Zi istorică la bursă: BET sparge 22.000 de puncte la nou maxim istoric, Petrom urcă la o valoare record şi se distanţează cu 2 mld. lei de Hidroelectrica, oferta Cris-Tim sparge toate recordurile cu ordine de 3 mld. lei pe retail, adică subscriere de 4.147%

Producătorii de bere au investit, în ultimii ani, în noi capacităţi de producţie pentru a se pregăti pentru o eventuală creştere a consumului. Totuşi, consumul de bere a stagnat sau chiar a înregistrat o scădere în ultimii ani, din cauza unei cereri mai mici. În ultimii doi ani, producţia de bere a stagnat la circa 15 milioane de hectolitri şi a evitat cu greu un declin până la minimul ultimilor 20 de ani, cel raportat în 2014.