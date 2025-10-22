EHF anunţă schimbări majore în handbal! Format nou pentru Liga Campionilor şi European League
Primasport.ro, 22 octombrie 2025 20:20
EHF anunţă schimbări majore în handbal! Format nou pentru Liga Campionilor şi European League
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
21:00
MM Stoica nu s-a mai abţinut şi a răbufnit în direct la TV, după umilinţa trăită de FCSB cu Metaloglobus: „O ruşine mondială” | EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica nu s-a mai abţinut şi a răbufnit în direct la TV, după umilinţa trăită de FCSB cu Metaloglobus: „O ruşine mondială” | EXCLUSIV
Acum o oră
20:30
CSM Bucureşti, victorie la limită în derby-ul cu Gloria Bistriţa
20:30
Flacăra olimpică pentru JO de iarnă din 2026 va fi aprinsă în 26 noiembrie la Olympia # Primasport.ro
Flacăra olimpică pentru JO de iarnă din 2026 va fi aprinsă în 26 noiembrie la Olympia
20:20
EHF anunţă schimbări majore în handbal! Format nou pentru Liga Campionilor şi European League # Primasport.ro
EHF anunţă schimbări majore în handbal! Format nou pentru Liga Campionilor şi European League
20:20
CIO nu mai vrea evenimente sportive în Indonezia după interzicerea vizelor pentru sportivii israelieni # Primasport.ro
CIO nu mai vrea evenimente sportive în Indonezia după interzicerea vizelor pentru sportivii israelieni
20:10
Dinamo Bucureşti, victorie cu VC Strumica, în turul I preliminar al Ligii Campionilor la volei # Primasport.ro
Dinamo Bucureşti, victorie cu VC Strumica, în turul I preliminar al Ligii Campionilor la volei
Acum 2 ore
19:50
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Două meciuri se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Două meciuri se joacă ACUM! Programul complet
19:40
MM Stoica a anunţat cine va fi noul central al celor de la FCSB: „E posibil” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a anunţat cine va fi noul central al celor de la FCSB: „E posibil” | VIDEO EXCLUSIV
19:20
Radu Petrescu, delegat în etapa a treia din Europa League
19:20
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Real Madrid - Juventus, capul de afiş al zilei! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Real Madrid - Juventus, capul de afiş al zilei! Programul complet
Acum 4 ore
19:00
Fostul jucător de la Dinamo a semnat cu o echipă din România şi a fost prezentat oficial: „Bine ai venit şi mult succes” # Primasport.ro
Fostul jucător de la Dinamo a semnat cu o echipă din România şi a fost prezentat oficial: „Bine ai venit şi mult succes”
18:20
FCSB, exclusă din cupele europene? „UEFA trebuie să suspende”
18:00
Incredibil! Gigi Becali a anunţat de cine depinde soarta lui Denis Alibec
17:50
Incredibil! Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Denis Alibec înaintea meciului cu Bologna: „Ei să hotărască dacă îl mai agreează” # Primasport.ro
Incredibil! Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Denis Alibec înaintea meciului cu Bologna: „Ei să hotărască dacă îl mai agreează”
17:30
Elias Charalambous, conferinţă explozivă! Antrenorul cipriot a făcut anunţul despre plecarea de la FCSB: „Atunci voi spune că trebuie să plec!” # Primasport.ro
Elias Charalambous, conferinţă explozivă! Antrenorul cipriot a făcut anunţul despre plecarea de la FCSB: „Atunci voi spune că trebuie să plec!”
17:20
Nu e Dan Petrescu! Antrenorul aflat în pole-position să o preia pe CFR Cluj! Răsturnare incredibilă de situaţie # Primasport.ro
Nu e Dan Petrescu! Antrenorul aflat în pole-position să o preia pe CFR Cluj! Răsturnare incredibilă de situaţie
Acum 6 ore
16:50
FOTO | Revine la FCSB? Fostul golgheter al campioanei României, prezent la antrenamentul de astăzi al „roş-albaştrilor” # Primasport.ro
FOTO | Revine la FCSB? Fostul golgheter al campioanei României, prezent la antrenamentul de astăzi al „roş-albaştrilor”
16:30
Victorie pentru FCSB la debutul în sezonul UEFA Youth League
16:30
EXCLUSIV | Dublul campion al României a ajuns să se antreneze cu o echipă din Liga a 3-a! # Primasport.ro
EXCLUSIV | Dublul campion al României a ajuns să se antreneze cu o echipă din Liga a 3-a!
