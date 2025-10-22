Gheorghe Piperea pentru Primăria Capitalei? Alegeri la București pe 7 decembrie, la un an distanță de momentul când a fost dată lovitura de stat
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar avea loc pe data de 7 decembrie, potrivit unei hotărâri a Coaliției PUPU. Campania electorală pentru alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie care sunt alegeri parțiale pentru restul de mandat care se încheie în vara anului 2028, urmează să înceapă în noiembrie.
Dârele misterioase de pe cer - chemtrails - au dispărut în SUA odată cu blocarea financiară a guvernului - shutdown - scrie presa conservatoare alternativă americană.
Nică Paiu, veteranul de 105 ani de la Cotul Donului, a plecat la Domnul. VIDEO ActiveNews de la Ziua Armatei la Comana # ActiveNews.ro
„Putea să moară la Cotul Donului, locul cel mai tragic din istoria militară a României moderne. L-a străpuns glonțul pe toată grosimea toracelui, cu intrare și ieșire la vedere. A rătăcit în pusta rusească săptămâni la rând cu un biet pansament și cu ghetele pline de sânge închegat, scurs din piept,
Pentru a ucide o idee nu e nevoie de un dușman malefic: uneori e suficient să o lași să moară de plictiseală, să o sufoci cu legi, clișee și promisiuni banale. Aceasta este arma modernă a totalitarismului mascat: legi absurde, justificări pompoase și o retorică care îmbracă trădarea în haine de respectabilitate.
Prețurile la benzină ar putea scădea până la 3 dolari per galon pentru prima dată în patru ani, pe fondul creșterii ofertei de petrol care determină o scădere bruscă a prețurilor la țiței, potrivit unei analize recente realizate de AAA și citate de FoxNews. 3 dolari per galon înseamană aproximativ 3 lei și 50 de bani per litru.
După ce Trump ”a scufundat” taxa ”ecologică” a ONU, Grecia a blocat-o prin veto la summitul UE COP30. În acest timp, o ministră extremistă (de la USR) acționează împotriva finalizării hidrocentralelor României # ActiveNews.ro
Urmări ale blocării de către administrația Trump a planului pentru introducerea primei taxe "ecologice" globale (un eveniment, cred eu, crucial, despre care presa nu prea vorbește, - a fost publicată lista voturilor pe țări și un articol savuros în publicația globalistă Politico (tonul alarmist și lamentațiile cu "o rușine!" arată că lovitura a fost grea);
într-o zi, Dumnezeu a plecat în concediu, era sleit. a spus: vă las inimile, aveți grijă de ele...
Biletul lui Putin pentru Trump, posibila cauză a anulării întâlnirii de la Budapesta # ActiveNews.ro
Vladimir Putin i-ar fi transmis ”o notă privată” președintelui Donald Trump, în care i-a explicat în ce condiții va accepta Rusia să facă pace în războiul din Ucraina. Pe scurt, Rusia vrea controlul total asupra regiunii Donbas și solicită să nu fie dislocați soldați NATO pe teritoriul Ucrainei ca parte a unui acord de pace.
143 de ani de la adormirea lui Ion Andreescu, la numai 32 de ani (15 februarie 1850 - 22 octombrie 1882). A fost contemporan cu Eminescu și Grigorescu. MARI ROMÂNI / VIDEO # ActiveNews.ro
Ion Andreescu a murit la București, la 22 octombrie 1882, răpus de tuberculoză, la numai 32 de ani. A fost ales membru de onoare post-mortem al Academiei Române, la 28 octombrie 1948. Tablouri purtând semnătura marelui artist pot fi admirate în București, la Muzeul Național de Artă al României și la Muzeul de Artă K. H. Zambaccian.
Doru Octavian Dumitru, transferat de urgență după un AVC și operat la Suceava pentru un cheag de sânge pe creier # ActiveNews.ro
Cunoscutul actor Doru Octavian Dumitru a fost transferat de urgență, marți seara, de la Spitalul Județean din Bacău, la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC), înainte de susținerea unui spectacol la Onești.
