PS News la Strasbourg. Negrescu: „Vom putea menține temporar capacitățile pe cărbune, așteptăm răspunsul Comisiei”
PSNews.ro, 22 octombrie 2025 19:20
Invitat în ediția specială a emisiunii „Puterea Știrilor” difuzată din Parlamentul European, europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al PE, a anunțat că România a solicitat sprijin financiar suplimentar din partea Comisiei Europene, în contextul prețurilor ridicate la energie. Negrescu a explicat că demersul are scopul de a susține tranziția energetică, fără a închide brusc capacitățile de […] Articolul PS News la Strasbourg. Negrescu: „Vom putea menține temporar capacitățile pe cărbune, așteptăm răspunsul Comisiei” apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
19:20
Primar din Vaslui: „Datoriile acumulate ne obligă la concedii fără plată. Guvernul ne face țapi ispășitori” # PSNews.ro
Primarul comunei Şuletea, din judeţul Vaslui, va trimite prin rotaţie angajaţii instituţiei în concediu fără plată pentru a reuşi să plătească sumele datorate de primărie la bugetul de stat, transmite Mediafax. Edilul a precizat că măsura îl include şi pe el şi că reprezintă singura soluţie pentru ca primăria să poată plăti către bugetul de […] Articolul Primar din Vaslui: „Datoriile acumulate ne obligă la concedii fără plată. Guvernul ne face țapi ispășitori” apare prima dată în PS News.
19:20
PS News la Strasbourg. Negrescu: „Vom putea menține temporar capacitățile pe cărbune, așteptăm răspunsul Comisiei” # PSNews.ro
Invitat în ediția specială a emisiunii „Puterea Știrilor” difuzată din Parlamentul European, europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al PE, a anunțat că România a solicitat sprijin financiar suplimentar din partea Comisiei Europene, în contextul prețurilor ridicate la energie. Negrescu a explicat că demersul are scopul de a susține tranziția energetică, fără a închide brusc capacitățile de […] Articolul PS News la Strasbourg. Negrescu: „Vom putea menține temporar capacitățile pe cărbune, așteptăm răspunsul Comisiei” apare prima dată în PS News.
19:20
Iarna 2025 se anunță istorică: meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din ultimul secol # PSNews.ro
Vortexul polar se intensifică. Iarna care urmează ar putea fi una atipică. Experții de la severe-weather.eu avertizează că vortexul polar se intensifică rapid în stratosferă, la o altitudine de aproximativ 30 de kilometri. Structura sa, asemănătoare unui ciclon cu un nucleu rece, a fost deja observată de sateliții meteorologici deasupra Polului Nord. Fenomenul este considerat unul atipic […] Articolul Iarna 2025 se anunță istorică: meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din ultimul secol apare prima dată în PS News.
19:20
Secretarul de stat, Marco Rubio va călători în Israel pentru a se întâlni cu premierul Benjamin Netanyahu, în contextul eforturilor administrației Trump de a consolida acordul de încetare a focului din Gaza, potrivit AP. Secretarul de stat, Marco Rubio urmează să sosească în Israel pentru o vizită oficială în care va discuta cu premierul Benjamin […] Articolul Marco Rubio merge în Israel pentru discuții cu Benjamin Netanyahu apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Partidele trebuie să se concentreze pe bunăstarea cetățenilor, nu pe ce scrie în statut – senator PNL # PSNews.ro
Mihai Coteț critică ferm declarațiile iresponsabile ale unor politicieni, referindu-se la cei care minimalizează problema deficitului, deși PSD, ca și PNL, a fost la guvernare în ultimul deceniu. Senatorul PNL susține că nu poți cere încredere din punct de vedere economic atunci când negi responsabilitatea pentru situația curentă. „Nu poți să crezi pe cineva […] Articolul VIDEO Partidele trebuie să se concentreze pe bunăstarea cetățenilor, nu pe ce scrie în statut – senator PNL apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:20
