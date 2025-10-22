Nereguli grave la spitalul din Constanța, unde o tânără a murit după ce a născut. Ce arată raportul Ministerului Sănătății DOCUMENT
Digi24.ro, 22 octombrie 2025 15:50
Raportul întocmit după verificările la spitalul privat din Constanţa arată că legislaţia în materie a fost încălcată sub mai multe aspecte. Spitalul a funcționat, încă din 2009, într-o clădire autorizată ca hotel, administratorii cerând, abia în 2024, schimbarea destinaţiei. Saloanele sunt mai mici decât prevede normativul, iar numărul de paturi din Secţia ATI este mai mare decât în documente. În plus, s-au depistat materiale sanitare şi biocide expirate şi nu există circuite speciale pentru acces în ATI. În ceea ce priveşte activitatea DSP, Corpul de Control a stabilit că „autorizaţia sanitară de funcţionare pentru spitalul privat s-a acordat cu nerespectarea prevederilor legale”.
Rusia a desfășurat un exercițiu nuclear sub supravegherea lui Putin: „Toate obiectivele au fost îndeplinite în totalitate” # Digi24.ro
Rusia a anunțat miercuri că a desfășurat un exercițiu militar de amploare cu arme nucleare, la o zi după ce Statele Unite au anunțat amânarea planurilor pentru un al doilea summit între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, relatează Reuters.
Dezarmarea Hamas este o „sarcină dificilă”, a recunoscut vicepreședintele american JD Vance, după discuțiile cu Benjamin Netanyahu # Digi24.ro
După o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, miercuri, la Ierusalim, vicepreședintele american JD Vance a recunoscut că dezarmarea Hamas și reconstrucția Fâșiei Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului negociat de SUA, sunt sarcini dificile, anunță France24.
Craniul unui mamut vechi de aproximativ 350.000 de ani va fi expus la Palatul Culturii din Iași # Digi24.ro
Craniul unui mamut vechi de aproximativ 350.000 de ani va fi expus în premieră la Palatul Culturii din Iași. Piesa unică în România, aparținând speciei Mammuthus trogontherii, a fost restaurată complet după decenii de la descoperirea sa în zona Holboca și va putea fi admirată de sâmbătă în Holul de Onoare al instituției.
Controale pentru calitatea aerului în Bucureşti şi Ilfov, desfășurate de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu # Digi24.ro
Garda Naţională de Mediu a demarat, odată cu apropierea sezonului rece, controale şi inspecţii amănunţite în Bucureşti şi Ilfov, vizând activităţile cu impact asupra calităţii aerului, a anunţat miercuri GNM.
Vești bune pentru clienții Raiffeisen Bank. De acum, transferurile de bani devin mai rapide și mai ușor de făcut datorită aderării băncii la sistemul național de plăți instant RoPay. Cu această nouă funcționalitate integrată în Smart Mobile, aplicația de mobile banking a Raiffeisen Bank, clienții pot trimite și primi bani instant, la orice oră, folosind doar numărul de telefon al destinatarului – fără să mai fie nevoie să introducă IBAN-ul.
„Politica SUA riscă să se transforme într-o glumă”: Rusia profită de ezitările Washingtonului. Ce a blocat summitul Trump-Putin # Digi24.ro
Negocierile pentru un nou summit Trump–Putin au fost suspendate pe termen nelimitat, după ce Moscova a impus condiții considerate inacceptabile, iar Washingtonul a ezitat să clarifice poziția privind sprijinul militar pentru Ucraina, scrie Kyiv Post. Fostul diplomat american Daniel Fried, care a lucrat peste 40 de ani în serviciul extern al SUA, avertizează că ezitările Casei Albe riscă să submineze credibilitatea Statelor Unite și să încurajeze Kremlinul să testeze limitele Occidentului. El critică totodată alegerea Budapestei ca posibil loc de desfășurare a summitului, pe care o consideră o greșeală strategică și un semn de slăbiciune din partea Washingtonului.
Concluziile Șefului Direcției Mobilizare al Statului Major, după exerciţiul MOBEX: Prezență bună, 83%, dar o medie de vârstă înaintată # Digi24.ro
Şeful Direcţiei Personal şi Mobilizare din Statul Major al Apărării, Iulian Daniliuc, afirmă că gradul de prezenţă la exerciţiul de mobilizare MOBEX a fost de 83% şi a precizat că toţi rezerviştii Ministerului Apărării au primit echipament nou.