Evident, în ce mă privește, nu acord nici măcar 2, mai ales că Ursula v d Leyen a fost prinsă cu minciuna chiar oficial, de CJUE (în chestiunea Pfizergate), de comisia JURI a Parlamentului European (în chestiunea greșitei baze legale a programului SAFE, de înarmare) și de Curtea Europeană de Conturi (în chestiunea fondurilor publice de cca. 1 miliard
22 octombrie: Sf. Ier. Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; Sfinții 7 tineri din Efes # ActiveNews.ro
În ziua de 22 octombrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfântul Averchie, episcopul Ierapolei, cel întocmai cu Apostolii; pe Sfinții 7 tineri din Efes (Maximilian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Antonin, Exacustodian și Ioan); pe Sfântul Mucenic Zaharia.
Trăim de pe o zi pe alta într-un spațiu al mizeriei morale, al imposturii crase, al minciunii ca instrument politic.Suntem mânați, precum o turmă, fără cap și fără direcție, de niște personaje ireale, care par a fi teleportate dintr-un serial de proastă factură.
Deci, se poate: Sarkozy la pușcărie. Fostul președinte francez cere eliberarea imediată # ActiveNews.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, închis marți dimineață la închisoarea La Santé din Paris, a depus imediat o cerere de eliberare, a declarat presei unul dintre avocații săi, Christophe Ingrain.
În vreme ce statele din estul Europei abandonate de occident în brațele sovieticilor după WWII au resentimente oarecum firești față de Rusia, mai greu de explicat este rusofobia unor țări ca Marea Britanie.
Cum falsifică Wikipedia (și) istoria recentă a României. CAZUL FLOTA și Cuplurile Funerare Băsescu-Macovei și Morar-Kovesi # ActiveNews.ro
Vă precizez din nou, sunt cel care a deschis acest dosar in anul 1996 in calitate de sef al Departamentului de control al Guvernului – fapt reținut ca atare inclusiv în rechizitoriul Parchetului.
Părintele Profesor Ilie Moldovan: Rezistența Sfinților Ardeleni la acțiunile vremii trebuie să fie pentru noi o lecție! (21 octombrie) # ActiveNews.ro
Azi, 21 octombrie, este cinstirea Sfinților Români Ardeleni. Frumoasă vorbă, înălțătoare vorbă, Sfinții Români Ardeleni. Pe cine luăm în socoteală la început? Pe cei pe care îi observăm că sunt trecuți în calendar: Sfântul Visarion Sarai, Sfântul Sofronie de la Cioara, Sfântul Moise Măcinic de la Sibiel, Sfântul Nicolae Oprea de la Săliște și așa mai
După fostul șef FBI și fostul șef CIA intră pe mâna procurorilor pentru FALSUL DOSAR TRUMP-RUSIA, copiat la indigo și în România. James Comey și John Brennan vor înfunda pușcăria pentru FĂCĂTURA implicării Rusiei în alegeri # ActiveNews.ro
Într-o scrisoare adresată marți procurorului general Pam Bondi, președintele Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, republican din Ohio, l-a reclamat pe fostul director al CIA, John Brennan, la Departamentul de Justiție pentru că ar fi făcut declarații false în fața Congresului, transmite FoxNews.
Președintele Donald Trump nu are în plan să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat marți un înalt oficial al Casei Albe pentru Fox News.
Evenimentele legate de Sfințirea picturii Catedralei Naționale, edificiu reprezentativ al spiritualității românești, vor avea loc duminică, 26 octombrie 2025, după următorul program liturgic:
Victoria dorită de d-l Zelenski împotriva lui Putin e imposibilă în principal din cauză că SUA sunt reticente să se implice decisiv în acest război. Și e dreptul SUA să fie reticente. Donald Trump este la Casa Albă mai ales pentru că le-a promis americanilor că va acționa primordial pentru "America first”.
Mai știți minciuna cu deturnarea de către ruși a avionului care mergea la Plovdiv, cu Ursula v d Leyen la bord? Era un avion privat. Cam tot atât de „ieftin” cât cele cu care călătoarea ex-președintele Iohannis și, mai ales, tot atât de „nepoluant”.
