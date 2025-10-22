CJ Alba a investit 27 mil. lei în reabilitarea a 14 km de drum judeţean

16:30

NTT DATA România, subsidiara locală a gigantului japonez NTT DATA, cu afaceri de 463 mil. lei în 2024 - conform datelor de la Finanţe, a anunţat lansarea BoLo, un software universal de tip „flash bootloader”, dezvoltat de la zero de echipa de ingineri din Cluj-Napoca. Soluţia software este una critică pentru funcţionarea a miliarde de dispozitive electronice, de la sisteme industriale şi autoturisme la electrocasnice, permiţând actualizări de software sigure şi rapide.