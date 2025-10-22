Cu banii de un apartament în Berceni îți iei casă în Thailanda. Polonezii au început migraţia

Newsweek.ro, 22 octombrie 2025 18:50

Cu banii pe care îi dai pe un apartament, în Berceni, îți iei casă frumoasă în Thailanda. Polonezii ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
19:30
Secretul flotei-fantomă care alimentează imperiul de contrabandă cu petrol al unui cartel mexican Newsweek.ro
Secretul nescris al flotei-fantomă care alimentează imperiul de contrabandă cu petrol al unui cartel...
19:30
Curățați scurgerea chiuvetei de bucătărie cu un produs pe care îl aveți deja în casă. Costă 5 lei Newsweek.ro
Curățați scurgerea chiuvetei de bucătărie cu un produs pe care îl aveți deja în casă. Costă doar 5 l...
Acum 30 minute
19:10
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR. Noua sumă: 21.410.000.000 €. Ce a fost scos? Newsweek.ro
Comisia Europeană a aprobat, astăzi, varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență ...
Acum o oră
18:50
Cu banii de un apartament în Berceni îți iei casă în Thailanda. Polonezii au început migraţia Newsweek.ro
Cu banii pe care îi dai pe un apartament, în Berceni, îți iei casă frumoasă în Thailanda. Polonezii ...
18:40
Secretul zacuscăi ca pe vremuri. De ce trebuie să coci legumele pe plită pentru un gust ca la bunica Newsweek.ro
Secretul zacuscăi ca pe vremuri. De ce trebuie să coci legumele pe plită pentru un gust ca la bunica...
Acum 2 ore
18:20
Ce haine trebuie să speli mereu pe dos? Protejezi țesăturile și eviți decolorarea Newsweek.ro
Poate părea un pas inutil să întorci hainele pe dos înainte de a le spăla, dar această metodă este d...
18:10
Avioane americane de luptă traversează Europa. Rusia exersează evacuarea comandamentului militar Newsweek.ro
O misiune amplă CORONET a USAF traversează în prezent Europa, implicând cel puțin șase avioane-ciste...
17:50
Traficanții de droguri recurg la metode sofisticate pentru a ascunde marfa. Poliția dezvăluie Newsweek.ro
Traficanții de droguri recurg la metode tot mai sofisticate pentru a-și ascunde marfa. Polițiștii ră...
Acum 4 ore
17:30
FOTO Manelistul Jador și-a cumpărat Rolls-Royce coupe de 500.000 €. „Mi-am luat Bagaboanta acasă” Newsweek.ro
Pasionat, se pare, de mașini, manelistul și vlogger-ul Jador, care în 2023 și-a făcut cadou un SUV M...
17:30
Explozia din Rahova nu a fost provocată. Directorul Direcției de Investigații Criminale anunță Newsweek.ro
Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știri...
17:10
România are cele mai multe în comun cu Serbia și Bulgaria. Ce țări nu ne sunt pe plac? Newsweek.ro
Patru dintre primele cinci țări cele mai asemănătoare cu România au fost membre ale Pactului de la V...
16:50
Încă o capitală europeană interzice trotinetele electrice de închiriat. Creează haos în trafic Newsweek.ro
Trotinetele electrice de închiriat dispar din tot mai multe oraşe. Din 2026, acestea vor fi înterzis...
16:50
NASA a confirmat că pământul va avea două Luni până în anul 2083. Ce este un „companion ceresc” Newsweek.ro
NASA a confirmat că pământul va avea două Luni până în anul 2083. Ce este un „companion ceresc”. O l...
16:30
Zelenski face un tur european. După Norvegia și Suedia, urmează vizite la Bruxelles şi Londra Newsweek.ro
Zelenski face un tur european. După Norvegia și Suedia, urmează vizite la Bruxelles şi Londra. Preșe...
16:30
Blestemul clanului Pian: Trei frați și fiul unuia dintre ei, morți în închisoare Newsweek.ro
Frații interlopi Pian care au pus bazele temutului clan, în urmă cu peste 40 de ani, au murit după g...
