele taxei pe cifra de afaceri, nevoia de neutralitate fiscală și importanța unei abordări coerente pentru dezvoltarea pieței financiare și de capital.
Acum o oră
15:50
15:50
În fața clădirii parlamentului sârb din Belgrad s-au tras focuri de armă, iar o persoană a fost rănită, potrivit presei locale, relatează Reuters.
15:50
PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează un nou magazin, în Târgu Ocna.
15:50
Aurul a scăzut cu peste 5%, cea mai mare scădere zilnică din 2020, pe măsură ce creșterea record a prețului aurului din acest an s-a inversat la sfârșitul sezonului de cumpărături Diwali, potrivit FT.
15:40
FOTO Start lucrări - Celebrul Aro-Palace, proiectat de nepotul lui Ion Creangă, va opera sub gigantului Hyatt # Profit.ro
Încep lucrările pentru amenajarea hotelului Aro Palace din Brașov, clasificat la 5 stele, sub brandul Hyatt Hotel Corporation.
15:40
Sorin Grindeanu a transmis, despre riscurile care există pentru guvern și premier, în cazul în care nu ține cont de dialogul cu sistemul de justiției, în reforma pensiilor, că dacă în continuare faci a doua oară aceeași procedură, fără a avea dialog cu toți actorii, sau măcar să ții cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să pleci acasă.
15:40
15:30
Primele trenuri noi produse de polonezii de la PESA, achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), au ajuns, în test, la Sinaia.
Acum 2 ore
15:20
Burger King continuă expansiunea pe piața din România.
15:10
Analiză g7: De la campanii la conversații autentice – cum se transformă marketingul în 2025 # Profit.ro
Într-un moment în care comportamentele de cumpărare, tehnologia și valorile sociale se schimbă mai repede ca oricând, g7 lansează o analiză care își propune să ofere un reper pentru brandurile ce navighează „noua eră a marketingului”, o eră în care conexiunea autentică contează mai mult decât expunerea.
15:10
VIDEO Fondatorul Amazon și-a vândut conacul pe sumă record și s-a mutat în „buncărul miliardarilor" # Profit.ro
Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și-a vândut conacul din Seattle.
14:50
Prognozele care indică marje semnificative de dezvoltare și profituri ridicate determină marile companii grecești de asigurări să se concentreze pe România.
14:40
100 de furnizori ai Auchan, parteneri pentru reducerea emisiilor de carbon în lanțul alimentar # Profit.ro
Aproape o treime din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global, provin din sistemele agro-alimentare.
Acum 4 ore
14:20
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care prevede că în toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților, vor trebui introduse butoane de panică.
14:20
DOCUMENT România risca penalități de milioane euro. Noua lege RCA, adoptată cu aproape 2 ani întârziere de termenul limită stabilit de CE, după atenționarea lui Nicușor Dan, Bolojan, ASF # Profit.ro
Parlamentul s-a ”grăbit” acum să adopte noua lege RCA pentru că altfel România risca să fie dată în judecată de Comisia Europeană la CJUE pentru întârzierea transpunerii directivei europene în domeniu, care avea termen limită 23 decembrie 2023.
14:00
ULTIMA ORA Deputații au votat introducerea serviciului militar voluntar, pe timp de pace # Profit.ro
Deputații au votat, cu 263 de voturi ”pentru”, 11 contra și 13 abțineri introducerea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ, pentru cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară.
14:00
Tesla Model Y s-a întors lider al vânzărilor din Europa, dar Dacia Sandero pare să reziste pe termen lung # Profit.ro
O apariție surprinzătoare a Tesla Model Y în topul celor mai vândute automobile din Europa a dat peste cap calculele din piața auto, dar cauzele și efectele sunt ușor de anticipat.
13:50
VIDEO „Dacă nu poți convinge contribuabilul cu morcovul, trebuie să vii cu bățul.". Dragoș Doroș, fost șef ANAF, Managing Partner ASD Tax: Bățul este ANAF - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Fostul președinte ANAF Dragoș Doroș, astăzi Managing Partner Artenie, Secrieru, Doroș Tax (ASD Tax), explică, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității, că relația dintre stat și contribuabil funcționează eficient doar atunci când cetățenii și firmele văd că banii din taxe sunt folosiți corect, iar în lipsa acestei încrederi, autoritățile nu mai pot colecta decât prin constrângere.
