Charles al III-lea se roagă cu Leon al XIV-lea. E prima întâlnire dintre un rege britanic și un papă, în ultimii 500 de ani

17:10

Dominic Fritz a declarat la Digi24, miercuri, că pare să devină un ritual ca PSD să amenințe că iese de la guvernare, după ce în ședința coaliției de marți social-democrații au cerut un grup de lucru care să se ocupe de reforma pensiilor speciale ale magistraților, subiectul fiind unul care a crescut tensiunile, moment în care Sorin Grindeanu a părăsit întâlnirea. Șeful USR a mai spus că guvernul Bolojan nu trebuie să se lase șantajat de unii magistrați care nu vor să renunțe la privilegiile lor.