Campania de recrutare a Rusiei, față-n față cu refuzul din Iacutia: Nimeni nu se înghesuie să moară pentru interesele Kremlinului # Digi24.ro
Planul Rusiei de a-și reîntregi forțele de ocupație din Ucraina a „stagnat”, în special în unele dintre cele mai sărace și mai îndepărtate regiuni ale țării, inclusiv Republica Saha (Iacutia), potrivit Direcției Principale de Informații (HUR) a armatei ucrainene, relatează Kyiv Post.
Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost acordat în 2025 jurnaliştilor Andrzej Poczobut şi Mzia Amaghlobeli, închişi în Belarus, respectiv Georgia, a anunţat, miercuri, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
Scandalul pensiilor speciale: Grindeanu spune că știe, pe surse, că legea ar fi picat și pe fond, la CCR. Critici pentru Coaliție # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre discuţiile din coaliţie privind un grup de lucru pe pensiile magistraţilor, că nu a primit de la partenerii din coaliţie decât o doză mare de orgoliu şi transmisii live din timpul şedinţei de marți seară. El a arătat că a înţeles pe surse că şi dacă proiectul ar fi trecut, pe formă, la Curtea Constituţională, ar fi picat pe fond şi a menţionat că trebuie luat de la zero.
După Suedia, și Norvegia ajută Ucraina să treacă peste iarnă. Ce sumă i s-a promis lui Zelenski pentru investiții în sectorul energetic # Digi24.ro
Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store a anunțat miercuri că acordă fonduri suplimentare pentru a ajuta Ucraina să-și asigure energia electrică și încălzirea înainte de sezonul de iarnă. În cadrul întâlnirii cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Store a declarat că Norvegia alocă 1,5 miliarde de coroane norvegiene (n.r. aproximativ 150 de milioane de dolari) pentru a asigura accesul Ucrainei la energie electrică și încălzire, anunță European Pravda.
Dosarul de evaziune fiscală în comerțul cu mașini second-hand: doi inculpați, sub control judiciar. Cauțiune de un milion de lei # Digi24.ro
Procurorii DNA anunță că, în cazul perchezițiilor de marți din mai multe județe privind evaziunea fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar față de doi administratori ai unei firme, care sunt acuzați de 67 de fapte de evaziune fiscală și de utilizarea de documente false. Unul dintre trebuie să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei în termen de zece zile.
Gabriela Firea sau Daniel Băluţă. Grindeanu: PSD face măsurători, pentru a vedea cine are cele mai multe șanse la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că PSD are măsurători în desfăşurare, pentru a vedea cine are şansele cele mai multe, la Primăria Capitalei, el arătând că şi Gabriela Firea şi Daniel Băluţă sunt colegi care pot să câştige alegerile.
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina # Digi24.ro
Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război. El a precizat că ţara noastră nu va trimite militari în Ucraina, nu are militari în războiul din ţara vecină sau în alte zone de conflict.
STENOGRAME Pensiile speciale, motiv de râcă în Coaliție. Tanczos Barna: „Dacă facem un grup de lucru, am îngropat subiectul” # Digi24.ro
Au fost tensiuni în ședința Coaliției de aseară. Două subiecte au fost abordate, alegerile la Capitală și pensiile speciale. PSD a cerut garanții că PNL și USR nu își vor retrage, la un moment dat, candidatul, unul în favoarea celuilalt. Ilie Bolojan le-a răspuns că nu e nevoie de anexă, fiindcă „noi ne respectăm înțelegerile”. Grindeanu a amenințat că dacă nu se respectă acest gentleman's agreement, Coaliția se rupe. Nervii au urcat la momentul discuției despre pensiile speciale. PSD a cerut un grup de lucru care să se ocupe de reformă, dar premierul consideră că nu e nevoie. Chiar Tanczos Barna le-a răspuns social-democraților că un grup de lucru înseamnă îngroparea reformei. Sorin Grindeanu s-a ridicat și a plecat din ședință.
Rușii au atacat o grădiniță din Harkov. Volodimir Zelenski: „Bandiții și teroriștii pot fi puși la locul lor doar prin forță” # Digi24.ro
O dronă rusească a lovit o grădiniță din Harkov în urma unui atac masiv asupra Ucrainei, care a avut loc în timpul nopții, ucigând o persoană și rănind alte șapte, relatează Kyiv Post.