Procurorii de la Parchetul General suspendă protestul după ce Curtea Constituțională a României a declarat, pe 20 octombrie, că Legea pentru modificarea pensiilor de serviciu este neconstituțională. Având în vedere comunicatul Curții Constituționale a României din data de 20 octombrie 2025, prin care s-a anunțat admiterea obiecției de neconstituționalitate formulate de Înalta Curte de Casație și […] Articolul Procurorii de la PÎCCJ renunță la protest după ce legea pensiilor a căzut la CCR apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO PS News la Strasbourg. 250 de milioane de euro pentru România! Victor Negrescu, întâlnire cu Ursula von der Leyen # PSNews.ro
Invitat în emisiunea „Puterea Știrilor”, transmisă din Parlamentul European de la Strasbourg, europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a vorbit despre prioritățile reuniunii Consiliului European din 23 octombrie, la care va participa și președintele României, Nicușor Dan. Negrescu a subliniat importanța consolidării apărării europene și a poziției României în planul strategic al Uniunii. […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg. 250 de milioane de euro pentru România! Victor Negrescu, întâlnire cu Ursula von der Leyen apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO „La Washington ajung mai greu informațiile”. Voiculescu: Nu mi-ar fi plăcut să văd țara mea invitându-l pe Putin # PSNews.ro
Europarlamentarul Vlad Voiculescu, invitat la Puterea Știrilor, a analizat poziția lui Viktor Orban în Uniunea Europeană și relația sa cu Donald Trump, subliniind că Ungaria a pierdut respectul capitalelor europene din cauza politicilor sale. „Viktor Orban are o poziție care nu mai lasă loc de nuanțe, nici acasă, nici la Bruxelles. Poate la Washington ajung […] Articolul VIDEO „La Washington ajung mai greu informațiile”. Voiculescu: Nu mi-ar fi plăcut să văd țara mea invitându-l pe Putin apare prima dată în PS News.
18:20
Dan: Viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta schimbările fundamentale ale contextului global de securitate # PSNews.ro
Definiţia extinsă a securităţii cuprinde astăzi şi stabilitatea economică, competiţia tehnologică, dar şi rezilienţa societăţii şi a instituţiilor, iar viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta aceste schimbări fundamentale ale contextului global şi va exprima felul în care România înţelege să se adapteze noilor provocări, a subliniat, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a […] Articolul Dan: Viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta schimbările fundamentale ale contextului global de securitate apare prima dată în PS News.
18:20
ANALIZĂ Războiul USR-Salrom pentru privatizarea grafitului: România riscă să piardă miliarde de euro # PSNews.ro
De când USR a preluat Ministerul Economiei, prin instalarea lui Radu Miruță, Salrom a fost ținta unor numeroase atacuri din partea politicienilor. Războiul dintre USR și Salrom este despre controlul resurselor de grafit pe care le are România, iar politicienii din USR urmăresc de mai mulți ani listarea la bursă. De la proiectul lui Năsui, […] Articolul ANALIZĂ Războiul USR-Salrom pentru privatizarea grafitului: România riscă să piardă miliarde de euro apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:10
Analiză PS News despre prezența primarilor pe Facebook în Octombrie 2025. Cine comunică constant (Boc, Vasilescu, Fritz) și cine tratează digitalizarea ca pe o obligație formală. Cuprins: Introducere: Testul de normalitate al primarilor de municipii reședință de județ Top 3: Primari comunicatori – eroii digitali în miezul mandatului Blocul PNL & afiliații: De la mobilitate […] Articolul EXCLUSIV PS News Primarii și Facebook: Linia întâi digitală a guvernanței locale apare prima dată în PS News.
17:10
Consultantul politic Cristian Andrei a scris miercuri, 22 octombrie, pe pagina sa de Facebook, că soarta Congresului PSD a fost deja „rezolvată”, iar pe cale de consecință PSD nu s-a mai opus organizării alegerilor la Primăria București. „Luni s-a închis și rezolvat soarta Congresului PSD. Va fi un singur candidat la Președinte, cu o negociere internă care a închis disputele […] Articolul Consultant politic, despre Congresul PSD: „Soarta lui este deja rezolvată” apare prima dată în PS News.
