Consiliul Judeţean Bacău investeşte 2,5 mil. euro într-un parc fotovoltaic de 2,3 MW

Ziarul Financiar, 22 octombrie 2025 17:30

Acum 15 minute
17:45
Vodafone vine cu un rival pentru Orange YOXO pe segmentul abonamentelor 100% digitale gestionate dintr-o aplicaţie şi lansează serviciul EASY. Preţuri de la 2 euro pe lună. Ana Popa, Vodafone: "Noul produs se adresează cu precădere generaţiei digitale" Ziarul Financiar
Vodafone România, numărul doi pe piaţa locală de telefonie mobilă, a lansat serviciul EASY, un abonament 100% digital bazat pe tehnologia eSIM, intrând astfel în competiţie directă cu YOXO, brandul similar dezvoltat de liderul pieţei, Orange. Prin această mişcare, Vodafone vizează segmentul de clienţi tineri şi digitalizaţi, care preferă să-şi gestioneze serviciile exclusiv online, fără a fi legaţi de un contract pe termen lung.
17:45
Hidroelectrica anunţă un upgrade al sistemelor informatice între 23 şi 31 octombrie. Atenţie: Plata facturilor din aplicaţie nu va funcţiona! Ziarul Financiar
17:45
Campanie ZF. Crestem prin investiţii. Bogdan Grigoriu, regional operations director la Pepco: Investiţiile în perioade incerte sunt esenţiale pentru companiile care gândesc pe termen lung. Economiile sustenabile nu cresc doar prin consum, ci şi prin investiţii constante Ziarul Financiar
Discounterul de modă Pepco şi-a bugetat deschiderea şi relocarea a cel puţin 30 de magazine anul viitor, menţinând astfel ritmul expansiunii recente. Mai exact, în 2024, compania a inaugurat 29 de unităţi noi, a relocat trei proiecte şi a extins suprafaţa altor două.
Acum 30 minute
17:30
CJ Alba a investit 27 mil. lei în reabilitarea a 14 km de drum judeţean Ziarul Financiar
17:30
Acum o oră
17:15
Volkswagen avertizează că ar putea opri producţia din cauza unor restricţii la export impuse de China. „Nu pot fi excluse efecte pe termen scurt asupra producţiei” Ziarul Financiar
17:00
Ce se întâmplă cu aurul? Preţul metalului preţios, căutat de investitorii din întreaga lume, a scăzut cu 6%, în cele mai negre zile din ultimii 12 ani Ziarul Financiar
17:00
Bursă. ASF lansează procesul de achiziţie pentru o platformă IT dedicată monitorizării pieţei de capital Ziarul Financiar
Acum 2 ore
16:45
Ce înseamnă să fii student în era AI? Răzvan Bologa, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Econonomică, ASE: Inteligenţa artificială nu e doar un program de studii. Uitlizezi AI indiferent de programul de studii din care faci parte Ziarul Financiar
16:45
Amethyst România, reţeaua de centre specializate în radioterapie creată de antreprenorul Ludovic Robert, a investit peste 10 mil. euro într-un centru dedicat tratamentelor oncologice la Satu Mare Ziarul Financiar
Amethyst România, reţeaua de centre specializate în radioterapie creată de antreprenorul Ludovic Robert, unul dintre fondatorii grupului A&D Pharma, şi preluată anul acesta de fondul de investiţii Fremman Capital, cu sediul în Londra, a finalizat o investiţie de peste 10 mil. euro într-un centru dedicat tratamentelor oncologice la Satu Mare
16:30
Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace va începe în primul trimestru al anului 2026 construirea unei fabrici de armament la Petreşti, judeţul Dâmboviţa Ziarul Financiar
16:30
NTT DATA România lansează BoLo, un software dezvoltat la Cluj pentru sistemele electronice din întreaga lume. Maria Metz, CEO: "Demonstrăm că inovaţia tehnologică dezvoltată în România are impact direct în industriile electronice şi mai ales în cea auto" Ziarul Financiar
NTT DATA România, subsidiara locală a gigantului japonez NTT DATA, cu afaceri de 463 mil. lei în 2024 - conform datelor de la Finanţe, a anunţat lansarea BoLo, un software universal de tip „flash bootloader”, dezvoltat de la zero de echipa de ingineri din Cluj-Napoca. Soluţia software este una critică pentru funcţionarea a miliarde de dispozitive electronice, de la sisteme industriale şi autoturisme la electrocasnice, permiţând actualizări de software sigure şi rapide.
