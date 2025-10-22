Sorin Grindeanu susține că CCR ar fi respins legea pensiilor magistraților și pe fond și că are informația „pe surse”
Europa Liberă România, 22 octombrie 2025 15:50
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu susține că a aflat „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale (CCR) ar fi respins legea pensiilor magistraților și pe fond, dacă ar fi trecut de viciile de procedură.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum o oră
15:50
Sorin Grindeanu susține că CCR ar fi respins legea pensiilor magistraților și pe fond și că are informația „pe surse” # Europa Liberă România
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu susține că a aflat „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale (CCR) ar fi respins legea pensiilor magistraților și pe fond, dacă ar fi trecut de viciile de procedură.
Acum 2 ore
14:50
Camera Deputaților a respins o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu # Europa Liberă România
Deputații au respins pe 22 octombrie 2025 o moțiune simplă inițiată de parlamentarii AUR-POT-SOS Romania, care viza activitatea ministrului Agriculturii, Florin Barbu.
Acum 4 ore
13:50
Snoop.ro: Finanțări netransparente de 18 milioane de euro de la Budapesta către firme apropiate UDMR, printr-o fundație controversată # Europa Liberă România
O investigație realizată de publicația Snoop.ro și platforma maghiară 24.hu dezvăluie că, în aprilie 2025, guvernul Ungariei a alocat aproape 18 milioane de euro sub formă de granturi nerambursabile către 16 companii din Transilvania, prin intermediul fundației Pro Economica. Jurnaliștii scriu că numeroase firme beneficiare au legături directe cu UDMR și cu cercul politic al premierului Viktor Orbán.Fundația Pro Economica, înregistrată în România și condusă de Mónika Kozma, fostă...
13:30
La Chișinău s-a constituit legal noul Parlament al Republicii Moldova rezultat după alegerile din 28 septembrie # Europa Liberă România
Parlamentul Republicii Moldova și-a început oficial activitatea în structura rezultată după alegerile din 28 septembrie. Președinta Naia Sandu a spus despre noul Legislativ că are misiunea de a duce țara în Uniunea Europeană...
Acum 6 ore
12:00
Bărbatul care a amenințat că va ucide un cuplu pentru că vorbea ucraineană a hărțuit și alte persoane, spun martorii # Europa Liberă România
După ce un videoclip în care un vorbitor de limba rusă amenință că va ucide o familie care vorbea ucraineană a devenit viral, noi martori au ieșit la iveală și spun că au fost victime ale bărbatului.
11:40
Raport preliminar INSEMEX, văzut de Digi24: Explozia din cartierul Rahova ar fi fost cauzată de scurgeri de gaze în exteriorul clădirii # Europa Liberă România
Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) susțin, într-un raport preliminar citat de Digi24.ro, că originea acumulării de gaze care a declanșat explozia de la blocul din Rahova se află în exteriorul clădirii.
Acum 8 ore
09:20
Atac rusesc de amploare asupra Kievului. Bilanț preliminar, doi morți și doi răniți. Întreruperi extinse în furnizarea de energie # Europa Liberă România
Un atac rusesc asupra Kievului a dus la moartea a două persoane și rănirea altor două, a anunțat șeful administrației militare locale, Timur Tkacenko, miercuri dimineața pe Telegram. Întreruperi de urgență ale furnizării de energie au fost anunțate în mai multe regiuni.Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, cartierele Dniprovski și Darnițki au fost vizate de atacuri cu drone. Distrugeri s-au înregistrat de asemenea în cartierele Pecerski și Desnianski din Kiev.În cartierul...
08:40
Atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Mesaj RO-Alert în Tulcea # Europa Liberă România
În noaptea de 21 spre 22 octombrie, locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați prin mesaj RO-Alert în jurul orei 01:00, din cauza unui atac rusesc cu drone asupra instalațiilor portuare ucrainene de la Dunăre.
Acum 12 ore
07:50
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că echipa de conducere a Societății Naționale a Sării (Salrom) a fost înlocuită, din cauza unor grave nereguli descoperite. Decizia vine după o perioadă de analize detaliate declanșate după inundarea Salinei Praid în luna mai.