16:20
Generalul Gheorghiță Vlad: &#34;România nu intră în război, dar trebuie să fim pregătiți ca pentru unul&#34; Newsweek.ro
Generalul Gheorghiță Vlad: "România nu intră în război, dar trebuie să fim pregătiți ca pentru unul"...
16:10
Budăi, atac la Bolojan: Știa că pensiile speciale nu vor fi tăiate de CCR. S-a jucat de-a demisia Newsweek.ro
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi a declarat pe pagina sa că premierul Ilie Bolojan ar fi știu...
15:50
Studiu de piață: Mașinile electrice, bani aruncați. Dai 40.000 €, o vinzi și cu 12.000 € după 3 ani Newsweek.ro
Un studiu de piață realizat în Marea Britanie arată că, având în vedere evoluția rapidă a tehnologii...
15:40
Grindeanu i-a cerut demisia lui Bolojan din cauza pensiilor speciale: „Trebuie să plece acasă” Newsweek.ro
Este blocaj în Coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să „plece acasă” da...
Acum 6 ore
15:20
„Antrenament” pentru iarnă pe Aeroportul Otopeni. Cu ce va fi spulberată zăpada de pe piste? Newsweek.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti susține că are cu ce să intervină pentru a curăța pistele î...
15:10
Restricții de trafic în București, pe 26 octombrie, în zona Catedralei Naţionale. Străzile închise Newsweek.ro
Poliţia Capitalei anunţă restricţii majore de trafic în zona Catedralei Naţionale, duminică, 26 octo...
15:00
Ultimul glonț pentru Viktor Orban. „Trage cu dinții” de summitul Trump-Putin: „Pregătirile continuă” Newsweek.ro
Premierul maghiar Viktor Orban își pune toate speranțele în concretizarea summitului dintre Trump și...
14:50
Temeri că va urma cea mai mare prăbușire a bursei din istorie. Fonduri de pensii spulberate Newsweek.ro
Bula AI de pe Wall Street este îngrijorătoare. Aceste temeri nu sunt nefondate, spune Matthias Geiss...
14:40
Daraban: Cifrele contrazic știrile pesimiste despre economia românească, dar statul trebuie reformat Newsweek.ro
După analizarea a 917.881 de bilanțuri financiar-contabile, ale firmelor din România, în cadrul TNF ...
14:30
Grindeanu știe „pe surse” că CCR a respins pensiile speciale și pe fond: „Bolojan nu a ținut cont” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu l-a criticat, miercuri, pe premierul Ilie Bolojan pentru Legea pensiilor speciale al...
14:20
Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile după jaf. Directoarea instituției va fi audiată în Senat Newsweek.ro
Muzeul Luvru s-a redeschis, la trei zile după jaf. Directoarea instituției, Laurence des Cars, va da...
14:00
Butoanele de panică, obligatorii în toate saloanele din spitale. Nicușor Dan a promulgat legea Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publ...
13:50
Bulgaria are gaze în Marea Neagră de 6.700.000.000€. „Există zăcăminte și în România” Newsweek.ro
Resursele potențiale de gaze naturale din Marea Neagră ar putea avea un impact semnificativ asupra e...
13:40
DOCUMENT CCR dezbate 6 cereri de creștere a pensiei. Care pensionari ar putea lua bani în plus? Newsweek.ro
CCR dezbate în ședința de joi 6 excepții de neconstituționalitate ridicate în chestiunea pensiilor. ...
Acum 8 ore
13:30
Românii, obligați să aibă asigurare pentru trotinetele și bicicletele electrice. Legea RCA, adoptată Newsweek.ro
Deputaţii au votat un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii...
13:10
„Elita elitelor” din serviciile secrete ruse, distrusă. Zeci de ofițeri SDF și GRU lichidați Newsweek.ro
Forțele ucrainene au anunțat lichidarea a zeci de ofițeri din cele mai secrete unități ale Federație...
12:50
Ministerul Educaţiei: Vor fi reluate studiile în programele de licenţă cu dublă specializare Newsweek.ro
Anul universitar 2025-2026 marchează reluarea studiilor în programele de licenţă cu dublă specializa...