16:15
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu, a câştigat un contract de 720 mil. lei cu CNAIR pentru construcţia drumului expres Oar-Satu Mare, cu o lungime de 10,8 km Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu, cu afaceri de 2,2 mld. lei anul trecut, a câştigat un contract de 720 mil. lei (peste 141 mil. euro), fără TVA, cu CNAIR (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) pentru construcţia drumului expres Oar-Satu Mare, cu o lungime 10,83 km.
16:00
YOXO, brandul digital al Orange, intră pe piaţa telefoanelor recondiţionate lansând un magazin online în parteneriat cu francezii de la Recommerce. Raluca Vidraşcu, YOXO: "Oferim acces la tehnologie la preţuri corecte, încurajând un comportament sustenabil" Ziarul Financiar
YOXO, brandul de servicii mobile 100% digitale al Orange - liderul pieţei locale de telecomunicaţii, a lansat un magazin online dedicat dispozitivelor recondiţionate, atacând astfel o nouă nişă de piaţă. Platforma este dezvoltată în parteneriat cu grupul francez Recommerce, specializat în recondiţionarea şi reintroducerea pe piaţă a echipamentelor electronice.
Acum 4 ore
15:45
Tinerii antreprenori cer Guvernului îngheţarea salariului minim la nivel actual până la final de 2026 şi reducerea în schimb a fiscalităţii pe muncă cu minimum 5 puncte procentuale Ziarul Financiar
15:15
Declaraţii surpriză în coaliţie. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că proiectul pensiilor speciale ar fi fost respins la CCR şi pe fond, nu doar pe procedură. Ziarul Financiar
15:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 23 octombrie 2025, ora 09.30 cu Ştefan Frangulea, Director Financiar, Electrica Ziarul Financiar
15:00
Grupul Agricover a intrat pe lista investitorilor care se uită la posibilitatea achiziţiei Patria Bank Ziarul Financiar
15:00
Start-up-ul Dyver.ai a finalizat investiţia de la FounderPartners din SUA şi îi aduce în board pe Keith Blackwell şi Greg Scown. Octavian Dumitrescu, CEO: “Vom colabora strâns pentru a accelera creşterea” Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Dyver Technologies Inc., care dezvoltă o platformă AI-nativă pentru managementul datelor de produs în e-commerce, a finalizat runda de finanţare pre-Series A de la grupul de investiţii american FounderPartners. Anunţată anterior într-o discuţie cu Ziarul Financiar în luna septembrie, tranzacţia a fost acum finalizată, marcând un pas important în strategia de expansiune globală a companiei. Nici Dyver, nici FounderPartners nu au anunţat valoarea tranzacţiei.