13:40
VIDEO Taxele „temporare”, care apoi devin prelungite. Alin Negrescu, Vicepreședinte Camera Consultanților Fiscali: În România nu mai este loc pentru creșteri de taxe și impozite. S-a epuizat - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Alin Negrescu, Vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, spune, la Maratonul Profit.ro "Impactul fiscalității", că spațiul pentru noi majorări de fiscalitate pe consum este epuizat.
13:40
Oameni de știință, politicieni, antreprenori din domeniul tehnologiei și vedete au cerut oprirea lucrărilor care vizează dezvoltarea unei inteligențe artificiale (IA) capabile de depășirea capacităților umane, având în vedere riscurile pe care le-ar reprezenta acest lucru pentru umanitate, au consemnat AFP și Reuters.
13:30
Nicolas Sarkozy, protejat în închisoare de doi agenți de securitate instalați într-o celulă vecină # Profit.ro
Doi ofițeri din cadrul securității l-au însoțit pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy la închisoarea Santé, la Paris, și au fost instalați într-o celulă vecină, declară AFP trei surse apropiate dosarului, care confirmă astfel o dezvăluire TF1-LCI.
13:20
ONV LAW o cooptează în echipă pe Flavia Kenyon, avocat britanic, și lansează noi servicii de asistență legală dedicate companiilor din domeniul tehnologiei, digital assets & Web3 # Profit.ro
ONV LAW anunță lansarea unei noi arii de practică, Digital Assets & Web3 Practice (Code/Lex), dedicată companiilor și investitorilor care activează în domeniul tehnologiei, al activelor digitale, blockchain, inteligenței artificiale (AI) și al inovației juridice.
13:20
VIDEO Când nu vii cu chestiuni de construcție, ai o problemă. Florin Jianu, Președinte IMM România: Decizia privind salariul minim este dictată de realitatea economică; susținem creșterea sumei neimpozabile - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Decizia privind creșterea sau înghețarea salariului minim este dictată de realitatea și contextul economic, nu de coaliția de guvernare, iar patronatele susțin menținerea acestuia la 4.050 lei în 2026 și creșterea sumei neimpozabile, de la 300 de lei la 400 de lei, a anunțat, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a Florin Jianu, președintele IMM România.
13:20
VIDEO ANAF are pe masă soarta restaurantelor și a hotelurilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Urmează decizia, majorarea sau menținerea cotei de TVA în HoReCa - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Majorarea sau menținerea cotei de TVA în HoreCa va fi discutată în jurul datei Consiliului Ministrului de Finanțe, programat pentru 3 noiembrie, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ministrul a precizat că ANAF analizează încasările din domeniu, iar decizia depinde de aceste date.
13:20
Primăria Brașov a extins proiectul pilot de semaforizare inteligentă, care are drept scop creșterea siguranței pe străzile Brașovului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0831 lei, de la 5,0832 lei, înregistrat marți.
13:10
Importurile de gaze ale Republicii Moldova din România, aproape de recordul istoric de iarna trecută GRAFICE # Profit.ro
Deși încă nu a debutat iarna, exporturile de gaze din România către Republica Moldova se apropie de recordul istoric înregistrat în precedentul sezon rece și de capacitatea maximă de transport disponibilă între cele două stat.
13:00
Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad și a circulat pe o arteră circa 500 de metri, până a lovit o garnitură în care se aflau pasageri, patru răniți fiind asistați la fața locului.
12:50
Dracula, film cu regizor român, în cinema de Halloween. Reinterpretare radicală a mitului VIDEO # Profit.ro
Dracula va avea premiera în cinematografele din România în 31 octombrie.
