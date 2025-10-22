Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid
Antena Sport, 22 octombrie 2025 17:20
Barcelona a primit două vești excelente, înainte de El Clasico. Hansi Flick se va putea baza pe două dintre starurile echipei sale, Raphinha și Ferran Torres, care s-au refăcut la timp pentru duelul cu Real Madrid. Cei doi jucători nu au evoluat în victoria categorică obținută de Barcelona în a treia etapă a grupei de Champions League. Catalanii s-au impus cu 6-1 în
• • •
Acum 10 minute
17:50
Real Madrid – Juventus LIVE SCORE (22:00), meciul serii în Champions League. Primele meciuri încep la 19:45 # Antena Sport
Etapa a treia din UEFA Champions League continuă miercuri seară cu alte meciuri interesante, după ploaia de goluri de marți seară. Capul de afiș al serii este programat pe Santiago Bernabeu, acolo unde Real Madrid va primi vizita celor de la Juventus. Alte nume importante din fotbalul european joacă miercuri seară. Bayern Munchen, Liverpool sau
Acum 30 minute
17:30
Gigi Becali, anunț despre situația lui Denis Alibec. De ce depinde titularizarea în meciul cu Bologna: „E ceva anormal” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut un anunț despre situația lui Denis Alibec de la FCSB, înaintea meciului cu Bologna, din etapa a treia a grupei de Europa League. Patronul campioanei a anunțat că atacantul ar fi trebuit să fie titular în acest duel, însă ar putea rămâne pe bancă. Concret, Becali a dezvăluit că totul va depinde de
Acum o oră
17:20
Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid # Antena Sport
Barcelona a primit două vești excelente, înainte de El Clasico. Hansi Flick se va putea baza pe două dintre starurile echipei sale, Raphinha și Ferran Torres, care s-au refăcut la timp pentru duelul cu Real Madrid. Cei doi jucători nu au evoluat în victoria categorică obținută de Barcelona în a treia etapă a grupei de Champions League. Catalanii s-au impus cu 6-1 în
Acum 2 ore
16:50
Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Jucătorul care s-a refăcut și a fost prezent la antrenament # Antena Sport
Revenire importantă la FCSB, înaintea meciului cu Bologna. Daniel Graovac s-a refăcut și a fost prezent la antrenamentul susținut de campioană înaintea partidei din etapa a treia a grupei de Europa League. Fundașul central de 32 de ani s-a accidentat în partida cu Oțelul din etapa a 11-a din Liga 1. Graovac a fost înlocuit
16:40
Harlem Gnohere i-a vizitat pe jucătorii FCSB-ului înaintea meciului cu Bologna și a avut un remarcat: “Îmi place mentalitatea” # Antena Sport
FCSB se pregătește pentru meciul cu Bologna, din etapa a treia a grupei principale Europa League. Campioana României nu traversează deloc o perioadă bună pe plan intern și speră ca o evoluție bună pe Arena Națională joi seară să le readucă încrederea roș-albaștrilor. La antrenamentul oficial dinaintea partidei și-a făcut apariția și un fost atacant
16:20
„O mică bijuterie”. Italienii s-au convins înainte de FCSB – Bologna. Mesajul transmis despre deplasarea la București # Antena Sport
Italienii au prefațat duelul dintre FCSB și Bologna, din etapa a treia a grupei de Europa League. Duelul se va disputa pe Arena Națională joi, de la ora 19:45, fiind în format live text pe as.ro. Italienii au avut doar cuvinte de laudă la adresa Bucureștiului, înaintea partidei pe care Bologna o va disputa cu
16:20
Acum 4 ore
15:50
Promisiunea lui Charalambous înainte de FCSB-Bologna: “Zilele bune pentru acest club vor reveni” # Antena Sport
Elias Charalambous a susținut o conferință de presă înaintea partidei cu Bologna, din etapa a treia de UEFA Europa League, programată joi, 23 octombrie, ora 19:45. El face un apel către fani, pe care îi vrea în număr mare la stadion cu Bologna. "Trebuie să găsim un echilibru, avem experiență, suntem pregătiți. Acceptăm criticile din
15:40
Prima contră Charalambous-Gigi Becali? Antrenorul le răspunde criticilor lui Alibec: “Deschidem gura şi spunem orice” # Antena Sport
Elias Charalambous a taxat vocile care îl cotestă pe Denis Alibec. Interesant este că unul dintre cei care l-a contestat pe atacant a fost chiar Gigi Becali. Şi fanii sunt supăraţi pe fotbalist, iar la ultmul meci, cu Metaloglobus, a existat un schimb de replici între fotbalist şi galerie. "Nu există ultima şansă pentru Alibec.