Da, poate titlul pare intrigant și mă grăbesc a-l face deslușit cititorilor. Cel de pe comoară e unul din termenii care alcătuiesc sinonimia foarte bogată a vocabulei... Necuratul. Sinonimele cu pricina au fost lovite timp de multe secole..
Intervenția lui Mihai Tîrnoveanu la Universitatea de Vară ”Izvoru Mureșului” – Ediția a XXII-a # ActiveNews.ro
În cadrul Universității de Vară „Izvoru Mureșului” – ediția a XXII-a, desfășurată la Senatul României, în perioada 15-19 octombrie, Mihai Țîrnoveanu a susținut o intervenție importantă în cadrul conferinței dedicate situației românilor....
Călin Georgescu, de la Judecătorie la Poliție. Sute de susținători alături. Mesaj tranșant: Legatura dintre Tezaurul Dacic și Rahova? Un stat falimentar - ”Ați pierdut lupta cu istoria. Punct.” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu s-a prezentat, marți dimineață, în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații urmează să se pronunțe dacă vor menține măsura controlului judiciar.
Doliu în sportul mondial, după ce marele maestru de șah Daniel Naroditsky a murit la doar 29 de ani.
Călin Georgescu și Cezar Avrămuță au împărțit astăzi aceeași clădire a ”dreptății”. Stegarul Dac, ”târât în lanțuri, în timp ce adevăratele nedreptăți ale sistemului rămân nepedepsite” # ActiveNews.ro
Astăzi, liderul suveranist Călin Georgescu și activistul civic Cezar Avrămuță s-au aflat în aceeași clădire, în timp ce Stegarul Dac atrăgea atenția asupra abuzurilor din sistemul judiciar. În fața instanței, oamenii scandau: „Justiție, nu...
Asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru ”vaccinare la chiuvetă”, în timp ce în SUA astfel de cazuri sunt iertate # ActiveNews.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare, vineri, un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele unei femei de 57 de ani, din comuna Ionești, pentru luare de mită în formă continuată și fals informatic în formă continuată.
Suporterii români, lăudați de presa conservatoare americană pentru mesajul lor în sprijinul creștinilor nigerieni # ActiveNews.ro
Suporterii români de fotbal au afișat un banner „Apărați creștinii nigerieni” la un meci de calificare pentru Cupa Mondială. Gestul de solidaritate vine pe fondul persecuțiilor brutale la care au fost supuși catolicii și alți creștini din...
Ion Cristoiu: Mai ceva decât Ceaușescu: CCR decide pentru noi! Planul de țară al lui Nicușor Dan: să ajutăm într-una Ucraina! # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 20 octombrie 2025: Mai ceva decât Ceaușescu: CCR decide pentru noi! Planul de țară a lui Nicușor Dan: să ajutăm într-una Ucraina!
Prof. Valentin Stan, la Marius Tucă Show: ”Zelenski nu a înțeles nici acum că nu mai poate să se întâlnească cu Putin. Războiul s-a terminat” # ActiveNews.ro
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cele mai recente declarații ale lui Donald Trump.
Călin Georgescu, mesaj tranșant la Judecătoria Sectorului 1 pentru ”deținătorii de putere ilegală”: ”Ați pierdut lupta cu istoria. Punct” – VIDEO # ActiveNews.ro
Este o zi crucială pentru liderul suveraniștilor! Astăzi, Călin Georgescu se prezintă în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații vor decide dacă se menține controlul judiciar.
Demolări la Casa Albă! Trump își face sală de bal de 250 de milioane de dolari - VIDEO # ActiveNews.ro
La Washington a început demolarea unei părți a aripii estice a Casei Albe, pentru a construi o sală de bal la ordinul președintelui Trump. Anterior, președintele a promis că nu va modifica planificarea existentă a clădirii.
„Știința le-a promis oamenilor putere. Dar, așa cumse întâmplă adesea când oamenii se lasă seduși de promisiuni de putere, prețulcare trebuie plătit – și înainte, și pe parcurs, prețul propriu-zis care seplătește – este servitutea și neputința…”
21 octombrie: Sfinții Ardeleni care au plătit cu viața pentru refuzul a trece la catolicism. Sfinții Oprea, Visarion și Sofronie către greco-catolici: Vai de capul vostru, ați VÂNDUT sufletele voastre! # ActiveNews.ro
Proclamarea solemnă a canonizării lor a avut loc în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, la 21 octombrie 1955. Ultimii doi din ceata mărturisitorilor ardeleni, preoții Moise Măcinic și Ioan din Galeș, au fost canonizați de către Sfântul Sinod în anul 1993, alături de alți sfinți bineplăcuți de Dumnezeu.
