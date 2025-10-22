Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid

Barcelona a primit două vești excelente, înainte de El Clasico. Hansi Flick se va putea baza pe două dintre starurile echipei sale, Raphinha și Ferran Torres, care s-au refăcut la timp pentru duelul cu Real Madrid. Cei doi jucători nu au evoluat în victoria categorică obținută de Barcelona în a treia etapă a grupei de Champions League. Catalanii s-au impus cu 6-1 în […] The post Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid appeared first on Antena Sport.