17:10
Sorin Grindeanu susține că știe ”pe surse” că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond # PSNews.ro
Președintele PSD a declarat, miercuri, că a aflat „pe surse” că legea privind pensiile magistraților ar fi fost respinsă de Curtea Constituțională și pe conținut, dacă ar fi avut avizul CSM și s-ar fi trecut de analiza pe formă. Grindeanu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a avut un dialog cu magistrații și […] Articolul Sorin Grindeanu susține că știe ”pe surse” că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond apare prima dată în PS News.
17:10
Contribuția la Pilonul II ar putea crește la 6% până în 2027. Proiectul va intra în comisiile Senatului # PSNews.ro
Majorarea contribuției la fondurile de pensii private obligatorii ar crește acumulările celor 8,4 milioane de participanți, în acord cu angajamentele asumate de România prin PNRR. Propunerea legislativă care modifică legea fondurilor de pensii administrate privat prevede o creștere etapizată a contribuției la Pilonul II: 5,25% începând din 1 ianuarie 2026 și 6% din 1 ianuarie 2027. […] Articolul Contribuția la Pilonul II ar putea crește la 6% până în 2027. Proiectul va intra în comisiile Senatului apare prima dată în PS News.
17:10
Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan dacă reface reforma pensiilor magistraților ”fără dialog” # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că premierul Ilie Bolojan trebuie să plece acasă dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, transmite Agerpres. Este cea mai dură ieșire a lui Grindeanu […] Articolul Sorin Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan dacă reface reforma pensiilor magistraților ”fără dialog” apare prima dată în PS News.
17:10
Eurodeputații români din principalele grupuri proeuropene, foarte critici cu președinta CE la dezbaterea agendei CE # PSNews.ro
Eurodeputatul român Rareș Bogdan (PNL) și colegii săi Dan Nica și Maria Grapini (PSD) au avut mesaje foarte critice miercuri pentru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentul European, transmițându-i, printre altele, să nu se atingă de banii fermierilor europeni și că nu este ”trimisa lui Dumnezeu”. Intervențiile șefului delegației României în […] Articolul Eurodeputații români din principalele grupuri proeuropene, foarte critici cu președinta CE la dezbaterea agendei CE apare prima dată în PS News.
17:10
Locatarii blocului din Rahova, revoltați: statul le reconstruiește apartamentele, dar îi transformă în chiriași # PSNews.ro
Locatarii blocului din cartierul Rahova, distrus parțial de explozia produsă recent, sunt nemulțumiți după ce au aflat că statul le va reconstrui apartamentele, dar le va oferi doar în regim de închiriere, cu posibilitatea de cumpărare ulterioară, transmite Digi24. Oamenii spun că au plătit o viață întreagă pentru aceste locuințe și consideră nedrept faptul […] Articolul Locatarii blocului din Rahova, revoltați: statul le reconstruiește apartamentele, dar îi transformă în chiriași apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Vlad Voiculescu: Bugetul Uniunii este insuficient pentru nevoile reale privind politica de sănătate și vecinătate # PSNews.ro
Europarlamentarul Vlad Voiculescu susține inițiativele de majorare a fondurilor europene, inclusiv propunerea colegului său de coaliție privind vecinătatea estică, dar atrage atenția că bugetele actuale sunt fundamental insuficiente pentru a acoperi nevoile reale, cum ar fi cele ale Republicii Moldova. „Am cerut, la rândul nostru, în grupul EU, creșteri de bugete nu numai […] Articolul VIDEO Vlad Voiculescu: Bugetul Uniunii este insuficient pentru nevoile reale privind politica de sănătate și vecinătate apare prima dată în PS News.
