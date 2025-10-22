Bărbatul Olguței Vasilescu și-a făcut curaj: ”Am tăcut destul”

22:30

În Islanda au apărut, pentru prima oară, țânțarii, în condițiile în care încălzirea globală face țara mai ospitalieră pentru insecte. Islanda era până în această lună unul dintre puținele locuri din lume care nu aveau o populație de țânțari, ca și Antarctica. Oamenii de știință au prezis de ceva vreme că țânțarii ar putea apărea […]