Acum 24 ore
22:10
Val de solicitări la firmele de gaze, după explozia din Rahova. Oamenii speră să nu se repete tragedia: mai bine stăm în frig # Europa Liberă România
Îngroziți de tragedia din cartierul bucureștean Rahova, oamenii sunt mai vigilenți, iar solicitările de verificare a instalațiilor de gaze s-au înmulțit.
21:40
Casa Albă declară că nu are planuri imediate pentru o întâlnire Trump-Putin, în contextul stagnării discuțiilor diplomatice # Europa Liberă România
Nu există planuri ca președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin să se întâlnească „în viitorul imediat”, a declarat un oficial de rang înalt de la Casa Albă pe 21 octombrie, la câteva zile după ce Trump a anunțat că va avea o nouă întâlnire cu omologul său rus la Budapesta.Secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, de asemenea, nu au în plan să se întâlnească personal, a declarat oficialul reporterilor, adăugând că o...
19:50
Coaliția a decis data alegerilor pentru Primăria Capitalei: 7 decembrie. Tensiuni în coaliție din cauza legii pensiilor speciale # Europa Liberă România
Primarul Sectorului 6, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, a confirmat marți seară că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie și că fiecare partid al coaliției de guvernare va veni cu propriul său candidat.
19:30
Ancheta în cazul Nordis, extinsă după ce procurorii au primit peste 300 de noi plângeri penale cu un prejudiciu de 36 de milioane de euro # Europa Liberă România
Procurorii antimafia au extins ancheta în dosarul Nordis, au declarat pentru Europa Liberă surse judiciare, după ce anchetatorii au primit peste 300 de noi plângeri penale în care se înregistrează un prejudiciu suplimentar de 35,8 milioane de euro.
17:20
Magistrații revin la instanță. Mai multe Curți de Apel anunță încetarea grevei după decizia CCR care le menține pensiile speciale # Europa Liberă România
Mai multe instanțe din București și țară au anunțat încetarea grevei după decizia de luni a Curții Constituționale care interzice Guvernului să se atingă de pensiile speciale ale magistraților.
17:20
De la invazia pe scară largă a Rusiei, Moscova s-a concentrat pe cucerirea întregului Donbas din estul Ucrainei, format din regiunile Donețk și Luhansk.
17:20
Regiunea Donbas din estul Ucrainei este una dintre prioritățile politice și militare ale Kremlinului. Importanța sa – economică, culturală, istorică – datează de zeci de ani, dacă nu chiar de secole. De ce această obsesie?Într-o întâlnire tensionată la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, i-a spus liderului ucrainean că va trebui, probabil, să cedeze porțiuni din teritoriul Ucrainei pentru a pune capăt războiului cu Rusia.„Credem că ceea ce ar trebui să facă...
Ieri
14:50
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a început executarea sentinței de cinci ani de închisoare # Europa Liberă România
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a ajuns marți, 21 octombrie 2025, la închisoarea La Santé din Paris pentru a începe executarea unei sentințe de cinci ani de închisoare. El a fost condamnat pentru participare la o organizație criminală în legătură cu finanțări de campania electorală primite de la fostul dictator libian Muammar al-Gaddafi.Sarkozy, care a condus Franța între 2007 și 2012, e primul fost șef de stat din UE încarcerat și primul lider francez...
13:20
România și Polonia au dejucat un complot rusesc de sabotaj cu colete explozive. În România era vizat sediul unei companii # Europa Liberă România
Autoritățile din România și Polonia au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acțiuni de sabotaj susținute de Rusia, au anunțat marți, 21 octombrie 2025, Serviciul Român de Informații și serviciul omolog polonez. Serviciul de informații polonez a reținut suspecții în diverse părți ale țării în ultimele zile. Ei sunt acuzați că au explorat facilități militare și părți ale infrastructurii critice și au pregătit astfel acte de sabotaj și atacuri.„Informațiile preliminare indică faptul...
12:40
Liderii occidentali susțin eforturile președintelui Trump de oprire a războiului din Ucraina, dar transmit sprijin deplin pentru Kiev # Europa Liberă România
Un grup de lideri occidentali au publicat o declarație comună legată de eforturile internaționale de obținere a păcii în Ucraina.
