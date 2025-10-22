OTL: Anunţ pentru vânzare prin licitaţie publică
Bihoreanul, 22 octombrie 2025 18:50
Oradea Transport Local S.A., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, str. Atelierelor nr.12, cu datele de identificare: cod fiscal RO 63483 şi nr.RC J/05/1/1991 tel.0259/423.245, 0359/808.501, fax.0259/426.010, vinde, prin licitația care va avea loc la sediul societăţii, ȋn 3 noiembrie 2025, de la ora 10:00, şapte autobuze Isuzu Novociti. Informaţii suplimentare se pot obține consultând site-ul societăţii, www.otlra.ro, la secţiunea Info Parteneri/Anunţuri sau telefonic.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 5 minute
19:30
Sportul, bucuria și solidaritatea s-au întâlnit la Arena Antonio Alexe la prima ediţie a Cupei de minibaschet UP & DOWN # Bihoreanul
Meciuri de baschet 3x3 pentru toate categoriile de vârstă, dar şi mult dans au reunit mai mulţi orădeni şi bihoreni la Arena Antonio Alexe, unde cluburile Progress Oradea şi CSM Oradea au organizat prima ediţie a Cupei de minibaschet UP & DOWN. A fost vorba despre un eveniment caritabil, organizat în sprijinul Asociației Down Oradea România şi menit să aducă împreună copii, tineri și adulți într-o competiție unde sportul, bucuria și solidaritatea se întâlnesc sub același coș.
Acum o oră
19:00
Incendiu la un autocamion încărcat cu europaleți, pe centura Beiușului. Pompierii au salvat 90% din încărcătură (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un autocamion încărcat cu europaleți a fost cuprins de flăcări, miercuri după-amiază, în timp ce se deplasa pe centura Beiușului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”, incendiul a fost anunțat în dispecerat în jurul orei 17:05, iar la fața locului au fost mobilizate trei echipaje de pompieri din cadrul Secției Beiuș – două de stingere și unul de paramedici.
18:50
Oradea Transport Local S.A., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, str. Atelierelor nr.12, cu datele de identificare: cod fiscal RO 63483 şi nr.RC J/05/1/1991 tel.0259/423.245, 0359/808.501, fax.0259/426.010, vinde, prin licitația care va avea loc la sediul societăţii, ȋn 3 noiembrie 2025, de la ora 10:00, şapte autobuze Isuzu Novociti. Informaţii suplimentare se pot obține consultând site-ul societăţii, www.otlra.ro, la secţiunea Info Parteneri/Anunţuri sau telefonic.
Acum 2 ore
18:30
Noi restricții de circulație în Oradea. Traficul auto din centrul orașului va fi restricționat pe fondul unui eveniment sportiv și a manifestărilor dedicate Reginei Maria # Bihoreanul
Comisia tehnică pe probleme de circulație din cadrul Primăriei Oradea a aprobat miercuri instituirea de restricții temporare de circulație pe străzile din municipiu pentru desfășurarea unor evenimente în condiții de siguranță. Sâmbătă seară traficul auto din zona centrală va fi închis, timp de câteva ore, pe fondul competiției „Oradea Night Run”, iar săptămâna viitoare, miercuri, pentru a face loc manifestărilor ocazionate de împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României.
18:10
Performanță remarcabilă pentru Ana Berdan la Campionatul Balcanic de gimnastică ritmică de la Belgrad # Bihoreanul
Tânăra sportivă orădeană Ana Berdan a avut o evoluţie foarte bună la Campionatul Balcanic de gimnastică ritmică din Serbia, de la Belgrad, unde a reuşit să ocupe un merituos loc 4. Legitimată la LPS Bihorul şi antrenată de Alexandra Ile, Ana şi-a confirmat, astfel, încă o dată valoarea și perseverența sa.
Acum 4 ore
17:00
Omagiu Eroilor: Ștafeta Veteranilor Invictus va trece prin Oradea în drumul spre Carei, de Ziua Armatei Române (FOTO) # Bihoreanul
În preambulul Zilei Armatei, care sărbătorește an de an eliberarea Transilvaniei de Nord de sub ocupația hortistă, Ștafeta Veteranilor Invictus va trece, în drumul său spre Carei, ultima palmă de pământ eliberată, și prin Oradea. La evenimentul care omagiază Armata participă veterani din teatrele de operațiuni, dar și voluntari, militari activi și nu numai, iar cu acest prilej vor avea loc și în Oradea ceremonii militare.
