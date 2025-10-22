Ucraina vrea să cumpere 150 de avioane Gripen din Suedia: „Pentru armata noastră sunt o prioritate"

14:40

Au fost tensiuni în ședința Coaliției de aseară. Două subiecte au fost abordate, alegerile la Capitală și pensiile speciale. PSD a cerut garanții că PNL și USR nu își vor retrage, la un moment dat, candidatul, unul în favoarea celuilalt. Ilie Bolojan le-a răspuns că nu e nevoie de anexă, fiindcă „noi ne respectăm înțelegerile”. Grindeanu a amenințat că dacă nu se respectă acest gentleman's agreement, Coaliția se rupe. Nervii au urcat la momentul discuției despre pensiile speciale. PSD a cerut un grup de lucru care să se ocupe de reformă, dar premierul consideră că nu e nevoie. Chiar Tanczos Barna le-a răspuns social-democraților că un grup de lucru înseamnă îngroparea reformei. Sorin Grindeanu s-a ridicat și a plecat din ședință.