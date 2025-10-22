Dragoș Pîslaru: Varianta renegociată a PNRR e mai realistă, am eliminat 128 de jaloane
Euractiv.ro, 22 octombrie 2025 17:20
Ministerul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că Executivul european a aprobat varianta finală a PNRR, după revizuirea cerută de București.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 30 minute
17:40
România nu închide încă centralele pe cărbune. Ministru: Ne-am asigurat că nu vom avea un blackout # Euractiv.ro
Se păstrează în continuare în funcțiune centralele pe cărbune, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Acum o oră
17:20
Dragoș Pîslaru: Varianta renegociată a PNRR e mai realistă, am eliminat 128 de jaloane # Euractiv.ro
Ministerul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că Executivul european a aprobat varianta finală a PNRR, după revizuirea cerută de București.
Acum 2 ore
16:00
Testul Papanicolau face parte din rutina multor femei. Când vezi termenul ASCUS menționat în rezultate, pot apărea nelămuriri, mai ales dacă nu ai mai întâlnit această prescurtare.
Acum 4 ore
15:20
Dan a promulgat legea care prevede instalarea în spitale de butoane de panică și camere video # Euractiv.ro
Spitalele publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților din saloanele obișnuite, respectiv sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU.
14:00
Cei doi jurnaliști, încarcerați în Belarus și Georgia, sunt laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din 2025, care urmează să fie decernat de Parlament pe 16 decembrie.
Acum 6 ore
13:00
Următoarea dronă rusă în spațiul aerian românesc va fi doborâtă, avertizează ministrul Apărării # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri, la Parlament, că următoarea dronă a Rusiei care pătrunde în spațiul aerian românesc va fi "cu siguranță dată jos".
12:30
Politehnica și ICI București dezvoltă prima AI Factory din România, parte a rețelei europene EuroHPC # Euractiv.ro
Politehnica și ICI București lansează RO AI Factory, prima infrastructură națională de Inteligență Artificială, parte a programului european EuroHPC. Proiectul va sprijini cercetarea, mediul privat și sectorul public.
12:10
Camera Deputaților a aprobat, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat miercuri proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare, care introduce conceptul de militar voluntar în termen.
Acum 8 ore
11:40
Drulă fură startul campaniei pentru București: referendumul lui Nicușor Dan ajunge în Parlament # Euractiv.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă și candidat la Primăria Capitalei a depus o inițiativă legislativă pentru transpunerea referendumului inițiat de Nicușor Dan în 2024, când era primar general.
11:20
După luni de tergiversări, contre și amânări, Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a ajuns marți la un acord privind organizarea de alegeri în București. Astfel, pe 7 septembrie, bucureștenii sunt chemați la urne să își aleagă noul edil.
10:50
Discuții privind extinderea cooperării în domeniul apărării între România și Coreea de Sud # Euractiv.ro
Discuțiile au loc cu prilejul vizitei oficiale în Coreea de Sud a ministrului Economiei, Radu Miruță, însoțit de oameni de afaceri.
10:40
Fals căpitan SRI, care recruta deținători de arme și combatanți militari, reținut de DIICOT # Euractiv.ro
Procurorii DIICOT din Alba Iulia au pus în aplicare miercuri 7 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județelor Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara.
10:00
Testul Papanicolau face parte din rutina multor femei. Când vezi termenul ASCUS menționat în rezultate, pot apărea nelămuriri, mai ales dacă nu ai mai întâlnit această prescurtare.
Acum 12 ore
09:00
Mesaj RO-Alert în Tulcea din cauza dronelor. Comandantul misiunii avea aprobarea să le doboare # Euractiv.ro
Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.
08:40
Compania Ryanair a anunțat că va reduce zeci de zboruri între unele dintre principalele destinații din Europa, justificându-și decizia prin creșterea taxelor aeroportuare, conform agenției de știri Lusa, citată de „Euronews” (Italia).
08:30
Aprovizionarea cu combustibil a Ungariei este asigurată chiar și după ce a izbucnit un incendiu la Rafinăria Dunărea a companiei MOL din Százhalombatta, județul Pesta, a precizat purtătorul de cuvânt al Mol Ungaria, informează agenția MTI (Ungaria).
