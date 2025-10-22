ASF demarează achiziţia unui program informatic pentru supravegherea activităţii de tranzacţionare pe piaţa locală de capital

11:30

Angajaţii resimt tot mai puternic nesiguranţa legată de viitorul profesional şi financiar, pe fondul incertitudinilor economice care afectează companiile. Peste 47% dintre angajaţi spun că sunt îngrijoraţi privind stabilitatea veniturilor, 45,5% se tem de eventuale măsuri ale companiei unde lucrează ca răspuns la contextul economic, iar 40,2% simt că nu-şi mai pot menţine un echilibru sănătos între job şi viaţa personală, arată un sondaj realizat de Genesis Property în octombrie 2025 pe un eşantion de 1.025 respondenţi la nivel naţional. Lucrul la birou, interacţiunea cu managerii şi colegii şi pauzele în timpul programului sunt însă pentru mulţi angajaţi o sursă de stabilitate care contribuie la reducerea stresului, la creşterea motivaţiei şi la separarea mai bună între job şi timpul liber.