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, spune că dronele rusești care intră pe teritoriul României vor fi „cu siguranță” doborâte # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că dronele ruseşti care vor pătrunde pe teritoriul ţării noastre vor fi doborâte. În noaptea de marţi spre miercuri, sistemele de supraveghere au detectat ținte aeriene aproape de granița româno-ucraineană, fără ca spațiul aerian să fie încălcat.
„Auziţi zgomotul magnific al şantierului?” Donald Trump apără demolările de la Casa Albă pentru construirea unei săli de bal # Digi24.ro
În timp ce o parte a Casei Albe este în curs de demolare pentru a construi o vastă sală de bal, preşedintele Donald Trump a respins marţi criticile referitoare la acest proiect la care ţine în mod deosebit, dar care presupune una dintre cele mai ample modificări aduse celebrului edificiu, vechi de peste un secol, relatează AFP, scrie News.ro.
„Donarea de sânge are un rezultat concret: dai vieții cuiva o picătură din viața ta”
Vestul ține Ucraina în viață, China ține Rusia. „Războiul mai poate dura 1-3 ani”. Analiza comandorului Sandu Mateiu # Digi24.ro
Rusia și Ucraina se apropie de limita capacității de a continua războiul, avertizează comandorul Sandu Valentin Mateiu, într-un interviu pentru News.ro. Potrivit acestuia, ambele state ar mai putea susține efortul militar, economic și social între unul și trei ani, în funcție de sprijinul extern și de capacitatea internă de mobilizare.
Artistul de comedie Doru Octavian Dumitru a fost transportat la spital înaintea unui spectacol pe care trebuia să-l susţină la Oneşti, ulterior fiind transferat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, fiind supus unei proceduri de trombectomie.
Control la Apele Române: Numărul de controale, în scădere. Avertismentele, în creştere. Doar 20% dintre amenzi, încasate # Digi24.ro
Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a finalizat verificările la Administraţia Naţională „Apele Române”, iar datele arată o scădere constantă a numărului de controale şi a numărului de inspectori, dublat de o creştere, la peste 63%, a avertismentelor aplicate. În plus, chiar şi amenzile care au fost dispuse au fost încasate doar în proporţie de 20%, au transmis, miercuri, reprezentanţii Ministerului Mediului. Potrivit acestora, în ultimii cinci ani, personalul din sediul central a crescut cu 17%, fiind peste limita legală prevăzută de Codul Administrativ.
O tânără de 25 de ani din Gorj ar fi furat peste 77.000 de lei de la bunica sa. Ea a fost reținută de polițiști # Digi24.ro
O tânără de 25 de ani a fost reţinută de poliţişti pentru acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, victimă fiind bunica sa, care a rămas fără peste 77.000 de lei, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Ioana Nanu.
Butonul de panică, obligatoriu în fiecare salon de spital privat sau de stat. Ce mai prevede legea promulgată de președinte # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică. În plus, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci critici.
Situație stânjenitoare pentru SUA. Germania va plăti salariilor angajaților de la bazele americane de pe teritoriul său # Digi24.ro
Germania va plăti salariile pe octombrie pentru circa 11.000 de angajaţi de la bazele militare americane de pe teritoriul său, a comunicat miercuri Ministerul de Finanţe de la Berlin.
Miercuri, 22 octombrie, în fața clădirii parlamentului sârb din Belgrad s-au tras focuri de armă, iar o persoană a fost rănită, potrivit presei locale, relatează Reuters.
Revoltă în rândul locatarilor afectați de explozia din Rahova. Statul propune reconstrucția și redarea în chirie a apartamentelor # Digi24.ro
Locatarii blocului din Rahova, distrus de explozie, sunt revoltați, după ce au aflat că statul le reconstruiește apartamentele, dar le dă cu chirie, cu posibilitatea de a fi cumpărate ulterior. Locuințele pentru care oamenii au plătit sunt pierdute iar ei ar trebui să plătească din nou pentru ele. Nu este clar dacă va fi demolată întreaga scară, sau doar etajele superioare. Unul din vecinii din bloc spune că nu este normal așa ceva. Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a declarat, miercuri, la Digi24, că, prin bugetul de stat, poate fi asigurată finanțarea pentru reconstrucția în aceeași configurație a blocului, și, de asemenea, conform proiectului, va fi o obligație de a reda apartamentele, în chirie, până la sfârșitul vieții locatarilor, cu posibilitate de vânzare oricând. El de asemenea a menționat că trebuie tras la răspundere și cel vinovat pentru a plăti prejudiciile.