08:20
La doar două luni după ce Bulgaria a primit aprobarea finală de a adera la zona euro, începând cu 1 ianuarie 2026, țara nu mai îndeplinește criteriul inflației, scrie „Economic.bg” (Bulgaria).
08:10
Fidesz-KDNP conduce cu cinci puncte procentuale în rândul alegătorilor siguri, depășind Tisza # Euractiv.ro
Conform unui sondaj reprezentativ realizat în luna octombrie de Centrul pentru Drepturi Fundamentale, în primăvara anului 2026 ar putea fi format un parlament tripartit, scrie Infostart.hu (Ungaria).
08:00
Alice Weidel a venit din nou în vizită în Ungaria; a fost primită de Viktor Orbán în Parlament # Euractiv.ro
După întâlnire, copreședintele AfD a ținut un discurs la Bazarul Grădinii Castelului. Alice Weidel a declarat că „nu există un loc mai bun în lume decât Budapesta”, Ungaria a fost un „far” al libertății în Europa, scrie „Nepszava” (Ungaria).
07:50
Bugetul Uniunii Europene pentru cele mai sărace regiuni produce foarte puține beneficii, arată un studiu publicat de „Financial Times”, citat de „L'Express” (Franța) sub semnătura lui Alexis Da Silva.
07:40
Potrivit Eurostat, femeile din Uniunea Europeană câștigă în medie cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații. Pentru a aborda această diferență de remunerare între sexe, Europa introduce noi reguli privind transparența salarială, notează „Euronews”.
07:30
Parlamentul European a aprobat marți o revizuire a normelor aplicabile partidelor politice europene și fundațiilor care le susțin, pentru a îmbunătăți transparența finanțării acestora în fața interferențelor străine, printre altele.
07:20
Oficialii americani își exprimă îngrijorarea tot mai mare că prim-ministrul Benjamin Netanyahu ar putea încălca acordul cu Gaza, mediat de SUA, potrivit „New York Times”, citat de „La Stampa” (Italia).
Acum 24 ore
21:40
În contextul demersurilor de redeschidere a Consulatului General al României la Odesa și de acordare de asistență și protecție consulară cetățenilor români din regiune, în perioada 16–28 octombrie 2025 are loc un prim consulat itinerant la Odesa.
21:30
Ciucu: Data alegerilor parțiale e 7 decembrie; fiecare partid din coaliție merge cu candidat propriu # Euractiv.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat marți că data alegerilor parțiale pentru Primăria Capitalei este 7 decembrie și coaliția a decis ca fiecare partid să meargă cu un candidat propriu.
18:40
Radu Rațiu (vicepreședinte C.J. Cluj): „Clujul plătește pentru un spital folosit de toată România” # Euractiv.ro
Vicepreședintele Consiliului Județean (C.J.) Cluj, Radu Rațiu, critică excluderea Spitalului Pediatric Monobloc din lista proiectelor finanțate prin fonduri europene și cere Guvernului să susțină un obiectiv medical de interes național.
18:20
Perspectivele unei întâlniri rapide între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin par să se estompeze, potrivit noilor semnale venite din partea oficialilor de la Moscova, relatează „Politico” (Belgia).
Ieri
17:20
Marți, Sanae Takaichi a devenit prim-ministrul Japoniei, marcând prima dată în istoria țării când o femeie ocupă această funcție, informează Reuters.
16:20
Trecerea de la biberon sau alăptare la băutul din cană reprezintă o schimbare importantă pentru orice copil și familie. O cană potrivită nu simplifică doar mesele, ci sprijină dezvoltarea motrică, încrederea și autonomia micuțului.
14:30
Revizuirea aprobată marți introduce dispoziții privind șoferii începători, permisul digital și decăderea din dreptul de a conduce.
13:50
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj. Planul viza o companie ucraineană cu sediul în București # Euractiv.ro
Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO și MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național.
13:30
Liderii Uniunii Europene și alți opt șefi de stat și de guvern europeni au emis marți dimineață o declarație prin care se opun cererii ca Ucraina să abandoneze întregul Donbas.
12:30
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri # Euractiv.ro
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marți, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiți. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăș
12:20
Bolojan, discuții cu oficiali și companii din Coreea de Sud despre investiții în apărare # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit marți pe șeful Cancelariei președintelui Republicii Coreea, Kang Hoon Sik, însoțit de o delegație formată din oficiali guvernamentali și reprezentanți ai unor companii sud-coreene de profil strategic.
