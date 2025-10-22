Vodafone lansează în Romania un nou abonament, de la 2 euro FOTO
Profit.ro, 22 octombrie 2025 17:20
Vodafone lansează în România abonamentul EASY, un nou serviciu mobil cu eSIM, disponibil 100% digital.
Acum 10 minute
17:50
Nuclearelectrica pregătește încheierea unor contracte angro de vânzare-cumpărare de energie electrică pe termen lung, intenția fiind ca durata să fie de 20 de ani.
Acum 30 minute
17:40
ULTIMA ORĂ VIDEO România va putea menține în funcțiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029 # Profit.ro
România va putea menține în funcțiune 3 grupuri energetice pe cărbune până în 2029, în urma renegocierii cu Comisia Europeană a calendarului de decarbonare a producției naționale de energie electrică, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.
17:40
OLX Group, divizia de anunțuri a Prosus, acționarul majoritar al eMAG, a vândut afacerea din Kazakhstan către subsidiara locală a grupului de telecomunicații VEON.
17:30
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță clienții că derulează în perioada 23 – 31 octombrie 2025 un proces de up-gradare a sistemelor informatice utilizate pentru gestionarea plăților prin aplicația iHidro.
Acum o oră
17:20
17:00
ASF demarează achiziția unui program informatic pentru supravegherea activității de tranzacționare pe piața locală de capital # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță demararea procedurii de achiziție publică a unui program informatic pentru supravegherea activității de tranzacționare pe piața de capital din România, care va îmbunătăți monitorizarea în timp real a tranzacțiilor și va contribui la consolidarea capacității instituționale a Autorității pentru identificarea rapidă a unor posibile disfuncționalități, abateri sau cazuri de abuz de piață.
17:00
Una dintre cele mai mari companii chineze de tehnologie va porni testarea de taxi-uri fără șofer în Elveția și vrea apoi să lanseze astfel de servicii în țara central-europeană, scrie CNBC.
Acum 2 ore
16:40
YOXO anunță lansarea reconditionate.yoxo.ro, un magazin online dedicat telefoanelor si gadget-urilor recondiționate, dezvoltat în parteneriat cu Recommerce.
16:40
Legendele susțin România. Fă-o și tu! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câștigăm împreună! # Profit.ro
Zenica, Bosnia și Herțegovina. Fotbalul românesc este în fața unui moment crucial! Legendele noastre - Nadia Comaneci, Leonard Doroftei, Lucian Bute, Gheorghe Muresan - susțin echipa națională.
16:40
Volkswagen a anunțat că va opri producția modelului Golf începând cu 29 octombrie, din cauza problemelor legate de aprovizionarea cu cipuri, relatează Bild, citată de Reuters.
16:30
LEGE Avocații vor primi ajutor pentru creșterea copilului chiar dacă realizează venituri. Nou interval pentru stagiul de cotizare la indemnizația de maternitate și de incapacitate de muncă # Profit.ro
Avocații vor putea primi ajutorul pentru creșterea copilului chiar dacă realizează venituri din profesie, respectiv chiar dacă își continuă sau își reiau activitatea în profesia de avocat, prevede un proiect de lege promulgat de șeful statului,
16:30
Umbrărescu este mobilizat în teren, pe șantierul autostrăzii A, Bacău-Pașcani, cu lucrări de stabilizare, taluzări, ranforsare geogrile și saltele balast, anunță autoritățile.
16:30
YOXO anunță lansarea reconditionate.yoxo.ro, un magazin online dedicat telefoanelor si gadget-urilor recondiționate, dezvoltat în parteneriat cu Recommerce®, expert european în domeniu
16:20
Explozie puternică în București. Revoltă a locatarilor. Noile apartamente vor fi date cu chirie foștilor proprietari # Profit.ro
Ministrul Dezvoltării a explicat că, deocamdată, nu există cadru legal pentru acordarea dreptului de proprietate, după construirea unei noi clădiri în cazul demolării în întregime a blocului afectat de explozia din cartierul bucureștean Rahova, fosților proprietari ai apartamentelor din imobilul avariat.
16:10
Vladimir Putin a supervizat de la Kremlin un exercițiu al triadei nucleare ruse, respectiv manevre terestre, navale și aeriene ale forțelor nucleare, pentru testarea pregătirii și a structurilor de comandă, relatează agențiile Reuters și EFE.
16:10
Președintele interimar al PSD a anunțat că PSD are măsurători în desfășurare pentru a vedea cine are cele mai mari șanse pentru Primăria Capitalei.
16:00
ULTIMA ORĂ Oferta Cris-Tim strânge plasamente apropiate de nivelul unei tranșe de la FMI din anii ’90 numai din partea investitorilor individuali # Profit.ro
În ceea ce este cel mai probabil o consecință a fenomenului așa-numitelor subscrieri „cu pixul”, segmentul de retail din operațiunea de listare a companiei Cris-Tim are un nivel de suprasubscriere de 25 de ori.