Comisarul rus pentru Drepturile Copiilor a povestit cum a dus la Moscova un băiat din Mariupol. „Cânta non-stop melodii în ucraineană” # Digi24.ro
Comisarul prezidențial al Rusiei pentru Drepturile Copiilor, Maria Lvova-Belova, a povestit, într-o emisiune televizată, cum a luat un băiat din orașul ucrainean ocupat Mariupol și l-a dus în Rusia. Lvova-Belova, care este căutată de Curtea Penală Internațională (CPI) în legătură cu deportarea ilegală a copiilor ucraineni în Rusia, a oferit detalii despre tânărul Pylyp, în vârstă de 15 ani, într-o apariție la emisiunea rusă „Smotri i Dumai” („Privește și gândește”). Belova a dezvăluit că băiatul, care și-a pierdut mama la vârsta de 10 ani, „nu voia să meargă în Rusia”, iubea Ucraina și era „supărat” pe Moscova, anunță Kyiv Post.
Kremlinul oferă detalii despre pregătirea întâlnirii dintre Putin și Trump care ar putea avea loc la Budapesta # Digi24.ro
Întâlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, la Budapesta necesită o pregătire minuțioasă, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.
Armata voluntară a fost aprobată de Camera Deputaților. Proiectul de lege merge la Senat # Digi24.ro
Camera Deputaților a aprobat miercuri, 22 octombrie, proiectul care prevede introducerea armatei voluntare. Acesta merge la Senat și apoi la promulgare.
Primele 24 de ore ale lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Reacția unui deținut: „O să aibă parte de o detenție neplăcută” # Digi24.ro
Nicolas Sarkozy și-a petrecut prima noapte în închisoarea Sante. Fostul șef de stat a primit deja mai multe vizite, iar avocații săi au insistat asupra faptului că „nu i s-a acordat niciun tratament preferențial” și că, deși a fost plasat în izolare pentru siguranța sa, este tratat ca orice alt deținut din penitenciar, relatează BFMTV.
Explozia din Rahova. Petre Bulmaga, oficial al FR de Arte Marţiale, se numără printre cei grav afectaţi # Digi24.ro
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei.
Alegerile din Ungaria s-ar putea desfășura în plină „starea de urgență”, votată iar la Budapesta. Cum este favorizat Viktor Orban # Digi24.ro
Următoarele alegeri din Ungaria vor avea loc probabil în stare de urgență, după ce regimul juridic special, în vigoare de ani de zile, a fost prelungit din nou. Parlamentul ungar a votat marți prelungirea stării de urgență cu 180 de zile, până la 14 mai 2026.
Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Agriculturii a fost respinsă de Parlament. Barbu: „Bateți câmpii” # Digi24.ro
Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Agriculturii a picat. Florin Barbu i-a acuzat pe cei de la AUR, de la tribuna Parlamentului, că „bat câmpii”. Este a patra moțiune depusă de AUR împotriva unui ministru din Guvernul Bolojan care pică la votul aleșilor.
„Rușii joacă un joc de intimidare cu europenii”. Ce vrea Putin să obțină prin incursiunile cu drone în spațiul aerian european # Digi24.ro
Rusia duce un „joc de intimidare” împotriva țărilor europene, inclusiv a României, prin raiduri cu drone și avioane în spațiul aerian al statelor NATO, avertizează comandorul Sandu Valentin Mateiu, într-un interviu acordat News.ro. Scopul, spune el, este ca europenii să simtă permanent amenințarea că războiul s-ar putea muta oricând la ei acasă.
Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare aeroport din Lituania: „Belarusul să-și asume responsabilitatea” # Digi24.ro
Autoritățile lituaniene au închis spațiul aerian deasupra capitalei Vilnius după ce „câteva zeci” de baloane au fost observate pe cer, marți seară, în cadrul unei operațiuni de contrabandă cu țigări, potrivit Politico.
Campania Digi24 „Avem același sânge” este astăzi în județul Arad, al 25-lea punct de pe harta solidarității, în care românii aleg să doneze viață. Colecta mobilă are loc într-o sală special amenajată în primăria din Arad, unde îi așteptăm pe toți cei care vor să ajute. Spitalele de acolo se confruntă, din păcate, cu un deficit de sânge, iar fiecare gest contează.