16:10
Permisele de conducere se schimbă în UE: șoferii vor fi începători timp de 2 ani, actele vor fi eliberate exclusiv digital # Bihoreanul
Noi norme pentru permisele de conducere au fost aprobate de Parlamentul European pentru întreaga Uniunea Europeană. Valabilitatea permisului crește la 15 ani, sancțiunile vor fi recunoscute în toată UE, iar șoferii începători vor avea o perioadă obligatorie de probă de doi ani, timp în care penalizările vor fi mai stricte.
Acum 6 ore
15:30
Lucian Titti, pedofilul din Oradea care a profitat de doi adolescenți orfani, a fost condamnat la peste 17 ani de închisoare # Bihoreanul
Pedofilul recidivist din Oradea, Lucian Titti, judecat pentru că a abuzat doi adolescenți orfani și a filmat scenele pentru a produce materiale pornografice, a fost condamnat la 17 ani şi 10 luni de închisoare. Verdictul a fost pronunţat, miercuri, de Tribunalul Bihor care i-a impus și plata a câte 5.000 de euro despăgubiri morale pentru fiecare victimă.
14:40
Explozia blocului din București, provocată de o scurgere de gaze din subteran. Cseke a anunțat că statul va construi un nou imobil # Bihoreanul
Un raport preliminar al INSEMEX arată că deflagrația din blocul bucureștean a fost produsă de o scurgere de gaze în subteran, în afara imobilului, și care este posibil să fi fost provocată de un scurtcircuit electric. Gazele au urcat pe conductele din bloc, iar la etajul 5 s-au oprit, pentru că aerisirea era înfundată. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că blocul va trebui demolat, iar o clădire nouă va fi construită de Stat, dar deocamdată nu se știe ce statut vor avea în noul imobil proprietarii despăgubiți.
14:20
Percheziții în Bihor și Cluj într-un dosar de evaziune fiscală și tăieri ilegale de arbori. Ținta: un afacerist din Bulz # Bihoreanul
Au fost percheziții de amploare în Bihor și Cluj, într-un dosar cu evaziune fiscală și tăieri ilegale de arbori: polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au descins la un cunoscut om de afaceri din zonă, specializat pe exploatări lemnoase şi comerţ cu materiale lemnos. Prejudiciul cauzat bugetului statului depăşeşte 100.000 euro.
Acum 8 ore
13:30
Grindeanu: Bolojan trebuie „să suporte consecințele politice” și „să plece”. PSD-iștii, furioși că premierul nu vrea „grup de lucru” pentru altă lege privind pensiile magistraților # Bihoreanul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că premierul Ilie Bolojan va trebui „să suporte consecințele politice ale propriilor decizii” dacă proiectul privind reforma pensiilor magistraților va fi respins din nou de CCR și că în această situație Guvernul va „trebui să plece”. Grindeanu a făcut aceste declarații după ce a propus „un grup de lucru” și „dialog” cu magistrații, dar premierul nu a fost de acord cu propunerile, care pot amâna soluționarea problemei, astfel că reprezentanții PSD au părăsit ședința coaliției de guvernare.
12:10
„O pălincă cu miere doar amețește omul, nu vindecă”. Interviu cu dr. Daniela Rahotă, director executiv al DSP Bihor # Bihoreanul
A venit, odată cu toamna, un nou sezon de viroze, de la banale infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu nas înfundat și dureri de gât, până la pneumonii și gripe care ne pot „scoate din circuit”. Ce înseamnă răcelile, cum se deosebesc unele de altele, care sunt cele care pot produce complicații și ce trebuie să facă o persoană care are febră mare ori căreia doar îi „curge nasul”, explică pentru cititorii BIHOREANULUI directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Bihor, dr. Daniela Rahotă.
Acum 12 ore
11:10
Percheziții DIICOT, inclusiv în Bihor! Fals „căpitan SRI” a pus pe picioare o structură secretă de spionaj (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Șapte percheziții au avut loc miercuri dimineață în Bihor, Arad, Timiș și Hunedoara, într-un caz halucinant instrumentat de DIICOT Alba Iulia. Procurorii au descoperit un bărbat care s-a dat drept ofițer al Serviciului Român de Informații, a recrutat foști militari și posesori de arme și a organizat o așa-zisă „structură secretă” de culegere de informații și misiuni sub acoperire. Suspectul nu e la prima „reprezentație”: Teodor Manuel Isfan, un arădean de 26 de ani, are deja o condamnare pentru că s-a dat drept polițist, iar în trecut a fost prins jucând roluri de diplomat și chiar guru.