15:30
Elias Charalambous a vorbit şi despre subiectul ferbine: plecarea lui de la FCSB! Echipa nu se regăseşte în campionat, iar, după meciul cu Mataloglobus, fanii i-au cerut demisia. Elias Charalambous spune că nu are de gând să-şi dea demisia. Ba mai mult, tehnicianul este de părere că echipa va avea în curând rezultatele bune de
15:30
“Nimeni nu e favorit. Nu mă interesează adversarul”. Juri Cisotti, gata de luptă pentru FCSB – Bologna # Antena Sport
FCSB a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Bologna din etapa a treia de Europa League, iar Juri Cisotti și Elias Charalambous au fost cei prezenți. Mijlocașul italian a vorbit despre importanța duelului de pe Arena Națională în vederea redresării formației, care vine după eșecul rușinos cu Metaloglobus din campionat. Cisotti e de părere
15:10
FCSB, victorie la debutul în noul sezon de UEFA Youth League. Juniorii campioanei au învins Lokomotiva Zagreb # Antena Sport
FCSB U19 a obținut o victorie împotriva lui Lokomotiva Zagreb U19 la meciul de debut al roș-albaștrilor în UEFA Youth League. Reveniți după 12 ani în competiția forului european destinată tinerilor, juniorii campioanei din Liga 1 s-au impus cu 3-2 în deplasare contra formației din Croația. FCSB este angrenată în acest moment în turul 2
14:50
Legendarul Michael Jordan și-a spus oful într-o apariție rară la TV: “Mi-aș dori să iau o pastilă și să joc acum” # Antena Sport
Michael Jordan nu este genul de personalitate care să se afișeze foarte mult în fața camerelor pentru interviuri, însă recent legendarul jucător din NBA urmează să apară mai des la TV, pentru postul NBC. Cel considerat de mulți fani ai baschetului drept "GOAT-ul" a vorbit în cadrul primului interviu despre dragostea sa pentru sportul de
14:30
UEFA a operat o modificare importantă în privinţa palmaresului, iar Steaua București a fost adăugată pe lista cluburilor care au câștigat Cupa Campionilor. Iniţial, FCSB deţinea acest trofeu! Fanii nu se opresc însă aici. Ei vor ca actuala echipă a lui Gigi Becali să nu mai aibă dreptul de a participa în competiţii europene. În
14:00
Decizia radicală luată de Vlad Chiricheş după ce Gigi Becali a anunţat că nu-l mai vrea în lotul FCSB # Antena Sport
Vlad Chiricheş a ajuns din nou pe lista neagră a lui Gigi Becali, la FCSB, alături de Malcom Edjouma şi Kiki. Patronul vrea să îi scoată din lotul roş-albaştrilor. O primă variantă pentru patronul campioanei o reprezintă perioada de mercato de iarnă, atunci când va încerca să negocieze întreruperea înţelegerii cu omul cu 78 de
Acum 6 ore
13:50
Suporterii lui Bologna “invadează” Bucureștiul. Câți italieni vin pe Arena Națională la meciul cu FCSB # Antena Sport
Bologna va fi susținută de un număr extrem de mare de spectatori italieni la partida de pe Arena Națională dintre FCSB și Bologna. La meciul din etapa a treia de Europa League, trupa din nordul Italiei va avea alături de ea aproximativ 3.000 de fani care fac deplasarea la București. Meciul dintre FCSB și Bologna
13:40
Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” # Antena Sport
