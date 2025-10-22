Consiliul Judeţean Bacău investeşte 2,5 mil. euro într-un parc fotovoltaic de 2,3 MW
Ziarul Financiar, 22 octombrie 2025 17:30
Consiliul Judeţean Bacău investeşte 2,5 mil. euro într-un parc fotovoltaic de 2,3 MW
Vodafone vine cu un rival pentru Orange YOXO pe segmentul abonamentelor 100% digitale gestionate dintr-o aplicaţie şi lansează serviciul EASY. Preţuri de la 2 euro pe lună. Ana Popa, Vodafone: "Noul produs se adresează cu precădere generaţiei digitale" # Ziarul Financiar
Vodafone România, numărul doi pe piaţa locală de telefonie mobilă, a lansat serviciul EASY, un abonament 100% digital bazat pe tehnologia eSIM, intrând astfel în competiţie directă cu YOXO, brandul similar dezvoltat de liderul pieţei, Orange. Prin această mişcare, Vodafone vizează segmentul de clienţi tineri şi digitalizaţi, care preferă să-şi gestioneze serviciile exclusiv online, fără a fi legaţi de un contract pe termen lung.
Campanie ZF. Crestem prin investiţii. Bogdan Grigoriu, regional operations director la Pepco: Investiţiile în perioade incerte sunt esenţiale pentru companiile care gândesc pe termen lung. Economiile sustenabile nu cresc doar prin consum, ci şi prin investiţii constante # Ziarul Financiar
Discounterul de modă Pepco şi-a bugetat deschiderea şi relocarea a cel puţin 30 de magazine anul viitor, menţinând astfel ritmul expansiunii recente. Mai exact, în 2024, compania a inaugurat 29 de unităţi noi, a relocat trei proiecte şi a extins suprafaţa altor două.
Amethyst România, reţeaua de centre specializate în radioterapie creată de antreprenorul Ludovic Robert, a investit peste 10 mil. euro într-un centru dedicat tratamentelor oncologice la Satu Mare # Ziarul Financiar
Amethyst România, reţeaua de centre specializate în radioterapie creată de antreprenorul Ludovic Robert, unul dintre fondatorii grupului A&D Pharma, şi preluată anul acesta de fondul de investiţii Fremman Capital, cu sediul în Londra, a finalizat o investiţie de peste 10 mil. euro într-un centru dedicat tratamentelor oncologice la Satu Mare
NTT DATA România lansează BoLo, un software dezvoltat la Cluj pentru sistemele electronice din întreaga lume. Maria Metz, CEO: "Demonstrăm că inovaţia tehnologică dezvoltată în România are impact direct în industriile electronice şi mai ales în cea auto" # Ziarul Financiar
NTT DATA România, subsidiara locală a gigantului japonez NTT DATA, cu afaceri de 463 mil. lei în 2024 - conform datelor de la Finanţe, a anunţat lansarea BoLo, un software universal de tip „flash bootloader”, dezvoltat de la zero de echipa de ingineri din Cluj-Napoca. Soluţia software este una critică pentru funcţionarea a miliarde de dispozitive electronice, de la sisteme industriale şi autoturisme la electrocasnice, permiţând actualizări de software sigure şi rapide.
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu, a câştigat un contract de 720 mil. lei cu CNAIR pentru construcţia drumului expres Oar-Satu Mare, cu o lungime de 10,8 km # Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu, cu afaceri de 2,2 mld. lei anul trecut, a câştigat un contract de 720 mil. lei (peste 141 mil. euro), fără TVA, cu CNAIR (Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) pentru construcţia drumului expres Oar-Satu Mare, cu o lungime 10,83 km.
YOXO, brandul digital al Orange, intră pe piaţa telefoanelor recondiţionate lansând un magazin online în parteneriat cu francezii de la Recommerce. Raluca Vidraşcu, YOXO: "Oferim acces la tehnologie la preţuri corecte, încurajând un comportament sustenabil" # Ziarul Financiar
YOXO, brandul de servicii mobile 100% digitale al Orange - liderul pieţei locale de telecomunicaţii, a lansat un magazin online dedicat dispozitivelor recondiţionate, atacând astfel o nouă nişă de piaţă. Platforma este dezvoltată în parteneriat cu grupul francez Recommerce, specializat în recondiţionarea şi reintroducerea pe piaţă a echipamentelor electronice.