14:45
EXCLUSIV ZF: Cele mai mari trei ordine de subscriere în oferta Cris-Tim: 22 mil. euro, 13,3 mil. euro şi 7,7 mil. euro. Grad de subscriere de 2.070%, adică aproape 300 mil. euro doar pe retail Ziarul Financiar
14:30
(P) Implantul dentar la preţul corect, una dintre cele mai bune investiţii pe care le poţi face! Ziarul Financiar
14:30
Cine este şeful Salrom, companie cu afaceri de 450 milioane lei, demis marţi de ministrul Economiei? Ziarul Financiar
14:15
„Enigma din Silicon Valley”. Cum a ajuns un start-up nuclear fără venituri, licenţă de operare sau contracte de furnizare energie să valoreze peste 20 de miliarde de dolari pe Bursa din New York Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:45
Schimbări în managementul Redport. Dezvoltatorul imobiliar cu proiecte majore în nordul Capitalei îl aduce în echipă pe Sorin Ioan Blaga, fostul CEO de la Liebrecht & wooD Ziarul Financiar
13:45
Ciprian Păun, NNDKP Cluj-Napoca: Schimbările fiscale şi structurale pun presiune pe economia Clujului. 2025–2026 va fi o perioadă dificilă pentru mediul de afaceri local Ziarul Financiar
13:30
BCR lansează cea de-a patra ediţie LifeLab, program care sprijină profesorii să predea educaţia financiară la clasă, indiferent de materie Ziarul Financiar
13:30
Ştefan Bărbulescu, fondator, Angus Farm: Piaţa locală reprezintă 60% din producţia noastră şi este în continuă creştere Ziarul Financiar
13:15
Vânzarea de acţiuni Cris-Tim sare de 1 mld. lei doar pe tranşa de retail, dublu faţă de toată oferta. Subscriere record de 1.566% Ziarul Financiar
13:15
Eva Forika, NNDKP Timişoara: Schimbările din piaţa auto determină companiile să îşi diversifice activităţile şi să caute noi direcţii de dezvoltare. Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre industria de armament; avem tatonări în această direcţie Ziarul Financiar
12:45
Marius Ezer, NNDKP: Numărul litigiilor fiscale a crescut constant, cu 10–12% anual, în timp ce numărul judecătorilor specializaţi a rămas acelaşi; Durata medie a unui litigiu a urcat la 5–6 ani, faţă de 3–4 ani în 2019 Ziarul Financiar
12:45
Alexandru Andrieşi, fondator, Aronia Bio Hănţeşti: Schimbările climatice au permis să putem cultiva aronia în nordul ţării Ziarul Financiar
12:15
Marius Ionescu, NNDKP: Avem un acord cu Uniunea Europeană şi, dacă ne ţinem de el, până în 2030 vom reveni cu deficitul sub 3%. Există însă o lipsa de elasticitate pe zona de cheltuieli, de aceea trebuie făcut mai mult pe partea de venituri Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:30
Oferta de vânzare de acţiuni Cris-Tim bate toate recordurile: 120 mil. euro doar pe tranşa de retail, subscriere de 812% Ziarul Financiar
11:30
Alina Timofti, Tax Partner, NNDKP: Impozitul minim pe cifra de afaceri a trecut analiza de constituţionalitate şi pare că merge mai departe către implementare, deşi există multe discuţii şi mediul de afaceri speră să fie eliminat Ziarul Financiar
11:15
ZF Tech Day. Mădălin Dumitru, CEO SCUT: Atacatorii exploatează „punctele oarbe“ create de fragmentarea securităţii. Conceptul nostru de scut unificat acţionează ca un turn de control pentru întregul ecosistem digital Ziarul Financiar
Noua companie de securitate ci­ber­netică SCUT, lansată de Orange România în parte­ne­riat cu Orange Cyber­de­fense, îşi propune să schimbe para­digma modului în care firmele din România abordează protecţia digitală, trecând de la o viziune fragmentată, plină de „puncte oarbe“, la un concept de securitate unificată, care funcţionează ca un „turn de control“ pentru întregul ecosistem IT al unei organizaţii.
