YOXO, brandul digital al Orange, intră pe piaţa telefoanelor recondiţionate lansând un magazin online în parteneriat cu francezii de la Recommerce. Raluca Vidraşcu, YOXO: "Oferim acces la tehnologie la preţuri corecte, încurajând un comportament sustenabil"
Ziarul Financiar, 22 octombrie 2025 16:00
YOXO, brandul de servicii mobile 100% digitale al Orange - liderul pieţei locale de telecomunicaţii, a lansat un magazin online dedicat dispozitivelor recondiţionate, atacând astfel o nouă nişă de piaţă. Platforma este dezvoltată în parteneriat cu grupul francez Recommerce, specializat în recondiţionarea şi reintroducerea pe piaţă a echipamentelor electronice.