12:20
Incendiu la o rafinărie MOL din Ungaria. Compania este esențială pentru aprovizionarea energetică a țării # Europa Liberă România
Un incendiu a izbucnit în noaptea 20-21 octombrie 2025 la o rafinărie a companiei MOL din Ungaria, afectând o unitate de rafinare a țițeiului, relatează Serviciul Maghiar al RFE/RL. Este vorba despre Rafinăria Dunării, situată în localitatea Százhalombatta, lângă Budapesta.
11:20
Atacuri rusești cu aproape 100 de drone și rachete asupra infrastructurii critice din Ucraina. Pagube în Cerkasi, Cernigău și Harkov # Europa Liberă România
Forțele rusești au lansat noi atacuri asupra infrastructurii critice din mai multe regiuni ale Ucrainei în noaptea de 20 spre 21 octombrie 2025. Atacurile au provocat pagube semnificative în regiunile Cerkasi, Cernigău și Harkov, precum și întreruperi de energie electrică și apă.
09:40
UE suspendă discuțiile privind sancționarea Israelului, dar avertizează că acestea se pot relua dacă armistițiul din Gaza nu este menținut # Europa Liberă România
Uniunea Europeană a suspendat discuțiile legate de impunerea unor sancțiuni împotriva Israelului, în contextul armistițiului din Gaza, dar menține posibilitatea de a reveni cu măsuri pentru a asigura aplicarea deplină a acordului.
08:30
Comisiile parlamentare de apărare au aprobat cumpărarea a peste 200 de tancuri. Aviz favorabil și pentru serviciul militar voluntar # Europa Liberă România
Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au aprobat, prin vot unanim, cererile Ministerului Apărării Naționale de a începe atribuirea contractelor pentru programul de dotare prin programul „Tanc principal de luptă”.
20 octombrie 2025
22:40
Premierul Bolojan nu va demisiona după respingerea legii pensiilor magistraților la Curtea Constituțională # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan anunță că nu-și dă demisia și că reforma pensiilor magistraților rămâne un „obiectiv ferm” al guvernului său după ce CCR a admis contestația Curții Supreme împotriva legii de reformare a pensiilor magistraților.
21:20
România, printre ultimele cinci state din UE la sprijinul acordat elevilor cu dificultăți de învățare # Europa Liberă România
România se află printre ultimele cinci din Uniunea Europeană care fi trebuit să ia măsuri pentru reducerea analfabetismului funcțional, potrivit agenției de statistică Eurydice, parte a OCDE.
18:00
Atacuri ucrainene cu drone închid o importantă uzină de prelucrare a gazului din Rusia # Europa Liberă România
Lovituri cu drone ucrainene au paralizat o uzină importantă de gaze în Rusia, la Orenburg, pe 19 octombrie, cauzând mari incendii.
17:00
Investigație Recorder: Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a construit șosele peste magistralele de gaz. Transgaz dă primăria în judecată # Europa Liberă România
La ordinul primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit ilegal 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, scrie Recorder care citează un raport de expertiză.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
SRI cere modificarea legii pentru pedepsirea dezinformării după campania „coordonată” de conspirații privind explozia blocului din București # Europa Liberă România
Serviciul Român de Informații propune modificarea legii penale care incriminează dezinformarea pentru combaterea „eficientă a propagării” campaniilor coordonate de dezinformare menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului.
15:00
Miniștrii Energiei din UE au aprobat eliminarea graduală a importurile de gaz rusesc până la 1 ianuarie 2028 # Europa Liberă România
Miniștrii Energiei din UE au aprobat o propunere de eliminare treptată a importurilor de petrol și gaz rusesc până la 1 ianuarie 2028, a anunțat Consiliul European. Decizia, luată la o reuniune de la Luxemburg, vizează atât gazul transportat prin conducte, cât și gazul natural lichefiat (LNG).