Australian reținut de poliție după ce a furat păpuși Labubu în valoare de 5.000 de euro. „Aceste jucării nu sunt pentru tine” # Digi24.ro
Poliţia australiană a arestat un bărbat, după ce a găsit în locuința acestuia din Melbourne păpuşi de colecţie Labubu furate, evaluate la aproximativ 9.000 de dolari australieni (n.r. 5.000 de euro), au anunţat miercuri autorităţile locale, citate de BBC.
Alegeri reluate în București și încă 10 localități. Cât va dura campania electorală și care sunt regulile pentru candidați # Digi24.ro
Peste mai puțin de o lună și jumătate am putea avea din nou alegeri în București, după cum a decis Coaliția de guvernare. Pe lângă Capitală, vor fi alegeri și în alte 10 localități din țară, unde primarii au fost declarați incompatibili, au plecat pe alte posturi sau au murit, dar și la Consiliul Județean Buzău. În cazul alegerilor parțiale, calendarul este mult mai strâns, astfel că perioada de campanie este redusă la jumătate.
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii Moldova. Comandorul Mateiu: „Ar pierde protecția NATO” # Digi24.ro
România nu va interveni militar direct pentru a ajuta Republica Moldova, în cazul în care această țară ar fi atacată de Rusia, afirmă comandorul Sandu Valentin Mateiu, ofiţer cu activitate de 20 de ani în informaţiile militare. El a explicat, într-un interviu pentru News.ro, că o astfel de acțiune ar face ca România să piardă dreptul de a fi apărată de NATO.
Maia Sandu s-a adresat Legislativului din Republica Moldova la ședința solemnă de constituire a Parlamentului. Președintele de la Chișinău a lansat un apel la unitate națională, responsabilitate parlamentară și consolidarea ireversibilă a parcursului european.
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. „Este pierdere de timp”. Reacția Kremlinului # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că întâlnirea pe care o avea în plan cu președintele rus Vladimir Putin a fost amânată, calificând-o drept o potențială „pierdere de timp”. Decizia de a amâna discuțiile de la Budapesta, anunțată săptămâna trecută, a fost luată în urma unei convorbiri telefonice purtate luni între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, anunță France24.
Asigurarea RCA devine obligatorie pentru trotinetele şi bicicletele electrice. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților # Digi24.ro
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare.
„Suntem conștienți că acest mic gest pe care noi îl facem contribuie la salvarea unor vieți” # Digi24.ro
„Suntem conștienți că acest mic gest pe care noi îl facem contribuie la salvarea unor vieți”
Cătălin Drulă depune un proiect de lege pentru colectarea taxelor din București la PMB și împărțirea acestora la sectoare # Digi24.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă anunţă că va depune, miercuri, în Parlament un proiect de lege pentru punerea în aplicare a rezultatelor referendumului din 24 noiembrie 2024 privind colectarea banilor din impozite și taxe locale din București la nivelul PMB și împărțirea acestora la sectoare.
O mașină a intrat în poarta de securitate din fața Casei Albe. O persoană a fost arestată, a anunțat Serviciul Secret # Digi24.ro
Un șofer a intrat cu mașina într-o poartă de securitate din fața Casei Albe marți seara, a declarat Serviciul Secret, relatează The New York Times.
Este nevoie de sânge în fiecare zi, nu doar atunci când aflăm că s-a întâmplat o tragedie # Digi24.ro
Campania Digi 24 „Avem același Sânge” este astăzi în județul Arad, al 25-lea punct de pe harta solidarității în care românii aleg să doneze viață. Colecta mobilă are loc într-o sală special amenajată la Primăria din Arad, unde îi așteptăm pe toți cei care vor să ajute. Spitalele de acolo se confruntă cu un deficit de sânge, iar fiecare gest contează.
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei (surse) # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Statele Unite pentru discuții cu președintele american Donald Trump privind sprijinul Alianței pentru Ucraina și eforturile de pace ale lui Trump, scrie European Pravda, care citează „un oficial NATO familiarizat cu vizita”.
Antreprenorii, puternic afectați de majorarea TVA. Liderul IMM România, Florin Jianu: „Crește salariul minim, vin concedieri” # Digi24.ro
Este blocaj pe discuția privind majorarea salariului minim de anul viitor, anunță Digi24. PSD cere creșterea acestuia, însă antreprenorii vor înghețarea salariului minim în 2026. IMM România propune guvernanţilor ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei, citând dtele unor sondaje care reflectă „presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.