10:40
Oradea a împlinit 912 ani, iar pentru onorabila vârstă arată foarte bine. Serbarea urbei a scos în stradă zeci de mii de orădeni mândri de orașul lor. Dacă așezarea aproape milenară este reînnoită și atractivă pentru cei care o vizitează, băștinașii nu și-au pierdut, totuși, din apucăturile provinciale. Suntem departe de vibrația din Cluj sau Timișoara, și probabil că va mai dura până să intrăm în liga orașelor importante.
09:50
Oradea la pas: În loc să suplimenteze tramvaiele de FestiFall, municipalitatea le-a oprit pe toate # Bihoreanul
Ediția din acest an a FestiFall, sărbătoarea dedicată zilei Oradiei, a adunat zeci de mii de oameni în centrul orașului, mai ales seara, când au performat artiștii stradali și au avut loc concertele din Piața Unirii. Primăria a restricționat traficul rutier în zonă, dar, spre deosebire de edițiile precedente, când a cerut OTL să suplimenteze garniturile de tramvaie, așa încât oamenii să ajungă și să plece de la distracție cât mai ușor, de data asta n-a mai pus societatea de transport public la treabă.
09:00
„Sunt printre noi”: Problema complicității școlii cu Securitatea comunistă, ridicată de doi specialiști CNSAS, la Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Sala de conferințe a Muzeului Țării Crișurilor s-a dovedit neîncăpătoare marți, cu prilejul unui eveniment aparte: proiecția filmului „Anul Nou care n-a fost” și o dezbatere pe teme de comunism la care au participat doi specialiști din cadrul CNSAS, Germina Nagâț și Andrei Galiță. Pe lângă că le-au dezvăluit celor mai tineri dintre orădeni cum acționa poliția politică din anii comunismului, cei doi le-au dat și de gândit, punând pe masă încă o problemă nerezolvată în cei 35 de ani trecuți de la Revoluție: complicitatea profesorilor cu securiștii.
08:10
Opt ore: Anchetă la Spitalul Beiuş, unde o bătrână a fost lăsată fără ajutor până când a intrat în comă, iar apoi a murit # Bihoreanul
Anchetă penală şi disciplinară la Spitalul Beiuş, după ce o femeie de 79 de ani a fost „uitată” în salon, cu orele, până când a intrat în comă. Victima, Iuliana Zdrâncă, a fost găsită inconştientă de fiica ei, motiv pentru care o infirmieră a sunat la 112 chiar din spital pentru a cere ajutor, dar era tardiv, femeia decedând o zi mai târziu la Spitalul Judeţean din Oradea.
Acum 24 ore
20:30
CSM CSU Raiffeisen Oradea întâlneşte CSM Corona Braşov de două ori în această săptămână # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea vor disputa, în această săptămână, două jocuri cu cei de la CSM Corona Braşov. Mai întâi, miercuri seara, de la ora 19, cele două echipe se vor întâlni la Braşov, în cadrul etapei a 2-a din Grupa C a FIBA Europe Cup, pentru ca ulterior, sâmbătă, de la ora 18, să joace la Oradea, în Liga Naţională.
Ieri
19:00
CAPDD Bihor: Proiectul pentru conservarea biodiversității în Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, încheiat după aproape opt ani # Bihoreanul
25 de specii de păsări au fost găsite în Defileul Crișului Repede - Valea Iadului, în urma unui proiect realizat de Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă (CAPDD) Bihor și ajuns acum la final.
18:20
Prestaţii bune pentru tinerii luptători de la LPS Bihorul la turneul internaţional „Georg Lurich” din Estonia # Bihoreanul
Tinerii luptători de la LPS Bihorul Oradea au participat în Estonia la unul dintre cele mai puternice turnee ale sfârşitului de an la categoriile U13, U15 şi U17 şi unde au avut evoluţii apreciate, ei oprindu-se în sferturile de finală, la un singur tur de medalii. Elevii antrenorului Nelu Sandu Pop rămân toată săptămâna la stagiul de pregătire la care participă cei mai buni 200 de tineri luptători din Europa.
