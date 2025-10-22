Porsche a creat un motor care poate avea până la 18 cilindri

16:30

Honda CR-V, cel mai vândut SUV al mărcii japoneze pe piața europeană, împlinește 30 de ani de existență. Modelul de teren a fost lansat pentru prima dată în 1995 și a primit de atunci nu mai puțin de 6 generații diferite. Cea mai recentă generație a fost lansată în 2022 și este prima care primește o versiune pe bază de pile de combustie și care poate fi încărcată la priză.PRIMA GENERAȚIE (1995 – 2001) În urmă cu 30 de ani,...