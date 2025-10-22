Lege: Butoane de panică şi camere video în spitalele de stat şi private

04:20

Poate ți s-a întâmplat să te întrebi, mai ales după căsătorie, dacă ai putea cumpăra un apartament doar pe numele tău. Este posibil ca acel imobil să fie doar al tău, chiar dacă ești căsătorit? Sau devine automat un bun comun, indiferent pe cine este trecut în acte? Răspunsul depinde de mai mulți factori: regimul matrimonial [...]