Start-up-ul Dyver.ai a finalizat investiţia de la FounderPartners din SUA şi îi aduce în board pe Keith Blackwell şi Greg Scown. Octavian Dumitrescu, CEO: “Vom colabora strâns pentru a accelera creşterea” # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Dyver Technologies Inc., care dezvoltă o platformă AI-nativă pentru managementul datelor de produs în e-commerce, a finalizat runda de finanţare pre-Series A de la grupul de investiţii american FounderPartners. Anunţată anterior într-o discuţie cu Ziarul Financiar în luna septembrie, tranzacţia a fost acum finalizată, marcând un pas important în strategia de expansiune globală a companiei. Nici Dyver, nici FounderPartners nu au anunţat valoarea tranzacţiei.
ZF Tech Day. Mădălin Dumitru, CEO SCUT: Atacatorii exploatează „punctele oarbe“ create de fragmentarea securităţii. Conceptul nostru de scut unificat acţionează ca un turn de control pentru întregul ecosistem digital # Ziarul Financiar
Noua companie de securitate cibernetică SCUT, lansată de Orange România în parteneriat cu Orange Cyberdefense, îşi propune să schimbe paradigma modului în care firmele din România abordează protecţia digitală, trecând de la o viziune fragmentată, plină de „puncte oarbe“, la un concept de securitate unificată, care funcţionează ca un „turn de control“ pentru întregul ecosistem IT al unei organizaţii.
Mâine, la ora 11:00, are loc a doua ediţie a emisiunii „Business şi marketing în fotbal”. Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, vine cu o propunere şoc pentru cluburile din Liga 1. Cum vor face acestea mai mulţi bani din schimbarea modelului de marketing? # Ziarul Financiar
Deloitte: Majoritatea instituţiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru conformarea faţă de noile cerinţe legislative de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi au nevoie de investiţii semnificative pentru alinierea la noul cadru european # Ziarul Financiar
Georgia Dicker, CFC Underwriting, Lloyd’s of London: Cred că în întreaga Europă, riscul cibernetic este cel mai mare pentru orice companie, din orice industrie, de orice dimensiune. Unul dintre principalele motive pentru care oamenii nu cumpără asigurări cibernetice este acela că accesul la piaţă este destul de dificil # Ziarul Financiar
Riscul cibernetic reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri pentru orice companie, din orice industrie, de orice dimensiune în întreaga Europă, dar în continuare există reticenţă, iar accesul dificil la această piaţă de poliţe cyber reprezintă una din barierele care trebuie dărâmate, susţine Georgia Dicker, expert în Cyber Insurance pentru UK&UE CFC Underwriting, Lloyd’s of London.
ZF Agrobusiness Summit 2025 - Partea II. Fermierii români au crescut prin capital şi cunoaştere. Acum, motoarele agrobusinessului sunt investiţiile şi cuvântul de ordine este cooperativa. Cel mai ambiţios plan de investiţii îl are Carmistin – peste 350 mil. euro în unităţi noi de procesare pentru următorii trei ani # Ziarul Financiar
Businessurile din agricultură, pornite iniţial din nevoile identificate de antreprenori în piaţă, au crescut prin capitalul pus la bătaie în diverse ramuri de la ferme de cereale la ferme legumicole ori zootehnice până la abatorizare şi producţie de carne, lapte sau pâine.
ZF Agrobusiness Summit 2025 - Partea I. Fermierii români au crescut prin capital şi cunoaştere. Acum, motoarele agrobusinessului sunt investiţiile şi cuvântul de ordine este cooperativa. Cel mai ambiţios plan de investiţii îl are Carmistin – peste 350 mil. euro în unităţi noi de procesare pentru următorii trei ani # Ziarul Financiar
Businessurile din agricultură, pornite iniţial din nevoile identificate de antreprenori în piaţă, au crescut prin capitalul pus la bătaie în diverse ramuri de la ferme de cereale la ferme legumicole ori zootehnice până la abatorizare şi producţie de carne, lapte sau pâine.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Transportul rutier, între presiunea electrificării şi realitatea costurilor. „România poate fi hub logistic, dar ne lipseşte drumul de fier“ # Ziarul Financiar
Sectorul de transport rutier, cel mai mare „export“ de servicii al României, intră într-o fază de transformare accelerată, în care legislaţia europeană împinge producătorii şi operatorii către reducerea emisiilor şi adoptarea tehnologiilor alternative.