CFR Cluj putea cunoaşte zilele acestea o revoluţie totală. Pe lângă plecarea lui Mandorlini, revenirea lui Dan Petrescu, clubul ardelean putea avea şi un alt patron! Dezvăluirea bombă a fost făcută de Florin Prunea, care ştie că a existat în urmă cu câteva săptămâni o ofertă bună de la un om de afaceri pentru a
13:20
Formula 1 urcă la înălțime. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Mexicului # Antena Sport
Autodromo Pedro y Ricardo Rodriguez, pe care se va alerga în acest weekend, are o lungime de 4304 metri și 17 viraje, abordate în sens orar. Mai deține și o linie dreaptă foarte lungă pe care se ia startul, de 1,2 kilometri, precum și cea mai lungă distanță între prima poziție a grilei și cel
13:10
Dorinel Munteanu se află din nou pe lista unei echipe din România, la scurt timp după ce a fost asociat cu cele două formații din Cluj-Napoca, "U" și CFR. Antrenorul de 57 de ani ar fi intrat în discuții cu cei de la FC Voluntari, ocupanta locului 7 din eșalonul secund. Munteanu îi poate lua
12:50
Petre Bulmaga şi-a pierdut apartamentul după explozia din Rahova şi cere acum ajutorul oamenilor # Antena Sport
Petre Bulmaga, secretar general al Federaţiei Române de Arte Marţiale, se numără printre cei afectaţi grav de explozia recentă din Sectorul 5 al Capitalei. Bulmaga şi-a pierdut apartamentul şi bunurile personale, anunţă Agenţia Naţională pentru Sport. ANS a precizat că i-a oferit oficialului sprijin imediat şi cazare temporară în cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu".
12:30
De curând a apărut informarţia că Gigi Becali este dispus să plătească 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu. Ştirea a fost alimentată chiar de Gigi Becali care a lăsat de îneţes că este dispus să achite această sumă, una fără precedent în Liga 1. Florin Prunea îi cere patronului FCSB să treacă de la
12:30
Tragedie în tabăra lui Manchester City. Un suporter de 35 de ani a murit înainte de meciul cu Villarreal # Antena Sport
Un fan al lui Manchester City a decedat în ziua partidei în care "cetățenii" au întâlnit-o pe Villarreal în etapa a treia din Liga Campionilor. Guy Bradshaw, suporterul englezilor, făcuse deplasarea în Spania pentru a merge la meci, însă a fost găsit mort în resortul în care era cazat în primele ore ale zilei de
12:30
Turneul Național de Table București 2025 vă așteaptă la prima ediție la Sala Floreasca, pe 29 și 30 noiembrie! Pregătiți-vă pentru un weekend plin de distracție, adrenalină, o mulțime de oameni faini cu aceeași pasiune și, mai ales, premii de senzație. Puneți-vă la încercare norocul și strategia, deoarece miza este uriașă: Locul I: Un automobil
12:10
Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB # Antena Sport
Victor Piţurcă a povestit momentul în care Gigi Becali a pierdut practic marca Steaua, iar ani mai târziu acest lucru ajungea să-l coste! De ce Gigi Becali nu are dreptul să folosească marca Steaua, lucrurile sunt clare din punctul de vedere al fostului selecţioner. Gigi Becali a început să ajute financiar Steaua încă din 1999.