14:00
Rezultatele anchetei după incidentul informatic de la Penitenciarul Târgu Jiu: neglijență, raportare întârziată și directori schimbați # Europa Liberă România
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a constatat nereguli grave după incidentul informatic produs la Penitenciarul Târgu Jiu pe 16 septembrie 2025, când un deținut a reușit să acceseze sistemele informatice ale unității.
13:10
Nemții se întorc la Victoria. Traseul unui combinat comunist, de la sovietici și foamea anilor '80 la Rheinmetall și banii Uniunii Europene # Europa Liberă România
Nostalgia pentru dictatura comunistă a devenit recent în România o armă politică redutabilă.
12:50
O pană majoră la Amazon Web Services (AWS), cel mai mare furnizor de servicii cloud din lume, a provocat întreruperi extinse pentru o gamă largă de aplicații și pagini populare de Internet, inclusiv Zoom, Snapchat, Fortnite și multe altele.
12:20
Volodimir Zelenski, „pregătit” să se întâlnească cu Trump și Putin la Budapesta, dacă va fi invitat # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este „pregătit” să participe la discuții de pace la Budapesta, dar că se îndoiește că președintele rus Vladimir Putin dorește să pună capăt războiului din Ucraina.
12:00
Nemulțumiri în UE legate de vizita lui Putin la Budapesta, pentru negocieri legate de Ucraina. Zelenski, gata să participe, dacă e invitat # Europa Liberă România
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat luni că nu apreciază ideea unei posibile vizite a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la Budapesta, pentru discuții privind Ucraina. Declarația vine la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni în curând cu Putin în capitala Ungariei.„America are multă putere să preseze Rusia să vină la masa negocierilor. Dacă o folosesc, este bine, bineînțeles, dacă Rusia oprește acest război”, a spus Kaja...
10:20
Unități de cavalerie rusești au fost văzute în regiunea Donețk din Ucraina, iar comentatorii pro-Kremlin au lăudat presupusele avantaje ale utilizării cailor pe câmpul de luptă, susținând că aceștia „văd în întuneric” și „evită instinctiv minele”.
09:50
Curtea Constituțională urmează să ia o decizie în privința legii de reformare a pensiilor magistraților # Europa Liberă România
Curtea Constituțională urmează să discute și să ia o decizie în privința contestației pe care Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a depus-o împotriva legii de reformă a pensiile magistraților. Legea a fost adoptată prin asumarea răspunderii de Guvernul Bolojan.
08:40
Israelul anunță reluarea armistițiului și a livrărilor de ajutoare în Gaza, după lovituri aeriene care au ucis zeci de persoane # Europa Liberă România
Armata israeliană a anunțat duminică că armistițiul din Gaza a fost reluat după o serie de atacuri care au dus la moartea a doi soldați israelieni și au provocat un val de lovituri aeriene. Autoritățile din Gaza spun că cel puțin 26 de palestinieni au murit.
19 octombrie 2025
15:10
Jaf la Muzeul Luvru din Paris: Hoții au furat în șapte minute bijuterii „neprețuite” și au fugit pe motociclete # Europa Liberă România
Hoții au pătruns duminică în Muzeul Luvru din Paris printr-o fereastră, furând bijuterii „neprețuite” înainte de a scăpa pe motociclete, a declarat guvernul francez.
12:10
Dronele ucrainene au atacat cea mai mare uzină de prelucrare a gazelor din lume, de la Orenburg (Rusia) # Europa Liberă România
Dronele ucrainene au atacat uzina de prelucrare a gazelor din Orenburg, cea mai mare instalație de acest gen din lume, și au avariat o parte din ea, dar niciun angajat nu a fost rănit în atac, a declarat duminică guvernatorul regiunii.
11:30
UE ar putea instrui trupe în Ucraina, ca parte a unei misiuni extinse de sprijin # Europa Liberă România
Uniunea Europeană se apropie de momentul în care va începe instruirea trupelor ucrainene în interiorul țării și extinderea altor forme de sprijin, inclusiv monitorizarea frontierelor, asistența pentru veteranii de război și consolidarea securității cibernetice a Ucrainei.
