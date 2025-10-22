Primar din Vaslui: „Datoriile acumulate ne obligă la concedii fără plată. Guvernul ne face țapi ispășitori”

13:00

Peste mai puțin de o lună și jumătate am putea avea din nou alegeri în București, după cum a decis Coaliția de guvernare. Pe lângă Capitală, vor fi alegeri și în alte 10 localități din țară, unde primarii au fost declarați incompatibili, au fost condamnați sau au murit, dar și la Consiliul Județean Buzău. În […] Articolul Alegeri reluate în București și încă 10 localități. Cât va dura campania electorală și care sunt regulile candidaților apare prima dată în PS News.