18:10
Incendiu violent la o casă din Rontău: Șase copii și doi adulți au reușit să iasă la timp (FOTO) # Bihoreanul
Un incendiu violent a izbucnit marți după amiază la o casă din localitatea bihoreană Rontău. O familie formată din șase copii și doi adulți a reușit să se salveze la timp, dar locuința lor, construită pe circa 100 de metri pătrați, a fost mistuită de flăcări.
17:40
Compania de Apă Oradea anunță lansarea campaniei de informare a populației denumită „Nepăsarea costă!” # Bihoreanul
Campania de informare are ca scop conștientizarea tuturor utilizatorilor serviciilor de apă și canalizare despre impactul negativ pe care îl are aruncarea în toaletă a deșeurilor. Aceste practici pun în pericol funcționarea eficientă a infrastructurii, prin avarii repetate, și pot contribui la creșterea tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare.
17:30
Casa Darvas–La Roche devine „Casa cu nări aurii”, într-o expoziție deschisă de Fundația Art Encounters și Oradea Heritage (FOTO) # Bihoreanul
Casa Darvas–La Roche, una dintre cele mai spectaculoase bijuterii arhitecturale din Oradea, va fi deschisă integral publicului pe 7 noiembrie, printr-o amplă expoziție de artă contemporană și modernă intitulată „Casa cu nări aurii”, organizată de Fundația Art Encounters în parteneriat cu Oradea Heritage.
17:00
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj a serviciilor secrete ruse. Planul era ca doi ucraineni să incendieze o clădire din București # Bihoreanul
Serviciul Român de Informații a anunțat marți că a dejucat o operațiune de sabotaj instrumentată de Federația Rusă pe teritoriul României. Doi cetățeni ucraineni, coordonați de agenți ai serviciilor secrete ruse, au încercat să distrugă un sediu al companiei ucrainene de curierat Nova Post din București.
16:30
Au luat viteză! Constructorii forează pentru fundarea pasajului peste DN 79 Oradea – Arad, între ERA și OSC (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările pentru construirea pasajului rutier peste girația dintre centrele comerciale ERA Shopping Center și Oradea Shopping City se desfășoară în ritm alert, în mai puțin de o lună de la începerea lor constructorii începând forarea pentru piloții care îl vor susține. În curând încep lucrările și la pasajul pe sub girația dintre Calea Aradului și centura Oradiei.
16:30
Analiză Storia: În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu, iar în Oradea s-au scumpit cu 88% # Bihoreanul
În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu, iar în Oradea s-au scumpit cu 88%. Evoluția salariilor medii nete (+75%) a depășit ușor ritmul de creștere al prețurilor medii ale apartamentelor (+73%).
16:10
Dacă te uiți la felul în care cumperi online, observi rapid că multe dintre alegerile tale trec printr-un marketplace România. Indiferent dacă e vorba de electronice, haine sau produse pentru casă, ai devenit obișnuit să compari rapid ofertele mai multor vânzători într-un singur loc. Această comoditate a schimbat modul în care faci cumpărături, dar și modul în care companiile își construiesc strategiile de vânzare.
16:00
Magistraţii din Bihor revin la lucru după decizia Curţii Constituţionale. Judecătorii şi procurorii suspendă protestul # Bihoreanul
Judecătorii şi procurorii din Bihor au hotărât să suspende protestele şi să reia activitatea, în urma deciziei Curţii Constituţionale care a declarat neconstituţională legea privind modificarea pensiilor de serviciu. Începând de miercuri, 22 octombrie, magistraţii vor reveni în sălile de judecată.
15:10
Rețea de fraude cu incendii provocate intenționat: șase persoane și patru firme din Bihor, trimise în judecată pentru înșelăciune și falsuri # Bihoreanul
Șase persoane și patru firme au fost trimise în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, după ce procurorii au descoperit că au încasat fraudulos peste un milion de lei de la companii de asigurări și au mai cerut încă 2,5 milioane de lei, folosind o schemă ingenioasă: incendierea unor transporturi cu produse de lux.
14:50
Două noi focare de pestă porcină africană în Bihor. În total, în județ mai sunt patru focare de boală, în localități unde DSVSA a instituit interdicții # Bihoreanul
În județul Bihor sunt active patru focare de pestă porcină africană, în trei localități, astfel că au fost impuse restricții privind, între altele, transportarea porcilor fără aviz veterinar. Două focare au fost identificate recent, după ce altele două au fost asanate de specialiștii DSVSA Bihor. Aceștia au aplicat și 17 sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de sănătate animală, după controale în cabinete veterinare, exploatații comerciale, unități farmaceutice și unități de nutriție animală.
