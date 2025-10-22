Coincidență? De când cu shutdown-ul din SUA au dispărut și dârele de pe cer - Puf, Chemtrails!

20:10

Paraschiva Popa, administrator bloc Rahova: Un miros puternic, nu puteai să stai acolo. Deci nu puteai să stai de miros. Între timp, el a rămâs în subsol și eu am fost chemată că a venit băiatul de la Distrigaz, cu un detector de gaze. A intrat în bloc și piuia când a intrat în subsol. Nici nu a intrat, n-a putut să intre în subsol.