Dumitru Oniga: ”Condei mi-a fost un ac, un băț, un cui./ Cu asemenea scule câte nu poți să spui?!/ Am scris pe săpun, pe geam, pe-un colț dosit de perete/ Ori pe alte ciudate suprafețe” (+20 octombrie 2016) # ActiveNews.ro
Poetul Dumitru Oniga, fost deținut politic în timpul regimului comunist, unul dintre mărturisitorii discreți ai credinței creștin-ortodoxe (un poet care a ucenicit pe lângă Nichifor Crainic și Radu Gyr), a trecut la Domnul în noaptea de 20 spre 21 octombrie 2016
Părintele-multpătimitor Valerian Grecu a oferit la 96 de ani, alături de IPS Teodosie, mărturii vii despre jertfele din Închisorile bolșevice, sfinții și martirii lor - Ilie Lăcătușu, Justin Pârvu, Ioan Iovan, Constantin Oprișan - VIDEO IMPRESIONANT # ActiveNews.ro
Părintele Valerian Grecu, un foc viu de românism și ortodoxie, a adus mărturii unice despre minunile trăite în temnițe alături de sfinții și martirii neamului românesc și a Bisericii Ortodoxe Române Ilie Lăcătușu, Justin Pârvu, Ioan Iovan și Constantin Oprișan sau maica Mihaela Iordache.
La fel cu propaganda cu imigrația și cu tolerarea păcatelor împotriva firii, propaganda donării nu organe nu se face în restul lumii cu atâta asiduitate cât în zonele creștine unde se mizează pe o falsă înțelegere a ideii de milă și a ideii de jertfă de sine, sau în zonele atee, unde omul e considerat fără valoare și fără veșnicie, sau în zonele needucate sau
Bunicul meu murise cu o zi înainte și l-am rugat să-mi ofere o idee despre procesul de organizare a înmormântării. Înainte de a răspunde la această întrebare, mi-a vorbit exact așa cum ar face-o un prieten apropiat:
„Voi vota cu Klaus Johannis în cea mai bună dintre lumile care ne-au rămas...Johannis a devenit refugiul nostru în fața primejdiei, fuga noastră democratică în munți”. (Gabriel Liiceanu, 2014 – Contributors)
Încep cu o premiza pesimista care ii va dezamagi pe unii cititori. Un conflict care dureaza de 80 de ani si care are radacini in mii de ani de istorie nu poate fi stins printr-o ceremonie in mare parte fortata de imprejurari. Conflictul poate fi doar oprit temporar.
MÂINI CRIMINALE! Șocant: Administratoarea blocului din Rahova care a sărit în aer dezvăluie complicii la crimă - VIDEO # ActiveNews.ro
Paraschiva Popa, administrator bloc Rahova: Un miros puternic, nu puteai să stai acolo. Deci nu puteai să stai de miros. Între timp, el a rămâs în subsol și eu am fost chemată că a venit băiatul de la Distrigaz, cu un detector de gaze. A intrat în bloc și piuia când a intrat în subsol. Nici nu a intrat, n-a putut să intre în subsol.
20 octombrie 1960. 65 de ani de la moartea Episcopului Martir Nicolae Popovici al Oradiei: Cu astfel de vlădici, comuniștii nu vor reuși să distrugă Biserica # ActiveNews.ro
Pe 20 octombrie se împlinesc 64 de ani de la trecerea la cele veșnice a Episcopului Martir, Nicolae Popovici al Oradiei. S-a născut la Biertan, în județul Sibiu, acolo unde a urmat și clasele primare, după cum spune istoricul Adrian Nicolae Petcu.
Nu vă lăsați înșelați de aparențe: Trump nu este nici nebun, nici idiot. Iar în spatele său sunt oamenii care profită la maxim de pe urma războiului.