16:30
Dorinel Munteanu a intrat la negocieri! Cu cine ar putea semna fostul mare internaţional # Primasport.ro
Dorinel Munteanu a intrat la negocieri! Cu cine ar putea semna fostul mare internaţional
16:20
Întoarcerea lui Petrescu nu e văzută cu ochi buni: "Nu are logică!"
16:10
Legendele susţin România. Fă-o şi tu! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună! # Primasport.ro
Legendele susţin România. Fă-o şi tu! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună!
16:10
O legendă vie a artelor marţiale vine la Cluj-Napoca! Shihan Francisco Filho este invitat special la BGN International Kumite Camp 2025 # Primasport.ro
O legendă vie a artelor marţiale vine la Cluj-Napoca! Shihan Francisco Filho este invitat special la BGN International Kumite Camp 2025
15:40
Vlad Chiricheş s-a decis! Ce drum va urma fotbalistul la finalul contractului cu FCSB # Primasport.ro
Vlad Chiricheş s-a decis! Ce drum va urma fotbalistul la finalul contractului cu FCSB
Acum 8 ore
14:20
Italienii iau cu asalt Arena Naţională! Câţi fani va avea Bologna contra FCSB
13:40
Editorial Vlad Măcicăşan | Dennis Man, felul principal şi Super Luna Albastră
13:30
FRF urmează să pună în vânzare biletele pentru meciul cu San Marino! Cât trebuie să plătească cei ce vor să fie alături de tricolori la ultima partidă din preliminarii # Primasport.ro
FRF urmează să pună în vânzare biletele pentru meciul cu San Marino! Cât trebuie să plătească cei ce vor să fie alături de tricolori la ultima partidă din preliminarii
Acum 12 ore
12:50
Gigi Becali îi oferă ultima şansă lui Denis Alibec: „Să arate nemulţumirea pe teren” # Primasport.ro
Gigi Becali îi oferă ultima şansă lui Denis Alibec: „Să arate nemulţumirea pe teren”
12:00
Peter Bosz, laude la scenă deschisă pentru Dennis Man după victoria cu Napoli: „Dacă este cineva care se poate lăuda cu asta, el este acela” # Primasport.ro
Peter Bosz, laude la scenă deschisă pentru Dennis Man după victoria cu Napoli: „Dacă este cineva care se poate lăuda cu asta, el este acela”
11:10
Ioan Ovidiu Sabău are încredere în urmaşul său pe banca lui U Cluj: „Aici trebuie lucrat. Are experienţa să facă asta” # Primasport.ro
Ioan Ovidiu Sabău are încredere în urmaşul său pe banca lui U Cluj: „Aici trebuie lucrat. Are experienţa să facă asta”
10:50
Becali s-a decis pe cine foloseşte fundaş central după prestaţia dezamăgitoare a lui Alhassan # Primasport.ro
Becali s-a decis pe cine foloseşte fundaş central după prestaţia dezamăgitoare a lui Alhassan
10:20
Decizie de ultim moment în cazul meciului Villareal – Barcelona! Ce a hotărât LaLiga # Primasport.ro
Decizie de ultim moment în cazul meciului Villareal – Barcelona! Ce a hotărât LaLiga
10:10
Bucureşti va găzdui marea finală de Super Rally în acest weekend
10:00
Cristi Chivu, exuberant după a şaptea victorie consecutivă cu Inter: „Sunt norocos”
Acum 24 ore
00:30
VIDEO | FA-BU-LOS! Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League! PSV a făcut setul în faţa lui Napoli # Primasport.ro
VIDEO | FA-BU-LOS! Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League! PSV a făcut setul în faţa lui Napoli
00:10
FA-BU-LOS! Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League! PSV a făcut setul în faţa lui Napoli # Primasport.ro
FA-BU-LOS! Dublă formidabilă reuşită de Dennis Man în Champions League! PSV a făcut setul în faţa lui Napoli
00:00