16:00
Eurostar, achiziție spectaculoasă de trenuri: „Vom conecta marile orașe aflate la mai puțin de cinci ore de călătorie” # PSNews.ro
Eurostar a finalizat o tranzacție în valoare de 2 miliarde de euro pentru achiziționarea de trenuri de ultimă generație de la Alstom, care vor constitui coloana vertebrală a expansiunii sale către Geneva și Frankfurt. Grupul va primi prima livrare de șase modele Alstom Avelia Horizon cu două etaje în 2031 și a comandat în total […] Articolul Eurostar, achiziție spectaculoasă de trenuri: „Vom conecta marile orașe aflate la mai puțin de cinci ore de călătorie” apare prima dată în PS News.
16:00
Cum a reușit o comună din România, cu 2400 de locuitori, să adune datorii la bugetul de stat de 1.500.000 de euro # PSNews.ro
Primăria Nadeș, din județul Mureș, este campioană la datorii, în contextul în care Guvernul îndeamnă la austeritate. Instituția datorează bugetului de stat 1,5 milioane de euro și are o organigramă cu 48 de angajați, în timp ce edilul comunei cu 2400 de locuitori încasa, anul trecut, un salariu net de 9.300 de lei, potrivit Newsweek. Ultima […] Articolul Cum a reușit o comună din România, cu 2400 de locuitori, să adune datorii la bugetul de stat de 1.500.000 de euro apare prima dată în PS News.
16:00
VIDEO Mihai Coteț, despre un candidat comun la Primăria Capitalei: „Nu este o variantă câștigătoare” # PSNews.ro
Partidul Național Liberal pledează pentru susținerea propriilor candidați la alegerile locale, a afirmat Senatorul PNL Mihai Coteț, în cadrul ediției de joi, 16 octombrie, a emisiunii Puterea Știrilor. „Una peste alta, eu cred că fiecare partid își va susține propriul candidat, și așa este și corect. Iar după experiența pe care am avut-o cu […] Articolul VIDEO Mihai Coteț, despre un candidat comun la Primăria Capitalei: „Nu este o variantă câștigătoare” apare prima dată în PS News.
16:00
STENOGRAME. Pensiile speciale, motiv de râcă în Coaliție. Barna: „Dacă facem un grup de lucru, am îngropat subiectul” # PSNews.ro
Au fost tensiuni în ședința Coaliției de aseară, transmite Digi 24. Două subiecte au fost abordate, alegerile la Capitală și pensiile speciale. PSD a cerut garanții că PNL și USR nu își vor retrage, la un moment dat, candidatul, unul în favoarea celuilalt. Ilie Bolojan le-a răspuns că nu e nevoie de anexă, fiindcă „noi […] Articolul STENOGRAME. Pensiile speciale, motiv de râcă în Coaliție. Barna: „Dacă facem un grup de lucru, am îngropat subiectul” apare prima dată în PS News.
16:00
Sorin Grindeanu, noi detalii din culisele coaliției: „Am primit o doză mare de orgoliu și transmisiuni live” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD revine cu noi detalii din culisele ședinței coaliției de marți. Sorin Grindeanu spune că, după propunerea înființării unui grup de lucru pe reforma pensiilor magistraților, a primit în schimb „o doză mare de orgoliu și transmisiuni live”. „Am venit cu această propunere de a face acest grup de lucru rapid, în […] Articolul Sorin Grindeanu, noi detalii din culisele coaliției: „Am primit o doză mare de orgoliu și transmisiuni live” apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:00
Vicepreședintele american JD Vance s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu la Ierusalim # PSNews.ro
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a sosit marți la Ierusalim pentru o întrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul primei sale vizite oficiale în Orientul Mijlociu de la preluarea mandatului. Vicepreședintele SUA, JD Vance, a ajuns miercuri la biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu din Ierusalim, potrivit informațiilor transmise de Casa Albă. La sosire, el și […] Articolul Vicepreședintele american JD Vance s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu la Ierusalim apare prima dată în PS News.