16:00
VIDEO Capitalurile vor migra în altă parte. Cătălin Lefter, Președintele Comisiei de Fiscalitate ARB: Dacă nu avem predictibilitate, vom transforma digitalizarea într-o cursă cu obstacole - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Cătălin Lefter, Președintele Comisiei de Fiscalitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB), avertizează că schimbările frecvente de taxare și lipsa unei viziuni pe termen lung pot descuraja investițiile și pot transforma digitalizarea fiscală într-un proces împovărător. În cadrul Maratonului Profit.ro Impactul Fiscalității, acesta a vorbit despre efectele taxei pe cifra de afaceri, nevoia de neutralitate fiscală și importanța unei abordări coerente pentru dezvoltarea pieței financiare și de capital.
Acum 4 ore
15:50
Ryanair, decizie surpriză - Vine cu reduceri, dar renunță la multe aeroporturi, considerate prea scumpe. Amplă revizuire a rutelor europene # Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair lansează o amplă revizuire a rutelor europene.
15:50
În fața clădirii parlamentului sârb din Belgrad s-au tras focuri de armă, iar o persoană a fost rănită, potrivit presei locale, relatează Reuters.
15:50
PENNY continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează un nou magazin, în Târgu Ocna.
15:50
Aurul a scăzut cu peste 5%, cea mai mare scădere zilnică din 2020, pe măsură ce creșterea record a prețului aurului din acest an s-a inversat la sfârșitul sezonului de cumpărături Diwali, potrivit FT.
15:40
FOTO Start lucrări - Celebrul Aro-Palace, proiectat de nepotul lui Ion Creangă, va opera sub gigantului Hyatt # Profit.ro
Încep lucrările pentru amenajarea hotelului Aro Palace din Brașov, clasificat la 5 stele, sub brandul Hyatt Hotel Corporation.
15:40
Sorin Grindeanu a transmis, despre riscurile care există pentru guvern și premier, în cazul în care nu ține cont de dialogul cu sistemul de justiției, în reforma pensiilor, că dacă în continuare faci a doua oară aceeași procedură, fără a avea dialog cu toți actorii, sau măcar să ții cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să pleci acasă.
15:40
15:30
Primele trenuri noi produse de polonezii de la PESA, achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), au ajuns, în test, la Sinaia.
15:20
Burger King continuă expansiunea pe piața din România.
15:10
Analiză g7: De la campanii la conversații autentice – cum se transformă marketingul în 2025 # Profit.ro
Într-un moment în care comportamentele de cumpărare, tehnologia și valorile sociale se schimbă mai repede ca oricând, g7 lansează o analiză care își propune să ofere un reper pentru brandurile ce navighează „noua eră a marketingului”, o eră în care conexiunea autentică contează mai mult decât expunerea.
15:10
VIDEO Fondatorul Amazon și-a vândut conacul pe sumă record și s-a mutat în „buncărul miliardarilor" # Profit.ro
Jeff Bezos, fondatorul Amazon, și-a vândut conacul din Seattle.
14:50
Prognozele care indică marje semnificative de dezvoltare și profituri ridicate determină marile companii grecești de asigurări să se concentreze pe România.
14:40
100 de furnizori ai Auchan, parteneri pentru reducerea emisiilor de carbon în lanțul alimentar # Profit.ro
Aproape o treime din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global, provin din sistemele agro-alimentare.
14:20
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care prevede că în toate unitățile sanitare publice și private, în fiecare salon destinat internării pacienților, vor trebui introduse butoane de panică.
14:20
DOCUMENT România risca penalități de milioane euro. Noua lege RCA, adoptată cu aproape 2 ani întârziere de termenul limită stabilit de CE, după atenționarea lui Nicușor Dan, Bolojan, ASF # Profit.ro
Parlamentul s-a ”grăbit” acum să adopte noua lege RCA pentru că altfel România risca să fie dată în judecată de Comisia Europeană la CJUE pentru întârzierea transpunerii directivei europene în domeniu, care avea termen limită 23 decembrie 2023.
14:00
ULTIMA ORA Deputații au votat introducerea serviciului militar voluntar, pe timp de pace # Profit.ro
Deputații au votat, cu 263 de voturi ”pentru”, 11 contra și 13 abțineri introducerea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ, pentru cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară.
14:00
Tesla Model Y s-a întors lider al vânzărilor din Europa, dar Dacia Sandero pare să reziste pe termen lung # Profit.ro
O apariție surprinzătoare a Tesla Model Y în topul celor mai vândute automobile din Europa a dat peste cap calculele din piața auto, dar cauzele și efectele sunt ușor de anticipat.