12:10
Giovanni Becali a dezvăluit că Jose Mourinho are coşmaruri atunci când află că urmează să fie arbitrat de românul Istvan Kovacs, arbitrul de 41 de ani care are la activ deja finalele de Conference League, Europa League şi Champions League. Kovacs, om cu 56 de meciuri în fazele superioare ale celor trei competiţii europene menţionate
12:00
Decizie majoră luată înainte de Jocurile Olimpice de iarnă. Rușii și bielorușii, interziși de federația de schi # Antena Sport
Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a decis marţi să nu permită sportivilor ruşi şi bieloruși, cărora li s-a interzis participarea la competiţiile sale după invadarea Ucrainei în februarie 2022, să participe la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), informează AFP. La fel ca în cazul Jocurilor Olimpice de la Paris
Acum 8 ore
11:50
Oltenii iau cu asalt “Ion Oblemenco” pentru Univ. Craiova – Noah. Anunțul lui Mihai Rotaru despre bilete # Antena Sport
Suporterii Universității Craiova iau cu asalt stadionul "Ion Oblemenco" pentru partida contra armenilor de la Noah din Conference League. Recent, Mihai Rotaru, patronul clubului, a vorbit despre numărul de bilete vândut pentru duelul care va avea loc joi pe teren propriu, la primul meci de acasă în grupa de UECL. Finanțatorul Craiovei a transmis că
11:40
Nicolae Stanciu este în pericol să rateze convocarea pentru meciul cu Bosnia. La finalul lunii septembrie, Nicolae Stanciu a suferit o leziune fibrilară la nivelul coapsei piciorului drept. Accidentarea l-a ţinut departe pe tricolor şi de meciurile echipei naţionale. Acum, fotbalistul a reluat pregătirea şi se antrenează uşor, dar va mai rata cel puțin un
11:00
Cristi Chivu a reuşit a șaptea victorie la rând pe banca lui Inter, obținută cu 4-0 în fața lui Royale Union Saint-Gilloise,în Liga Campionilor. Românul este acum omul momentului în Italia, iar seria de rezultate pozitive îi aduce şi aprecierea selecţionerului României, Mircea Lucescu. "Mă bucur foarte mult pentru el, face o treabă excelentă acolo.
11:00
Cristi Chivu a surprins pe toată lumea și a lămurit situația: “Nu mi-a venit alt cuvânt, sunt român” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit o declarație care i-a surprins pe jurnaliștii italieni când a vorbit la flash-interviul organizat după Royale Union Saint-Gilloise – Inter Milano 0-4. Antrenorul român a spus că "echipa avea nevoie să fie înțeleasă, liniștită, dar și scuturată", ultimul termen folosit inducând în eroare presa. Chivu a mers ulterior la conferința de
10:40
Antrenorul lui PSV, cucerit de Dennis Man! “Trage atât de puternic încât poți auzi şutul din orice colţ al stadionului” # Antena Sport
Dennis Man a fost omul meciului PSV – Napoli 6-2, după ce a reuşit să marcheze primele sale două goluri în Champions League. La finalul partidei, antrenorul olandezilor, Peter Bosz, a avut numai cuvinte de laudă la adresa internaţionalului român. Al doilea gol al românului de 27 de ani cotat la 10
10:40
Cele 43 de puncte ale lui Luka Doncic n-au fost de ajuns. Los Angeles Lakers, eșec cu Golden State Warriors # Antena Sport
The post Cele 43 de puncte ale lui Luka Doncic n-au fost de ajuns. Los Angeles Lakers, eșec cu Golden State Warriors appeared first on Antena Sport.
10:30
Italienii, remember emoţionant despre Gică Hagi înainte de Bologna: “Maradona din Carpaţi”. Ce scriu şi de Alibec # Antena Sport
Înainte de meciul cu FCSB, presa italiană a făcut un scurt CV al adversarului pe care Bologna urmează să-l întâlească în Liga Europa. După ce au amintit disputa în instanţă, în urma căreia FCSB a pierdut dreptul de a folosi numele de Steaua, italienii rememorează cariera lui Gică Hagi, şi trecutul pe care acesta l-a […] The post Italienii, remember emoţionant despre Gică Hagi înainte de Bologna: “Maradona din Carpaţi”. Ce scriu şi de Alibec appeared first on Antena Sport.
10:20
Dennis Man, “complice” la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE # Antena Sport
Dennis Man a fost cel mai bun om de pe teren al PSV-ului în victoria olandezilor contra lui Napoli, scor 6-2. Cu două goluri marcate, cel secund fiind o adevărată “torpilă”, românul a devenit un “complice” la o pagină de istorie pe care trupa lui Peter Bosz a scris-o în Liga Campionilor. Man a marcat […] The post Dennis Man, “complice” la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE appeared first on Antena Sport.