15:00
Singurul sector unde s-ar putea mări TVA-ul. Decizia va fi luată la începtul lunii viitoare # PSNews.ro
În august când TVA-ul a fost mărit, zona HORECA a rămas cu un TVA redus, dar premierul a precizat la momentul respectiv că în toamnă se va face o analiză și se va decide menținerea acestui TVA redus sau majorarea. Momentul deciziei pare că se apropie. Subiectul menținerii sau majorării TVA-ului pentru HORECA va fi […] Articolul Singurul sector unde s-ar putea mări TVA-ul. Decizia va fi luată la începtul lunii viitoare apare prima dată în PS News.
15:00
Arhitectul-șef al Clujului critică noul Cod al Urbanismului: Nu putem simplifica în dauna identității satului românesc # PSNews.ro
Reprezentantul arhitecților-șefi din România consideră că propunerea din noul Cod al Urbanismului de … riscă să distrugă „frumusețea și identitatea satului românesc”. Într-un mesaj publicat miercuri pe pagina sa de socializare, Claudiu Salanță, care e și arhitectul șef al Clujului, a comentat noul Cod al Urbanismului și Amenajării Teritoriului, aflat în dezbatere parlamentară, care ar permite construirea […] Articolul Arhitectul-șef al Clujului critică noul Cod al Urbanismului: Nu putem simplifica în dauna identității satului românesc apare prima dată în PS News.
15:00
Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a figurat ca hotel timp de 14 ani # PSNews.ro
Ministerul Sănătății a descoperit nereguli grave la spitalul privat din Constanța, unde în urmă cu două săptămâni o femeie a murit după ce a născut. Potrivit unor surse Digi24, deși spitalul functionează din 2009, la primărie ar fi figurat ca hotel timp de 14 ani, iar DSP a avizat funcționarea și în aceste condiții. Ministerul […] Articolul Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a figurat ca hotel timp de 14 ani apare prima dată în PS News.
15:00
LISTĂ România reia studiile în programele de licenţă cu dublă specializare din anul universitar 2025 – 2026 # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă, miercuri, că, din anul universitar 2025 – 2026, au fost reluate studiile în programele de licenţă cu dublă specializare, atât în specialitate, cât şi didactică, după mai mulţi ani de întrerupere. ”Procesul Bologna a demarat în anii ’90, Declaraţia fiind semnată în 1999 la Bologna, cu angajamentul constituirii Spaţiului […] Articolul LISTĂ România reia studiile în programele de licenţă cu dublă specializare din anul universitar 2025 – 2026 apare prima dată în PS News.
15:00
PS News la Strasbourg| Interdicția importurilor de gaze rusești: eurodeputații, pregătiți să înceapă negocierile # PSNews.ro
Parlamentul European a aprobat miercuri începerea negocierilor cu Consiliul Uniunii Europene, aflat sub președinția daneză, privind interdicția importurilor de gaze și petrol din Federația Rusă. Decizia urmează propunerii formulate de Comisiile pentru Comerț Internațional și pentru Industrie, Cercetare și Energie, care și-au adoptat poziția asupra proiectului legislativ la 16 octombrie. Potrivit textului, noua legislație urmărește […] Articolul PS News la Strasbourg| Interdicția importurilor de gaze rusești: eurodeputații, pregătiți să înceapă negocierile apare prima dată în PS News.
15:00
Interviu-Comandor Sandu Mateiu: Atât Rusia, cât şi Ucraina mai pot susţine războiul 1-3 ani # PSNews.ro
România nu va interveni militar direct pentru a ajuta Republica Moldova, în cazul foarte puţin probabil – la această oră – în care această ţară ar fi atacată de Rusia, deoarece ar pierde astfel avantajul de a fi apărată de NATO, afirmă pentru News.ro comandorul Sandu Valentin Mateiu, ofiţer cu activitate de 20 de ani […] Articolul Interviu-Comandor Sandu Mateiu: Atât Rusia, cât şi Ucraina mai pot susţine războiul 1-3 ani apare prima dată în PS News.
