Trăim în țara în care dacă împingi pe cineva ajungi la închisoare. Dar în tragedia din Rahova — 3 oameni morți, 15 răniți, pagube de peste 10 milioane de euro — nu e nimeni arestat. Nimeni!

23:30

La fel cu propaganda cu imigrația și cu tolerarea păcatelor împotriva firii, propaganda donării nu organe nu se face în restul lumii cu atâta asiduitate cât în zonele creștine unde se mizează pe o falsă înțelegere a ideii de milă și a ideii de jertfă de sine, sau în zonele atee, unde omul e considerat fără valoare și fără veșnicie, sau în zonele needucate sau