10:00
“Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu” Declaraţie incendiară înainte de El Clasico # Antena Sport
Alejandro Balde a avut o declaraţie incendiară, înainte de El Clasico, duelul dintre Real Madrid şi Barcelona, ce va avea loc duminică, de la ora 17:15, în format live text pe as.ro. În sezonul precedent, catalanii au marcat 16 goluri în cele patru dueluri cu galacticii, pe care i-au învins cu 4-0 şi 4-3 în […] The post “Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu” Declaraţie incendiară înainte de El Clasico appeared first on Antena Sport.
10:00
Liga spaniolă de fotbal, aflată sub presiune de mai multe săptămâni, a anunţat, marţi seara, că a renunţat să organizeze meciul de campionat dintre echipele Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Statele Unite, relatează AFP. “La Liga doreşte să informeze că, în urma discuţiilor cu promotorul meciului la Miami, s-a luat decizia de a […] The post La Liga a cedat presiunii imense. Villarreal – Barcelona nu se va mai juca la Miami appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:50
“Suferă, dar nu se dezintegrează”. Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit “Chivuismul” # Antena Sport
A șaptea victorie la rând a lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, obținută cu 4-0 în fața lui Royale Union Saint-Gilloise, a fost analizată în detaliu de jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport. Celebrul cotitdian din “cizmă” a vorbit despre jocul prestat de “nerazzurri” în fața belgienilor și modul în care italienii au reușit […] The post “Suferă, dar nu se dezintegrează”. Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit “Chivuismul” appeared first on Antena Sport.
09:40
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte # Antena Sport
Ion Ţiriac a ştiut mereu să facă bani şi după ce s-a retras din lumea sportului. În prezent, aflat printre cei mai bogaţi români, omul de afaceri pregătește terenul pentru cel mai amplu proiect imobiliar al său. În Bucureşti, pe Bulevardul Expoziției, Ţiriac a început demersurile de demolare a actualelor reprezentanțe Țiriac Auto. Planul vizează […] The post Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte appeared first on Antena Sport.
09:20
Oklahoma City Thunder, campioana en titre, a deschis al 80-lea sezon din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) cu o victorie, impunându-se în faţa formaţiei Houston Rockets, după două reprize de prelungiri, cu 125-124, marţi, pe propriul teren, în noua stagiune care va fi live în AntenaPLAY. În ciuda câtorva acţiuni imprecise, cele două formaţii […] The post Oklahoma City Thunder, victorie la debutul în noul sezon din NBA appeared first on Antena Sport.
09:10
Anunţul făcut de Cristi Chivu după a şaptea victorie consecutivă la Inter. Cum a cucerit vestiarul de pe Meazza # Antena Sport
Cristi Chivu a ajuns la şapte victorii consecutive în toate competiţiile, iar Inter face cu adevărat show şi în Champions League. Nerazzurrii au maximum de puncte în grupa principală, având un golaveraj uimitor, 9-0. Chivu a anunţat că echipa poate reveni la vârf în cele două competiţii importante, Serie A şi Liga Campionilor, acolo unde […] The post Anunţul făcut de Cristi Chivu după a şaptea victorie consecutivă la Inter. Cum a cucerit vestiarul de pe Meazza appeared first on Antena Sport.
08:40
Dennis Man a reuşit o dublă pentru PSV în meciul cu Napoli, scor 6-2, în Liga Campionilor. Reuşitele românului nu au rămas fără ecou la naţională. După ce Dennis Man a impresionat în meciul cu Napoli, Federația Română de Fotbal (FRF) a reacționat. Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu i-au transmis felicitări lui Dennis Man prin […] The post FRF, mesaj pentru Dennis Man după dubla din Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
08:40
Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League # Antena Sport
Antonio Conte a răbufnit după ce Napoli a fost demolată de PSV, într-un meci în care gazdele s-au impus cu 6-2, două dintre reuşite fiind trecute în contul omului partidei, Dennis Man. Napoli are două eşecuri în primele trei runde din grupa principală a Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă şi de Manchester City […] The post Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League appeared first on Antena Sport.