12:20
Merz este criticat și din interiorul CDU pentru stilul său în dezbaterea despre migrație. Cancelarul și-a reiterat remarcile despre „peisajul urban” de săptămâna trecută.
11:10
Clujul se menține pe locul doi la nivel național, după București, atât ca număr de salariați, cât și ca nivel al veniturilor. În luna august 2025, salariul mediu net în județ a depășit pragul de 6.500 de lei.
11:00
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți la închisoarea Sante din Paris, pentru a executa o pedeapsă de cinci ani de închisoare.
10:50
Christine Lagarde: Bulgaria va avea drepturi depline la reuniunile de politică monetară ale BCE # Euractiv.ro
Banca Centrală Europeană întâmpină cu căldură intrarea Bulgariei în zona euro, la 1 ianuarie 2026, când țara va deveni membru cu drepturi depline a uniunii monetare, a declarat președintele BCE, Christine Lagarde, potrivit Agerpres.
10:50
Președintele Nicușor Dan a declarat că își dorește un al doilea mandat, deși spune că este "încă devreme" pentru o decizie oficială.
10:10
„Există forțe care încearcă să divizeze Statele Unite și Italia, să ne redefinească istoria și să distrugă tradițiile noastre comune”, notează „Avvenire” (Italia).
09:50
Cultul personalității în Ungaria: „Viktor Orbán este singurul politician din UE care poate...” # Euractiv.ro
Afirmația aparține – cui altcuiva? – ministrul de externe maghiar Péter Szijjártó și a fost făcută în cadrul emisiunii „Jurnal de duminică” (Vasárnapi újság), difuzată de Radio Kossuth din Budapesta și citată de MTI, agenția maghiară de știri.
09:40
În SUA a început războiul între generații (în Partidul Democrat): 2025 va fi un nou 1968? # Euractiv.ro
Peste două săptămâni, alegerile pentru primăria New York-ului vor oferi primul test al combinației „rotație generațională + schimbare spre stânga”, se arată într-o analiză semnată de Federico Rampini și publicată de „Corriere della Sera” (Italia).
09:30
Sute de oameni s-au adunat în mai multe orașe europene importante pentru a participa la protestele împotriva președintelui, organizate inițial în Statele Unite, scrie „Jornal Económico” (Portugalia) sub semnătura lui Antônio Freitas de Souza.
09:10
Un studiu german arată cum extrema dreaptă ajută partidele tradiționale să pună anumite probleme pe ordinea de zi, scrie Anna Lippert în „L'Express” (Franța).
09:00
Berlinul a precizat clar că Budapesta trebuie să-și îndeplinească obligația în privința mandatului de arestare emis pe numele lui Vladimir Putin atunci când acesta va ajunge în capitala Ungariei pentru a se întâlni cu liderul american Donald Trump.
08:50
Josep Borrell recunoaște că nici de data aceasta nu are încredere în armistițiul din Gaza: „Este la fel de fragil ca cele anterioare. Ar fi a treia oară când se rupe un armistițiu, iar Israelul l-a încălcat unilateral de două ori în trecut”.
08:40
Kievul are nevoie de 2 miliarde de euro pentru a-și asigura aprovizionarea cu gaze în această iarnă, fiind ținta unor atacuri repetate, scrie „La Razón” (Spania) sub semnătura lui Rostislav Averciuk.
08:30
Dacă i se va solicita, Bulgaria va oferi coridor aerian pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta pentru întâlnirea cu Donald Trump, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
08:30
Ambasadorul rus amenință Italia: Vor urma represalii, dacă Italia ne va fura capitalul # Euractiv.ro
Ambasadorul rus la Roma, Alexei Paramonov, care s-a angajat deja în mai multe dispute extrem de agresive cu Italia, a avertizat Peninsula să nu participe la planurile de utilizare a activelor înghețate ale Moscovei în Europa în beneficiul Ucrainei.
08:20
„Suntem aproape de un posibil sfârșit al războiului. Vă pot spune asta cu certitudine. Asta nu înseamnă că se va termina definitiv, însă președintele Trump (...) dorește să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.