14:30
TERMOFICARE ORADEA SA angajează 5 electricieni tură în cadrul Secției Electric-PRAM-AMC, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
14:20
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de miercuri 22.10.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unui nou branșament de apă pe strada Calea Clujului, lucrări executate de către antreprenorul SC IGNA CONSTRUCT SRL, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 11.00 şi 15.00.
14:00
Echipa de handbal masculin CSM Oradea a suferit prima înfrângere din actuala ediţie de campionat, după ce luni seară a fost învinsă la Făgăraş de echipa gazdă, în derby-ul etapei. Formaţia din judeţul Braşov s-a impus cu scorul de 35-28, după ce a condus şi la pauză. Totuşi, în pofida înfrângerii, elevii antrenorului Cosmin Liberţ rămân pe prima poziţie a clasamentului.
13:40
Direcția de Sănătate Publică Bihor: crește numărul virozelor respiratorii diagnosticate în județ, precum și al cazurilor de Covid # Bihoreanul
Pe măsură ce toamna își intră în drepturi se înmulțesc răcelile: pentru a treia săptămână consecutiv, crește numărul bihorenilor diagnosticați cu gripă, pneumonii și infecții acute ale căilor respiratorii superioare, după cum arată datele culese de la medicii din județ de către Direcția de Sănătate Publică Bihor. De asemenea, este în creștere semnificativă și numărul cazurilor de Covid, cu peste 70%.
13:20
Anchetă extinsă în dosarul Nordis: peste 300 de noi plângeri, prejudiciul urcă la 75 de milioane de euro # Bihoreanul
Procurorii DIICOT au extins ancheta în dosarul Nordis, după ce au fost depuse alte 300 de plângeri penale, care adaugă un prejudiciu suplimentar de aproape 36 de milioane de euro, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media.
13:00
O firmă din Cluj primește 11 milioane de euro pentru a dezvolta roboți de livrare autonomi # Bihoreanul
Startup-ul românesc .lumen, care recent a lansat ochelari cu inteligență artificială dedicați persoanelor nevăzătoare, a obținut o finanțare de 11 milioane de euro pentru un proiect în care și-a propus să creeze roboți autonomi pentru livrări urbane.
12:20
Circuitul Oradea Joacă Padel se pregăteşte de cea de-a 10-a etapă, care va avea loc în acest weekend, în perioada 25-26 octombrie, și pentru care organizatorii anunţă că se pot face înscrieri. Acestea au loc la toate cele cinci niveluri, pe platforma rankedin.com.
12:20
Accidentul soldat cu doi morți pe Centura Beiușului: șoferul de 85 de ani nu a oprit la Stop # Bihoreanul
Poliția Bihor a făcut publice primele date ale anchetei, în urma cercetărilor făcute la fața locului în cazul accidentului soldat cu doi morți, produs luni seară pe Centura Beiuș
11:10
Tânărul trotinetist care a rănit cu un cuțit un bărbat în Oradea a fost reținut pentru 24 de ore # Bihoreanul
Tânărul trotinetist de 19 ani din Oradea care l-a tăiat cu un cuțit pe un bărbat în timpul unei altercații izbucnite luni după-amiază a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Ceilalţi doi adolescenți implicaţi în incident sunt cercetați în libertate.
10:00
Elevi din Oradea și Germania, împreună prin educație: un nou schimb de experiență între Liceul German Friedrich Schiller și Liceul Evanghelic din Tharandt (FOTO) # Bihoreanul
Parteneriatul educațional dintre Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller” din Oradea și Liceul Evanghelic din Tharandt, Germania, continuă să ofere experiențe valoroase pentru elevi și profesori. Cele două instituții colaborează de mai mulți ani, organizând anual două mobilități care promovează comunicarea în limba germană, prietenia și înțelegerea interculturală.
09:30
12 percheziții DNA au loc, marți dimineață, în mai multe județe din țară, inclusiv în municipiul Oradea, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 29 milioane lei.
09:00
Ridică-te și umblă: Parcarea Spitalului de Recuperare din Felix, rezervată numai pentru angajați, nu și pentru pacienți # Bihoreanul
La Spitalul Clinic de Recuperare Băile Felix, unde ajung zilnic pacienți cu probleme locomotorii, regula e simplă: dacă vrei tratament, „ridică-te și umblă!”. Parcarea din curtea unității, cu aproximativ 50 de locuri, e rezervată pentru angajați, iar accesul e blocat cu barieră și cu un indicator „Accesul interzis”. Prin urmare, bolnavii și aparținătorii sunt nevoiți să parcheze pe marginea DN 76, fără treceri de pietoni în apropiere, și să traverseze șoseaua cum pot, chiar dacă unii merg în baston, cârje ori scaun cu rotile.