08:20
Dennis Man, prima reacţie după ce a fost omul meciului în PSV – Napoli 6-2: “Devin din ce în ce mai bun” # Antena Sport
Veste bună şi pentru naţionala României. Dennis Man pare că traversează cea mai bună formă a carierei şi a reuşit o dublă în victoria categorică obţinută de PSV, 6-2, în meciul de pe teren propriu cu Napoli, în Liga Campionilor. Potrivit flashscore.ro, Dennis Man a primit nota 8.2, adică cea mai bună notă a partidei […] The post Dennis Man, prima reacţie după ce a fost omul meciului în PSV – Napoli 6-2: “Devin din ce în ce mai bun” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:40
Cristi Chivu a câştigat vestiarul lui Inter, după a şaptea victorie la rând: “Este un antrenor puternic” # Antena Sport
Cristi Chivu face o treabă excelentă la Inter. Finalista sezonului trecut din UEFA Champions League s-a impus cu 4-0 pe terenul lui Royale Union SG şi a ajuns la şapte victorii consecutive, în toate competiţiile. În ceea ce priveşte UEFA Champions League, Inter este în fruntea clasamentului, cu trei victorii în trei meciuri şi fără […] The post Cristi Chivu a câştigat vestiarul lui Inter, după a şaptea victorie la rând: “Este un antrenor puternic” appeared first on Antena Sport.
00:10
Dennis Man a reuşit o dublă în victoria categorică obţinută de PSV, în meciul de pe teren propriu cu Napoli, campioana Italiei. Olandezii s-au impus cu un incredibil 6-2. Internaţionalul român a marcat primele sale goluri în UEFA Champions League. După această prestaţie, Man a primit cea mai mare notă. Dennis Man, omul meciului PSV […] The post Dennis Man, omul meciului PSV – Napoli 6-2! Nota primită de internaţionalul român appeared first on Antena Sport.
21 octombrie 2025
23:30
Dennis Man a marcat în PSV – Napoli! Românul, gol simbolic pentru olandezi în Champions League # Antena Sport
PSV Eindhoven a primit vizita campioanei Italiei, în etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Peter Bosz a început cu Dennis Man titular, iar românul și-a arătat calitatea într-un meci dificil. Internaționalul român a înscris în repriza a doua a partidei, acesta fiind golul cu numărul 300 al celor […] The post Dennis Man a marcat în PSV – Napoli! Românul, gol simbolic pentru olandezi în Champions League appeared first on Antena Sport.
22:50
Sârbul Novak Djokovic a anunţat, marţi seară, că nu va participa la turneul Masters 1000 de la Paris, care se va desfăşura în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie la Paris La Défense Arena. „Din păcate, nu voi juca la Paris anul acesta”, a explicat pe Instagram sârbul în vârstă de 38 de ani, de […] The post Novak Djokovic nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris appeared first on Antena Sport.
22:30
The post Jurnal Antena Sport | Sportivii sunt la modă appeared first on Antena Sport.
22:10
Eșecul cu Petrolul Ploiești a umplut paharul pentru conducerea celor de la CFR Cluj, care a anunțat marți seară despărțirea de italianul Andrea Mandorlini. Acesta îl înlocuise pe Dan Petrescu, după eșecul umilitor din Suedia, cu Hacken. La rândul său, Mandorlini va fi înlocuit pe banca tehnică a ardelenilor chiar de același Dan Petrescu, așa […] The post OFICIAL | CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini appeared first on Antena Sport.
22:00
Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: “În 2-3 săptămâni”. Cine va antrena până atunci echipa # Antena Sport
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat faptul că Dan Petrescu va reveni la formaţia din Gruia. “Bursucul” a plecat în vară, după umilinţa din Conference League cu Hacken, şi a fost înlocuit cu Andrea Mandorlini. Italianul nu a avut viaţă lungă în acest mandat la CFR Cluj, iar conducerea din Gruia […] The post Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: “În 2-3 săptămâni”. Cine va antrena până atunci echipa appeared first on Antena Sport.