Acum 6 ore
13:50
VIDEO „Dacă nu poți convinge contribuabilul cu morcovul, trebuie să vii cu bățul.". Dragoș Doroș, fost șef ANAF, Managing Partner ASD Tax: Bățul este ANAF - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Fostul președinte ANAF Dragoș Doroș, astăzi Managing Partner Artenie, Secrieru, Doroș Tax (ASD Tax), explică, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității, că relația dintre stat și contribuabil funcționează eficient doar atunci când cetățenii și firmele văd că banii din taxe sunt folosiți corect, iar în lipsa acestei încrederi, autoritățile nu mai pot colecta decât prin constrângere.
13:40
VIDEO Taxele „temporare”, care apoi devin prelungite. Alin Negrescu, Vicepreședinte Camera Consultanților Fiscali: În România nu mai este loc pentru creșteri de taxe și impozite. S-a epuizat - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Alin Negrescu, Vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, spune, la Maratonul Profit.ro "Impactul fiscalității", că spațiul pentru noi majorări de fiscalitate pe consum este epuizat.
13:40
Oameni de știință, politicieni, antreprenori din domeniul tehnologiei și vedete au cerut oprirea lucrărilor care vizează dezvoltarea unei inteligențe artificiale (IA) capabile de depășirea capacităților umane, având în vedere riscurile pe care le-ar reprezenta acest lucru pentru umanitate, au consemnat AFP și Reuters.
13:30
Nicolas Sarkozy, protejat în închisoare de doi agenți de securitate instalați într-o celulă vecină # Profit.ro
Doi ofițeri din cadrul securității l-au însoțit pe fostul președinte francez Nicolas Sarkozy la închisoarea Santé, la Paris, și au fost instalați într-o celulă vecină, declară AFP trei surse apropiate dosarului, care confirmă astfel o dezvăluire TF1-LCI.
13:20
ONV LAW o cooptează în echipă pe Flavia Kenyon, avocat britanic, și lansează noi servicii de asistență legală dedicate companiilor din domeniul tehnologiei, digital assets & Web3 # Profit.ro
ONV LAW anunță lansarea unei noi arii de practică, Digital Assets & Web3 Practice (Code/Lex), dedicată companiilor și investitorilor care activează în domeniul tehnologiei, al activelor digitale, blockchain, inteligenței artificiale (AI) și al inovației juridice.
13:20
VIDEO Când nu vii cu chestiuni de construcție, ai o problemă. Florin Jianu, Președinte IMM România: Decizia privind salariul minim este dictată de realitatea economică; susținem creșterea sumei neimpozabile - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Decizia privind creșterea sau înghețarea salariului minim este dictată de realitatea și contextul economic, nu de coaliția de guvernare, iar patronatele susțin menținerea acestuia la 4.050 lei în 2026 și creșterea sumei neimpozabile, de la 300 de lei la 400 de lei, a anunțat, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a Florin Jianu, președintele IMM România.
13:20
VIDEO ANAF are pe masă soarta restaurantelor și a hotelurilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Urmează decizia, majorarea sau menținerea cotei de TVA în HoReCa - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Majorarea sau menținerea cotei de TVA în HoreCa va fi discutată în jurul datei Consiliului Ministrului de Finanțe, programat pentru 3 noiembrie, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a. Ministrul a precizat că ANAF analizează încasările din domeniu, iar decizia depinde de aceste date.
13:20
Primăria Brașov a extins proiectul pilot de semaforizare inteligentă, care are drept scop creșterea siguranței pe străzile Brașovului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0831 lei, de la 5,0832 lei, înregistrat marți.
13:10
Importurile de gaze ale Republicii Moldova din România, aproape de recordul istoric de iarna trecută GRAFICE # Profit.ro
Deși încă nu a debutat iarna, exporturile de gaze din România către Republica Moldova se apropie de recordul istoric înregistrat în precedentul sezon rece și de capacitatea maximă de transport disponibilă între cele două stat.
13:00
Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad și a circulat pe o arteră circa 500 de metri, până a lovit o garnitură în care se aflau pasageri, patru răniți fiind asistați la fața locului.
12:50
Dracula, film cu regizor român, în cinema de Halloween. Reinterpretare radicală a mitului VIDEO # Profit.ro
Dracula va avea premiera în cinematografele din România în 31 octombrie.
12:40
ULTIMA ORĂ VIDEO Primele date cu bugetul pe 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Granturi pe fonduri europene de 10 mld. euro. Deficit spre 6% - Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității # Profit.ro
Bugetul pentru 2026 va cuprinde o componentă de granturi de aproape 10 miliarde euro, iar deficitul bugetar țintit va fi ”spre 6%”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a.
12:30
Într-o declarație comună cu actorul Bryan Cranston și sindicatul SAG-AFTRA, OpenAI a anunțat că va introduce măsuri suplimentare de protecție împotriva utilizării abuzive a vocii și imaginii actorilor în aplicația sa de creare video cu inteligență artificială, Sora 2, relatează CNBC.
12:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, susțin astăzi de la ora 17 o conferință de presă la Guvern, cu privire la soarta termocentralelor românești pe cărbune.
