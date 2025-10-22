Moment istoric: regele britanic se va ruga alături de papă pentru prima dată în cinci secole

13:30

Locatarii blocului din Rahova, distrus de explozie, sunt revoltați, după ce au aflat că statul le reconstruiește apartamentele, dar le dă cu chirie, cu posibilitatea de a fi cumpărate ulterior. Locuințele pentru care oamenii au plătit sunt pierdute iar ei ar trebui să plătească din nou pentru ele. Nu este clar dacă va fi demolată întreaga scară, sau doar etajele superioare. Unul din vecinii din bloc spune că nu este normal așa ceva. Ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a declarat, miercuri, la Digi24, că, prin bugetul de stat, poate fi asigurată finanțarea pentru reconstrucția în aceeași configurație a blocului, și, de asemenea, conform proiectului, va fi o obligație de a reda apartamentele, în chirie, până la sfârșitul vieții locatarilor, cu posibilitate de vânzare oricând. El de asemenea a menționat că trebuie tras la răspundere și cel vinovat pentru a plăti prejudiciile.