12:40
ULTIMA ORĂ VIDEO Primele date cu bugetul pe 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Granturi pe fonduri europene de 10 mld. euro. Deficit spre 6% - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Bugetul pentru 2026 va cuprinde o componentă de granturi de aproape 10 miliarde euro, iar deficitul bugetar țintit va fi ”spre 6%”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a.
12:30
Într-o declarație comună cu actorul Bryan Cranston și sindicatul SAG-AFTRA, OpenAI a anunțat că va introduce măsuri suplimentare de protecție împotriva utilizării abuzive a vocii și imaginii actorilor în aplicația sa de creare video cu inteligență artificială, Sora 2, relatează CNBC.
Acum 6 ore
12:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, susțin astăzi de la ora 17 o conferință de presă la Guvern, cu privire la soarta termocentralelor românești pe cărbune.
12:20
ULTIMA ORĂ Bani pentru producătorul celebrului „Salam săsesc”. Oferta Cris-Tim este suprasubscrisă de peste 10 ori pe tranșa investitorilor individuali # Profit.ro
Tranșa de retail a ofertei Cris-Tim a cumulat plasamente de peste 140 milioane euro.
12:10
ULTIMA ORĂ DECIZIE Noua lege RCA - Limitele minime de despăgubire în caz de accident auto, modificate. Obligație de asigurare pentru trotinete electrice și biciclete electrice - DOCUMENT # Profit.ro
Limitele minime de despăgubire în caz de accident auto au fost modificate, iar obligația de asigurare va fi impusă inclusiv pentru trotinete electrice și biciclete electrice, prevede noua lege care a fost adoptată acum de Parlament, prin vot final al deputaților, și care va fi trimisă președintelui pentru promulgare.
12:10
Șefii Meta (Facebook), Instagram, Snap, obligați să depună mărturie într-un proces privind siguranța copiilor pe rețelele sociale # Profit.ro
Directorii generali ai celor mai mari platforme de social media, respectiv Mark Zuckerberg (Meta), Adam Mosseri (Instagram) și Evan Spiegel (Snap), vor trebui să depună mărturie în primul proces care investighează efectele negative ale rețelelor sociale asupra minorilor, transmite CNBC.
12:10
VIDEO ANAF are în sfârșit un un soft funcțional, cu AI. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Acum este folosit, digitalizarea va fi finalizată în 2026 - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
ANAF dispune în prezent de un software care integrează 11 baze de date, are inclusiv inteligența artificială și urmărește mai mulți indicatori de risc, iar acum este și folosit, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ministrul a susținut că digitalizarea Fiscului va fi încheiată până la finalul anului viitor.
12:00
11:40
ULTIMA ORĂ VIDEO Salariul minim din 2026 - Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi și n-ar trebui să-l creștem! - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Majorarea salariului minim nu este indicată în prezent din punctul de vedere al competitivității economiei, iar discuțiile continuă inclusiv cu privire la menținerea sumei de 300 lei neimpozabile în salariul minim, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a.
11:30
Warner Bros Discovery ia în calcul vânzarea companiei. Netflix sau Paramount, printre ofertanți # Profit.ro
Warner Bros. Discovery a anunțat că își extinde analiza strategică și este deschis la o posibilă vânzare, informație care a determinat o creștere de peste 11% a acțiunilor companiei, transmite CNBC.
11:20
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță clienții că perioada de transmitere a indexului autocitit este, în această lună, 22–26 octombrie.
11:20
Vom deveni hub regional pentru sud-coreeni. O nouă investiție în armament, în România FOTO CONFIRMARE # Profit.ro
Compania sud-coreeană Hanwha va construi, în doi ani, o fabrică de armament în județul Dâmbovița.
11:20
Bolt anunță lansarea, în Capitală, a unei noi categorii, pentru curse la costuri mai scăzute.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Primul pas spre servicii IT mai bune către populație. Zeci de aplicații trec în cloud guvernamental privat CONFIRMARE # Profit.ro
Au fost selectate firmele care vor furniza Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) servicii de migrare în cloudul privat guvernamental a minimum 30 de sisteme ori aplicații IT (lot 1), prin intermediul cărora statul va furniza servicii digitale către cetățeni.
10:50
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, în județul Vrancea.