12:40
Peste patru tone de droguri au fost distruse; două tone - scoase din piaţă Newsweek.ro
Poliţia Română a distrus peste patru tone de droguri aflate în custodie, conform procedurilor legale...
12:20
Patronatul Tinerilor Întreprinzători: Creşterea salariilor trebuie să înceapă cu micșorare taxelor Newsweek.ro
Tinerii antreprenori resimt o presiune semnificativă generată de majorarea taxelor, volatilitatea ec...
12:20
Rachetele Storm Shadow au făcut țăndări o fabrică din Rusia care producea combustibilul rachetelor Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lovit, pe 21 octombrie 2025, o fabrică chimică din regiunea Bryansk, considerat...
12:10
A murit Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români Newsweek.ro
Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români și personalitate marcantă a scenogr...
11:50
De ce nu pot fi reformate companiile de stat. Selecția managerilor cu firme de apartament Newsweek.ro
De 35 de ani reformăm companiile de stat. Cu guverne noi, miniștri și directori noi, comisii, strate...
11:50
Sindicaliștii anunță un mega-protest în fața Guvernului. Vor salarii și pensii mai mari Newsweek.ro
Sindicaliștii din marile confederații sindicale au anunțat un mega-protest în fața Guvernului, în da...
Acum 12 ore
11:30
Jaf ca în filme, în Craiova. Un bărbat mascat a intrat într-un magazin și a amenințat vânzătoarea Newsweek.ro
Un jaf ca în filme a avut loc într-o zonă centrală din Craiova. Un bărbat mascat a intrat într-un ma...
11:10
Un bărbat s-a dat căpitan SRI și a recrutat foști angajați ai MApN. Îi pregătea pentru „misiuni” Newsweek.ro
Un bărbat s-a dat căpitan SRI și a recrutat mai multe persoane inclusiv foşti combatanţi în teatrele...
11:10
Proiect: Concursurile școlare se pot desfășura online. Vizualizarea lucrării înainte de contestații Newsweek.ro
Un proiect de ordin al Ministerului Educației propune o serie de schimbări în organizarea concursuri...
11:00
VIDEO Noapte de foc în Ucraina după un atac rusesc asupra Kievului. Doi copii, printre victime Newsweek.ro
Rusia a lansat în noaptea de 21 spre 22 octombrie un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastru...
10:50
Cutremur în cea mai instabilă zonă a țării. S-a resimțit până la Iași. Ce intensitate a avut? Newsweek.ro
Cutremur în cea mai instabilă zonă a țării. Românii, întrebați dacă l-au resimțit. Institutl Națuona...
10:40
Atenționare pentru românii care merg în Singapore și fumează. S-a introdus pedeapsa capitală Newsweek.ro
Singapore a înăsprit legislația privind țigările electronice. Sancțiunile sunt extreme în cazul unor...
10:30
Noi detalii în cazul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon. Una dintre victime, dezhumate Newsweek.ro
Unul dintre pacienții care ar fi murit în condiții suspecte la Spitalul pantelimon din București, es...
10:20
Nereguli grave la spitalul unde o polițistă a murit după ce a născut natural. A fost hotel Newsweek.ro
Nereguli grave în spitalul unde o tânără polițistă a murit după ce a născut pe cale naturală. Minist...
10:10
VIDEO Cum arată și ce știe să facă Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu Android XR. 1.800 $ Newsweek.ro
Samsung a lansat Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu Android XR. E dezvoltată în parteneria...
10:00
Caz șocant în Brăila. Un șofer, fără permis, prins la volan cu 4,05 g/l alcool. Culmea, era treaz Newsweek.ro
Un bărbat de 45 de ani din Brăila a fost prins conducând fără permis și cu o alcoolemie record, de 4...
09:40
Informația care schimbă cursul anchetei în cazul exploziei din Rahova. De unde era scurgerea de gaze Newsweek.ro
Raportul preliminar al experților de la INSEMEX arată de unde era scurgerea de gaze care a dus la de...
09:40
Comuna cu 2.400 locuitori și 7.500.000 lei datorii. Primăria, 48 angajați. Primar: 9.300 lei salariu Newsweek.ro
Comuna Nadeș din județul Mureș are datorii de 7.500.000 lei la bugetul de stat conform listei public...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.