08:40
Concert coral la Catedrala romano-catolică și o nouă seară muzicală Kaganovskiy la Palatul Episcopal # Bihoreanul
Episcopia Romano-Catolică de Oradea anunță mai multe evenimente în perioada următoare. Miercuri, 22 octombrie 2025, de la ora 19.00, Catedrala Romano-Catolică din Oradea va găzdui un concert de excepție susținut de Corul Sol Oriens din Debrețin, ansamblu coral care împlinește 35 de ani de activitate. Sub bagheta dirijorului Ádám Mike, corul va oferi publicului un repertoriu impresionant, de la compozitori renascentiști până la autori contemporani, precum Tallis, Byrd, Liszt, Pärt sau Kodály.
08:00
Pervers în halat: Două tinere din Bihor au fost agresate sexual de un bărbat care se dădea kinetoterapeut # Bihoreanul
Două tinere din Bihor au fost agresate sexual de un bărbat care se dădea kinetoterapeut, în timpul unor ședințe la care voiau să-și trateze... genunchii. Fost condamnat pentru tâlhărie și absolvent doar al unui curs banal de masaj de întreţinere, Ioan Stelian Macai s-a autointitulat „specialist în osteopatie și posturologie” şi îşi trata clienţii într-o cameră din propriul apartament.
20 octombrie 2025
23:10
Bolojan, după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Reforma rămâne o necesitate. Nu Guvernul are nevoie de ea, ci România” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a reacționat luni seară după decizia Curții Constituționale a României (CCR), care a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) asupra legii privind reforma pensiilor magistraților. Bolojan a precizat că verdictul Curții vizează o problemă „procedurală”, nu de fond, și a subliniat că Guvernul va relua procesul legislativ, întrucât reforma rămâne o necesitate, iar „nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu”.
21:20
„Năpasta”, o nouă premieră la Teatrul Regina Maria. Regizoarea Denisa Irina Vlad: „Nimeni nu este profund bun sau profund rău” (FOTO) # Bihoreanul
Premiera spectacolului „Năpasta”, singura piesă scrisă în registru tragic a lui I.L. Caragiale, va avea loc miercuri la Sala Mare a Teatrului Regina Maria. Piesa regizată de Denisa Irina Vlad aduce în prim-plan o dramă intensă despre dorință, crimă, remușcări și răzbunare.
20:50
Două autoturisme în care se aflau cinci persoane au fost implicate, duminică seara, într-un accident grav produs pe centura ocolitoare a municipiului Beiuș, la intersecția cu drumul județean 764F.
20:20
Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, din cadrul municipalităţii orădene, distribuie de luni cererile pentru ajutorul de încălzire. Solicitanţii vor depune la DASO formularele completate începând cu prima săptămâna din noiembrie. Sprijinul financiar pentru sezonul rece 2025 - 2026 se va acorda în funcţie de veniturile solicitantului şi sistemul de încălzire folosit. Termenul de depunere a dosarelor este 20 noiembrie, dar acestea pot fi depuse şi ulterior, caz în care ajutorul se va acorda doar pentru lunile ulterioare înregistrării documentelor.
19:50
Recitalul „Destine în oglindă”, care va avea loc miercuri la Filarmonica Oradea, va reuni lucrări de Chopin și Schumann, în interpretarea pianistului Bogdan Bohuș, iar concertul „Tabouri sonore” de joi îl va aduce pe scenă pe dirijorul taiwanez Chih Yuan Michael Chang și pe violonistul Sebastian Tegzeșiu pentru lucrări de Bartók, Mozart și Ceaikovski.
19:40
Renunţarea la zahăr rafinat nu e doar modă, ci devine din ce în ce mai des o soluţie pentru stil de viaţă echilibrat. Zahărul rafinat nu aduce beneficii reale pentru sănătate, dimpotrivă, însă gustul dulce este iubit de mulţi, astfel că devine dificilă renunţarea la acesta. Soluţia? Gustări dulci fără zahăr rafinat, în cantităţi moderate, c-un strop de miere, fructe sau îndulcitori naturali. Dacă medicul permite, desigur.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.