11:10
Masacrul de la Fântâna Albă. De ce filmul „Pădurea de Molizi” a lui Tudor Giurgiu te transpune în războiul de la granița României # Europa Liberă România
Măcelul de la Fântâna Albă, petrecut în Nordul Bucovinei, ocupată în Uniunea Sovietică începând din iunie 1940, nu este nici azi pe deplin elucidat de istorici.
10:10
Pakistanul și Afganistanul sunt de acord să oprească ostilitățile după negocierile de pace de la Doha # Europa Liberă România
Afganistanul și Pakistanul au convenit asupra unui armistițiu imediat în timpul negocierilor de la Doha. Decizia vine după o săptămână de ciocniri violente la frontieră, cele mai grave violențe dintre vecinii din Asia de Sud de la preluarea puterii de către talibani la Kabul în 2021.
09:50
Reținuți în Melitopolul ocupat și trimiși în Rusia, mai mulți adolescenți ucraineni sunt acum acuzați de terorism într-un caz pe care grupurile pentru drepturile omului îl consideră ilegal.
18 octombrie 2025
17:30
Franța a fost retrogradată de agenția de rating S&P din cauză că incertitudinea bugetară „rămâne ridicată” # Europa Liberă România
Reducerea ratingului vine după ce prim-ministrul francez Sebastien Lecornu s-a angajat să suspende o lege nepopulară care creștea vârsta de pensionare.
13:30
Negocieri de pace între Afganistan și Pakistan, în contextul unui armistițiu fragil # Europa Liberă România
Afganistanul și Pakistanul încep negocierile de pace pe 18 octombrie în capitala Qatarului, Doha, după ce cele două țări au convenit să prelungească armistițiul de 48 de ore.„Așa cum s-a promis, negocierile cu partea pakistaneză vor avea loc astăzi la Doha”, a declarat Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, adăugând că delegația talibană va fi condusă de ministrul apărării Mohammed Yaqub.Pakistanul și Afganistanul au convenit târziu, pe 17 octombrie, să...
10:30
Încercările Ucrainei de a obține rachete Tomahawk par să eșueze, în timp ce Trump le cere celor două părți să „ajungă la un acord” # Europa Liberă România
Președintele SUA, Donald Trump, nu a dat niciun indiciu că Statele Unite ar furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, afirmând după o întâlnire cu președintele ucrainean la Casa Albă că părțile beligerante ar trebui să „se oprească acolo unde se află” pe câmpul de luptă.
00:30
SmartJob contra minciunii | Mihnea Măruță: Rațiunea e sub asediu. Cu riscul de a ne urî și a intra în sevraj, trebuie protejați copiii # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, Mihnea Măruță spune că social media le fură oamenilor trăirea vieții. Ei sacrifică prezentul pentru iluzia nemuririi din rețea: „Cu riscul ca copiii să ne urască și să intre pentru o perioadă în sevraj, e nevoie de măsuri dure, pentru a salva societatea și țara.”
17 octombrie 2025
21:10
Zelenski a ajuns la Casa Albă. Donald Trump spune că întâlnirea de la Budapesta va fi cu Putin, dar va ține legătura cu Zelenski # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Casa Albă pentru o întâlnire cu președintele SUA, Donald Trump. Cei doi și-au strâns mâna înainte de a intra înăuntru.
18:20
SmartJob contra minciunii | Mihnea Măruță: Rațiunea e sub asediu. Cu riscul de a ne urî și a intra în sevraj, trebuie protejați copiii # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, Mihnea Măruță spune că social media le fură oamenilor trăirea vieții. Ei sacrifică prezentul pentru iluzia nemuririi din rețea: „Cu riscul ca copiii să ne urască și să intre pentru o perioadă în sevraj, e nevoie de măsuri dure, pentru a salva societatea și țara.”
18:20
SmartJob contra minciunii | Mihnea Măruță: Rațiunea e sub asediu pe social media. Copiii trebuie protejați chiar cu riscul unui sevraj # Europa Liberă România
Invitat la SmartJob, Mihnea Măruță e de părere că prea multă social media le fură oamenilor faptul simplu de a-și trăi viața. „Cu riscul de a fi urâți de copii și de a intra pentru o perioadă în sevraj, e nevoie de măsuri dure, pentru a salva societatea și țara”, spune el.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.