11:15
Mâine, la ora 11:00, are loc a doua ediţie a emisiunii „Business şi marketing în fotbal”. Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, vine cu o propunere şoc pentru cluburile din Liga 1. Cum vor face acestea mai mulţi bani din schimbarea modelului de marketing? Ziarul Financiar
11:15
Valentin Tataru, economist-şef, ING Bank România: A te refugia sub o pătură este distructiv. Acum este momentul de a investi pentru că cei care vor face acest lucru ar putea modela următorul ciclu de creştere economică Ziarul Financiar
11:15
Deloitte: Majoritatea instituţiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru conformarea faţă de noile cerinţe legislative de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi au nevoie de investiţii semnificative pentru alinierea la noul cadru european Ziarul Financiar
11:00
CE FACI CU BANII TĂI? Cum ieşi din puf şi îţi construieşti singur drumul spre antreprenoriat Ziarul Financiar
11:00
Cushman & Wakefield Echinox: Cererea pentru spaţii industriale şi logistice va creşte semnificativ în următorii ani ca urmare a investiţiilor în apărate, energie verde şi materii prime critice Ziarul Financiar
10:30
One United Properties a înregistrat vânzări şi pre-vânzări de 137 milioane euro în primele nouă luni din 2025, aferente unei suprafeţe totale de 42.634 mp de spaţii rezidenţiale şi comerciale. ”Preţul mediu de vânzare a crescut cu 22%” Ziarul Financiar
10:15
Georgia Dicker, CFC Underwriting, Lloyd’s of London: Cred că în întreaga Europă, riscul cibernetic este cel mai mare pentru orice companie, din orice industrie, de orice dimensiune. Unul dintre principalele motive pentru care oamenii nu cumpără asigurări cibernetice este acela că accesul la piaţă este destul de dificil Ziarul Financiar
Riscul cibernetic reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri pentru orice companie, din orice industrie, de orice dimensiune în întreaga Europă, dar în continuare există reticenţă, iar accesul dificil la această piaţă de poliţe cyber reprezintă una din barierele care trebuie dărâmate, susţine Georgia Dicker, expert în Cyber Insurance pentru UK&UE CFC Underwriting, Lloyd’s of London.
10:15
ZF Agrobusiness Summit 2025 - Partea II. Fermierii români au crescut prin capital şi cunoaştere. Acum, motoarele agrobusinessului sunt investiţiile şi cuvântul de ordine este cooperativa. Cel mai ambiţios plan de investiţii îl are Carmistin – peste 350 mil. euro în unităţi noi de procesare pentru următorii trei ani Ziarul Financiar
Businessurile din agricul­tură, pornite iniţial din ne­voile identificate de an­treprenori în piaţă, au crescut prin capitalul pus la bătaie în diverse ramuri de la ferme de cereale la ferme legumicole ori zoo­tehnice până la abatorizare şi producţie de carne, lapte sau pâine.
10:15
ZF Agrobusiness Summit 2025 - Partea I. Fermierii români au crescut prin capital şi cunoaştere. Acum, motoarele agrobusinessului sunt investiţiile şi cuvântul de ordine este cooperativa. Cel mai ambiţios plan de investiţii îl are Carmistin – peste 350 mil. euro în unităţi noi de procesare pentru următorii trei ani Ziarul Financiar
10:00
Cum arată wellbeingul când oamenii nu sunt în faţa laptopului, ci pe teren zi de zi? Ziarul Financiar
Acum 12 ore
09:45
Carmen Burtea, preşedinte, Comitetul Sectorial de Agricultură, Piscicultură şi Pescuit din România: Antreprenorii din agricultură gestionează reţele de apă, terenuri care trebuie întreţinute, avem nevoie de oameni instruiţi Ziarul Financiar
09:45
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Transportul rutier, între presiunea electrificării şi realitatea costurilor. „România poate fi hub logistic, dar ne lipseşte drumul de fier“ Ziarul Financiar
Sectorul de transport ru­tier, cel mai mare „export“ de servicii al României, intră într-o fază de transformare acce­lerată, în care legislaţia euro­peană împinge producă­torii şi operatorii către redu­cerea emisiilor şi adoptarea tehnolo­giilor alternative.
09:45
Marinel Horablaga, director, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Lovrin: Anul acesta am vândut 2.500 tone de sămânţă la export, produsul românesc este apreciat Ziarul Financiar
09:30
Bogdan Alexandrescu, Director Direcţia Agricolă, CEC Bank: Agricultorii au educaţie tehnică şi financiară mult mai bună faţă de acum 15 ani, folosesc utilaje performante Ziarul Financiar
09:15
Top 20 salarii pe industrii. Salariile din aviaţie prind altitudine: transporturile aeriene depăşesc IT-ul şi industria petrolieră, cu aproape 12.500 lei net pe lună Ziarul Financiar