14:00
Moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a fost respinsă de Camera Deputaţilor # PSNews.ro
Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, moţiunea simplă depusă de Opoziţia AUR-POT-S.O.S România împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu. S-au înregistrat 187 de voturi împotrivă şi 92 de voturi ”pentru”, 3 abţineri şi un deputat nu a votat, relatează news.ro. Preşedintele AUR, George Simion, a declarat în plen, după vot, că săptămâna viitoare AUR va veni […] Articolul Moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a fost respinsă de Camera Deputaţilor apare prima dată în PS News.
14:00
VIDEO Prioritățile Uniunii Europene sunt Ucraina și Gaza. România are nevoie de unitate la Bruxelles – Vlad Voiculescu # PSNews.ro
Invitat în ediția specială a emisiunii Puterea Știrilor, transmisă de la Strasbourg, Vlad Voiculescu subliniază că reprezentarea României la Bruxelles trebuie să fie unitară, dincolo de jocurile politice de acasă. Vlad Voiculescu afirmă că, indiferent de diferențele politice interne, reprezentanții români în instituțiile europene trebuie să acționeze împreună pentru a-și face vocea auzită, deoarece […] Articolul VIDEO Prioritățile Uniunii Europene sunt Ucraina și Gaza. România are nevoie de unitate la Bruxelles – Vlad Voiculescu apare prima dată în PS News.
14:00
Audieri la DIICOT a căpitanului-fantomă din SRI, care a înființat o structură fictivă și a recrutat foști militari # PSNews.ro
O operațiune de amploare a DIICOT scoate la iveală o poveste desprinsă dintr-un film de spionaj. Un bărbat care se prezenta drept „căpitan SRI” a înființat o structură fictivă de informații, a recrutat foști militari și pasionați de arme, le-a dat legitimații false și i-a trimis în „misiuni secrete” pe tot teritoriul țării. După luni […] Articolul Audieri la DIICOT a căpitanului-fantomă din SRI, care a înființat o structură fictivă și a recrutat foști militari apare prima dată în PS News.
14:00
Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind voluntariatul militar. Ce se schimbă pentru români # PSNews.ro
Deputaţii au adoptat, miercuri, proiectul privind voluntariatul militar, respectiv proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, conform Agerpres. S-au înregistrat 263 de voturi „pentru”, 11 voturi „contra” şi 13 abţineri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru îndeplinirea, pe timp de pace, […] Articolul Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind voluntariatul militar. Ce se schimbă pentru români apare prima dată în PS News.
14:00
VIDEO Explozia din București. Precizări de ultimă oră ale criminaliștilor. Se folosesc drone și roboți # PSNews.ro
Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a derulat zilnic din momentul incidentului, anunţă, miercuri, specialiştii, precizând că s-a lucrat inclusiv pe durata nopţii. Întrucât zona este extrem de instabilă, la etajele superioare nu s-a putut interveni decât cu drone şi roboţi. Directorul adjunct al Institutului Naţional de […] Articolul VIDEO Explozia din București. Precizări de ultimă oră ale criminaliștilor. Se folosesc drone și roboți apare prima dată în PS News.
14:00
Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Proiectul de lege a fost adoptat # PSNews.ro
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare, potrivit Agerpres. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European […] Articolul Asigurare RCA obligatorie pentru trotinete și biciclete electrice. Proiectul de lege a fost adoptat apare prima dată în PS News.
14:00
PS News la Strasbourg | Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli: laureați ai Premiului Saharov 2025 # PSNews.ro
Cei doi jurnaliști, încarcerați în Belarus și Georgia, sunt laureații Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din 2025, care urmează să fie decernat de Parlament pe 16 decembrie. Anunțând miercuri laureații în hemiciclu, Președinta PE, Roberta Metsola, a declarat: „Prin decernarea Premiului Saharov pentru libertatea de gândire din acest an jurnaliștilor Andrzej Poczobut din Belarus […] Articolul PS News la Strasbourg | Andrzej Poczobut și Mzia Amaglobeli: laureați ai Premiului Saharov 2025 apare prima dată în PS News.