VIDEO | Seară magică în UEFA Champions League! Interul lui Cristi Chivu e de neoprit şi bifează un nou succes! Toate rezultatele zilei # Primasport.ro
VIDEO | Seară magică în UEFA Champions League! Interul lui Cristi Chivu e de neoprit şi bifează un nou succes! Toate rezultatele zilei
21 octombrie 2025
23:40
VIDEO | St Raphael - Potaissa Turda 42-24. Francezii au făcut recital în European League # Primasport.ro
VIDEO | St Raphael - Potaissa Turda 42-24. Francezii au făcut recital în European League
23:10
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Interul lui Cristi Chivu e de neoprit! PSG face spectacol cu Leverkusen! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Interul lui Cristi Chivu e de neoprit! PSG face spectacol cu Leverkusen! Programul complet
23:00
Andrea Mandorlini, OUT de la CFR Cluj! Nelu Varga a anunţat cine va fi noul antrenor din Gruia: „Ne-am înţeles” # Primasport.ro
Andrea Mandorlini, OUT de la CFR Cluj! Nelu Varga a anunţat cine va fi noul antrenor din Gruia: „Ne-am înţeles”
22:20
OFICIAL | O nouă demitere de antrenor în SuperLiga! Clubul a făcut anunţul: „Mulţumim” # Primasport.ro
OFICIAL | O nouă demitere de antrenor în SuperLiga! Clubul a făcut anunţul: „Mulţumim”
22:10
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Interul lui Cristi Chivu, în căutarea unei noi victorii! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Interul lui Cristi Chivu, în căutarea unei noi victorii! Programul complet
21:40
Tenis: Holger Rune a fost operat cu succes. Pentru jucătorul danez urmează o perioadă lungă de recuperare # Primasport.ro
Tenis: Holger Rune a fost operat cu succes. Pentru jucătorul danez urmează o perioadă lungă de recuperare
21:40
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Barcelona, show în meciul cu Olympiakos! Echipa lui Vlad Dragomir, doar remiză în Kazahstan! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Barcelona, show în meciul cu Olympiakos! Echipa lui Vlad Dragomir, doar remiză în Kazahstan! Programul complet
21:30
VIDEO | Minaur Baia Mare - Fraikin BM Granollers 24-24. Remiză eroică pentru români în European League # Primasport.ro
VIDEO | Minaur Baia Mare - Fraikin BM Granollers 24-24. Remiză eroică pentru români în European League
21:20
Lovitură de teatru în SuperLiga! CFR Cluj a bătut palma cu înlocuitorul lui Andrea Mandorlini # Primasport.ro
Lovitură de teatru în SuperLiga! CFR Cluj a bătut palma cu înlocuitorul lui Andrea Mandorlini
Ieri
20:30
10.000.000 de euro pentru Louis Munteanu! Clubul a pus banii pe masă, iar Nelu Varga a luat imediat decizia: „Ultima ofertă” # Primasport.ro
10.000.000 de euro pentru Louis Munteanu! Clubul a pus banii pe masă, iar Nelu Varga a luat imediat decizia: „Ultima ofertă”
20:20
Brigadă din Israel la meciul Universitatea Craiova - FC Noah, din Conference League
19:50
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Barcelona - Olympiakos se joacă ACUM! Vlad Dragomir, căpitan la Pafos # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Liga Campionilor, la Prima Sport! Barcelona - Olympiakos se joacă ACUM! Vlad Dragomir, căpitan la Pafos
19:40
Răsturnare de situaţie la „U” Cluj! Conducerea a făcut anunţul despre înlocuitorul lui Ioan Ovidiu Sabău: „Discuţiile sunt avansate” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie la „U” Cluj! Conducerea a făcut anunţul despre înlocuitorul lui Ioan Ovidiu Sabău: „Discuţiile sunt avansate” | VIDEO EXCLUSIV
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.