14:00
Nicușor Dan a promulgat legea privind reforma sănătății. Președintele a anunțat ce se schimbă # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat mai multe decrete, miercuri, printre care și cel privind promulgarea legii privind reforma în domeniul sănătății, pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. „Am promulgat o lege care aduce noi reglementări în domeniul sănătății și care va crește gradul de protecție deopotrivă pentru pacienți și […] Articolul Nicușor Dan a promulgat legea privind reforma sănătății. Președintele a anunțat ce se schimbă apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:00
Victor Ponta anunțat că va lansa o nouă mișcare politică intitulată „România pe primul loc”, destinată persoanelor preocupate de zona economică și administrativă a statului. Politicianul a precizat că proiectul va fi lansat după 7 noiembrie, făcând o ironică referire la Revoluția Bolșevică. Despre PSD, Ponta a spus că speră ca social-democrații să se concentreze […] Articolul Ponta e convins că ar fi putut să devină președintele României apare prima dată în PS News.
13:00
Siegfried Mureșan, despre propunerea PSD: „Când un politician vrea să îngroape o temă, propune un grup de lucru” # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureşan, a afirmat marți seară că, atunci când un politician „vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi „cât mai multă birocraţie”, conform Digi24. Acesta se referă la propunerea liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, de a rezolva problema pensiilor magistraților. „Adevărul este că PSD-ul este partidul care […] Articolul Siegfried Mureșan, despre propunerea PSD: „Când un politician vrea să îngroape o temă, propune un grup de lucru” apare prima dată în PS News.
13:00
Valerius M. Ciucă, reacție dură după decizia CCR: „Procedura servește dreptului, nu invers! Crud destin pentru CCR” # PSNews.ro
Juristul Valerius M. Ciucă, profesor universitar și fost membru al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) – secția Tribunalul Funcției Publice, a publicat o postare amplă în care critică modul în care Curtea Constituțională a României (CCR) a gestionat recenta sesizare privind legea de modificare a pensiilor de serviciu ale magistraților. Într-un text cu […] Articolul Valerius M. Ciucă, reacție dură după decizia CCR: „Procedura servește dreptului, nu invers! Crud destin pentru CCR” apare prima dată în PS News.
13:00
Pe cine ar urma să numească Ionuț Moșteanu la conducerea Spitalului Militar Central – surse # PSNews.ro
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu va anunța în orele următoare cine va fi comandantul interimar al Spitalului Militar Central. Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul pentru trecerea în rezervă a Florentinei Ioniță, fosta șefă a unității medicale, după ce procurorii militari ai DNA au pus-o joi seară sub acuzare. Surse din interiorul MApN au declarat, […] Articolul Pe cine ar urma să numească Ionuț Moșteanu la conducerea Spitalului Militar Central – surse apare prima dată în PS News.
13:00
VIDEO Mihai Coteț (PNL) despre reducerea numărului de parlamentari: „Cu cât amânăm, cu atât vom deconta politic” # PSNews.ro
PNL susține reducerea numărului de parlamentari la 300, spune Mihai Coteț, dar cere corectarea proiectului USR pentru a respecta reprezentarea minorităților și normele electorale. „Dacă ne aducem aminte, în decembrie, premierul, în calitate de președinte interimar al PNL, și a asumat public acest proiect. El a apărut pe ordinea de zi, dar USR l-a […] Articolul VIDEO Mihai Coteț (PNL) despre reducerea numărului de parlamentari: „Cu cât amânăm, cu atât vom deconta politic” apare prima dată în PS News.
13:00
Un nou coridor european va lega Grecia de România prin Bulgaria. Semnarea acordului, în noiembrie # PSNews.ro
Grecia, Bulgaria şi România vor semna în noiembrie, la Bruxelles, un acord de cooperare cu Comisia Europeană pentru construirea unui coridor rutier şi feroviar care va lega Marea Egee de Marea Neagră, prioritate strategică pentru regiune, potrivit comisarului european Apostolos Tzitzikostas. Grecia, Bulgaria şi România urmează să semneze în noiembrie, la Bruxelles, un acord de […] Articolul Un nou coridor european va lega Grecia de România prin Bulgaria. Semnarea acordului, în noiembrie apare prima dată în PS News.
13:00
Alegeri reluate în București și încă 10 localități. Cât va dura campania electorală și care sunt regulile candidaților # PSNews.ro
Peste mai puțin de o lună și jumătate am putea avea din nou alegeri în București, după cum a decis Coaliția de guvernare. Pe lângă Capitală, vor fi alegeri și în alte 10 localități din țară, unde primarii au fost declarați incompatibili, au fost condamnați sau au murit, dar și la Consiliul Județean Buzău. În […] Articolul Alegeri reluate în București și încă 10 localități. Cât va dura campania electorală și care sunt regulile candidaților apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO PS News la Strasbourg | Vlad Voiculescu: PNL și PSD au adus România în pragul dezastrului, exclud candidat comun # PSNews.ro
Parlamentul European, Strasbourg – În cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”, filmată în această săptămână la Strasbourg, europarlamentarul Vlad Voiculescu, vicepreședinte USR și președinte al filialei București, a exclus posibilitatea unui candidat comun între PNL și PSD la viitoarele alegeri pentru Primăria Capitalei, afirmând că o astfel de alianță „a mai existat și a eșuat de fiecare […] Articolul VIDEO PS News la Strasbourg | Vlad Voiculescu: PNL și PSD au adus România în pragul dezastrului, exclud candidat comun apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO Vlad Voiculescu, despre „ipocrizia Uniunii Europene”: Ajutor pentru Ucraina și comerț ilegal cu energie din Rusia # PSNews.ro
Vlad Voiculescu atrage atenția asupra „ipocriziei” Uniunii Europene, unde statele sprijină Ucraina, dar cumpără energie rusească prin terți. Europarlamentarul susține stoparea acestui comerț. „Cu siguranță. Europa are capacitatea să susțină atât refacerea infrastructurii spitalicești și ajută de altfel în continuare cu evacuării medicale, ajută cu posibilitatea pacienților din Ucraina să meargă în Europa pentru […] Articolul VIDEO Vlad Voiculescu, despre „ipocrizia Uniunii Europene”: Ajutor pentru Ucraina și comerț ilegal cu energie din Rusia apare prima dată în PS News.
12:00
Soluții pentru specialiștii IT&C: măsuri de sprijin post-concediere, discutate cu sindicatele # PSNews.ro
Șeful Cancelariei Prim-ministrului, Radu Oprea și secretarul de stat la Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru, s-au întâlnit cu reprezentanți ai sindicatelor din domeniul ITC. Participanții au analizat efectele concedierilor colective asupra specialiștilor din sector. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat industria ITC care se confruntă cu provocări majore, generate de relocări către piețele externe, în special […] Articolul Soluții pentru specialiștii IT&C: măsuri de sprijin post-concediere, discutate cu sindicatele apare prima dată în PS News.
12:00
OpenAI a anunțat lansarea browserului web Atlas, un nou produs care îl aduce în competiție directă cu Google, într-un moment în care tot mai mulți utilizatori se bazează pe inteligența artificială pentru a căuta informații online. OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a lansat marți browserul Atlas, un pas strategic prin care își propune să […] Articolul Atlas, noul browser OpenAI care vrea să schimbe modul în care căutăm informații online apare prima dată în PS News.
12:00
Sorin Grindeanu: PSD propune ca revizuirea reformei pensiilor magistraților să fie făcută cu un grup de lucru # PSNews.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, în exclusivitate la România TV, că PSD vrea ca reluarea demersurilor privind reforma pensiilor magistraților să fie făcută cu sprijinul unui grup de lucru deoarece actul normativ, în forma respinsă de Curtea Constituțională a României (CCR), are „articole care nu trec testul de constituționalitate”. Într-o […] Articolul Sorin Grindeanu: PSD propune ca revizuirea reformei pensiilor magistraților să fie făcută cu un grup de lucru apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.